Bestattung zu teuer: Sozialamt muss auch ohne laufende Sozialhilfe zahlen

Eine Bestattungsrechnung kann Menschen finanziell überfordern, die ihren Lebensunterhalt bisher ohne staatliche Unterstützung bestritten haben. Ein eigener Arbeitslohn oder eine Rente bedeutet nicht automatisch, dass sie mit diesen Kosten allein bleiben müssen.

Nach § 74 SGB XII kommt eine vollständige oder teilweise Übernahme erforderlicher Bestattungskosten infrage. Entscheidend ist, ob der rechtlich verpflichteten Person zugemutet werden kann, die konkrete Belastung zu tragen.

Die Hilfe ist nicht auf bisherige Sozialhilfeempfänger beschränkt

Das Gesetz knüpft den Anspruch nicht daran, dass bereits monatliche Sozialhilfe gezahlt wird. Es geht um die erforderlichen Kosten der Bestattung und die finanzielle Zumutbarkeit für denjenigen, der dafür rechtlich einstehen muss.

Die Prüfung ist deshalb genauer als die einfache Frage, ob jemand ein Einkommen hat. Berücksichtigt werden müssen die wirtschaftlichen Verhältnisse und die Mittel, die zur Finanzierung tatsächlich eingesetzt werden können.

Eine bundesweit einheitliche Nettoverdienstgrenze, unterhalb der jede Bestattungsrechnung bezahlt wird, gibt es nicht. Auch die Rechnungshöhe allein sagt noch nichts darüber aus, welchen Anteil das Sozialamt übernehmen muss.

Nicht jede Unterschrift begründet einen Anspruch gegen das Amt

Vor der finanziellen Prüfung steht die Frage, wer die Bestattungskosten rechtlich tragen muss. In Betracht kommen beispielsweise Erben oder Personen, die nach dem Bestattungsrecht des jeweiligen Bundeslandes verpflichtet sind.

Wer lediglich aus Freundschaft hilft und einen Bestatter beauftragt, erwirbt dadurch nicht automatisch einen Anspruch nach § 74 SGB XII. Gegen-Hartz erläutert diese Unterschiede im Beitrag Wer die Beerdigungskosten auch ohne Erbe tragen muss.

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Eine Erbausschlagung beendet zwar die Kostenpflicht als Erbe, beseitigt aber nicht zwangsläufig andere Verpflichtungen. Deshalb sollten Erbrecht, Bestattungspflicht und der Vertrag mit dem Bestattungsunternehmen getrennt betrachtet werden.

Auch nach der Bestattung kann ein Antrag möglich sein

Dass die Beisetzung bereits stattgefunden hat, schließt einen Antrag nicht automatisch aus. Das BayernPortal bestätigt ausdrücklich, dass die Kostenübernahme vor oder nach der Bestattung beantragt werden kann.

Trotzdem ist die vorherige Klärung meist der sicherere Weg. Wer ohne Rücksprache zusätzliche Leistungen bestellt, riskiert, auf nicht anerkannten Kosten sitzen zu bleiben.

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Ist die Rechnung bereits da, sollten Betroffene sie zusammen mit dem Antrag und den angeforderten Nachweisen einreichen. Eine mündliche Aussage wie „Sie bekommen doch keine Sozialhilfe“ ersetzt keine Prüfung dieses besonderen Anspruchs.

Die Fälligkeit der Rechnung ist wichtig

Das Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf weist darauf hin, dass für die Berechnung des Anspruchs auf die Fälligkeit der Bestattungsforderungen abzustellen ist. Die Behörde verweist dazu auf das Bundessozialgericht, Urteil vom 4. April 2019, B 8 SO 10/18 R.

Damit können nicht nur Einkommensunterlagen aus dem Monat des Todes von Bedeutung sein. Rechnungsdatum, Zahlungsziel und die wirtschaftlichen Verhältnisse beim Fälligwerden sollten nachvollziehbar dokumentiert werden.

Übernommen werden erforderliche Kosten, nicht jeder Wunsch

Die Sozialhilfe ermöglicht eine einfache, würdige Bestattung und prüft die dafür notwendigen Ausgaben. Welche Positionen anerkannt werden, hängt unter anderem von den örtlichen Verhältnissen und den Umständen des Einzelfalls ab.

Nach den amtlichen Hinweisen aus Bayern gehören beispielsweise laufende Grabpflege, Trauerkleidung oder ein anschließendes gemeinsames Essen nicht zu den übernommenen Bestattungskosten. Ein Kostenangebot sollte daher die einzelnen Leistungen ausweisen, statt nur einen Gesamtpreis zu nennen.

Unterlage Wofür sie gebraucht wird Bestattungsangebot oder Rechnung Prüfung der einzelnen Kosten und ihrer Erforderlichkeit Nachlass- und Versicherungsunterlagen Klärung verfügbarer Mittel für die Bestattung Einkommens- und Vermögensnachweise Prüfung der wirtschaftlichen Belastbarkeit Unterlagen zur eigenen Verpflichtung Klärung, warum die antragstellende Person die Kosten tragen muss

Beispiel aus der Praxis

Ein Arbeitnehmer muss als rechtlich verpflichteter Angehöriger eine Bestattung bezahlen, für die kein ausreichender Nachlass vorhanden ist. Obwohl er keine laufende Sozialhilfe erhält, beantragt er mit der detaillierten Rechnung und seinen Finanzunterlagen eine Kostenübernahme.

Im fiktiven Beispiel prüft das Sozialamt, welcher Teil der erforderlichen Kosten für ihn unzumutbar ist. Sein Arbeitslohn führt weder automatisch zur Ablehnung noch automatisch zu einem Anspruch auf vollständige Erstattung.

Drei Fragen und Antworten

Muss ich bereits Sozialhilfe beziehen?

Nein, laufender Sozialhilfebezug ist keine Voraussetzung dieses Anspruchs. Entscheidend sind die rechtliche Kostenpflicht und die Zumutbarkeit der Belastung.

Ist ein Antrag nach der Beisetzung zu spät?

Nicht automatisch, ein Antrag kann auch nach der Bestattung gestellt werden. Eine vorherige Abstimmung hilft allerdings, nicht übernahmefähige Ausgaben zu vermeiden.

Zahlt das Sozialamt jede Bestattungsrechnung vollständig?

Nein, übernommen werden erforderliche Kosten, soweit ihre Tragung unzumutbar ist. Je nach Fall kann deshalb auch nur ein Teilbetrag bewilligt werden.