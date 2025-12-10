Erwerbsminderung: Mehr Hinzuverdienen zur EM-Rente ab 2026

Lesedauer 5 Minuten

Wer eine Erwerbsminderungsrente bezieht und dennoch arbeiten möchte oder muss, bewegt sich rechtlich in einem eng abgesteckten Rahmen. Anders als bei vielen Altersrenten gibt es hier weiterhin feste Hinzuverdienstgrenzen.

Für das Jahr 2026 steigen diese Grenzen erneut, weil sich die Rechengrößen in der Sozialversicherung verändern. Entscheidend ist dabei nicht nur die Frage, wie viel Geld zusätzlich erzielt werden darf. Ebenso wichtig ist, ob die ausgeübte Tätigkeit überhaupt noch zum medizinisch festgestellten Leistungsvermögen passt.

Genau an dieser Stelle entstehen in der Praxis häufig Missverständnisse, die im ungünstigen Fall zu Rentenkürzungen oder sogar zu einer Überprüfung des Rentenanspruchs führen können.

Warum Hinzuverdienst bei Erwerbsminderungsrenten besonders sensibel ist

Die Erwerbsminderungsrente ist an gesundheitliche Voraussetzungen gebunden. Bei einer Rente wegen voller Erwerbsminderung geht die Rentenversicherung davon aus, dass Betroffene aus gesundheitlichen Gründen weniger als drei Stunden täglich unter den üblichen Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarktes arbeiten können.

Bei teilweiser Erwerbsminderung liegt das Leistungsvermögen typischerweise zwischen drei und unter sechs Stunden täglich. Damit geht es beim Hinzuverdienst nicht allein um eine finanzielle Grenze, sondern stets auch um die Frage, ob die konkrete Beschäftigung die Annahmen über das Leistungsvermögen bestätigt oder ihnen widerspricht.

In der öffentlichen Diskussion steht oft die Euro-Grenze im Vordergrund, weil sie leicht greifbar ist. Für Betroffene ist jedoch mindestens ebenso bedeutsam, dass die Rentenversicherung bei auffälligen Beschäftigungsumfängen oder Tätigkeitsprofilen prüfen kann, ob die medizinischen Voraussetzungen weiterhin erfüllt sind.

Wer also „formal“ innerhalb der Euro-Grenze bleibt, ist nicht automatisch auf der sicheren Seite, wenn die Arbeit nach Art und Umfang eher nach einer höheren Leistungsfähigkeit aussieht.

Tabelle: Hinzuverdienstgrenzen bei EM-Rente ab 2026

Rentenart / Regel (2026) Hinzuverdienstgrenze Volle Erwerbsminderungsrente (jährlich) 20.763,75 € pro Kalenderjahr Volle Erwerbsminderungsrente (monatliche Orientierung) 1.730,31 € pro Monat Teilweise Erwerbsminderungsrente (Mindestgrenze, jährlich) 41.527,50 € pro Kalenderjahr Teilweise Erwerbsminderungsrente (Mindestgrenze, monatliche Orientierung) 3.460,63 € pro Monat Teilweise Erwerbsminderungsrente (individuelle Grenze, falls höher als Mindestgrenze) (höchste Entgeltpunkte aus den 15 Jahren vor Eintritt) × Bezugsgröße × 9,72

Die Bezugsgröße 2026 als Rechengrundlage

Die Hinzuverdienstgrenzen werden seit der Reform mit dynamischen Formeln aus der sogenannten Bezugsgröße der Sozialversicherung abgeleitet. Für 2026 beträgt diese Bezugsgröße 3.955 Euro pro Monat beziehungsweise 47.460 Euro pro Jahr.

Daraus ergeben sich die maßgeblichen Grenzbeträge für die volle und die teilweise Erwerbsminderungsrente. Weil die Bezugsgröße bundesweit festgelegt wird, wirkt jede Veränderung unmittelbar auf die erlaubten Hinzuverdienste.

Volle Erwerbsminderungsrente 2026: die jährliche Grenze und die monatliche Orientierung

Bei der vollen Erwerbsminderungsrente gilt 2026 eine kalenderjährliche Hinzuverdienstgrenze von 20.763,75 Euro. Diese Grenze wird über die Formel „3/8 der 14-fachen monatlichen Bezugsgröße“ ermittelt. In der Alltagspraxis rechnen viele Betroffene den Betrag auf einen Monatswert herunter, weil sie monatliche Lohnabrechnungen vor Augen haben. Rechnerisch entspricht die Jahresgrenze einem Monatswert von 1.730,31 Euro.

Wichtig: Wichtig ist grundsätzlich der kalenderjährliche Hinzuverdienst. Der Monatswert ist eine Orientierung, aber rechtlich wird am Jahresbetrag gemessen. Das spielt besonders dann eine Rolle, wenn Einkommen ungleichmäßig anfällt, etwa durch saisonale Arbeit, durch Einmalzahlungen oder durch wechselnde Stundenumfänge.

📚 Lesen Sie auch: Rente 63 für den Jahrgang 1962 – Das ist jetzt möglich

Die Jahresgrenze gilt auch bei kurzem Rentenbezug oder kurzer Beschäftigung

Ein Punkt, der in vielen Kurz-Erklärvideos untergeht, ist die zeitliche Logik der Grenze. Die kalenderjährliche Hinzuverdienstgrenze kann auch dann gelten, wenn der Hinzuverdienst nicht während des gesamten Kalenderjahres erzielt wird, etwa weil die Rente erst im Laufe des Jahres beginnt oder endet oder weil eine Beschäftigung nur einige Monate ausgeübt wird.

Das kann im Einzelfall entlastend sein, weil der volle Jahresbetrag nicht automatisch auf Teilzeiträume gekürzt wird. Es kann aber auch zu falscher Sicherheit führen, wenn die Jahreseinkünfte unterschätzt werden, weil nur wenige Monate betrachtet werden.

Was passiert bei Überschreiten der Grenze: Anrechnung mit 40 Prozent

Wird die Hinzuverdienstgrenze überschritten, wird die Rente nicht schlagartig komplett gestrichen. Stattdessen reduziert sich der Anspruch auf eine anteilige Rente. Die Rentenversicherung ermittelt zunächst den Betrag, der über der Hinzuverdienstgrenze liegt. Dieser Mehrbetrag wird durch zwölf geteilt und anschließend zu 40 Prozent auf die monatliche Rente angerechnet, also von der Monatsrente abgezogen.

Ein Beispiel macht das Verfahren anschaulich: Liegt der Hinzuverdienst im Jahr 2026 um 1.200 Euro über der Grenze, ergibt sich daraus ein monatlicher Mehrbetrag von 100 Euro. Von diesen 100 Euro werden 40 Prozent angerechnet. Die monatliche Rente würde in diesem Beispiel also um 40 Euro sinken. In der Praxis können dabei Rundungen eine Rolle spielen, weil Rentenbeträge auf Cent genau berechnet werden.

Arbeitszeit bleibt ein eigener Prüfmaßstab

Der finanzielle Grenzbetrag ist nur die eine Seite. Bei der vollen Erwerbsminderungsrente ist die zeitliche Komponente rechtlich besonders heikel, weil die Rente an ein Leistungsvermögen von unter drei Stunden täglich geknüpft ist. Wer regelmäßig darüber liegt, läuft nicht nur Gefahr, dass die Rentenversicherung die Erwerbsminderung neu bewertet, sondern im Extremfall, dass der Anspruch entfällt, weil die Voraussetzungen nicht mehr als erfüllt gelten.

Dabei geht es nicht darum, ob jemand „fleißig“ ist, sondern um die rechtliche Folgerichtigkeit: Eine Tätigkeit, die nach außen wie eine belastbare Teilzeit- oder gar Vollzeittätigkeit wirkt, kann als Indiz verstanden werden, dass das festgestellte Restleistungsvermögen höher ist als angenommen.

Die Rentenversicherung weist ausdrücklich darauf hin, dass eine Beschäftigung oder selbstständige Tätigkeit nur im Rahmen des eingeschränkten Leistungsvermögens ausgeübt werden darf. Unberührt bleiben besondere Konstellationen wie Versuche der Arbeitserprobung, die gerade dazu dienen können, schrittweise zu prüfen, was gesundheitlich möglich ist.

Teilweise Erwerbsminderungsrente 2026: Mindestgrenze und individuelle Berechnung

Bei der teilweisen Erwerbsminderungsrente ist die Lage rechnerisch anspruchsvoller. Es gibt zunächst eine Mindest-Hinzuverdienstgrenze, die 2026 bei 41.527,50 Euro pro Jahr liegt. Dieser Mindestbetrag ergibt sich aus „6/8 der 14-fachen monatlichen Bezugsgröße“. Auf den Monat umgerechnet entspricht das 3.460,63 Euro.

Damit ist aber nicht immer Schluss. Zusätzlich gibt es eine individuelle Berechnung, die sich am bisherigen Versicherungsverlauf orientiert. Die Rentenversicherung schaut hierfür auf die letzten 15 Kalenderjahre vor Eintritt der Erwerbsminderung und ermittelt das Jahr mit den höchsten Entgeltpunkten.

Dieser Wert wird dann mit der monatlichen Bezugsgröße und dem Faktor 9,72 multipliziert. Aus dieser Rechnung kann sich eine höhere persönliche Hinzuverdienstgrenze ergeben als der Mindestbetrag. Liegt die individuell berechnete Grenze darunter, bleibt es beim Mindestbetrag.

Warum Entgeltpunkte bei der Teilrente so wichtig sind

Entgeltpunkte sind das Maß dafür, wie ein Einkommen im Verhältnis zum Durchschnittsentgelt bewertet wird und welche Rentenanwartschaften daraus entstehen. Für die individuelle Hinzuverdienstgrenze bei teilweiser Erwerbsminderung zählt nicht ein Durchschnitt über viele Jahre, sondern der Spitzenwert aus dem genannten 15-Jahres-Fenster.

Das begünstigt Versicherte, die in einzelnen Jahren besonders hohe beitragspflichtige Einkommen hatten, und führt bei höheren Entgeltpunkten zu spürbar größeren Hinzuverdienstspielräumen.

Rechnerisch lässt sich das verdeutlichen: Wer im besten Jahr 1,5 Entgeltpunkte erreicht hat, kommt 2026 auf eine persönliche Hinzuverdienstgrenze von 57.663,90 Euro.

Wer im besten Jahr nur 0,75 Entgeltpunkte erreicht hat, läge rechnerisch bei 28.831,95 Euro und damit unter dem Mindestbetrag, sodass in diesem Fall die Mindest-Hinzuverdienstgrenze von 41.527,50 Euro greift. Daraus folgt eine praktische Faustregel: Erst ab gut 1,08 Entgeltpunkten im besten Jahr liegt die individuelle Rechnung ungefähr auf Höhe des Mindestbetrags; darüber kann sie deutlich höher ausfallen.

Welche Einnahmen als Hinzuverdienst zählen

Als Hinzuverdienst berücksichtigt die Rentenversicherung insbesondere Arbeitsentgelt aus Beschäftigung, Arbeitseinkommen aus selbstständiger Tätigkeit sowie vergleichbare Einkünfte. Unter bestimmten Voraussetzungen können auch beitragspflichtige Sozialleistungen als Hinzuverdienst zählen, etwa Krankengeld, Übergangsgeld oder Arbeitslosengeld.

Seit 2023 wird bei solchen Sozialleistungen nicht mehr an ein Bemessungsentgelt angeknüpft, sondern an die beitragspflichtige Einnahme, die der Leistung zugrunde liegt. Das kann die Bewertung im Einzelfall verändern, gerade wenn mehrere Leistungsarten zusammentreffen.

Praktische Einordnung: Was Betroffene für 2026 mitnehmen sollten

Für die volle Erwerbsminderungsrente bedeutet 2026 vor allem, dass ein Hinzuverdienst bis 20.763,75 Euro im Kalenderjahr grundsätzlich ohne Rentenkürzung möglich ist, solange die Tätigkeit dem eingeschränkten Leistungsvermögen entspricht. Wer darüber hinauskommt, muss mit einer anteiligen Kürzung rechnen, die über die 40-Prozent-Anrechnung auf den monatlichen Mehrbetrag arbeitet.

Bei der teilweisen Erwerbsminderungsrente ist die Botschaft zweigeteilt: Der Mindestbetrag ist mit 41.527,50 Euro vergleichsweise hoch und schützt viele Versicherte vor Kürzungen, selbst wenn die individuelle Rechnung niedriger wäre. Wer früher deutlich überdurchschnittlich verdient hat, kann jedoch eine noch höhere persönliche Grenze haben, weil die Entgeltpunkte im besten Jahr der letzten 15 Jahre den Ausschlag geben.

In beiden Fällen gilt, dass nicht nur die Lohnhöhe, sondern auch Arbeitszeit, Tätigkeitsprofil und Stabilität der Beschäftigung im Blick bleiben sollten. Wer plant, die Grenzen auszuschöpfen, sollte zudem beachten, dass unregelmäßige Zahlungen oder mehrere Einkommensquellen im Jahresverlauf schnell zu einem Überschreiten führen können, obwohl einzelne Monate unauffällig wirken.

Fazit

Die Hinzuverdienstgrenzen 2026 eröffnen Erwerbsminderungsrentnerinnen und -rentnern spürbar mehr Spielraum, weil die Bezugsgröße steigt. Bei der vollen Erwerbsminderungsrente liegt die Grenze bei 20.763,75 Euro jährlich, bei der teilweisen Erwerbsminderungsrente beträgt der Mindestwert 41.527,50 Euro, ergänzt um eine individuelle Berechnung, die für frühere Besserverdienende deutlich höhere Werte ergeben kann.

Wer den Hinzuverdienst plant, sollte jedoch nicht allein auf den Euro-Betrag schauen. Denn die Erwerbsminderungsrente bleibt an ein begrenztes Leistungsvermögen gebunden, und genau dieser Zusammenhang kann in der Praxis über den Fortbestand des Anspruchs mitentscheiden.

Quellen

Deutsche Rentenversicherung Bayern Süd, „Zahlen und Tabellen der gesetzlichen Rentenversicherung – Werte ohne Knappschaft – 1.1. bis 30.6.2026“: Bezugsgröße 2026 (3.955 Euro monatlich), Hinzuverdienstgrenze volle Erwerbsminderungsrente 2026 (20.763,75 Euro), Berechnungsweg der 40-Prozent-Anrechnung sowie Mindest- und Individualberechnung bei teilweiser Erwerbsminderungsrente (Mindestwert 41.527,50 Euro; Faktor 9,72; höchste Entgeltpunkte aus 15 Jahren).