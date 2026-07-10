Grundsicherung: Diese Ausnahmeregelungen beim Bürgergeld gelten noch bis Jahresende 2026

Das Bürgergeld wurde zum 1. Juli 2026 durch das neue Grundsicherungsgeld abgelöst. Dennoch ist der Begriff „Bürgergeld“ noch nicht vollständig aus dem Alltag der Jobcenter verschwunden.

Bescheide, Formulare und Online-Dienste können die bisherige Bezeichnung vorübergehend weiterführen. Daneben besteht bis zum 31. Dezember 2026 eine weitere wichtige Ausnahme, die ältere Leistungsberechtigte vor einer vorzeitigen Altersrente mit dauerhaften Abschlägen schützt.

Bürgergeld heißt seit Juli 2026 Grundsicherungsgeld

Seit dem 1. Juli 2026 gelten die Vorschriften der neuen Grundsicherung für Arbeitsuchende. Die bisherige Geldleistung mit der Bezeichnung Bürgergeld heißt nun Grundsicherungsgeld.

Die Umbenennung bedeutet jedoch nicht, dass sämtliche Behördenunterlagen sofort ausgetauscht werden mussten. Die Jobcenter dürfen ihre Verwaltungsverfahren und technischen Systeme schrittweise anpassen.

Die Bundesagentur für Arbeit weist ausdrücklich darauf hin, dass in Anträgen, Bescheiden und Schreiben vorübergehend noch der Begriff „Bürgergeld“ stehen kann. Die betreffenden Unterlagen bleiben allein deshalb weiterhin wirksam.

Ausnahme 1: Jobcenter dürfen noch „Bürgergeld“ schreiben

Bis zum Ablauf des 31. Dezember 2026 dürfen die zuständigen Behörden anstelle der neuen Bezeichnung Grundsicherungsgeld weiterhin den Begriff Bürgergeld verwenden. Die Übergangsregelung soll verhindern, dass Millionen Formulare, Textbausteine und elektronische Verfahren gleichzeitig geändert werden müssen.

Betroffen sein können Bewilligungsbescheide, Änderungsbescheide, Weiterbewilligungsanträge, Anhörungsschreiben und Schreiben zu Terminen. Auch einzelne Bereiche der Internetseiten oder Online-Anträge können noch die alte Bezeichnung enthalten.

Ein Bescheid wird daher nicht rechtswidrig, nur weil nach dem 1. Juli 2026 weiterhin „Bürgergeld“ in der Überschrift steht. Entscheidend ist vielmehr, ob das Jobcenter die geltenden gesetzlichen Vorschriften richtig angewendet und die Leistung korrekt berechnet hat.

Alte Bürgergeld-Regeln gelten nicht pauschal bis Dezember weiter

Die sprachliche Übergangsregelung darf nicht mit einem vollständigen Bestandsschutz verwechselt werden. Die neuen Vorgaben gelten grundsätzlich seit ihrem jeweiligen gesetzlichen Inkrafttreten.

Das betrifft unter anderem die Anforderungen an Mitwirkung, Erreichbarkeit, Vermögensprüfung und Arbeitsvermittlung. Auch verschärfte Folgen bei Pflichtverletzungen werden nicht allein deshalb aufgeschoben, weil in einem Schreiben noch das Wort Bürgergeld verwendet wird.

Leistungsberechtigte können sich deshalb nicht darauf berufen, dass für sie bis zum Ende des Jahres automatisch das frühere Recht fortgelte. Bei jeder Entscheidung muss geprüft werden, wann der betreffende Sachverhalt eingetreten ist und welche Fassung des SGB II zu diesem Zeitpunkt galt.

Ausnahme 2: Keine Pflicht zur vorzeitigen Altersrente bis Ende 2026

Eine besonders wichtige Sonderregelung betrifft ältere Leistungsberechtigte. Sie müssen bis zum 31. Dezember 2026 grundsätzlich keine vorzeitige Altersrente beantragen, wenn diese nur unter Inkaufnahme dauerhafter Abschläge möglich wäre.

Die Ausnahme steht in § 12a SGB II. Dort ist geregelt, dass Leistungsberechtigte im Zeitraum vom 1. Januar 2023 bis zum Ablauf des 31. Dezember 2026 nicht verpflichtet sind, eine Altersrente vorzeitig in Anspruch zu nehmen.

Damit kann das Jobcenter eine betroffene Person in diesem Zeitraum grundsätzlich nicht dazu zwingen, bereits vor der persönlichen Regelaltersgrenze eine gekürzte Altersrente zu beantragen. Das ist finanziell bedeutsam, weil Abschläge bei einer vorzeitigen Rente in der Regel lebenslang bestehen bleiben.

Warum die Rentenausnahme für Betroffene wichtig ist

Vor Einführung dieser befristeten Regelung konnten ältere Leistungsberechtigte unter bestimmten Voraussetzungen aufgefordert werden, eine vorgezogene Altersrente zu beantragen. Das galt selbst dann, wenn dadurch dauerhafte Rentenabschläge entstanden.

Mit der Ausnahme sollte verhindert werden, dass Menschen allein wegen ihrer Hilfebedürftigkeit vorzeitig aus dem Erwerbsleben gedrängt werden. Bis Ende 2026 können Betroffene deshalb grundsätzlich Grundsicherungsgeld beziehen, solange die übrigen Anspruchsvoraussetzungen erfüllt sind.

Die Ausnahme führt allerdings nicht dazu, dass jede Rentenleistung unbeachtet bleibt. Wer bereits eine Altersrente bezieht oder die Regelaltersgrenze erreicht, kann aus dem Leistungssystem des SGB II ausscheiden und gegebenenfalls Leistungen nach dem SGB XII beanspruchen.

Was ab dem 1. Januar 2027 drohen kann

Die besondere Rentenregelung ist nach derzeitiger Gesetzeslage bis zum 31. Dezember 2026 befristet. Ohne eine Verlängerung kann ab dem 1. Januar 2027 wieder geprüft werden, ob eine vorzeitige Altersrente als vorrangige Leistung beantragt werden muss.

Eine solche Aufforderung ist nicht mit einer sofortigen Rentenbewilligung gleichzusetzen. Das Jobcenter muss die gesetzlichen Voraussetzungen prüfen und darf nicht jede ältere leistungsberechtigte Person ohne weitere Prüfung auf eine vorzeitige Rente verweisen.

In bestimmten Fällen kann die Inanspruchnahme unbillig oder wirtschaftlich nicht sinnvoll sein. Betroffene sollten eine Aufforderung deshalb nicht ungeprüft hinnehmen und insbesondere die zu erwartenden Abschläge sowie den möglichen späteren Rentenbeginn berechnen lassen.

Bisherige Bescheide bleiben grundsätzlich gültig

Ein vor dem 1. Juli 2026 erlassener Bürgergeldbescheid verliert nicht automatisch seine Wirkung. Bereits bewilligte Leistungen werden grundsätzlich für den festgelegten Zeitraum weitergezahlt, sofern keine Änderung der persönlichen oder wirtschaftlichen Verhältnisse eintritt.

Das Jobcenter muss nicht allein wegen der Umbenennung einen neuen Bescheid erlassen. Auch ein Weiterbewilligungsantrag auf einem noch als Bürgergeld-Antrag bezeichneten Formular kann weiterhin wirksam sein.

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Die Bundesagentur für Arbeit erklärt hierzu, dass bisher erlassene Bescheide inhaltlich gültig bleiben und vorhandene Formulare sowie Online-Dienste weiter genutzt werden können.

Welche Regeln bis Ende 2026 gelten

Übergangs- oder Ausnahmeregelung Folge für Leistungsberechtigte Verwendung des Begriffs „Bürgergeld“ Jobcenter dürfen die alte Bezeichnung bis zum 31. Dezember 2026 in Unterlagen und technischen Verfahren weiterverwenden. Alte Formulare und Online-Dienste Vorhandene Anträge können grundsätzlich weiterhin verwendet werden, auch wenn sie noch nicht vollständig umbenannt wurden. Bereits erlassene Bürgergeldbescheide Die Bescheide bleiben wirksam und müssen nicht allein wegen des neuen Namens ersetzt werden. Vorzeitige Altersrente Bis zum 31. Dezember 2026 besteht grundsätzlich keine Pflicht, eine Altersrente mit Abschlägen vorzeitig zu beantragen. Neue Vorschriften des Grundsicherungsgeldes Die neuen Regeln gelten seit ihrem jeweiligen Inkrafttreten und werden nicht allgemein bis Jahresende aufgeschoben.

Ein falscher Begriff macht einen Bescheid nicht automatisch fehlerhaft

Wer nach dem 1. Juli 2026 einen Bescheid mit der Überschrift „Bürgergeld“ erhält, muss deshalb nicht sofort Widerspruch einlegen. Die alte Bezeichnung ist während der Übergangszeit ausdrücklich vorgesehen.

Ein Widerspruch kann dennoch sinnvoll sein, wenn die Leistung falsch berechnet wurde, Einkommen unzutreffend angerechnet wurde oder angemessene Unterkunftskosten nicht berücksichtigt wurden. Auch fehlerhafte Sanktionen, unzutreffende Vermögensbewertungen und nicht anerkannte Mehrbedarfe können überprüft werden.

Für einen Widerspruch gilt normalerweise eine Frist von einem Monat nach Bekanntgabe des Bescheids. Die bloße Verwendung des Wortes Bürgergeld dürfte während der Übergangsfrist dagegen regelmäßig kein ausreichender Grund für eine Aufhebung sein.

Betroffene sollten Schreiben genau nach dem Datum prüfen

Bei Pflichtverletzungen und Meldeversäumnissen kann das Datum des jeweiligen Vorfalls entscheidend sein. Eine Handlung vor einer Gesetzesänderung kann nach anderen Vorschriften zu beurteilen sein als ein vergleichbarer Vorfall nach dem Inkrafttreten der neuen Regelung.

Auch der Beginn eines Bewilligungszeitraums schützt nicht automatisch vor späteren gesetzlichen Änderungen. Jobcenter können neue Vorschriften teilweise auch während eines laufenden Leistungsbezugs anwenden, wenn das Gesetz keine besondere Übergangsbestimmung enthält.

Betroffene sollten deshalb nicht nur auf die Überschrift des Bescheids achten. Wichtig sind der betroffene Zeitraum, die angegebene Rechtsgrundlage, die Berechnung und die Begründung der Behörde.

Praxisbeispiel: Bürgergeld-Bescheid nach der Reform

Die 62-jährige Petra erhält im August 2026 einen Weiterbewilligungsbescheid. In der Überschrift steht weiterhin „Bürgergeld“, obwohl die Leistung seit dem 1. Juli Grundsicherungsgeld heißt.

Der Bescheid ist nicht allein wegen der alten Bezeichnung unwirksam. Gleichzeitig darf das Jobcenter Petra bis zum 31. Dezember 2026 grundsätzlich nicht dazu verpflichten, eine vorzeitige Altersrente mit dauerhaften Abschlägen zu beantragen.

Petra sollte dennoch prüfen, ob Regelbedarf, Einkommen und Unterkunftskosten richtig berechnet wurden. Findet sie dort einen Fehler, kann sie innerhalb der Rechtsbehelfsfrist Widerspruch einlegen.

Häufige Fragen zu den Bürgergeld-Ausnahmen bis Jahresende

1. Gibt es das Bürgergeld noch bis zum 31. Dezember 2026?

Nein. Das Bürgergeld wurde bereits zum 1. Juli 2026 durch das Grundsicherungsgeld ersetzt.

Bis zum Jahresende darf lediglich die alte Bezeichnung in Bescheiden, Formularen und technischen Verfahren weiterverwendet werden.

2. Ist ein Bescheid mit der Überschrift „Bürgergeld“ noch gültig?

Ja. Ein solcher Bescheid bleibt während der Übergangsphase grundsätzlich wirksam.

Er kann jedoch aus anderen Gründen fehlerhaft sein, etwa wegen einer falschen Einkommensanrechnung oder nicht vollständig berücksichtigter Mietkosten.

3. Können alte Bürgergeld-Formulare weiter genutzt werden?

Ja. Nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit können vorhandene Formulare und Online-Dienste weiterhin verwendet werden.

Ein Antrag darf nicht allein deshalb abgelehnt werden, weil das Formular noch die alte Leistungsbezeichnung trägt.

4. Gelten die alten Bürgergeld-Regeln bis Ende 2026 weiter?

Nein. Die sprachliche Übergangsfrist verlängert nicht pauschal die früheren gesetzlichen Vorschriften.

Die neuen Bestimmungen zum Grundsicherungsgeld gelten seit ihrem jeweiligen Inkrafttreten.

5. Muss eine vorzeitige Altersrente im Jahr 2026 beantragt werden?

Grundsätzlich nicht. Bis zum Ablauf des 31. Dezember 2026 sind Leistungsberechtigte nach § 12a SGB II nicht verpflichtet, eine Altersrente vorzeitig in Anspruch zu nehmen.

Das gilt insbesondere dann, wenn die Rente nur mit dauerhaften Abschlägen bezogen werden könnte.

6. Was kann sich ab Januar 2027 ändern?

Ohne eine gesetzliche Verlängerung endet die besondere Ausnahme für vorzeitige Altersrenten am 31. Dezember 2026. Jobcenter könnten danach wieder prüfen, ob ältere Leistungsberechtigte eine vorgezogene Altersrente als vorrangige Leistung beantragen müssen.

Eine entsprechende Aufforderung sollte wegen der möglichen lebenslangen Rentenabschläge sorgfältig überprüft werden.