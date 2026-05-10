Pflegegeld: Rentner zahlt 1.198 Euro ans Heim – Sozialamt muss den Rest tragen

Werner K. ist 78 Jahre alt, lebt seit sieben Monaten in einem Pflegeheim in Dortmund und hat Pflegegrad 3. Seine Rente beträgt 1.350 Euro im Monat. Das Heim stellt 4.200 Euro in Rechnung. Die Pflegekasse übernimmt 1.497 Euro. Werner K. bringt fast seine gesamte Rente ein: 1.198 Euro nach Abzug des gesetzlich geschützten Barbetrags. Die verbleibende Lücke von 1.505 Euro zahlt das Sozialamt. Nicht aus Kulanz, sondern weil das Gesetz es so vorschreibt.

Werner K. hat das nur gewusst, weil seine Tochter einen Sozialberater eingeschaltet hat. Vier von zehn Pflegebedürftigen in Heimen stellen den Antrag nie, obwohl sie Anspruch hätten. Jeder Monat ohne Antrag ist unwiederbringlich verloren: Das Sozialamt zahlt nicht rückwirkend.

Wenn das Pflegeheim zur Kostenfalle wird – wer springt dann ein?

Die Leistungen der gesetzlichen Pflegeversicherung sind seit Januar 2025 eingefroren, die nächste Anpassung ist frühestens für 2028 vorgesehen. Gleichzeitig steigen die Heimkosten weiter, weil zum 1. Juli 2026 die Mindestlöhne für Pflegekräfte erneut angehoben werden. Die Schere öffnet sich: mehr Kosten, gleiche Versicherungsleistungen.

Wer die Differenz nicht aus eigenen Mitteln stemmen kann, hat einen gesetzlichen Anspruch auf stationäre Hilfe zur Pflege nach dem Sozialgesetzbuch XII. Das Sozialamt übernimmt genau den Betrag, der nach Einsatz der Pflegekassenleistungen, des eigenen Einkommens und des verwertbaren Vermögens noch ungedeckt bleibt. Der Anspruch entsteht nicht automatisch: er muss beantragt werden.

Laut einer Auswertung des Paritätischen Gesamtverbands nehmen nur rund 42 Prozent der anspruchsberechtigten Heimbewohner diese Leistung tatsächlich in Anspruch. Für die übrigen 58 Prozent bedeutet das: Sie finanzieren Heimkosten aus eigenen Mitteln, die das Sozialamt eigentlich tragen müsste.

Wer Anspruch auf stationäre Hilfe zur Pflege hat

Der Anspruch auf stationäre Hilfe zur Pflege richtet sich nach § 65 SGB XII. Er setzt voraus, dass drei Bedingungen gleichzeitig erfüllt sind.

Erstens: Pflegebedürftigkeit ab Pflegegrad 2. Pflegebedürftige des Pflegegrad 1 haben nur eingeschränkten Zugang. Ab Pflegegrad 2 gilt: Anspruch auf Pflege in stationären Einrichtungen besteht, wenn häusliche oder teilstationäre Pflege nicht möglich ist oder wegen der Besonderheit des Einzelfalls nicht in Betracht kommt. Das Sozialamt ist dabei an die Pflegegradeinstufung der Pflegekasse gebunden.

Zweitens: Finanzielle Bedürftigkeit. Das eigene Einkommen und Vermögen darf nicht ausreichen, ebenso wenig das Einkommen und Vermögen des nicht getrennt lebenden Ehepartners oder Lebenspartners, um den Pflegebedarf vollständig zu finanzieren. Wer Rücklage und Rente vollständig einsetzen kann, erhält keine Leistung.

Drittens: Nachrangprinzip. Alle vorrangigen Ansprüche müssen zuerst ausgeschöpft sein: die Leistungen der Pflegeversicherung sowie der Zuschlag, der den pflegebedingten Eigenanteil bei längerem Heimaufenthalt staffelweise senkt. Erst wenn diese Mittel nicht ausreichen, zahlt das Sozialamt die Differenz.

Wer in der sozialen Pflegeversicherung nicht versichert ist, weil er nie sozialversicherungspflichtig beschäftigt war, tritt das Sozialamt vollständig an die Stelle der Pflegekasse. In diesem Fall prüft das Sozialamt den Pflegebedarf selbst.

Das Sozialamt verlangt fast alles: So berechnet sich der Eigenbeitrag im Heim

Wer dauerhaft im Pflegeheim lebt, muss sein gesamtes Einkommen für die Heimkosten einsetzen. Das klingt hart. Und ist es auch. Ein Schutzpolster bleibt: Der Barbetrag nach § 27b SGB XII. Im Jahr 2026 beträgt er 152,01 Euro monatlich (27 Prozent der Regelbedarfsstufe 1 von 563 Euro). Dieser Betrag verbleibt der Pflegebedürftigen Person als persönliches Taschengeld: für Friseur, Zeitung, Kleidung oder kleine Anschaffungen, die das Heim nicht stellt. Dazu kommt eine Bekleidungspauschale, die je nach Bundesland rund 26 Euro monatlich beträgt.

Am Beispiel Werner K. sieht die Rechnung so aus: Von seiner Rente von 1.350 Euro bleiben 152 Euro als Barbetrag geschützt. Die verbleibenden 1.198 Euro fließen als Eigenbeitrag in die Heimfinanzierung. Die Pflegekasse zahlt nach PG 3 insgesamt 1.497 Euro. Damit sind 2.695 Euro der 4.200 Euro monatlichen Heimkosten gedeckt. Das Sozialamt übernimmt den Rest: 1.505 Euro.

Hinzu kommt der Leistungszuschlag der Pflegekasse, der den pflegebedingten Eigenanteil je nach Aufenthaltsdauer reduziert: 15 Prozent im ersten Jahr, 30 Prozent ab dem zweiten, 50 Prozent ab dem dritten und 75 Prozent ab dem vierten Jahr. Dieser Zuschlag wird direkt mit der Einrichtung abgerechnet. Er verringert den Betrag, den Pflegebedürftige aus eigenen Mitteln leisten müssen, und damit auch die Summe, die das Sozialamt später erstatten muss.

Was bleibt geschützt: Schonvermögen und die Grenzen der Vermögenspflicht

Bevor das Sozialamt zahlt, prüft es das Vermögen. Alles verwertbare Vermögen oberhalb der gesetzlichen Schutzschwellen muss eingesetzt werden. Was unter Schutz steht, ist im Gesetz abschließend geregelt:

Barbeträge und Ersparnisse: Alleinstehende dürfen 10.000 Euro behalten. Für Ehepaare oder eingetragene Lebenspartnerschaften gilt ein gemeinsamer Schutz von 20.000 Euro. Für jede weitere Person, die von der leistungsberechtigten Person überwiegend unterhalten wird, erhöht sich der Freibetrag um 500 Euro.

Selbstgenutztes Hausgrundstück: Eine Immobilie ist geschützt, solange der Ehegatte oder Lebenspartner dort wohnt. Zieht der pflegebedürftige Partner ins Heim, während der andere im Haus bleibt, gilt der Schutz fort. Steht das Haus dagegen leer und besteht keine Rückkehrperspektive, kann das Sozialamt die Verwertung verlangen: eine Regelung, die in der Praxis zu den häufigsten Konflikten führt.

Staatlich geförderte Altersvorsorge: Die Riester-Rente und andere staatlich geförderte Vorsorgeformen bleiben vollständig geschützt. Dieses Vermögen darf das Sozialamt nicht heranziehen.

Angemessener Hausrat und ein Kraftfahrzeug sind ebenfalls geschützt, sofern sie dem tatsächlichen Bedarf entsprechen. Beim Auto orientieren sich Sozialämter an einem Richtwert von rund 7.500 Euro Marktwert. Das ist aber keine starre Grenze: Benötigt der zu Hause lebende Ehepartner das Fahrzeug für Heimbesuche oder den Alltag, kann auch ein teureres Auto als angemessen gelten.

Vermögen, das vor dem Heimeinzug verschenkt oder übertragen wurde, kann das Sozialamt zurückfordern, rückwirkend bis zu zehn Jahren. Das betrifft häufig übertragene Immobilien oder große Geldgeschenke an Kinder.

Kinder zahlen nicht – die 100.000-Euro-Grenze gilt auch im Pflegeheim

Eines der hartnäckigsten Missverständnisse rund um Pflegeheimkosten lautet: „Das Sozialamt holt sich das Geld dann von den Kindern.” Das ist seit dem 1. Januar 2020 so nicht mehr richtig.

Das Angehörigen-Entlastungsgesetz hat § 94 SGB XII grundlegend verändert: Der Sozialhilfeträger darf Unterhaltsansprüche gegen Kinder nur noch geltend machen, wenn das Jahresbruttogesamteinkommen des unterhaltspflichtigen Kindes 100.000 Euro übersteigt. Unterhalb dieser Grenze leisten Kinder keinen Beitrag, egal wie hoch die Heimrechnung ist. Für mehr als 90 Prozent aller Familien ist das Thema Elternunterhalt damit erledigt.

Die Einkommensgrenze schützt aber ausschließlich vor dem Rückgriff auf das laufende Einkommen der Kinder. Ein anderes Thema sind Schenkungen: Wenn der pflegebedürftige Elternteil in den zehn Jahren vor der Heimaufnahme Vermögen übertragen hat, kann das Sozialamt diesen Betrag über den Schenkungsrückforderungsanspruch zurückfordern. Diese Rückforderung betrifft die pflegebedürftige Person selbst, nicht die Kinder als Unterhaltsschuldner. Wer beides nicht auseinanderhält, unterschätzt das tatsächliche finanzielle Risiko.

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Wichtig: Die 100.000-Euro-Grenze gilt nicht zwischen Ehegatten. Zieht ein Ehepartner ins Heim, während der andere zu Hause lebt, muss der zu Hause lebende Partner sein Einkommen und gegebenenfalls Vermögen für die Heimkosten einsetzen, abhängig von den gemeinsamen Mitteln.

Antrag auf stationäre Hilfe zur Pflege stellen: Diese Unterlagen brauchen Sie

Der Antrag wird beim zuständigen Sozialamt des Landkreises oder der kreisfreien Stadt gestellt. Zuständig ist das Amt, in dessen Bezirk die Pflegeeinrichtung liegt, nicht das Amt am bisherigen Wohnort der pflegebedürftigen Person.

Da das Sozialamt keine Leistungen rückwirkend erbringt, gilt: Den Antrag so früh wie möglich stellen: nicht erst, wenn das Vermögen aufgebraucht ist, sondern sobald absehbar ist, dass Einkommen und Pflegekassenleistungen dauerhaft nicht ausreichen. Der Tag des Antragseingangs ist der Beginn des Anspruchs.

Folgende Unterlagen werden erfahrungsgemäß benötigt:

Zur Person und Pflegesituation: Personalausweis oder Reisepass, Pflegegradbescheid der Pflegekasse, Heimvertrag mit der stationären Einrichtung, aktuelle Heimkostenabrechnung.

Zum Einkommen: Rentenbescheide aller Rentenarten (gesetzlich, betrieblich, privat), Kontoauszüge der letzten drei Monate, Nachweise über weitere Einkünfte wie Mieteinnahmen oder Kapitalerträge.

Zum Vermögen: Kontoauszüge und Sparbuchnachweise, Wertpapierauszüge, Grundbuchauszug bei Immobilienbesitz, Nachweis über staatlich geförderte Altersvorsorge (Riester-Vertrag), Kfz-Brief bei Fahrzeugbesitz.

Zum Familienstand und Unterhalt: Heiratsurkunde oder Lebenspartnerschaftsurkunde, Nachweise über getrennte Haushaltsführung, wenn relevant.

Das Sozialamt hat nach dem Antrag eine Bearbeitungsfrist. Während der Bearbeitung kann die Einrichtung Leistungen nicht verweigern, wenn der Antrag gestellt und die Bedürftigkeit glaubhaft ist. Das Sozialamt tritt dann als vorläufiger Leistungsträger ein. Diese sogenannte Vorleistungspflicht des Sozialamts gilt kraft Gesetzes; Betroffene müssen sie nicht erst durchsetzen.

Wenn das Sozialamt ablehnt: Widerspruch und Klage gegen die stationäre Hilfe zur Pflege

Ablehnungen kommen vor. Häufige Gründe: Das Amt stuft die Vermögenslage als ausreichend ein, zweifelt an der Notwendigkeit stationärer Pflege oder argumentiert, häusliche Pflege sei zumutbar. Nicht jede Ablehnung ist rechtlich haltbar.

Gegen einen Ablehnungsbescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch beim Sozialamt eingelegt werden. Der Widerspruch sollte schriftlich erfolgen und den konkreten Rechtsverstoß benennen: entweder die falsch berechnete Einkommenssituation, die unzutreffende Vermögensbewertung oder die fehlerhafte Ablehnung des Leistungsanspruchs dem Grunde nach.

Hilft der Widerspruch nicht, ist die Klage vor dem Sozialgericht der nächste Schritt. Das Sozialgericht ist für Streitigkeiten aus dem SGB XII zuständig; Gerichtskostenfreiheit gilt für die meisten sozialgerichtlichen Verfahren. Wer die finanziellen Mittel nicht hat, kann Prozesskostenhilfe beantragen.

Für Widerspruch und Klage empfiehlt sich Unterstützung: Sozialberatungsstellen von VdK, SoVD oder dem DGB-Rechtsschutzbüro, aber auch Fachanwälte für Sozialrecht kennen die typischen Ablehnungsmuster und die dazugehörige Rechtsprechung.

Häufige Fragen zur stationären Hilfe zur Pflege

Ab welchem Pflegegrad besteht Anspruch auf stationäre Hilfe zur Pflege?

Ab Pflegegrad 2. Personen mit Pflegegrad 1 haben nur eingeschränkten Zugang . Pflegegeld und die wichtigsten Kernleistungen der stationären Pflege nach § 65 SGB XII setzen Pflegegrad 2 voraus.

Muss ich zuerst alle Ersparnisse aufbrauchen, bevor das Sozialamt zahlt?

Nein. Das Schonvermögen bleibt in jedem Fall geschützt: 10.000 Euro für Alleinstehende, 20.000 Euro für Ehepaare. Erst das Vermögen oberhalb dieser Grenzen ist einzusetzen. Der Barbetrag von 152,01 Euro monatlich bleibt ebenfalls unangetastet.

Was passiert, wenn mein Vater ins Heim muss und meine Mutter noch zu Hause wohnt?

Das Einkommen und Vermögen des zu Hause lebenden Ehegatten wird in die Berechnung einbezogen. Das gemeinsame Schonvermögen von 20.000 Euro ist geschützt. Das Haus bleibt Schonvermögen, solange die Mutter darin wohnt.

Kann das Sozialamt meine Geschwister oder Kinder zur Kasse bitten?

Kinder erst ab einem Jahresbruttogesamteinkommen von mehr als 100.000 Euro (§ 94 Abs. 1a SGB XII). Geschwister, Enkel, Nichten und Neffen werden nicht herangezogen. Für Ehegatten gelten eigene Regeln . Sie stehen füreinander ein.

Gilt der Leistungszuschlag der Pflegekasse auch wenn das Sozialamt zahlt?

Ja. Der Leistungszuschlag nach § 43c SGB XI (15 bis 75 Prozent des pflegebedingten Eigenanteils je nach Heimdauer) wird unabhängig davon gewährt, ob ergänzend Hilfe zur Pflege bezogen wird. Er reduziert den pflegebedingten Eigenanteil, und damit indirekt auch den Betrag, den das Sozialamt übernehmen muss.

Kann das Sozialamt nach dem Tod des Pflegebedürftigen Geld von den Erben zurückfordern?

Unter bestimmten Voraussetzungen ja. Der Kostenersatz durch Erben ist in § 102 SGB XII geregelt. Er ist aber auf das tatsächlich ererbte Nettovermögen begrenzt. Erben haften nie mit eigenem Geld, sondern nur mit dem, was sie erhalten haben.

Was ist, wenn ich keinen Pflegegrad habe, aber nicht mehr alleine leben kann?

Ohne Pflegegrad besteht kein Anspruch auf stationäre Hilfe zur Pflege nach § 65 SGB XII. Der erste Schritt ist in diesem Fall der Antrag auf Pflegegradeinstufung bei der Pflegekasse. Bei Ablehnung der Pflegeversicherung kann das Sozialamt unter Umständen selbst eine Einstufung vornehmen, wenn die Person nicht pflegeversichert ist.

Wann genau beginnt der Anspruch?

Mit dem Eingangstag des Antrags beim Sozialamt. Es gibt keine Rückwirkung. Wer den Antrag erst nach Monaten stellt, obwohl die Voraussetzungen früher vorlagen, verliert jeden Monat bares Geld.