Erwerbsminderung: Neun-Jahres-Regel bei der EM-Rente kann entfristen

Befristete Erwerbsminderungsrenten werden häufig zunächst nur für einige Jahre bewilligt. Läuft der im Rentenbescheid genannte Zeitraum ab, endet die Zahlung automatisch, sofern die Deutsche Rentenversicherung keine Weiterzahlung bewilligt. Eine wichtige Grenze bildet dabei die Neun-Jahres-Regel des § 102 SGB VI.

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Sie führt jedoch nicht in jedem Fall zu einer unbefristeten Rente. Entscheidend ist, ob der Rentenanspruch allein auf dem Gesundheitszustand beruht oder ob zusätzlich die Lage auf dem Arbeitsmarkt berücksichtigt wurde. Vor allem Bezieher einer sogenannten Arbeitsmarktrente können auch nach neun Jahren erneut eine befristete Bewilligung erhalten.

Befristete EM-Rente endet ohne besonderen Entziehungsbescheid

Eine befristete Erwerbsminderungsrente endet mit Ablauf des Monats, der im Rentenbescheid als letzter Bezugsmonat genannt ist. Ein zusätzlicher Entziehungsbescheid ist dafür nicht erforderlich. Der ursprüngliche Rentenbescheid verliert durch den Ablauf der Befristung seine Wirkung.

Das ergibt sich unmittelbar aus § 102 SGB VI. Danach dürfen Renten nur auf das Ende eines Kalendermonats befristet werden. Die Zahlung kann allerdings auch schon vorher entfallen, wenn sich der Gesundheitszustand erheblich verbessert oder eine andere Anspruchsvoraussetzung wegfällt.

Die Deutsche Rentenversicherung verschickt vor dem Ende der Zeitrente gewöhnlich ein Hinweisschreiben. Darauf allein sollten sich Betroffene jedoch nicht verlassen. Das im Bescheid genannte Enddatum sollte frühzeitig im Kalender vermerkt werden.

Eine Verlängerung erfolgt nur nach einem neuen Antrag

Wer weiterhin erwerbsgemindert ist, muss die Weiterzahlung beantragen. Dafür stellt die Deutsche Rentenversicherung das Formular R0120 für die Weiterzahlung einer Erwerbsminderungsrente auch als Online-Antrag zur Verfügung. Ohne einen solchen Antrag wird nicht automatisch geprüft, ob die Rente weitergezahlt werden kann.

Im Weiterzahlungsverfahren fragt die Rentenversicherung unter anderem nach den behandelnden Ärzten, Krankenhausaufenthalten, Rehabilitationsmaßnahmen und Veränderungen des Gesundheitszustands. Ebenso können Angaben zu einer Beschäftigung, zu selbstständiger Tätigkeit und zu weiteren Sozialleistungen verlangt werden. Bei Bedarf kann die DRV Befundberichte anfordern oder eine erneute Begutachtung veranlassen.

Der Antrag sollte so früh gestellt werden, dass die medizinische Prüfung möglichst vor dem Ende der laufenden Bewilligung abgeschlossen werden kann. Eine verspätete Bearbeitung kann sonst zu einer Unterbrechung der Rentenzahlung führen. Das gilt auch dann, wenn sich später herausstellt, dass die Voraussetzungen weiterhin vorlagen.

Zeitrenten dürfen jeweils höchstens drei Jahre laufen

Erwerbsminderungsrenten werden im Regelfall zunächst befristet bewilligt. Die erste Befristung darf längstens drei Jahre ab dem Rentenbeginn umfassen. Auch jede anschließende Verlängerung ist auf höchstens drei weitere Jahre begrenzt.

Die DRV muss den Dreijahreszeitraum nicht immer vollständig ausschöpfen. Erwartet der ärztliche Dienst beispielsweise schon nach 18 Monaten eine deutliche Veränderung, kann eine entsprechend kürzere Bewilligung ausgesprochen werden. Grundlage ist die medizinische Prognose im jeweiligen Einzelfall.

Bei einer Weiterzahlung bleibt es grundsätzlich bei dem ursprünglichen Rentenbeginn. Es handelt sich rechtlich um die Verlängerung des bestehenden Rentenanspruchs und nicht um einen völlig neuen Rentenfall. Das ist unter anderem für die weitere Rentenberechnung von Bedeutung.

Was die Neun-Jahres-Regel tatsächlich bedeutet

Nach einer Gesamtdauer von neun Jahren wird bei einem allein medizinisch begründeten Rentenanspruch davon ausgegangen, dass eine Behebung der Erwerbsminderung unwahrscheinlich ist. Besteht die Erwerbsminderung zu diesem Zeitpunkt weiter, darf die Rente nicht erneut aus medizinischen Gründen befristet werden. Sie ist dann ohne festes Enddatum weiterzuzahlen.

Die Gemeinsamen Rechtlichen Anweisungen der Deutschen Rentenversicherung zu § 102 SGB VI stellen hierzu klar, dass nach neun Jahren eine weitere medizinische Befristung ausgeschlossen ist. Die gesetzliche Annahme betrifft die Aussicht auf eine Besserung. Sie ersetzt aber nicht die Prüfung, ob überhaupt noch eine rentenrechtlich erhebliche Erwerbsminderung besteht.

Wer nach neun Jahren wieder mindestens sechs Stunden täglich unter den üblichen Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarktes arbeiten kann, hat trotz der Zeitgrenze keinen weiteren Anspruch. Bei einem Leistungsvermögen zwischen drei und weniger als sechs Stunden kann weiterhin eine teilweise Erwerbsminderung bestehen. Bei weniger als drei Stunden täglich kommt eine volle Erwerbsminderung aus medizinischen Gründen in Betracht.

Neun Jahre führen nicht automatisch zu einer Dauerrente

Die DRV muss auch nach Ablauf der neun Jahre den aktuellen Gesundheitszustand bewerten. Der Versicherte muss deshalb einen Weiterzahlungsantrag stellen und am Verfahren mitwirken. Die Rentenversicherung prüft, ob die bisherige Erwerbsminderung ohne Unterbrechung fortbesteht.

Erst wenn diese Prüfung zugunsten des Versicherten ausgeht, greift die gesetzliche Folge. Die weiterhin bestehende medizinische Erwerbsminderung darf dann nicht noch einmal mit der Aussicht auf eine spätere Besserung befristet werden. Die Rente wird ohne einen bereits festgelegten Wegfallmonat bewilligt.

Eine unbefristete EM-Rente ist dennoch keine Garantie für eine Zahlung bis zum Lebensende. Verbessert sich das Leistungsvermögen später nachweisbar, kann die Rentenversicherung den Anspruch erneut prüfen. Spätestens beim Erreichen der Regelaltersgrenze endet die Erwerbsminderungsrente und wird regelmäßig durch eine Altersrente abgelöst.

Welche Bezugszeiten zusammengerechnet werden

Für die Neun-Jahres-Grenze werden nur Zeiträume berücksichtigt, in denen ein medizinisch begründeter Rentenanspruch nahtlos bestanden hat. Ausgangspunkt ist der im Bescheid festgestellte Rentenbeginn. Drei Bewilligungen von jeweils drei Jahren können daher zusammen neun Jahre ergeben, zwingend ist diese Aufteilung jedoch nicht.

War die Erwerbsminderung zwischenzeitlich behoben, werden frühere und spätere Bezugszeiten nicht zusammengerechnet. Beginnt nach einer gesundheitlichen Besserung erneut eine medizinisch begründete Erwerbsminderung, läuft auch die Neun-Jahres-Frist neu. Eine nur kurze Unterbrechung kann daher erhebliche Folgen haben.

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Ähnliches gilt, wenn eine volle Erwerbsminderungsrente zeitweise nur wegen des verschlossenen Teilzeitarbeitsmarktes gezahlt wurde. Solche Zeiten zählen nicht ohne Weiteres als durchgehende medizinische Befristung. Sinkt das Leistungsvermögen später wieder auf weniger als drei Stunden täglich, beginnt die Frist für die ausschließlich medizinisch begründete volle EM-Rente ab diesem Zeitpunkt erneut.

Medizinische EM-Rente und Arbeitsmarktrente im Vergleich

Merkmal Medizinisch begründete EM-Rente Sogenannte Arbeitsmarktrente Gesundheitliches Leistungsvermögen Bei voller EM weniger als drei Stunden täglich; bei teilweiser EM drei bis unter sechs Stunden Drei bis unter sechs Stunden täglich Grund für die volle Rentenzahlung Volle Erwerbsminderung ergibt sich aus dem Gesundheitszustand Geeigneter Teilzeitarbeitsplatz steht nicht zur Verfügung Übliche Befristung Höchstens drei Jahre je Bewilligungszeitraum Höchstens drei Jahre je Bewilligungszeitraum Neun-Jahres-Grenze Gilt bei nahtloser medizinischer Erwerbsminderung Gilt für den arbeitsmarktbedingten Teil nicht Folge nach neun Jahren Bei fortbestehender Erwerbsminderung grundsätzlich unbefristete Bewilligung Erneute Befristung bleibt möglich Ende des Anspruchs Bei Wegfall der Erwerbsminderung oder spätestens an der Regelaltersgrenze Bei vorhandenem geeigneten Arbeitsplatz, gesundheitlicher Besserung oder spätestens an der Regelaltersgrenze

Arbeitsmarktrenten dürfen weiter befristet werden

Eine Arbeitsmarktrente wird gezahlt, wenn ein Versicherter aus gesundheitlichen Gründen noch drei bis weniger als sechs Stunden täglich arbeiten kann, aber keinen geeigneten Teilzeitarbeitsplatz hat. Medizinisch liegt damit nur eine teilweise Erwerbsminderung vor. Weil der Teilzeitarbeitsmarkt als verschlossen angesehen wird, wird dennoch eine volle Erwerbsminderungsrente gezahlt.

Die Deutsche Rentenversicherung erläutert diese Konstellation auf ihrer Informationsseite zur Erwerbsminderungsrente. Die Bezeichnung Arbeitsmarktrente ist ein gebräuchlicher Ausdruck, aber keine eigene Rentenart im Gesetz. Rechtlich handelt es sich um eine volle Erwerbsminderungsrente, deren Höhe von der Situation auf dem Arbeitsmarkt abhängt.

Da sich die Verfügbarkeit eines geeigneten Teilzeitarbeitsplatzes verändern kann, muss die Arbeitsmarktrente stets befristet werden. Die Neun-Jahres-Grenze gilt hier nicht. Auch nach neun, zwölf oder mehr Jahren kann die volle Rentenzahlung erneut nur für einen begrenzten Zeitraum bewilligt werden.

In solchen Fällen kann der gesundheitlich begründete Anspruch auf eine teilweise Erwerbsminderungsrente bereits unbefristet bestehen. Lediglich die Aufstockung auf die volle Rente wegen des fehlenden Teilzeitarbeitsplatzes bleibt zeitlich begrenzt. Die DRV muss beide Ansprüche getrennt beurteilen.

Eine frühere unbefristete Bewilligung ist möglich

Versicherte müssen nicht immer neun Jahre warten, bis eine EM-Rente ohne festes Enddatum bewilligt wird. Ist bereits bei der ersten oder einer späteren Prüfung eine rentenrechtlich erhebliche Besserung unwahrscheinlich, muss die Rente unbefristet geleistet werden. Dafür müssen schwerwiegende medizinische Gründe gegen eine spätere Steigerung des Leistungsvermögens sprechen.

Bei dieser Prognose betrachtet die Rentenversicherung auch noch vorhandene und anerkannte Behandlungsmöglichkeiten. Entscheidend ist, ob durch eine Therapie eine Steigerung auf ein rentenrechtlich anderes Leistungsvermögen erwartet werden kann. Eine bloß denkbare oder völlig ungewisse Verbesserung reicht nicht in jedem Fall für eine weitere Befristung.

Ergibt sich aus den ärztlichen Unterlagen bereits deutlich früher ein dauerhafter Zustand, kann eine unbefristete Bewilligung daher schon vor Ablauf der neun Jahre verlangt werden. Die Neun-Jahres-Regel ist eine äußerste Grenze für medizinische Befristungen und keine Wartezeit, die in jedem Fall vollständig ausgeschöpft werden muss.

Was bei einer Ablehnung zu beachten ist

Lehnt die Rentenversicherung die Weiterzahlung ab, sollte zunächst die Begründung des Bescheids geprüft werden. Häufig stützt sich die Entscheidung auf ein angenommenes Leistungsvermögen von mindestens sechs Stunden täglich oder auf eine erhebliche gesundheitliche Besserung. Aktuelle fachärztliche Befunde können für die weitere Prüfung wichtig sein.

Gegen einen ablehnenden Bescheid kann grundsätzlich innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Widerspruch eingelegt werden. Bei einer Bekanntgabe im Ausland beträgt die Frist nach § 84 SGG regelmäßig drei Monate. Die konkrete Rechtsbehelfsbelehrung im Bescheid sollte dennoch immer beachtet werden.

Im Widerspruchsverfahren sollte genau dargestellt werden, welche gesundheitlichen Einschränkungen fortbestehen und wie sie sich auf die tägliche Belastbarkeit auswirken. Bei einem bereits neunjährigen medizinischen Rentenbezug sollte außerdem geprüft werden, ob die DRV die Gesamtdauer und die nahtlosen Anspruchszeiten richtig erfasst hat.

Beispiel aus der Praxis

Maria S. bezieht seit dem 1. Oktober 2017 ohne Unterbrechung eine volle Erwerbsminderungsrente, weil sie aus medizinischen Gründen weniger als drei Stunden täglich arbeiten kann. Nach drei jeweils dreijährigen Bewilligungszeiträumen endet die letzte Befristung am 30. September 2026.

Maria beantragt rechtzeitig die Weiterzahlung, und die ärztliche Prüfung bestätigt das unverändert geringe Leistungsvermögen. Da der medizinisch begründete Anspruch neun Jahre nahtlos bestanden hat, darf die DRV nicht erneut für weitere drei Jahre befristen. Wäre Maria dagegen noch drei bis unter sechs Stunden leistungsfähig und würde die volle Rente nur wegen eines fehlenden Teilzeitarbeitsplatzes erhalten, könnte die Zahlung erneut befristet werden.

Häufige Fragen zur Neun-Jahres-Regel

Wird eine befristete EM-Rente nach neun Jahren automatisch unbefristet?

Nein. Betroffene müssen die Weiterzahlung beantragen, und die DRV prüft erneut, ob eine Erwerbsminderung besteht. Erst wenn die medizinische Erwerbsminderung weiterhin vorliegt und die anrechenbaren Befristungszeiten neun Jahre erreicht haben, ist eine weitere medizinische Befristung ausgeschlossen.

Gilt die Neun-Jahres-Regel auch für eine teilweise Erwerbsminderungsrente?

Ja. Auch eine teilweise Erwerbsminderung beruht allein auf gesundheitlichen Einschränkungen und besteht unabhängig von der Verfügbarkeit eines konkreten Arbeitsplatzes. Bei einem nahtlosen medizinischen Anspruch darf daher nach insgesamt neun Jahren nicht erneut befristet werden.

Beginnen die neun Jahre mit dem ersten Auszahlungsmonat?

Ausgangspunkt ist grundsätzlich der rentenrechtlich festgestellte Rentenbeginn. Dieser steht im Rentenbescheid und kann vom Zeitpunkt der Antragstellung oder der ersten tatsächlichen Überweisung abweichen. Für die Berechnung sollten deshalb alle bisherigen Rentenbescheide herangezogen werden.

Was passiert, wenn der Rentenbezug unterbrochen war?

War die Erwerbsminderung zwischenzeitlich behoben, werden die Zeiträume vor und nach der Unterbrechung grundsätzlich nicht zusammengerechnet. Die Neun-Jahres-Frist beginnt mit dem neuen medizinischen Rentenanspruch erneut. Auch ein zwischenzeitlich nur arbeitsmarktbedingter voller Rentenanspruch kann die Berechnung verändern.

Warum gilt die Regel nicht für Arbeitsmarktrenten?

Bei einer Arbeitsmarktrente liegt medizinisch lediglich ein Leistungsvermögen von drei bis weniger als sechs Stunden täglich vor. Die volle Rente wird gezahlt, weil kein geeigneter Teilzeitarbeitsplatz zur Verfügung steht. Da sich diese Situation verändern kann, darf die arbeitsmarktbedingte volle Rente auch nach neun Jahren weiter befristet werden.

Kann eine Dauerrente bereits vor Ablauf von neun Jahren bewilligt werden?

Ja. Wenn eine rentenrechtlich erhebliche gesundheitliche Besserung nach medizinischer Einschätzung unwahrscheinlich ist, muss die Rente schon früher unbefristet bewilligt werden. Die neun Jahre bezeichnen lediglich den spätesten Zeitpunkt, ab dem bei einer nahtlosen medizinischen Erwerbsminderung nicht weiter befristet werden darf.