Wann darf ich mit 50% Schwerbehinderung in Rente gehen? – Tabelle zeigt Rentenbeginn

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Wer einen Grad der Behinderung (GdB) von mindestens 50 hat, gilt im Rentenrecht als schwerbehindert. Allein dieser Status reicht jedoch noch nicht aus, um automatisch früher in Altersrente zu gehen. Maßgeblich ist vielmehr die besondere „Altersrente für schwerbehinderte Menschen“.

Dafür müssen zum Zeitpunkt des Rentenbeginns zwei Bedingungen erfüllt sein: Die Schwerbehinderung muss bestehen, und zusätzlich müssen 35 Jahre an rentenrechtlichen Zeiten nachgewiesen werden. Erst wenn beides zusammenkommt, eröffnet sich die Möglichkeit eines früheren Renteneintritts.

Die Deutsche Rentenversicherung weist ausdrücklich darauf hin, dass die Schwerbehinderung bei Rentenbeginn vorliegen muss; fällt sie später weg, bleibt ein einmal entstandener Rentenanspruch davon unberührt.

Im Alltag wird oft gefragt: „Kann ich mit 50 Prozent Schwerbehinderung mit 63 in Rente gehen?“ Die Antwort lautet: Das kommt auf den Geburtsjahrgang an. Früher war die Altersgrenze günstiger, inzwischen ist sie stufenweise angehoben worden.

Deshalb gibt es heute keine einheitliche Altersgrenze mehr für alle Betroffenen. Wer vorzeitig in Rente geht, muss zudem in der Regel Abschläge hinnehmen. Diese Abschläge betragen 0,3 Prozent pro Monat des vorgezogenen Rentenbeginns und gelten dauerhaft.

Was genau mit „50 Prozent Schwerbehinderung“ gemeint ist

Rechtlich korrekt ist nicht die Formulierung „50 Prozent Schwerbehinderung“, sondern ein Grad der Behinderung, kurz GdB, von wenigstens 50. Nachgewiesen wird das in der Regel durch den Schwerbehindertenausweis oder einen entsprechenden Bescheid.

Für die Rentenversicherung zählt, dass dieser Status beim Start der Altersrente tatsächlich noch vorhanden ist. Wer also einen GdB von 50 oder mehr hat, erfüllt nur einen Teil der Voraussetzungen. Ebenso wichtig ist die Wartezeit von 35 Jahren.

Diese 35 Jahre werden oft missverstanden. Es geht nicht nur um klassische Beitragsjahre aus Beschäftigung. Auf diese Wartezeit können neben Beitragszeiten auch Ersatzzeiten sowie Anrechnungs- und Berücksichtigungszeiten angerechnet werden.

Dazu gehören je nach persönlicher Biografie etwa bestimmte Zeiten der Krankheit, Arbeitslosigkeit, Schul- und Studienzeiten oder Kindererziehungsphasen. Gerade bei langen Erwerbsbiografien mit Unterbrechungen lohnt sich daher ein genauer Blick in die Rentenauskunft.

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Ab wann die Rente ohne Abschläge möglich ist

Für schwerbehinderte Menschen wurde die abschlagsfreie Altersgrenze schrittweise angehoben. Für die Geburtsjahrgänge 1952 bis 1963 steigt sie Jahr für Jahr an. Wer ab 1964 geboren wurde, kann diese Rente grundsätzlich erst mit 65 Jahren ohne Abschläge beziehen. Bei älteren Jahrgängen liegt die Grenze darunter.

Das führt dazu, dass etwa ein 1961 geborener Mensch mit anerkannter Schwerbehinderung und erfüllter Wartezeit von 35 Jahren die abschlagsfreie Altersrente erst mit 64 Jahren und 6 Monaten erreichen kann.

Beim Jahrgang 1964 oder jünger liegt die Grenze bei 65 Jahren. Ein pauschales „mit 63 in Rente“ gilt also nur noch für ältere Jahrgänge beziehungsweise besondere Übergangsregelungen.

Ab wann die Rente mit Abschlägen möglich ist

Wer nicht bis zur abschlagsfreien Altersgrenze warten möchte, kann die Altersrente für schwerbehinderte Menschen früher in Anspruch nehmen. Auch hier hängt das früheste Eintrittsalter vom Geburtsjahrgang ab. Für Versicherte ab Jahrgang 1964 ist der früheste Beginn mit Abschlägen bei 62 Jahren möglich. Bei früheren Jahrgängen liegt diese Schwelle entsprechend niedriger.

Der maximale Abschlag bei dieser Rentenart beträgt 10,8 Prozent. Er entsteht dann, wenn die Rente so früh wie möglich begonnen wird.

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Dieser Abschlag bleibt dauerhaft bestehen, also nicht nur bis zum Erreichen der regulären Altersgrenze. Wer monatlich auf die Rentenzahlung angewiesen ist, sollte diesen Punkt sehr sorgfältig prüfen. Ein früherer Rentenbeginn verschafft zwar Entlastung, führt aber über viele Jahre hinweg zu einer geringeren Auszahlung.

Die Tabelle: Wann kann ich mit Schwerbehinderung in Rente gehen?

Geburtsjahrgang Rentenbeginn bei anerkannter Schwerbehinderung (GdB mindestens 50) und 35 Versicherungsjahren Vor 1952 Abschlagsfrei in der Regel mit 63 Jahren, vorzeitig mit Abschlägen ab 60 Jahren. 1952 Monatsabhängige Übergangsregel. Abschlagsfrei zwischen 63 Jahren und 1 Monat bis 63 Jahren und 6 Monaten, vorzeitig mit Abschlägen zwischen 60 Jahren und 1 Monat bis 60 Jahren und 6 Monaten. 1953 Abschlagsfrei mit 63 Jahren und 7 Monaten, vorzeitig mit Abschlägen ab 60 Jahren und 7 Monaten. 1954 Abschlagsfrei mit 63 Jahren und 8 Monaten, vorzeitig mit Abschlägen ab 60 Jahren und 8 Monaten. 1955 Abschlagsfrei mit 63 Jahren und 9 Monaten, vorzeitig mit Abschlägen ab 60 Jahren und 9 Monaten. 1956 Abschlagsfrei mit 63 Jahren und 10 Monaten, vorzeitig mit Abschlägen ab 60 Jahren und 10 Monaten. 1957 Abschlagsfrei mit 63 Jahren und 11 Monaten, vorzeitig mit Abschlägen ab 60 Jahren und 11 Monaten. 1958 Abschlagsfrei mit 64 Jahren, vorzeitig mit Abschlägen ab 61 Jahren. 1959 Abschlagsfrei mit 64 Jahren und 2 Monaten, vorzeitig mit Abschlägen ab 61 Jahren und 2 Monaten. 1960 Abschlagsfrei mit 64 Jahren und 4 Monaten, vorzeitig mit Abschlägen ab 61 Jahren und 4 Monaten. 1961 Abschlagsfrei mit 64 Jahren und 6 Monaten, vorzeitig mit Abschlägen ab 61 Jahren und 6 Monaten. 1962 Abschlagsfrei mit 64 Jahren und 8 Monaten, vorzeitig mit Abschlägen ab 61 Jahren und 8 Monaten. 1963 Abschlagsfrei mit 64 Jahren und 10 Monaten, vorzeitig mit Abschlägen ab 61 Jahren und 10 Monaten. Ab 1964 Abschlagsfrei mit 65 Jahren, vorzeitig mit Abschlägen ab 62 Jahren.

Warum die 35 Versicherungsjahre so wichtig sind

In der öffentlichen Diskussion wird häufig nur auf den Schwerbehindertenstatus geschaut. Tatsächlich scheitern Anträge aber nicht selten daran, dass die Wartezeit von 35 Jahren nicht vollständig erreicht wird. Maßgeblich sind die rentenrechtlichen Zeiten, die im Versicherungskonto gespeichert sind.

Wer Lücken im Versicherungsverlauf hat, sollte diese möglichst früh klären. Gerade fehlende Schulzeiten, Krankheitszeiten, Zeiten der Arbeitslosigkeit oder Kindererziehungszeiten können darüber entscheiden, ob der Rentenbeginn früher möglich ist oder nicht.

Praktisch bedeutet das: Selbst mit einem GdB von 50 kann ein früherer Rentenbeginn ausscheiden, wenn die erforderlichen 35 Jahre nicht zusammenkommen. Dann kommt unter Umständen nur eine andere Rentenart in Betracht, meist mit anderen Altersgrenzen.

Besondere Vorsicht bei Vertrauensschutz und Sonderfällen

Neben den allgemeinen Regeln gibt es einzelne Vertrauensschutzregelungen. Diese betreffen keine breite Masse, sondern eng umrissene Sonderfälle. Die Deutsche Rentenversicherung nennt hier vor allem Versicherte, die vor dem 1. Januar 1964 geboren wurden, am 1. Januar 2007 bereits schwerbehindert waren und Anpassungsgeld für entlassene Arbeitnehmer des Bergbaus bezogen haben. In solchen Konstellationen können günstigere Altersgrenzen gelten.

Für die meisten Leserinnen und Leser ist diese Sonderregel aber nicht der Normalfall. Wer wissen möchte, ob ein Vertrauensschutz greift, sollte das nicht aus allgemeinen Tabellen ableiten, sondern die persönliche Rentenauskunft prüfen lassen oder direkt eine Beratung bei der Deutschen Rentenversicherung in Anspruch nehmen.

Was vor dem Rentenantrag geprüft werden sollte

Wer mit Schwerbehinderung früher in Rente gehen möchte, sollte nicht erst kurz vor dem geplanten Termin aktiv werden. Wichtig ist zunächst die Kontenklärung, damit alle rentenrechtlichen Zeiten vollständig erfasst sind. Danach sollte geprüft werden, ob die Schwerbehinderung zum geplanten Rentenbeginn sicher anerkannt ist.

Ebenso sinnvoll ist ein Blick auf die Höhe des möglichen Abschlags. Ein früherer Rentenbeginn kann finanziell tragbar sein, muss es aber nicht.

Die Deutsche Rentenversicherung empfiehlt, den Antrag frühzeitig zu stellen, etwa drei Monate vor dem maßgeblichen Zeitpunkt. Dadurch sinkt das Risiko, dass Unterlagen fehlen oder sich der Rentenstart verzögert. Wer unsicher ist, sollte sich die persönliche Rentenauskunft erläutern lassen. Denn zwischen der allgemeinen gesetzlichen Lage und dem individuellen Einzelfall liegt oft ein erheblicher Unterschied.

Fazit

Mit einem Grad der Behinderung von 50 oder mehr kann man grundsätzlich früher in Altersrente gehen, aber nicht automatisch und nicht für alle im selben Alter. Entscheidend ist die Altersrente für schwerbehinderte Menschen. Dafür müssen bei Rentenbeginn die anerkannte Schwerbehinderung und 35 Versicherungsjahre vorliegen.

Das abschlagsfreie Rentenalter reicht je nach Geburtsjahrgang von 63 bis 65 Jahren. Ein früherer Beginn ist möglich, führt aber regelmäßig zu dauerhaften Abschlägen von bis zu 10,8 Prozent.

Wer die Frage „Wann darf ich mit 50 Prozent Schwerbehinderung in Rente gehen?“ verlässlich beantworten will, braucht deshalb immer drei Angaben: den Geburtsjahrgang, den festgestellten GdB und die Zahl der rentenrechtlichen Jahre. Erst daraus ergibt sich, ob ein Rentenstart bereits mit 60, 61, 62, 63 oder erst später in Betracht kommt.

Quellen

Deutsche Rentenversicherung: „Altersrente für schwerbehinderte Menschen“. Dort werden die Voraussetzungen genannt: maßgebendes Alter, Grad der Behinderung von wenigstens 50 und Wartezeit von 35 Jahren. Außerdem wird klargestellt, dass die Schwerbehinderung zum Rentenbeginn vorliegen muss.

Deutsche Rentenversicherung, Broschüre „Die richtige Altersrente für Sie“. Dort finden sich die Übergangsregelungen für die Altersrente für schwerbehinderte Menschen, die stufenweise Anhebung der abschlagsfreien Altersgrenze auf 65 Jahre sowie die Übersicht, dass für diese Rentenart eine Wartezeit von 35 Jahren erforderlich ist, Deutsche Rentenversicherung: FAQ zu Rentenabschlägen. Dort wird erläutert, dass der Abschlag 0,3 Prozent pro Monat des vorgezogenen Rentenbeginns beträgt.