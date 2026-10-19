Früher in Rente: Abschlagsausgleich kostet ab 2027 mehr Geld

Wer früher in Altersrente gehen möchte, muss fast immer dauerhafte Abschläge hinnehmen. Zusätzliche Einzahlungen in die gesetzliche Rentenversicherung können diese Kürzung ganz oder teilweise ausgleichen. Für Versicherte ab 50 wird der Zeitpunkt jetzt wichtig: Nach Angaben der Deutschen Rentenversicherung Oldenburg-Bremen wird der Abschlagsausgleich 2027 teurer.

Die Rentenversicherung empfiehlt in ihrer Mitteilung vom 2. Oktober 2026, den persönlichen Ausgleichsbetrag noch 2026 berechnen zu lassen. Wie viel sich dadurch sparen lässt, hängt von der individuellen Rentenplanung und den geltenden Zahlungsbedingungen ab. Einen pauschalen Betrag für die Mehrkosten nennt die DRV nicht.

Warum der Ausgleich 2027 teurer wird

Als Grund nennt die DRV den Anstieg des vorläufigen Durchschnittsentgelts. Diese Rechengröße beeinflusst, wie viel Geld für zusätzliche Rentenanwartschaften aufgebracht werden muss. Steigt sie, erhöht sich unter ansonsten gleichen Bedingungen der Beitragsaufwand für den Ausgleich derselben Rentenminderung.

Die Verteuerung betrifft damit die Sonderzahlung. Eine Erhöhung des gesetzlichen Abschlags von 0,3 Prozent je vorgezogenem Monat kündigt die Mitteilung nicht an. Versicherte sollten deshalb die monatliche Rentenkürzung und die Kosten ihres Ausgleichs getrennt betrachten.

Wie ein früher Rentenbeginn die Rente kürzt

Nach § 77 SGB VI beträgt der Abschlag bei einer vorzeitig beanspruchten Altersrente grundsätzlich 0,3 Prozent für jeden vorgezogenen Kalendermonat. Entscheidend ist die Altersgrenze, ab der die jeweilige Altersrente ohne Abschläge möglich wäre. Diese Grenze hängt vom Geburtsjahr und von der Rentenart ab.

Zwölf Monate früher bedeuten 3,6 Prozent Abschlag, 24 Monate entsprechen 7,2 Prozent. Würde die für den vorgesehenen Rentenbeginn berechnete Bruttorente vor Abschlag 1.500 Euro betragen, wären das monatlich 54 oder 108 Euro weniger. Der Abschlag bleibt grundsätzlich auch nach Erreichen der Altersgrenze für einen abschlagsfreien Rentenbezug bestehen.

Für wen Sonderzahlungen infrage kommen

Ausgleichszahlungen sind ab dem 50. Geburtstag möglich. Die Voraussetzungen für die beabsichtigte vorgezogene Altersrente müssen bis zum geplanten Rentenbeginn erfüllt werden können. Betroffen sind insbesondere die Altersrente für langjährig Versicherte und die Altersrente für schwerbehinderte Menschen.

Für beide Rentenarten ist grundsätzlich eine Wartezeit von 35 Jahren erforderlich. Bei der Altersrente für schwerbehinderte Menschen muss außerdem bei Rentenbeginn eine anerkannte Schwerbehinderung mit einem Grad der Behinderung von mindestens 50 vorliegen. Eine Gleichstellung bei einem GdB von 30 oder 40 reicht dafür nicht aus.

Die rechtlichen Erläuterungen der DRV zum Abschlagsausgleich grenzen diese Möglichkeit von der Altersrente für besonders langjährig Versicherte ab. Diese kann nicht durch die Hinnahme von Abschlägen noch weiter vorgezogen werden. Eine Sonderzahlung eröffnet deshalb keinen beliebig früheren Rentenzugang.

Mit dem Antrag V0210 die persönliche Berechnung anfordern

Vor der Einzahlung steht eine besondere Rentenauskunft. Dafür stellt die DRV den Antrag V0210 zur Berechnung einer Ausgleichszahlung online und als herunterladbares Formular bereit. Darin wird unter anderem der beabsichtigte vorzeitige Rentenbeginn angegeben.

Die Auskunft enthält die voraussichtliche Altersrente, die erwartete Rentenminderung und den Betrag, der zu deren Ausgleich gezahlt werden könnte. Versicherte müssen diesen Höchstbetrag weder vollständig noch überhaupt einzahlen. Sie können die Berechnung zunächst prüfen und anschließend über eine vollständige Zahlung, einen Teilbetrag oder den Verzicht auf eine Einzahlung entscheiden.

Warum die Dreimonatsfrist über den Jahreswechsel wichtig ist

Nach den Informationen der Deutschen Rentenversicherung zu Sonderzahlungen ist bei einer Zahlung innerhalb von drei Monaten nach Erteilung der Auskunft ein Beitragsanstieg durch zwischenzeitlich geänderte Berechnungsgrößen ausgeschlossen. Diese Regel kann auch bei einer Zahlung über den Jahreswechsel hinaus Bedeutung haben. Die Empfehlung, noch 2026 einen Antrag zu stellen, sollte deshalb frühzeitig aufgegriffen werden.

Der Schutz betrifft Änderungen der Rechengrößen. Ändern sich dagegen der geplante Rentenbeginn oder andere persönliche Berechnungsgrundlagen, sollte die Auskunft überprüft werden. Eine unbegrenzte Preisgarantie entsteht durch die Antragstellung nicht.

Versicherte sollten anhand ihrer besonderen Rentenauskunft prüfen, welcher Betrag unter welchen Bedingungen gezahlt werden kann. Bleibt die Zahlungsfrist unklar, sollten sie sich den Betrag und den letztmöglichen Zahlungstermin vom zuständigen Rentenversicherungsträger bestätigen lassen.

Teilzahlungen können die finanzielle Belastung begrenzen

Wer den vollständigen Ausgleich nicht finanzieren möchte, kann einen Teilbetrag einzahlen. Dadurch wird die erwartete Rentenminderung entsprechend teilweise ausgeglichen. Mehrere Zahlungen innerhalb eines Jahres oder eine Verteilung auf mehrere Jahre sind ebenfalls möglich.

Vor späteren Überweisungen sollte geprüft werden, ob die bisherige Auskunft noch verwendet werden darf und welche Berechnungsbedingungen gelten. Die Konditionen der ersten Zahlung sind nicht automatisch für alle weiteren Einzahlungen festgeschrieben.

Sonderzahlungen ersetzen keine fehlenden Versicherungsjahre

Mit einer Ausgleichszahlung entstehen keine zusätzlichen Versicherungsmonate für die erforderliche Wartezeit. Wer die Voraussetzungen einer vorgezogenen Altersrente nicht erfüllt, kann sie über dieses Verfahren nicht kaufen. Auch Abschläge einer Erwerbsminderungsrente lassen sich auf diesem Weg nicht ausgleichen.

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Außerdem muss zwischen dem prozentualen Abschlag und ausbleibenden Beiträgen unterschieden werden. Wer früher aufhört zu arbeiten, erwirbt aus dieser Beschäftigung keine weiteren Rentenanwartschaften mehr. Ein vollständiger Abschlagsausgleich führt deshalb nicht automatisch zu derselben Rente wie eine längere Beschäftigung mit zusätzlichen Beitragszahlungen.

Bei geändertem Rentenbeginn nicht einfach weiterzahlen

Verschiebt sich der geplante Ruhestand, sollte die bisherige Berechnung vor weiteren Einzahlungen überprüft werden. Nach § 187a Absatz 1 SGB VI darf die alte Auskunft nicht mehr als Zahlungsgrundlage dienen, wenn der darin vorgesehene Rentenbeginn verstrichen ist, ohne dass die entsprechende Rente beansprucht wurde. Auch die Möglichkeit, eine Altersrente ohne Rentenminderung zu beziehen, begrenzt die Ausgleichszahlung.

Wer seinen Rentenbeginn ändert, sollte deshalb vor einer weiteren Überweisung die DRV kontaktieren. Diese muss prüfen, ob eine neue Auskunft erforderlich und eine zusätzliche Einzahlung noch zulässig ist.

Steuerliche Vorteile und spätere Nettoauszahlung beachten

Ausgleichszahlungen können innerhalb der steuerlichen Höchstbeträge als Altersvorsorgeaufwendungen berücksichtigt werden. Eine Verteilung auf mehrere Kalenderjahre kann deshalb steuerlich günstiger sein als eine große Einmalzahlung. Ob dieser Vorteil mögliche höhere Beitragskosten aufwiegt, hängt von den persönlichen Einkommens- und Steuerverhältnissen ab.

Bei größeren Beträgen kann eine steuerliche Beratung helfen, Zahlungszeitpunkt und Aufteilung zu vergleichen. Zugleich sollte die spätere Nettoauszahlung betrachtet werden: Von einer höheren Bruttorente können Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung sowie abhängig vom Einzelfall Steuern abgehen. Der zusätzliche Betrag auf dem Konto kann deshalb geringer ausfallen als die berechnete Erhöhung der Bruttorente.

Eingezahltes Geld steht nicht mehr als Reserve bereit

Versicherte müssen nach einer Ausgleichszahlung nicht tatsächlich früher in Rente gehen. Entscheiden sie sich später für einen längeren Verbleib im Berufsleben, erhöhen die zusätzlichen Beiträge grundsätzlich ihre spätere Altersrente. Eine rechtmäßig geleistete Zahlung wird wegen dieser Planänderung jedoch nicht erstattet.

Welche Folgen das haben kann, erläutert auch der Gegen-Hartz-Beitrag über Sonderzahlungen und die fehlende Rückzahlung bei geändertem Rentenbeginn anhand eines Praxisfalls. Vor einer größeren Überweisung sollten ausreichend Rücklagen für laufende Ausgaben, die Übergangszeit bis zur Rente und unerwartete Rechnungen verbleiben. Der mögliche Kostenvorteil ersetzt diese persönliche Finanzplanung nicht.

Fragen und Antworten zum Abschlagsausgleich

Reicht ein Antrag vor Jahresende, um die Kosten dauerhaft festzuschreiben?

Nein. Der Antrag schafft keine unbegrenzte Preisgarantie. Entscheidend sind die für die persönliche Auskunft geltenden Berechnungs- und Zahlungsbedingungen.

Was gilt, wenn ich innerhalb von drei Monaten zahle?

Nach Angaben der DRV ist bei einer Zahlung innerhalb von drei Monaten nach Erteilung der Auskunft ein Beitragsanstieg durch zwischenzeitlich geänderte Rechengrößen ausgeschlossen. Bei Änderungen der persönlichen Rentenplanung sollte die Berechnung dennoch überprüft werden.

Kann ich nur einen Teil der Abschläge ausgleichen?

Ja. Die Sonderzahlung gleicht die berechnete Rentenminderung je nach Höhe vollständig oder teilweise aus. Der restliche Ausgleichsbetrag muss nicht eingezahlt werden.

Wie viel teurer wird der Ausgleich 2027?

Die DRV Oldenburg-Bremen nennt in ihrer Mitteilung keinen pauschalen Mehrbetrag. Die Kosten hängen von der persönlichen Rentenminderung und den geltenden Rechengrößen ab.

Kann ich damit fehlende Versicherungsjahre ersetzen?

Nein. Ausgleichszahlungen schaffen keine zusätzlichen Wartezeitmonate. Die Voraussetzungen der vorgesehenen Altersrente müssen unabhängig davon erfüllt werden können.

Bekomme ich das Geld zurück, wenn ich später länger arbeite?

Eine rechtmäßig geleistete Ausgleichszahlung wird wegen eines späteren Rentenbeginns nicht erstattet. Sie bleibt jedoch rentenwirksam und erhöht grundsätzlich die spätere Altersrente.

Praxisbeispiel: Die Hälfte des Abschlags ausgleichen

Eine 58-jährige Angestellte plant eine Altersrente, die 24 Monate vor der für sie geltenden abschlagsfreien Altersgrenze beginnen soll. Die dafür berechnete Bruttorente vor Abschlag beträgt im fiktiven Beispiel 1.500 Euro. Ohne Ausgleich würde der Abschlag von 7,2 Prozent die Monatsrente um 108 Euro auf 1.392 Euro brutto verringern.

Die Angestellte beantragt im Herbst 2026 die besondere Rentenauskunft. Sie entscheidet sich anschließend für einen Teilbetrag, der nach der individuellen Berechnung die Hälfte der erwarteten Minderung ausgleicht. Auf unveränderter Berechnungsgrundlage verbleiben damit 54 Euro monatliche Kürzung; die Bruttorente beträgt im Beispiel 1.446 Euro.

Wie hoch die dafür notwendige Einzahlung ist, muss die Rentenversicherung berechnen. Die Angestellte prüft vor der Überweisung die Zahlungsfrist und behält einen Teil ihrer Ersparnisse als Reserve.