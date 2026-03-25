Grad der Behinderung: So beantragst Du eine Ermäßigung bei der KFZ-Steuer

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Wer einen Schwerbehindertenausweis besitzt, kann unter bestimmten Voraussetzungen bei der Kraftfahrzeugsteuer eine Entlastung erhalten. In der Praxis geht es dabei entweder um eine vollständige Steuerbefreiung oder um eine Steuerermäßigung von 50 Prozent. Welche Variante greift, hängt nicht von der bloßen Feststellung einer Schwerbehinderung ab, sondern von den eingetragenen Merkzeichen und von der Frage, ob das Fahrzeug auf die schwerbehinderte Person zugelassen ist. Die Vergünstigung muss zudem beantragt werden. Sie entsteht nicht automatisch.

Viele Betroffene stoßen dabei auf zwei typische Missverständnisse. Zum einen reicht der Grad der Behinderung allein nicht aus. Zum anderen ist die Kfz-Steuerermäßigung nicht einfach mit anderen Nachteilsausgleichen austauschbar kombinierbar. Gerade bei der Wahl zwischen Steuerermäßigung und unentgeltlicher Beförderung im öffentlichen Nahverkehr kommt es auf die Details im Schwerbehindertenausweis und im Beiblatt an.

Welche Voraussetzung erfüllt sein muss

Entscheidend ist zunächst, dass das Fahrzeug auf die schwerbehinderte Person zugelassen ist. Außerdem verlangt das Kraftfahrzeugsteuergesetz einen schriftlichen Antrag. Die steuerliche Vergünstigung steht nur für ein einziges Fahrzeug zu. Wer also mehrere Fahrzeuge besitzt, kann die Begünstigung nicht parallel für alle Fahrzeuge nutzen.

Für die vollständige Steuerbefreiung nennt das Gesetz die Merkzeichen H, Bl oder aG. Damit sind hilflose, blinde oder außergewöhnlich gehbehinderte Menschen gemeint. Für diese Gruppe ist das Halten des Fahrzeugs steuerfrei, solange die gesetzlichen Voraussetzungen vorliegen und das Fahrzeug auf die berechtigte Person zugelassen ist.

Die Steuerermäßigung um 50 Prozent betrifft dagegen schwerbehinderte Menschen, die die Voraussetzungen des § 228 SGB IX erfüllen und dies mit einem Ausweis mit orangefarbenem Flächenaufdruck nachweisen. Wichtig ist dabei ein weiterer Punkt: Diese Ermäßigung wird nicht gewährt, solange das Recht auf unentgeltliche Beförderung im öffentlichen Personennahverkehr in Anspruch genommen wird. Genau an dieser Stelle müssen Betroffene häufig zwischen verschiedenen Nachteilsausgleichen abwägen.

Steuerermäßigung oder Steuerbefreiung: Der Unterschied ist entscheidend

Im Alltag werden beide Begriffe oft vermischt, obwohl die Rechtsfolgen deutlich auseinandergehen. Die vollständige Befreiung bedeutet, dass für das begünstigte Fahrzeug gar keine Kfz-Steuer anfällt.

Die Steuerermäßigung reduziert die Steuer dagegen nur zur Hälfte. Wer zur Gruppe mit Anspruch auf die 50-prozentige Ermäßigung gehört, sollte deshalb genau prüfen, ob die Alternative der unentgeltlichen Nahverkehrsnutzung im eigenen Fall wirtschaftlich sinnvoller ist. Wer häufig mit Bus und Bahn fährt, kann mit der Freifahrt besser gestellt sein. Wer dagegen vor allem auf das Auto angewiesen ist, für den kann die Steuerermäßigung attraktiver sein.

Gerade bei außergewöhnlicher Gehbehinderung ist die Lage besonders relevant. Nach den Informationen des Bundesportals kann bei bestimmten Merkzeichen ein Beiblatt mit Wertmarke und zugleich ein Beiblatt ohne Wertmarke für die Kfz-Steuer-Ermäßigung eine Rolle spielen. Das zeigt, dass die individuelle Ausgestaltung des Nachteilsausgleichs nicht immer nach einem einfachen Entweder-oder-Schema funktioniert. Dennoch sollte man sich vor Antragstellung genau anschauen, welche Vergünstigung im konkreten Fall tatsächlich genutzt werden soll und welche Nachweise vorliegen.

Wo der Antrag gestellt wird

Zuständig ist das Hauptzollamt. Seit der Übertragung der Verwaltung der Kraftfahrzeugsteuer auf die Zollverwaltung ist nicht mehr die frühere Finanzverwaltung der richtige Ansprechpartner, sondern die Zollbehörde. Das Bundesportal weist ausdrücklich darauf hin, dass ein Antrag auf Kraftfahrzeugsteuervergünstigung gestellt werden muss. Suchergebnisse der Zollverwaltung nennen hierfür insbesondere das Hauptzollamt sowie das Formular 3809 für schwerbehinderte Personen.

Der Antrag kann nach den aktuellen amtlichen Hinweisen schriftlich gestellt werden. Nach Angaben des Bundesportals ist dafür das Formular 3809 vorgesehen. In den Informationen der Zollverwaltung wird außerdem beschrieben, dass Anträge auf Steuervergünstigungen direkt bei der Zulassung des Fahrzeugs oder auch später gestellt werden können, sofern die Voraussetzungen vorliegen. Das ist für Betroffene wichtig, die ihr Fahrzeug bereits zugelassen haben und die Steuervergünstigung erst im Nachhinein beantragen möchten.

Welche Unterlagen in der Regel benötigt werden

In der Praxis kommt es darauf an, dass der Anspruch eindeutig nachgewiesen wird. Dazu gehört vor allem der Schwerbehindertenausweis beziehungsweise der Nachweis über die maßgeblichen Merkzeichen. Hinzu kommt der eigentliche Antrag. Je nach Fall können weitere Nachweise erforderlich sein, etwa wenn Angaben zur Zulassung, zur Haltereigenschaft oder zu einem Beiblatt überprüft werden. Das Bundesportal verweist bei der Kfz-Steuervergünstigung für schwerbehinderte Personen ausdrücklich auf den Antrag beim Hauptzollamt; die Zollverwaltung benennt ergänzend die Einreichung von Nachweisunterlagen.

Zu beachten ist außerdem, dass im Zusammenhang mit der Fahrzeugzulassung grundsätzlich oft ein SEPA-Lastschriftmandat verlangt wird. Die Zollverwaltung weist jedoch darauf hin, dass es davon bestimmte Ausnahmen gibt.

Dr. Utz Anhalt weist darauf hin, dass bei einer nachgewiesenen Befreiung zum Teil keine Einzugsermächtigung erforderlich ist beziehungsweise die Prüfung durch das Hauptzollamt erfolgt. Hier zeigt sich, dass die konkrete Verfahrensweise von der jeweiligen Fallgestaltung abhängt.

Wie der Antrag typischerweise abläuft

Am Anfang steht die Prüfung des Schwerbehindertenausweises. Dort muss erkennbar sein, ob die rechtlichen Voraussetzungen für eine vollständige Befreiung oder nur für eine Ermäßigung vorliegen.

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Danach folgt die Auswahl des richtigen Weges. Wer bereits ein Fahrzeug angemeldet hat, kann die Vergünstigung beim zuständigen Hauptzollamt nachträglich beantragen. Wer sich noch im Zulassungsverfahren befindet, sollte die Steuervergünstigung möglichst früh ansprechen, damit die Unterlagen von Anfang an richtig zugeordnet werden.

Anschließend wird der Antrag ausgefüllt und mit den erforderlichen Nachweisen eingereicht. Das Hauptzollamt prüft dann, ob die Voraussetzungen des Kraftfahrzeugsteuergesetzes erfüllt sind. Wird dem Antrag stattgegeben, reduziert sich die Steuer oder entfällt vollständig. Für Betroffene ist wichtig zu wissen, dass die Vergünstigung nicht für irgendein beliebiges Fahrzeug im Familienverbund gilt, sondern für das konkret begünstigte Fahrzeug, das auf die schwerbehinderte Person zugelassen sein muss.

Wann die Vergünstigung wieder entfallen kann

Die Steuervergünstigung ist an eine begünstigte Nutzung gebunden. Das Gesetz regelt ausdrücklich, dass sie entfällt, wenn das Fahrzeug zur Beförderung von Gütern genutzt wird, ausgenommen Handgepäck, oder wenn Personen entgeltlich befördert werden. Auch Fahrten durch andere Personen können problematisch sein, wenn sie nicht im Zusammenhang mit der Fortbewegung oder der Haushaltsführung der schwerbehinderten Person stehen. Damit will der Gesetzgeber verhindern, dass ein steuerbegünstigtes Fahrzeug faktisch als allgemeines Familien-, Geschäfts- oder Transportfahrzeug eingesetzt wird.

Die Zollverwaltung weist ergänzend darauf hin, dass bei einer nur vorübergehenden Benutzung zu nicht begünstigten Zwecken die Steuervergünstigung für die Dauer dieser zweckfremden Nutzung entfällt, mindestens jedoch für einen Monat. Das ist ein Punkt, der in der Praxis oft unterschätzt wird. Schon eine Nutzung, die nicht mehr vom gesetzlichen Begünstigungszweck gedeckt ist, kann steuerliche Folgen auslösen.

Warum das Beiblatt eine so große Rolle spielt

Bei der 50-prozentigen Steuerermäßigung hängt viel am Zusammenspiel zwischen Schwerbehindertenausweis, orangefarbenem Flächenaufdruck und dem Recht auf unentgeltliche Beförderung. Das Beiblatt entscheidet hier oft über die tatsächliche Ausgestaltung des Nachteilsausgleichs.

Das Bundesportal erläutert, dass ein Beiblatt mit Wertmarke für die unentgeltliche Beförderung genutzt werden kann, während ein Beiblatt ohne Wertmarke für die Kfz-Steuer-Ermäßigung vorgesehen ist. Dadurch wird deutlich, dass nicht nur das Merkzeichen wichtig ist, sondern auch die konkrete Ausübung des jeweiligen Anspruchs.

Für Betroffene bedeutet das: Vor der Antragstellung sollte genau geklärt werden, ob bereits eine Wertmarke genutzt wird oder ob stattdessen die Steuerermäßigung beantragt werden soll. Wer hier unüberlegt handelt, riskiert Rückfragen oder Verzögerungen, weil die Voraussetzungen der Ermäßigung gerade daran geknüpft sind, dass das Recht auf unentgeltliche Beförderung nicht gleichzeitig in Anspruch genommen wird.

Häufige Fehler bei der Antragstellung

Ein klassischer Fehler besteht darin, den Antrag zu stellen, obwohl das Fahrzeug gar nicht auf die schwerbehinderte Person zugelassen ist. Ebenso problematisch ist die Annahme, dass schon ein hoher Grad der Behinderung ohne passendes Merkzeichen automatisch zur Steuervergünstigung führt. Auch die Verwechslung zwischen Ermäßigung und Befreiung führt immer wieder zu falschen Erwartungen. Wer ein Merkzeichen hat, das nur die 50-prozentige Ermäßigung eröffnet, sollte nicht von einer vollständigen Steuerfreiheit ausgehen.

Ein weiterer Fehler liegt in der Fahrzeugnutzung. Wenn das steuerbegünstigte Fahrzeug im Alltag überwiegend für Zwecke eingesetzt wird, die nicht mit der Fortbewegung oder Haushaltsführung der schwerbehinderten Person zusammenhängen, kann die Begünstigung entfallen. Gerade in Mehrpersonenhaushalten sollte deshalb klar sein, wofür das Fahrzeug genutzt wird und welche Grenzen das Gesetz zieht.

Was Betroffene vor dem Absenden des Antrags prüfen sollten

Vor dem Versand sollte zunächst feststehen, ob eine vollständige Steuerbefreiung oder nur eine 50-prozentige Ermäßigung in Betracht kommt. Danach sollte geprüft werden, ob das Fahrzeug auf die berechtigte Person zugelassen ist und ob die Nachweise vollständig vorliegen. Ebenso wichtig ist die Frage, ob bereits ein Anspruch auf unentgeltliche Beförderung im Nahverkehr genutzt wird. Diese Prüfung entscheidet bei vielen Fällen darüber, ob der Antrag auf Steuerermäßigung überhaupt bewilligt werden kann.

Sinnvoll ist außerdem ein Blick auf das zuständige Hauptzollamt. Die Zollverwaltung stellt hierfür eine Suche nach Postleitzahl bereit, damit Halterinnen und Halter die richtige Dienststelle finden. Das kann unnötige Verzögerungen vermeiden, weil der Antrag dann sofort an die zuständige Stelle geht.

Fazit

Die Kfz-Steuerermäßigung bei Schwerbehinderung ist kein pauschaler Bonus, sondern ein genau geregelter Nachteilsausgleich mit klaren Voraussetzungen. Maßgeblich sind die Merkzeichen im Schwerbehindertenausweis, die Zulassung des Fahrzeugs auf die berechtigte Person und der schriftliche Antrag beim Hauptzollamt. Wer die 50-prozentige Ermäßigung beantragen will, muss außerdem beachten, dass sie an die Nichtinanspruchnahme der unentgeltlichen Beförderung im Nahverkehr gekoppelt sein kann.

Ebenso wichtig ist, dass die Vergünstigung nur für ein Fahrzeug gilt und an eine begünstigte Nutzung gebunden bleibt.

Wer den Antrag sorgfältig vorbereitet, die Unterlagen vollständig einreicht und die Unterschiede zwischen Befreiung und Ermäßigung genau beachtet, vermeidet die meisten Probleme bereits im Vorfeld. Gerade bei einem Thema, das eng an Sozialrecht, Ausweisrecht und Steuerrecht anknüpft, lohnt sich ein präziser Blick in die Voraussetzungen mehr als jede pauschale Faustregel.

Quellen

Bundesportal, „Kraftfahrzeugsteuervergünstigung für schwerbehinderte Personen beantragen“.

Bundesportal, „Steuerermäßigung oder Steuerbefreiung bei der Kraftfahrzeugsteuer erhalten“.

Kraftfahrzeugsteuergesetz, § 3a „Vergünstigungen für Schwerbehinderte“.

SGB IX, § 228 zur unentgeltlichen Beförderung im öffentlichen Personenverkehr.

Zollverwaltung, Hinweise zu Steuervergünstigungen, Antragstellung, Nutzungseinschränkungen, Kontaktstellen und Kfz-Steuerverfahren