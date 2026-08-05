Fast 4 Millionen Rentner beziehen eine Rente, die nicht mehr existiert

Millionen Menschen in Deutschland beziehen eine Altersrente, die heute nicht mehr neu bewilligt werden kann. Dabei handelt es sich vor allem um die frühere Altersrente für Frauen sowie die Altersrente wegen Arbeitslosigkeit oder nach Altersteilzeitarbeit.

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Zum 31. Dezember 2025 wurden noch 3.840.711 solcher Renten gezahlt. Die Leistungen sind jedoch nicht rechtswidrig und müssen von den Betroffenen auch nicht zurückgezahlt werden.

Zwei frühere Rentenarten werden weiterhin millionenfach ausgezahlt

Nach dem im Juli 2026 veröffentlichten Statistikband „Rente 2025“ der Deutschen Rentenversicherung entfielen 2.567.519 laufende Zahlungen auf die Altersrente für Frauen. Weitere 1.273.192 Renten wurden wegen Arbeitslosigkeit oder nach Altersteilzeitarbeit gezahlt.

Zusammengenommen entspricht das etwa einem Fünftel aller 19,09 Millionen Altersrenten, die Ende 2025 im Bestand der gesetzlichen Rentenversicherung waren. Die hohe Zahl zeigt, wie lange frühere Rentenregelungen nach einer Reform im Bestand sichtbar bleiben können.

Auslaufende Rentenart Bestand am 31. Dezember 2025 Durchschnittlicher monatlicher Zahlbetrag Gesetzliche Grundlage Altersrente für Frauen 2.567.519 1.142 Euro § 237a SGB VI Altersrente wegen Arbeitslosigkeit oder nach Altersteilzeitarbeit 1.273.192 1.657 Euro § 237 SGB VI Zusammen 3.840.711 – –

Die Statistik weist die Zahl der laufenden Renten aus. Umgangssprachlich wird daraus häufig die Zahl der betroffenen Rentnerinnen und Rentner abgeleitet.

„Abgeschafft“ bedeutet nicht, dass laufende Renten enden

Die Aussage, diese Renten gebe es nicht mehr, ist erklärungsbedürftig. Die gesetzlichen Vorschriften stehen weiterhin im Sozialgesetzbuch, allerdings können jüngere Geburtsjahrgänge daraus keinen neuen Anspruch mehr erwerben.

Es handelt sich deshalb um auslaufende Rentenarten. Der Zugang wurde über eine Stichtagsregelung geschlossen, während bereits bewilligte Leistungen weitergezahlt werden.

Wer einen bestandskräftigen Rentenbescheid erhalten hat, behält seinen Anspruch grundsätzlich bis zum Tod. Allein der Umstand, dass die Rentenart für spätere Jahrgänge nicht mehr vorgesehen ist, erlaubt der Deutschen Rentenversicherung keine Einstellung der Zahlung.

Die Altersrente für Frauen war an besondere Voraussetzungen gebunden

Die Altersrente für Frauen nach § 237a SGB VI sollte Frauen einen früheren Übergang aus dem Erwerbsleben ermöglichen. Sie entstand in einer Zeit, in der weibliche Erwerbsbiografien häufig von Familienarbeit, Kindererziehung und längeren Beschäftigungsunterbrechungen geprägt waren.

Anspruch konnten ausschließlich Frauen haben, die vor dem 1. Januar 1952 geboren wurden. Erforderlich waren mindestens 15 Versicherungsjahre und mehr als zehn Jahre mit Pflichtbeiträgen nach Vollendung des 40. Lebensjahres.

„Mehr als zehn Jahre“ bedeutete dabei mindestens 121 Kalendermonate mit entsprechenden Pflichtbeiträgen oder gleichgestellten Zeiten. Ein vorzeitiger Rentenbeginn war frühestens ab dem 60. Lebensjahr möglich.

Die Altersgrenze für eine abschlagsfreie Zahlung wurde für jüngere betroffene Jahrgänge schrittweise bis auf 65 Jahre angehoben. Frauen, die ihre Rente vorher in Anspruch nahmen, mussten je nach Geburtsjahr und Rentenbeginn mit dauerhaften Abschlägen rechnen.

Warum diese Frauenrente besonders häufig vorkommt

Mit rund 2,57 Millionen Zahlungen ist die frühere Frauenrente die weitaus größere der beiden auslaufenden Rentenarten. Das hängt unter anderem mit den geburtenstarken Jahrgängen und den früher üblichen Erwerbsverläufen zusammen.

Viele Frauen waren nach ihrem 40. Geburtstag längere Zeit versicherungspflichtig beschäftigt und erfüllten damit die besondere Beitragsvoraussetzung. Zugleich bot die Rentenart einen früheren Ausstieg, ohne dass dafür 35 oder sogar 45 Versicherungsjahre verlangt wurden.

Der durchschnittliche Zahlbetrag von 1.142 Euro zum Jahresende 2025 sagt nichts über den individuellen Anspruch aus. Die persönliche Rentenhöhe hängt vor allem von den erworbenen Entgeltpunkten, den Versicherungszeiten und möglichen Abschlägen ab.

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Die frühere Arbeitslosen- und Altersteilzeitrente

Auch die Altersrente wegen Arbeitslosigkeit oder nach Altersteilzeitarbeit ist für jüngere Jahrgänge geschlossen. Ihre Voraussetzungen ergeben sich weiterhin aus § 237 SGB VI.

Versicherte mussten vor dem 1. Januar 1952 geboren sein und eine Wartezeit von mindestens 15 Jahren erfüllen. Zusätzlich waren innerhalb der letzten zehn Jahre vor dem Rentenbeginn grundsätzlich acht Jahre mit Pflichtbeiträgen erforderlich, wobei sich dieser Prüfungszeitraum durch bestimmte Zeiten verlängern konnte.

Beim Zugang über Arbeitslosigkeit mussten die Versicherten zu Beginn der Rente arbeitslos sein. Nach Vollendung eines Alters von 58 Jahren und sechs Monaten mussten außerdem insgesamt 52 Wochen Arbeitslosigkeit vorgelegen haben.

Alternativ konnte der Zugang nach mindestens 24 Kalendermonaten Altersteilzeitarbeit eröffnet sein. Dafür musste es sich um Altersteilzeit nach den gesetzlichen Vorgaben handeln; eine beliebige Verringerung der Arbeitszeit genügte nicht.

Die Altersgrenzen wurden schrittweise angehoben

Ursprünglich ermöglichte auch diese Rentenart einen Beginn ab dem 60. Lebensjahr. Die Altersgrenzen wurden jedoch über mehrere Jahre angehoben.

Für die jüngsten noch erfassten Geburtsjahrgänge war ein vorgezogener Beginn regelmäßig erst mit 63 Jahren möglich. Eine abschlagsfreie Zahlung war grundsätzlich ab 65 vorgesehen, sofern keine besondere Vertrauensschutzvorschrift griff.

Bei einem früheren Rentenbeginn konnten dauerhafte Abschläge entstehen. Diese vermindern die Rente weiterhin, auch wenn die betreffende Person inzwischen längst das 65. oder 67. Lebensjahr überschritten hat.

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Für ab 1952 Geborene ist der Zugang vollständig geschlossen

Wer am 1. Januar 1952 oder später geboren wurde, kann weder die Altersrente für Frauen noch die Altersrente wegen Arbeitslosigkeit oder nach Altersteilzeitarbeit erhalten. Das gilt auch dann, wenn die übrigen Voraussetzungen nach dem Wortlaut erfüllt wären.

Für jüngere Versicherte gelten die heutigen Altersrenten. Dazu gehören die Regelaltersrente, die Altersrente für langjährig Versicherte, die abschlagsfreie Altersrente für besonders langjährig Versicherte und die Altersrente für schwerbehinderte Menschen.

Arbeitslosigkeit kurz vor dem Ruhestand eröffnet heute keine eigene Altersrentenart mehr. Entsprechende Zeiten können jedoch je nach Rentenart bei der Erfüllung von Wartezeiten berücksichtigt werden.

Auch Altersteilzeit führt nicht automatisch in eine besondere Altersrente. Beschäftigte müssen vor Abschluss einer solchen Vereinbarung prüfen, ab wann sie eine der heute verfügbaren Altersrenten beziehen können und welche Abschläge dabei entstehen.

Laufende Renten werden nicht in eine Regelaltersrente umgewandelt

Eine bereits bewilligte Frauenrente oder Arbeitslosenrente wird beim Erreichen der früheren Regelaltersgrenze nicht automatisch in eine Regelaltersrente umbenannt. Die ursprüngliche Rentenart bleibt im Bescheid und in der Statistik erhalten.

Auch ein eigener Antrag auf Umwandlung ist normalerweise weder erforderlich noch möglich. Nach dem Beginn einer Altersrente ist der Wechsel in eine andere Altersrente grundsätzlich ausgeschlossen.

Das erklärt, warum die alten Bezeichnungen noch Jahrzehnte nach dem Ende des Neuzugangs in der Rentenstatistik auftauchen. Erst mit dem Tod der jeweiligen Bezieherinnen und Bezieher nimmt der Bestand dieser Rentenarten nach und nach ab.

Die früheren Renten nehmen an Rentenerhöhungen teil

Auslaufende Renten werden bei den jährlichen Anpassungen nicht schlechter behandelt als andere gesetzliche Renten. Seit dem 1. Juli 2026 sind die gesetzlichen Renten bundesweit um 4,24 Prozent gestiegen.

Der aktuelle Rentenwert erhöhte sich dadurch von 40,79 Euro auf 42,52 Euro. Die Anpassung erfolgt automatisch und gilt ebenfalls für die Altersrente für Frauen sowie für die Altersrente wegen Arbeitslosigkeit oder nach Altersteilzeitarbeit, wie die Deutsche Rentenversicherung zur Rentenanpassung 2026 erläutert.

Dauerhafte Abschläge werden durch eine Rentenerhöhung allerdings nicht aufgehoben. Die prozentuale Anpassung wird auf den bereits geminderten Rentenbetrag angewandt.

Durchschnittliche Renten unterscheiden sich deutlich

Ende 2025 lag der durchschnittliche Zahlbetrag der Frauenrente bei 1.142 Euro. Bei der Altersrente wegen Arbeitslosigkeit oder nach Altersteilzeitarbeit waren es durchschnittlich 1.657 Euro.

Aus dieser Differenz lässt sich nicht ableiten, dass eine Rentenart grundsätzlich großzügiger berechnet wurde. Für beide Leistungen galt die allgemeine Rentenformel mit den individuell erworbenen Entgeltpunkten.

Die Unterschiede spiegeln vielmehr verschiedene Erwerbsverläufe wider. Bei vielen Bezieherinnen der Frauenrente wirkten sich Teilzeit, Kindererziehungsphasen, geringere Einkommen oder Beschäftigungsunterbrechungen auf die Zahl der Entgeltpunkte aus.

Niemand muss wegen der Bezeichnung um seine Rente fürchten

Betroffene müssen keinen Antrag stellen, um ihren bisherigen Anspruch zu sichern. Auch eine besondere Bestätigung durch die Rentenversicherung ist nicht notwendig.

Eine Überprüfung kann sich trotzdem anbieten, wenn der Rentenbescheid ungewöhnliche Lücken, nicht berücksichtigte Kindererziehungszeiten oder fehlerhafte Versicherungszeiten enthält. Der Umstand, dass es sich um eine auslaufende Rentenart handelt, ist für sich allein jedoch kein Fehler.

Die fast vier Millionen Zahlungen sind daher kein Anzeichen für ein vergessenes oder unzulässiges Rentensystem. Sie sind die Folge gesetzlicher Übergangsregeln, die erworbene Ansprüche und bereits getroffene Ruhestandsentscheidungen schützen.

Beispiel aus der Praxis

Frau Schneider wurde 1950 geboren und begann ihre Altersrente für Frauen im Jahr 2011. Sie hatte 18 Versicherungsjahre und konnte nach ihrem 40. Geburtstag mehr als 121 Monate mit Pflichtbeiträgen nachweisen.

Obwohl Frauen ihres später geborenen Jahrgangs diese Rentenart nicht mehr beantragen können, wird Frau Schneiders Rente weitergezahlt. Sie wurde auch zum 1. Juli 2026 automatisch erhöht; ein Wechsel in die Regelaltersrente war dafür nicht erforderlich.

Häufige Fragen und Antworten

1. Wurden die Frauenrente und die Arbeitslosenrente vollständig abgeschafft?

Der Zugang wurde für Personen geschlossen, die am 1. Januar 1952 oder später geboren wurden. Bereits bewilligte Renten werden dagegen weiterhin nach den bisherigen Vorschriften gezahlt.

2. Kann die Rentenversicherung eine solche Rente plötzlich einstellen?

Nicht allein deshalb, weil die Rentenart ausläuft. Ein wirksamer Rentenbescheid bleibt bestehen, solange kein anderer gesetzlicher Grund für eine Änderung oder Aufhebung vorliegt.

3. Können Frauen des Jahrgangs 1952 die frühere Frauenrente noch beantragen?

Nein. Anspruchsberechtigt konnten nur Frauen sein, die vor dem 1. Januar 1952 geboren wurden und auch die weiteren Versicherungsbedingungen erfüllten.

4. Wird eine alte Frauen- oder Arbeitslosenrente später zur Regelaltersrente?

Nein. Die einmal bewilligte Rentenart bleibt grundsätzlich bestehen und wird beim Erreichen einer höheren Altersgrenze nicht automatisch umgewandelt.