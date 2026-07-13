Doppelbesteuerung der Rente prüfen: Einfache Formel zeigt, ob Rentner betroffen sind

Doppelbesteuerung der Rente prüfen: Diese Rechnung zeigt, ob Rentner betroffen sein könnten

Zum 1. Juli 2026 sind die gesetzlichen Renten um 4,24 Prozent gestiegen. Der aktuelle Rentenwert erhöhte sich dadurch von 40,79 Euro auf 42,52 Euro. Für viele Ruheständler bedeutet das mehr Geld, zugleich kann die höhere Jahresrente jedoch erstmals eine Einkommensteuerpflicht auslösen.

Nach einer aktuellen Schätzung des Bundesfinanzministeriums dürften rund 140.000 Menschen mit Renteneinkünften neu steuerpflichtig werden.

Eine neue Steuerpflicht ist allerdings nicht automatisch eine doppelte Besteuerung. Beide Fragen müssen getrennt geprüft werden: Zunächst geht es darum, ob das zu versteuernde Einkommen den steuerlichen Grundfreibetrag übersteigt.

Bei der Doppelbesteuerung wird dagegen untersucht, ob Rentenbeiträge bereits aus versteuertem Einkommen gezahlt wurden und die daraus finanzierte Rente später nochmals besteuert wird.

Wann eine doppelte Besteuerung der Rente vorliegen kann

Der Bundesfinanzhof hat mit Urteil festgelegt, wie die Prüfung grundsätzlich vorzunehmen ist. Eine unzulässige Doppelbelastung kann vorliegen, wenn die Summe der voraussichtlich steuerfrei bleibenden Rentenzahlungen niedriger ist als die Summe der Altersvorsorgeaufwendungen, die während des Erwerbslebens aus versteuertem Einkommen getragen wurden. Vereinfacht werden also der steuerfreie Rückfluss aus der Rente und die bereits versteuerten Beiträge gegenübergestellt.

Der BFH verlangt dabei eine Vergleichs- und Prognoserechnung nach dem Nominalwertprinzip. Frühere Beiträge werden deshalb nicht um Kaufkraftverluste oder Inflation aufgewertet. Die Beträge werden mit ihren damaligen Euro- beziehungsweise DM-Nennwerten angesetzt.

Eine doppelte Besteuerung ist nach der Rechtsprechung nicht gegeben, wenn die erwarteten steuerfreien Rentenzuflüsse mindestens so hoch sind wie die aus versteuertem Einkommen geleisteten Vorsorgeaufwendungen. Der steuerliche Grundfreibetrag darf bei diesem Vergleich nicht zusätzlich als steuerfreier Rentenzufluss berücksichtigt werden.

Auch Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge, Werbungskostenpauschalen und andere Abzüge bleiben bei dieser besonderen Prüfung außen vor.

Rentenerhöhung 2026 macht Prüfung wieder wichtig

Der persönliche Rentenfreibetrag wird als fester Eurobetrag festgestellt. Grundlage ist regelmäßig die Jahresbruttorente des ersten vollständigen Kalenderjahres nach Rentenbeginn. Spätere reguläre Rentenanpassungen erhöhen diesen Freibetrag nicht, sodass der zusätzliche Rentenbetrag grundsätzlich steuerpflichtig ist.

Die Rentenerhöhung vom Juli 2026 kann daher dazu führen, dass das zu versteuernde Einkommen erstmals oberhalb des Grundfreibetrags liegt. Das betrifft vor allem Menschen mit weiteren Einkünften, beispielsweise aus einer Betriebsrente, Vermietung, einer Witwen- oder Witwerrente oder einer Beschäftigung im Ruhestand. Ob tatsächlich Einkommensteuer anfällt, hängt außerdem von abziehbaren Vorsorgeaufwendungen, außergewöhnlichen Belastungen und weiteren persönlichen Umständen ab.

Die Erhöhung selbst beweist keine doppelte Besteuerung. Sie kann aber einen neuen Steuerbescheid auslösen und damit den Anlass geben, die eigene Beitrags- und Rentenbiografie genauer zu untersuchen.

Besonders aufmerksam sollten Rentner sein, die viele Jahre vor 2005 Beiträge gezahlt haben oder zeitweise selbständig waren und ihre Altersvorsorgebeiträge vollständig selbst getragen haben.

Der persönliche Rentenfreibetrag ist nur der erste Wert

Für die vereinfachte Vorprüfung wird zunächst der jährliche Rentenfreibetrag in Euro benötigt. Er lässt sich in der Regel dem Einkommensteuerbescheid oder den Berechnungsunterlagen des Finanzamts entnehmen. Alternativ kann er anhand der Jahresbruttorente des ersten vollen Rentenjahres und des damals geltenden steuerfreien Anteils nachvollzogen werden.

Die Rentenanpassungsmitteilung der Deutschen Rentenversicherung weist vor allem die neue Bruttorente aus. Sie ersetzt nicht die steuerliche Berechnung des Finanzamts. Wer nur den Rentenbescheid betrachtet, erhält daher häufig noch nicht alle Angaben, die für die Prüfung benötigt werden.

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Wer beispielsweise 2022 erstmals eine gesetzliche Altersrente bezog, hatte nach der damals geltenden Staffel grundsätzlich einen Besteuerungsanteil von 82 Prozent.

Der steuerfreie Anteil betrug damit 18 Prozent. Seit 2023 steigt der Besteuerungsanteil für neue Rentenjahrgänge langsamer um jährlich 0,5 Prozentpunkte; für einen Rentenbeginn im Jahr 2026 beträgt er 84 Prozent.

Der einmal berechnete Eurobetrag bleibt bei gewöhnlichen Rentenerhöhungen grundsätzlich unverändert. Deshalb wächst der steuerpflichtige Teil der Rente im Laufe der Jahre. Änderungen können sich jedoch bei besonderen Neuberechnungen ergeben, etwa nach einem Wechsel von einer Teilrente zur Vollrente oder bei bestimmten nachträglichen rentenrechtlichen Anpassungen.

So funktioniert die überschlägige Prüfung

Prüfschritt Was dabei zu beachten ist Jährlichen Rentenfreibetrag feststellen Benötigt wird der feste steuerfreie Eurobetrag aus dem ersten vollständigen Rentenjahr, nicht nur der damalige Prozentsatz. Statistische Bezugsdauer bestimmen Herangezogen wird die statistische weitere Lebenserwartung zum Rentenbeginn. Sie ist keine persönliche Prognose, sondern ein Rechenwert. Steuerfreie Rentenzuflüsse berechnen Der jährliche Rentenfreibetrag wird mit der statistischen Bezugsdauer vervielfacht. Bei Verheirateten kann zusätzlich ein Freibetrag aus einer voraussichtlichen Hinterbliebenenrente einzubeziehen sein. Versteuerte Beiträge ermitteln Zu erfassen ist der Anteil der Altersvorsorgeaufwendungen, der in den jeweiligen Beitragsjahren nicht steuerlich entlastet wurde. Beide Summen vergleichen Ist der steuerfreie Rentenzufluss niedriger als die aus versteuertem Einkommen gezahlten Beiträge, besteht ein Prüfhinweis, aber noch kein abschließend bewiesener Anspruch.

Die vereinfachte Rechenformel lautet: jährlicher Rentenfreibetrag multipliziert mit der statistischen weiteren Lebenserwartung. Bei Ehepaaren kann zusätzlich der voraussichtliche steuerfreie Anteil einer späteren Hinterbliebenenrente hinzukommen. Der BFH hat ausdrücklich entschieden, dass dieser mögliche Betrag in die Prognose einzubeziehen ist.

Auf der Beitragsseite genügt es dagegen nicht, sämtliche Zahlungen vor 2005 pauschal als vollständig versteuert anzusetzen. Schon vor dem Alterseinkünftegesetz konnten Vorsorgeaufwendungen innerhalb bestimmter Höchstbeträge steuerlich abgezogen werden. Außerdem waren bei Arbeitnehmern die steuerfreien Arbeitgeberanteile von den selbst getragenen Beiträgen zu unterscheiden.

Für Beitragsjahre bis 2004 verlangt der BFH eine Zuordnung der damals abziehbaren Vorsorgeaufwendungen auf die verschiedenen Sozialversicherungsbeiträge. Bei zusammen veranlagten Ehepaaren sind zudem gemeinsame Höchstbeträge aufzuteilen. Eine reine Faustformel kann deshalb nur zeigen, ob eine vertiefte Berechnung sinnvoll erscheint.

Beiträge ab 2005 müssen jahrweise betrachtet werden

Seit 2005 wurde der steuerliche Abzug von Altersvorsorgeaufwendungen schrittweise ausgeweitet. Ab 2023 sind begünstigte Beiträge zur Basisversorgung grundsätzlich zu 100 Prozent als Sonderausgaben abziehbar, soweit die gesetzlichen Voraussetzungen und Höchstbeträge eingehalten werden. Beiträge aus diesen Jahren gelten deshalb im Regelfall nicht mehr in demselben Umfang als aus versteuertem Einkommen finanziert wie ältere Zahlungen.

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Bei Arbeitnehmern ist außerdem zu beachten, dass der Arbeitgeber einen Teil des Rentenversicherungsbeitrags steuerfrei getragen hat. Für die Doppelbesteuerungsprüfung kommt es vor allem auf den wirtschaftlich selbst getragenen und steuerlich nicht entlasteten Anteil an. Selbständige können häufiger höhere eigene Beitragsanteile nachweisen, weil kein Arbeitgeber beteiligt war.

Gerade die Beitragsseite ist in vielen Fällen schwierig zu rekonstruieren. Alte Steuerbescheide, Lohnsteuerkarten, Gehaltsabrechnungen und Bescheinigungen über Vorsorgeaufwendungen sind häufig nicht mehr vollständig vorhanden. Dennoch hat der BFH klargestellt, dass ergänzende Schätzungen nicht von vornherein ausgeschlossen sind.

Diese Unterlagen helfen bei der Berechnung

Benötigt werden zunächst der aktuelle Rentenbescheid, die Rentenanpassungsmitteilungen und ein vollständiger Versicherungsverlauf der Deutschen Rentenversicherung. Hinzu kommen die Rentenbezugsmitteilungen sowie der Einkommensteuerbescheid, aus dem der persönliche Rentenfreibetrag hervorgeht. Bei Ehepaaren können zusätzlich Angaben zu den eigenen Rentenansprüchen des Partners und zu einer möglichen Hinterbliebenenrente erforderlich sein.

Für die Beitragsseite sind möglichst viele alte Einkommensteuerbescheide, Lohnsteuerunterlagen und Nachweise über freiwillige oder selbständig gezahlte Rentenversicherungsbeiträge hilfreich. Fehlen einzelne Jahre, sollte nachvollziehbar dokumentiert werden, auf welcher Grundlage geschätzt wurde.

Eine Tabelle mit Beitragsjahr, Gesamtbeitrag, Arbeitgeberanteil, steuerlich abgezogenem Betrag und verbleibendem versteuertem Anteil erleichtert die spätere Prüfung erheblich.

Der Steuerpflichtige trägt nach der BFH-Rechtsprechung grundsätzlich die Feststellungslast für eine behauptete doppelte Besteuerung. Das Gericht lässt jedoch Darlegungserleichterungen und ergänzende Schätzungen zu, wenn die Berechnung nachvollziehbar und durch vorhandene Unterlagen gestützt ist. Eine bloße Behauptung ohne Zahlen und Belege reicht dagegen regelmäßig nicht aus.

Warum der Grundfreibetrag nicht mitgerechnet werden darf

Der Grundfreibetrag schützt das steuerliche Existenzminimum. Er ist jedoch kein speziell aus der gesetzlichen Rente stammender steuerfreier Rückfluss. Deshalb darf er nach den Vorgaben des BFH nicht dazu verwendet werden, eine mögliche Doppelbesteuerung rechnerisch auszugleichen.

Das Gleiche gilt für abziehbare Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung, den Werbungskosten-Pauschbetrag und den Sonderausgaben-Pauschbetrag. Diese Beträge können die tatsächliche Einkommensteuer senken, gehören aber nicht zu dem Rentenfreibetrag, der aus den früheren Altersvorsorgebeiträgen hervorgeht. Die normale Steuerberechnung und die Doppelbesteuerungsprüfung folgen deshalb unterschiedlichen Rechenschritten.

Ein auffälliges Ergebnis sollte fachlich geprüft werden

Zeigt die überschlägige Rechnung einen negativen Unterschied, sollte sie durch einen Steuerberater oder einen Lohnsteuerhilfeverein überprüft werden. Dabei muss insbesondere kontrolliert werden, ob die Beitragsjahre korrekt bewertet, Arbeitgeberanteile herausgerechnet und mögliche Hinterbliebenenleistungen berücksichtigt wurden. Schon eine einzige fehlerhafte Annahme kann das Ergebnis um mehrere Tausend Euro verändern.

Liegt bereits ein Einkommensteuerbescheid vor, sollte die darin enthaltene Rechtsbehelfsbelehrung sofort geprüft werden. Ein Einspruch gegen einen Steuerbescheid muss im Regelfall innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe eingelegt werden. Wer die Frist verstreichen lässt, kann eine spätere Änderung oft nur noch unter engeren Voraussetzungen erreichen.

Ein Einspruch sollte nicht nur pauschal auf eine angebliche Doppelbesteuerung verweisen. Sinnvoll ist eine nachvollziehbare Gegenüberstellung der steuerfreien Rentenzuflüsse und der aus versteuertem Einkommen finanzierten Beiträge. Fehlende Unterlagen können benannt und vorhandene Berechnungen als vorläufig gekennzeichnet werden.

Praxisbeispiel: Eine lange Erwerbsbiografie vor 2005

Der alleinstehende Maschinenbauer Reinhard ging 2022 in Altersrente. Seine erste volle Jahresbruttorente betrug 2023 insgesamt 18.480 Euro. Bei einem steuerfreien Anteil von 18 Prozent ergibt sich ein persönlicher jährlicher Rentenfreibetrag von 3.326,40 Euro.

Für eine erste Orientierung wird eine statistische weitere Bezugsdauer von 18 Jahren angenommen. Daraus ergibt sich ein voraussichtlicher steuerfreier Rentenzufluss von 59.875,20 Euro. Für das Beispiel wird unterstellt, dass eine fachliche Auswertung der alten Steuer- und Beitragsunterlagen einen Betrag von 64.000 Euro ergibt, den Reinhard aus bereits versteuertem Einkommen getragen hat.

Die Differenz beträgt in diesem vereinfachten Beispiel rund 4.124,80 Euro zulasten von Reinhard. Das Ergebnis ist ein deutlicher Prüfhinweis, aber noch keine endgültige Feststellung. Erst eine vollständige Berechnung nach den BFH-Vorgaben zeigt, ob tatsächlich eine unzulässige Doppelbesteuerung vorliegt und welche steuerliche Korrektur in Betracht kommt.

Häufige Fragen zur Doppelbesteuerung der Rente

1. Ist jede steuerpflichtige Rente doppelt besteuert?

Nein. Eine Rente kann einkommensteuerpflichtig sein, ohne dass Beiträge und Leistungen unzulässig doppelt belastet werden. Entscheidend ist der Vergleich zwischen den aus versteuertem Einkommen gezahlten Altersvorsorgeaufwendungen und den voraussichtlich steuerfrei bleibenden Rentenzuflüssen.

2. Verändert die Rentenerhöhung 2026 den persönlichen Rentenfreibetrag?

Eine gewöhnliche Rentenanpassung erhöht den festgeschriebenen Rentenfreibetrag grundsätzlich nicht. Der zusätzliche Rentenbetrag fließt daher regelmäßig in den steuerpflichtigen Teil ein. Dadurch kann erstmals eine Steuerpflicht entstehen, ohne dass damit bereits eine Doppelbesteuerung bewiesen wäre.

3. Darf der steuerliche Grundfreibetrag in die Prüfung einbezogen werden?

Nein. Der BFH rechnet den Grundfreibetrag nicht zu den steuerfreien Rentenzuflüssen. Er schützt zwar das Existenzminimum, stammt aber nicht aus dem steuerfreien Anteil der gesetzlichen Rente.

4. Müssen alle Beiträge vor 2005 als versteuert gelten?

Nein. Auch vor 2005 konnten Vorsorgeaufwendungen innerhalb bestimmter Grenzen steuerlich berücksichtigt werden. Deshalb muss für die einzelnen Jahre geprüft oder nachvollziehbar geschätzt werden, welcher Teil tatsächlich aus versteuertem Einkommen finanziert wurde.

5. Wird bei Verheirateten eine spätere Hinterbliebenenrente berücksichtigt?

Ja. Nach der BFH-Rechtsprechung kann der voraussichtliche Rentenfreibetrag aus einer Hinterbliebenenrente des statistisch länger lebenden Ehepartners in die Rechnung einfließen. Dadurch kann sich der erwartete steuerfreie Gesamtzufluss erhöhen.

6. Was ist zu tun, wenn die eigene Rechnung eine Doppelbesteuerung vermuten lässt?

Betroffene sollten alle verfügbaren Renten-, Beitrags- und Steuerunterlagen zusammenstellen und die Berechnung fachlich prüfen lassen. Gegen einen aktuellen Steuerbescheid kann innerhalb der in der Rechtsbehelfsbelehrung genannten Frist Einspruch eingelegt werden. Die Begründung sollte konkrete Zahlen, Berechnungsschritte und vorhandene Nachweise enthalten.