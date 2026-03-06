Erwerbsminderungsrente: Anrechnung des Minijobs 2026 – jetzt musst du aufpassen

Lesedauer 7 Minuten

Wer eine Erwerbsminderungsrente bezieht, stellt sich häufig dieselbe Frage: Darf neben der Rente überhaupt noch gearbeitet werden – und was passiert mit dem Geld aus einem Minijob? Die kurze rechtliche Einordnung lautet: Ein Minijob ist grundsätzlich auch während des Bezugs einer Erwerbsminderungsrente möglich.

Er bleibt aber nicht automatisch ohne Folgen. Entscheidend ist, welche Form der Erwerbsminderungsrente vorliegt, wie hoch der tatsächliche Hinzuverdienst ausfällt und ob die ausgeübte Tätigkeit noch mit dem festgestellten Leistungsvermögen vereinbar ist.

Damit ist zugleich eine weit verbreitete Fehlannahme ausgeräumt. Viele Betroffene gehen davon aus, dass ein Minijob schon deshalb unproblematisch sei, weil es sich um eine geringfügige Beschäftigung handelt.

Im Rentenrecht ist jedoch nicht die Bezeichnung „Minijob“ ausschlaggebend, sondern die Frage, ob der Verdienst innerhalb der geltenden Hinzuverdienstgrenzen bleibt und ob der zeitliche Umfang der Tätigkeit noch zu der bewilligten Erwerbsminderungsrente passt. Ein Minijob kann also folgenlos bleiben, er kann unter bestimmten Umständen aber auch zu einer Kürzung führen oder sogar eine Überprüfung des Rentenanspruchs auslösen.

Warum das Thema so sensibel ist

Die Erwerbsminderungsrente soll Menschen absichern, die aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr oder nur noch eingeschränkt arbeiten können. Genau deshalb schaut die Rentenversicherung bei jeder Erwerbstätigkeit besonders genau hin. Es geht dabei nicht nur um das Einkommen, sondern immer auch um die Frage, ob die aufgenommene Arbeit noch zu dem gesundheitlichen Zustand passt, der der Rentenbewilligung zugrunde liegt.

Bei einer vollen Erwerbsminderungsrente gilt grundsätzlich, dass Betroffene auf nicht absehbare Zeit nur noch weniger als drei Stunden täglich unter den üblichen Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarktes arbeiten können.

Wer daneben regelmäßig deutlich länger arbeitet, liefert der Rentenversicherung ein starkes Signal dafür, dass sich die Erwerbsfähigkeit möglicherweise verändert hat. Bei einer teilweisen Erwerbsminderungsrente liegt das Leistungsvermögen höher, weshalb auch mehr Hinzuverdienst möglich sein kann. Dennoch bleibt auch dort die Prüfung des Einzelfalls wichtig.

Minijob ist erlaubt – aber nicht automatisch anrechnungsfrei

Ein Minijob wird nicht pauschal auf die Erwerbsminderungsrente angerechnet, nur weil ein Arbeitsverhältnis besteht. Maßgeblich ist vielmehr, ob der jährliche Verdienst die zulässige Hinzuverdienstgrenze überschreitet. Bleibt der Verdienst innerhalb dieser Grenze, wird die Rente in der Regel nicht gekürzt. Wird die Grenze überschritten, erfolgt eine Anrechnung.

Für Beziehende einer vollen Erwerbsminderungsrente liegt die jährliche Hinzuverdienstgrenze im Jahr 2026 bei 20.763,75 Euro. Das ist deutlich mehr als ein typischer Minijob einbringt. Die Minijob-Grenze selbst liegt 2026 bei 603 Euro monatlich beziehungsweise 7.236 Euro im Jahr. Wer also einen klassischen Minijob mit diesem regelmäßigen Verdienst ausübt, bleibt normalerweise klar unter der rentenrechtlichen Hinzuverdienstgrenze. In solchen Fällen kommt es üblicherweise nicht zu einer Kürzung der Erwerbsminderungsrente.

Das bedeutet in der Praxis: Ein Minijob wird häufig gerade nicht auf die Erwerbsminderungsrente angerechnet, weil der Verdienst weit unter der zulässigen Jahresgrenze liegt. Trotzdem ist damit nicht gesagt, dass jede geringfügige Beschäftigung in jedem Fall unproblematisch wäre. Denn neben der Verdienstfrage bleibt immer noch die gesundheitliche und zeitliche Zumutbarkeit der Tätigkeit zu prüfen.

Der entscheidende Unterschied zwischen Verdienst und Leistungsvermögen

In der öffentlichen Diskussion wird häufig fast nur auf die Geldgrenze geschaut. Für die Betroffenen ist aber mindestens ebenso wichtig, wie viele Stunden tatsächlich gearbeitet wird und welche Belastung mit der Tätigkeit verbunden ist. Die Rentenversicherung bewertet eine Beschäftigung nie ausschließlich nach dem Lohnzettel. Ebenso relevant ist, ob die konkrete Arbeit noch mit der bewilligten Rente vereinbar erscheint.

Gerade bei der vollen Erwerbsminderungsrente ist das bedeutsam. Wer zwar nur einen kleinen Verdienst erzielt, dafür aber regelmäßig mehr als drei Stunden täglich arbeitet, bewegt sich in einem Bereich, in dem die Rentenversicherung den Anspruch erneut prüfen kann. Dann geht es nicht mehr nur um die Frage der Anrechnung, sondern um die grundsätzliche Berechtigung zum Rentenbezug. Im ungünstigsten Fall kann der Rentenanspruch für die Zukunft wegfallen.

Deshalb ist die Antwort auf die Ausgangsfrage juristisch zwar oft beruhigend, praktisch aber nur mit einer Einschränkung belastbar: Ein Minijob wird häufig nicht auf die Rente angerechnet, wenn die Hinzuverdienstgrenze eingehalten wird. Unproblematisch ist er aber nur dann, wenn auch der zeitliche Umfang und die tatsächliche Belastung zur anerkannten Erwerbsminderung passen.

Wie die Anrechnung erfolgt, wenn die Grenze überschritten wird

Wird die zulässige Hinzuverdienstgrenze überschritten, entfällt die Rente nicht automatisch sofort in voller Höhe. Stattdessen greift eine stufenlose Anrechnung. Der Betrag, der über der jeweiligen Jahresgrenze liegt, wird auf zwölf Monate verteilt. Von diesem monatlichen Überschreitungsbetrag werden 40 Prozent auf die Rente angerechnet.

Das führt dazu, dass eine geringfügige Überschreitung nicht zwingend dramatische finanzielle Folgen haben muss. Wer die Grenze nur knapp überschreitet, muss in der Regel nur eine entsprechend moderate Kürzung hinnehmen. Gleichwohl kann selbst eine kleine Überschreitung unangenehm werden, wenn sie nicht rechtzeitig gemeldet wurde und dadurch zu viel Rente ausgezahlt worden ist. Dann drohen Rückforderungen.

Besonders wichtig ist deshalb die vorausschauende Meldung an die Rentenversicherung. Wer eine Beschäftigung aufnehmen will oder bereits aufgenommen hat, sollte den voraussichtlichen Jahresverdienst offenlegen. Die Rentenhöhe wird zunächst auf Prognosebasis berechnet. Später erfolgt ein Abgleich mit dem tatsächlich erzielten Verdienst. Genau an dieser Stelle entstehen in der Praxis häufig Missverständnisse, weil Betroffene monatlich denken, rentenrechtlich aber oft der Jahreswert entscheidend ist.

Bei teilweiser Erwerbsminderung gelten andere Spielräume

Anders stellt sich die Lage bei einer Rente wegen teilweiser Erwerbsminderung dar. Hier geht der Gesetzgeber bereits davon aus, dass eine Erwerbstätigkeit in gewissem Umfang noch möglich ist. Deshalb liegt die Hinzuverdienstgrenze höher. Im Jahr 2026 beträgt sie mindestens 41.527,50 Euro jährlich. Im Einzelfall kann die individuell maßgebliche Grenze sogar noch darüber liegen, weil sie sich am höchsten beitragspflichtigen Einkommen der letzten 15 Jahre vor Eintritt der Erwerbsminderung orientieren kann.

Für viele Betroffene bedeutet das: Ein Minijob ist bei teilweiser Erwerbsminderungsrente in aller Regel noch weniger problematisch als bei voller Erwerbsminderung, jedenfalls was die reine Einkommensgrenze angeht. Dennoch bleibt auch hier die Pflicht, jede Beschäftigung anzuzeigen. Denn auch wenn die Verdienstgrenze oft weit entfernt ist, muss die Tätigkeit zur bewilligten gesundheitlichen Einschränkung passen.

Warum die Meldung an die Rentenversicherung so wichtig ist

Die Deutsche Rentenversicherung empfiehlt ausdrücklich, jede Beschäftigung oder Erwerbstätigkeit mitzuteilen. Das ist kein bloßer Formalismus. Die Behörde muss prüfen können, ob sich aus der Arbeit Auswirkungen auf die Rentenhöhe oder auf den Rentenanspruch selbst ergeben. Wer einen Minijob verschweigt, riskiert spätere Rückforderungen und unter Umständen weitere rechtliche Probleme.

Hinzu kommt, dass nicht nur klassischer Arbeitslohn als Hinzuverdienst zählen kann. Unter bestimmten Voraussetzungen können auch andere Einkünfte oder Entgeltersatzleistungen rentenrechtlich relevant sein. Für Betroffene ist das oft schwer zu überblicken. Umso wichtiger ist eine frühzeitige Abstimmung mit dem zuständigen Rentenversicherungsträger.

In der Praxis empfiehlt sich deshalb, nicht erst nach Aufnahme des Minijobs aktiv zu werden, sondern bereits vorher. So lässt sich klären, ob der geplante Umfang der Tätigkeit mit der Rente vereinbar ist und ob voraussichtlich überhaupt eine Anrechnung droht. Das schafft Rechtssicherheit und verhindert spätere Überraschungen.

Minijob heißt nicht automatisch: gesundheitlich unbedenklich

Ein weiterer Punkt wird häufig unterschätzt. Ein Minijob klingt nach wenig Arbeit, doch die rentenrechtliche Beurteilung richtet sich nicht nach der sozialversicherungsrechtlichen Einordnung allein. Entscheidend ist die tatsächliche Ausgestaltung. Schon ein vermeintlich kleiner Job kann körperlich oder psychisch sehr belastend sein. Ebenso kann eine Tätigkeit mit wenigen Wochenstunden über den Tag so verteilt sein, dass sie Rückschlüsse auf ein höheres Leistungsvermögen zulässt.

Deshalb sollte jede Beschäftigung im Zusammenhang mit einer Erwerbsminderungsrente auch unter medizinischen und tatsächlichen Gesichtspunkten betrachtet werden. Wer etwa regelmäßig in einem Umfang arbeitet, der dem im Rentenbescheid angenommenen Restleistungsvermögen widerspricht, läuft Gefahr, eine Überprüfung auszulösen. Dann steht nicht nur eine eventuelle Kürzung, sondern die gesamte Rentenberechtigung zur Diskussion.

Arbeitserprobung als besondere Möglichkeit

Seit 2024 gibt es für Beziehende einer Erwerbsminderungsrente zudem die Möglichkeit einer Arbeitserprobung. Damit soll geprüft werden können, ob eine Rückkehr in den Arbeitsmarkt oder eine Ausweitung der Tätigkeit wieder möglich ist, ohne den Rentenanspruch sofort zu gefährden. Nach Angaben der Deutschen Rentenversicherung beträgt der Erprobungszeitraum regelmäßig sechs Monate, kann im Einzelfall aber auch abweichen.

Für Betroffene kann das ein wichtiger Weg sein, um vorsichtig auszuloten, welche Belastung wieder möglich ist. Dennoch ersetzt auch diese Möglichkeit nicht die notwendige Abstimmung mit der Rentenversicherung. Wer eine Arbeitserprobung plant, sollte dies daher unbedingt vorab klären, damit der Versuch rechtlich sauber eingeordnet werden kann.

Praxisbeispiel: Minijob neben voller Erwerbsminderungsrente

Frau M. bezieht eine volle Erwerbsminderungsrente in Höhe von 1.050 Euro im Monat. Zusätzlich nimmt sie 2026 einen Minijob mit 603 Euro monatlich auf.

Ihr jährlicher Verdienst aus dem Minijob beträgt 7.236 Euro. Die Hinzuverdienstgrenze bei voller Erwerbsminderungsrente liegt 2026 bei 20.763,75 Euro. Damit bleibt Frau M. deutlich unter der zulässigen Grenze.

Das bedeutet: Der Minijob wird in diesem Beispiel nicht auf die Erwerbsminderungsrente angerechnet. Frau M. erhält also weiterhin ihre volle monatliche Rente von 1.050 Euro. Zusammen mit dem Minijob verfügt sie damit über 1.653 Euro monatlich.

Beispiel bei Überschreitung der Hinzuverdienstgrenze

Anders sähe es aus, wenn Herr K. neben seiner vollen Erwerbsminderungsrente mehr verdient. Er erhält ebenfalls 1.050 Euro Rente im Monat und erzielt aus einer Nebentätigkeit 24.000 Euro im Jahr.

Zunächst wird berechnet, um welchen Betrag die Hinzuverdienstgrenze überschritten wird: 24.000 Euro minus 20.763,75 Euro ergibt 3.236,25 Euro.

Dieser Betrag wird auf zwölf Monate verteilt: 3.236,25 Euro geteilt durch 12 ergibt 269,69 Euro monatlich. Davon werden 40 Prozent auf die Rente angerechnet: 269,69 Euro mal 40 Prozent ergibt 107,88 Euro.

Die monatliche Erwerbsminderungsrente von Herrn K. würde sich in diesem Beispiel also um 107,88 Euro verringern. Statt 1.050 Euro bekäme er noch 942,12 Euro monatlich ausgezahlt.

Worauf in der Praxis noch zu achten ist

Auch wenn ein Minijob oft unter der Hinzuverdienstgrenze bleibt, prüft die Rentenversicherung nicht nur den Verdienst, sondern auch den zeitlichen Umfang der Arbeit. Wer eine volle Erwerbsminderungsrente bezieht, sollte deshalb darauf achten, dass die Tätigkeit auch vom Stundenumfang her noch zur anerkannten Erwerbsminderung passt.

Was Betroffene aus alledem mitnehmen sollten

Die Antwort auf die Frage, ob ein Minijob auf die Erwerbsminderungsrente angerechnet wird, lautet also differenziert. Ein Minijob führt nicht automatisch zu einer Kürzung. In vielen Fällen bleibt er rentenunschädlich, weil der Verdienst deutlich unter den geltenden Hinzuverdienstgrenzen liegt. Gerade bei einer vollen Erwerbsminderungsrente ist ein typischer Minijob mit 603 Euro monatlich im Jahr 2026 normalerweise weit von der maßgeblichen Jahresgrenze entfernt.

Trotzdem wäre es zu einfach, daraus ein pauschales „Ja, Minijob ist immer problemlos möglich“ zu machen. Maßgeblich sind nicht nur die Euro-Beträge, sondern auch der tatsächliche Arbeitsumfang, die gesundheitliche Belastbarkeit und die Pflicht zur Meldung an die Rentenversicherung. Wer auf Nummer sicher gehen will, sollte vor Aufnahme einer Beschäftigung klären lassen, wie der geplante Job rentenrechtlich bewertet wird.

Gerade in einem sensiblen Bereich wie der Erwerbsminderungsrente ist Vorsicht besser als ein späterer Streit mit der Behörde. Denn ein Minijob kann finanziell entlasten und gesellschaftliche Teilhabe fördern. Er darf aber nicht unbemerkt in einen Konflikt mit den Voraussetzungen der Rente geraten. Die rechtlich richtige Haltung lautet deshalb nicht, jede Nebentätigkeit zu meiden, sondern sie transparent, realistisch und gut abgesprochen zu gestalten.

Fazit

Ein Minijob wird auf die Erwerbsminderungsrente nicht automatisch angerechnet. Solange der Hinzuverdienst innerhalb der gesetzlichen Grenzen bleibt, kommt es häufig zu keiner Rentenkürzung. Bei einer vollen Erwerbsminderungsrente ist das bei einem gewöhnlichen Minijob im Jahr 2026 meist der Fall. Dennoch kann die Beschäftigung Folgen haben, wenn sie in zeitlicher oder gesundheitlicher Hinsicht nicht mehr zur festgestellten Erwerbsminderung passt. Genau deshalb sollten Betroffene jede Tätigkeit frühzeitig melden und individuell prüfen lassen.