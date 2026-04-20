Diese Fehler bei der Nebenkostenabrechnung kosten Mietern hunderte Euro

Jedes Jahr im Frühjahr das gleiche Spiel: Die Nebenkostenabrechnung landet im Briefkasten, und Millionen Mieter überweisen die Nachzahlung fast automatisch. Dabei enthält ein erheblicher Teil aller Abrechnungen in Deutschland Fehler – manche davon so gravierend, dass die Nachzahlungsforderung rechtlich schlicht nicht durchsetzbar ist. Fünf Fehler, die Vermieter immer wieder machen.

Fristversäumnis: Wenn der Vermieter zu spät schickt, ist die Nachzahlung hinfällig

Für die Betriebskostenabrechnung – so der korrekte juristische Begriff – gilt eine gesetzliche Frist von exakt zwölf Monaten nach dem Ende des Abrechnungszeitraums. Bei einem Mietvertrag, der das Kalenderjahr als Abrechnungszeitraum festlegt, muss die Abrechnung für 2025 spätestens am 31. Dezember 2026 beim Mieter sein. Trotzdem verpassen Vermieter diese Frist immer wieder – und zahlen den Preis dafür.

Die Konsequenz ist gesetzlich eindeutig geregelt: Wer die Frist nach § 556 Abs. 3 BGB überschreitet, verliert das Recht, eine Nachzahlung einzufordern. Der Mieter schuldet dann schlicht nichts – egal wie hoch die tatsächlichen Betriebskosten waren, egal ob der Vermieter hinterher gute Gründe für die Verspätung benennt.

Die einzige anerkannte Ausnahme: Der Vermieter hat die Verzögerung nicht selbst verschuldet, weil etwa der Energieversorger seine Abrechnung außerordentlich spät geliefert hat. Diese Ausnahme muss der Vermieter aber aktiv beweisen.

Ergibt die verspätete Abrechnung ein Guthaben, muss der Vermieter es trotzdem auszahlen. Der Fristfehler schadet immer dem Vermieter, nie dem Mieter.

Weniger bekannt ist die zweite Falle, die direkt an die Frist anknüpft: Der Vermieter trägt die Beweislast dafür, dass die Abrechnung rechtzeitig zugegangen ist. Wer das Dokument einfach in den Briefkasten wirft, ohne sich den Einwurf quittieren zu lassen, steht im Streitfall ohne Nachweis da.

Rechtssicher ist nur das Einschreiben, die persönliche Übergabe gegen Quittung oder der Versand per E-Mail mit ausdrücklicher Empfangsbestätigung des Mieters – ausdrücklich, das heißt nicht nur ein automatischer Lesebestätigungs-Haken, sondern eine klare Rückmeldung, dass auch der Anhang angekommen ist.

Was Mieter konkret tun können: Datum des Briefumschlags notieren und aufbewahren. Wer eine Abrechnung erhält, die für den Abrechnungszeitraum 2024 bestimmt ist und erst nach dem 31. Dezember 2025 im Kasten landet, muss keine Nachzahlung leisten. Das sollte schriftlich gegenüber dem Vermieter klargestellt werden – formlos, aber mit Datum und Sendungsverfolgung.

Hausverwalterkosten, Reparaturen, Bürokosten: Diese Positionen darf der Vermieter nicht umlegen

Der zweite und häufig teuerste Fehler steckt nicht in der Frist, sondern im Inhalt der Abrechnung. Im Wohnraummietrecht ist die Umlagefähigkeit streng geregelt. Nicht alles, was dem Vermieter im Laufe des Jahres in Rechnung gestellt wurde, darf er auf die Mieter abwälzen. Was viele Mieter nicht ahnen: Gerade bei professionell verwalteten Häusern schleichen sich regelmäßig Positionen in die Abrechnung ein, die dort rechtlich nichts verloren haben.

Klar nicht umlagefähig im Wohnraummietvertrag sind die Kosten der Hausverwaltung. Was ein Vermieter an eine Verwaltungsgesellschaft zahlt, ist sein unternehmerisches Risiko – kein Problem der Mieter. Dasselbe gilt für allgemeine Bürokosten des Vermieters.

Auch der Anteil eines Hausmeisters für Instandhaltungs- und Reparaturarbeiten darf nicht in die Abrechnung einfließen. Nur soweit der Hausmeister Reinigung, Winterdienst, Grünpflege oder ähnliche laufende Aufgaben erledigt, ist der entsprechende Kostenanteil umlagefähig – aber auch nur dieser.

Eine typische Fehlerquelle, die Mieter kennen sollten: Vermieter, die eine Hausverwaltung beauftragen, bekommen selbst eine Abrechnung – und diese enthält häufig unzulässige Positionen. Wer diese Abrechnung ungeprüft und eins zu eins an seine Mieter weitergibt, begeht einen Fehler.

Für den Mieter ergibt das eine direkte Prüfmöglichkeit: Wenn in der Nebenkostenabrechnung eine Sammelposition für „Verwaltungskosten” auftaucht oder Reparaturleistungen des Hausmeisters gesondert ausgewiesen sind, ist Widerspruch angezeigt.

Kathrin S., 44 aus Leipzig, hat das auf eigene Kosten erfahren. In ihrer Jahresabrechnung tauchte seit drei Jahren eine Position „Hausbetreuung” auf, die laut den Belegen zu einem großen Teil Reparatur- und Wartungsleistungen an der Heizungsanlage enthielt. Nach einem Gespräch mit dem Mieterverein und einem schriftlichen Widerspruch korrigierte die Hausverwaltung die Abrechnung rückwirkend für zwei Jahre – Kathrin erhielt knapp 280 Euro zurück.

Als Faustregel gilt: Grundlage für alle umlagefähigen Positionen ist die Betriebskostenverordnung. Taucht in der Abrechnung eine Position auf, die sich keiner der dort genannten Kategorien eindeutig zuordnen lässt, ist das ein belastbares Argument für den Widerspruch.

Tabelle: Diese Fehler der Vermieter in der Nebenkostenabrechnung kosten

Fehler in der Nebenkostenabrechnung Warum das Mieter hunderte Euro im Jahr kosten kann Falscher Umlageschlüssel Wird statt Wohnfläche etwa nach Personenzahl oder Einheiten falsch verteilt, zahlen einzelne Mieter oft deutlich mehr als sie müssten. Nicht umlagefähige Kosten werden mitberechnet Kosten für Verwaltung, Bankgebühren, Instandhaltung oder Reparaturen dürfen meist nicht auf Mieter umgelegt werden. Tauchen sie dennoch auf, wird die Abrechnung schnell unnötig teuer. Hausmeisterkosten falsch angesetzt Werden in den Hausmeisterkosten auch Verwaltungs-, Kontroll- oder Reparaturarbeiten versteckt, zahlen Mieter oft zu viel. Gartenpflege überhöht oder unzulässig Normale Pflege ist meist umlagefähig, Neuanlagen oder größere Umgestaltungen aber nicht. Falsche Zuordnung treibt die Kosten hoch. Versicherungen falsch abgerechnet Nur bestimmte Gebäudeversicherungen sind umlagefähig. Werden zusätzliche oder private Versicherungen einbezogen, erhöht das die Nebenkosten unnötig. Reparaturen als Betriebskosten getarnt Ein klassischer Fehler: Reparaturen, Ersatzteile oder Handwerkerarbeiten gehören nicht in die laufenden Nebenkosten. Das kann schnell dreistellige Mehrbelastungen ausmachen. Leerstand wird auf andere Mieter verteilt Stehen Wohnungen leer, darf der Vermieter diese Kostenanteile nicht einfach auf die übrigen Mieter abwälzen. Genau das passiert aber immer wieder. Falsche Wohnfläche zugrunde gelegt Schon wenige Quadratmeter zu viel in der Abrechnung führen bei vielen Kostenarten zu dauerhaft überhöhten Zahlungen. Heizkosten nicht korrekt nach Verbrauch verteilt Werden Heizkosten pauschal oder fehlerhaft verteilt, obwohl Verbrauchswerte vorliegen, kann das einzelne Mieter massiv benachteiligen. Fehlerhafte oder geschätzte Zählerstände Unplausible Schätzungen, vertauschte Zähler oder falsch abgelesene Werte führen oft zu deutlich überhöhten Heiz- und Wasserkosten. Doppelte Abrechnung einzelner Positionen Manche Kosten tauchen versehentlich doppelt auf, etwa Reinigung, Winterdienst oder Allgemeinstrom. Dadurch steigt die Nachzahlung unnötig. Unklare Sammelposten Bezeichnungen wie „Sonstiges“ oder „diverse Betriebskosten“ verschleiern oft unzulässige oder überhöhte Beträge, die Mieter kaum prüfen können. Wartung und Instandhaltung werden vermischt Wartung kann teilweise umlagefähig sein, Instandhaltung meist nicht. Wird beides nicht sauber getrennt, zahlen Mieter oft zu viel. Schornsteinfeger- oder Aufzugskosten falsch verteilt Wenn Erdgeschossmieter etwa für Aufzugskosten zahlen sollen, obwohl dies laut Mietvertrag oder Rechtsprechung problematisch ist, entsteht schnell eine Überzahlung. Allgemeinstrom zu hoch angesetzt Wird nicht sauber zwischen Hausstrom und anderen Stromverbräuchen getrennt, landen fremde Kosten bei den Mietern. Wasserkosten fehlerhaft verteilt Defekte Wasserzähler, unerkannte Leckagen oder falsche Verteilung nach Fläche statt Verbrauch können hohe Mehrkosten verursachen. Müllkosten falsch umgelegt Werden Sonderleerungen, Sperrmüll oder Kosten einzelner Nutzer auf alle verteilt, zahlen Mieter schnell mehr als ihren eigentlichen Anteil. Winterdienstkosten überhöht Überteuerte Fremdfirmen oder doppelt angesetzte Leistungen schlagen direkt auf die Nebenkosten durch. Abrechnungszeitraum ist fehlerhaft Wenn Kosten außerhalb des zulässigen Zeitraums auftauchen oder Zeiträume sich überschneiden, entstehen unberechtigte Forderungen. Abrechnung kommt verspätet Viele Mieter übersehen, dass verspätete Nachforderungen unter Umständen nicht mehr wirksam sind und zahlen trotzdem. Vorauszahlungen wurden nicht korrekt berücksichtigt Fehlen bereits geleistete Abschläge ganz oder teilweise, wirkt die Nachzahlung künstlich höher. Falsche Personenzahl oder Nutzungsdauer Gerade bei verbrauchsnahen Kosten kann eine unzutreffende Bewohnerzahl oder falsche Mietdauer zu erheblichen Mehrkosten führen. Gewerbeeinheiten werden nicht sauber getrennt In gemischt genutzten Häusern müssen gewerbliche Mehrkosten häufig gesondert behandelt werden. Passiert das nicht, zahlen Wohnungsmieter oft zu viel. Unbelegte oder nicht nachvollziehbare Kosten Ohne prüffähige Belege können überhöhte Rechnungen oder unzulässige Positionen unbemerkt durchrutschen. Vertraglich nicht vereinbarte Nebenkosten Nur Kosten, die wirksam vereinbart wurden, dürfen umgelegt werden. Fehlt die Grundlage im Mietvertrag, ist die Forderung oft unberechtigt.

Das Wirtschaftlichkeitsgebot – wie Vonovia Mieter um Millionen gebracht hat

Selbst wenn eine Kostenposition dem Grunde nach umlagefähig ist, kann sie der Höhe nach angreifbar sein. Im deutschen Mietrecht gilt das Gebot der Wirtschaftlichkeit: Vermieter sind verpflichtet, bei der Vergabe von Verträgen für Versicherungen, Hausmeisterdienste, Energielieferungen oder Müllentsorgung nicht überteuert einzukaufen. Mehrkosten, die aus unverhältnismäßig teuren Verträgen resultieren, dürfen nicht auf Mieter umgelegt werden.

Wie weit dieses Gebot reicht, hat Anfang 2025 das Amtsgericht Schöneberg am Beispiel des Wohnungskonzerns Vonovia klargestellt. Vonovia hatte für rund 140.000 Berliner Wohneinheiten überteuerte Gebäudeversicherungsverträge abgeschlossen.

Die Versicherungskosten stiegen dadurch von 36 Cent auf 45 Cent pro Quadratmeter und Monat; zusätzlich fiel eine Maklerprovision von 20 Prozent an. Das Gericht sah darin einen Verstoß gegen das Wirtschaftlichkeitsgebot – Vonovia musste die zu viel berechneten Kosten zurückzahlen.

Für Mieter in größeren Verwaltungseinheiten ergibt sich daraus eine konkrete Prüfmöglichkeit: Wenn die Versicherungskosten in der eigenen Abrechnung auffällig steigen oder wenn ein Vermieter mit einem einzigen Dienstleister für alle Liegenschaften arbeitet und dabei offensichtlich kein Marktvergleich stattgefunden hat, lohnt es sich, Vergleichsangebote einzuholen und dem Vermieter gegenüberzustellen. Das allein reicht für einen begründeten Widerspruch.

Das gilt übrigens nicht nur für Versicherungen: Auch zu teure Müllentsorgungsverträge – etwa wenn überdimensionierte Tonnen aufgestellt werden – oder Energielieferungen zu weit überdurchschnittlichen Tarifen können am Wirtschaftlichkeitsgebot scheitern. Der Vermieter muss nicht zwingend den günstigsten Anbieter wählen, aber er muss für erhebliche Abweichungen vom Marktpreis einen guten Grund liefern können.

Einsichtsrecht: Vermieter muss Originalbelege vorlegen – und Mieter sollten das einfordern

Die Nebenkostenabrechnung selbst ist meistens eine Tabelle ohne Belege. Was hinter den einzelnen Positionen steckt – welcher Dienstleister wie viel in Rechnung gestellt hat, welche Versicherungspolice zu welchem Prämientarif abgeschlossen wurde – sehen Mieter erst, wenn sie von ihrem Einsichtsrecht Gebrauch machen. Und dieses Recht steht ihnen ausdrücklich zu.

Mieter können verlangen, dass ihnen die Originalrechnungen aller Lieferanten, Dienstleister und Versicherungen zugänglich gemacht werden. Entweder beim Vermieter direkt, bei der Hausverwaltung oder in digitaler Form.

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Verweigert der Vermieter die Einsicht, ist das ein eigenständiger Widerspruchsgrund – die Verweigerung des Einsichtsrechts berechtigt Mieter, der gesamten Abrechnung zu widersprechen, auch wenn sie den konkreten Inhalt der Belege noch gar nicht kennen.

Wer die Einsicht nutzt, sollte systematisch vorgehen: Stimmen die Beträge in der Abrechnung mit den Originalrechnungen überein? Werden Leistungen abgerechnet, die nach den Belegen gar nicht erbracht wurden? Tauchen Rechnungen auf, die keine umlagefähigen Leistungen beschreiben? Und: Gibt es Dienstleister, die für klar begrenzte Leistungen unverhältnismäßig hohe Beträge berechnen?

Wichtig für die Praxis: Das Einsichtsrecht muss schriftlich und innerhalb der Widerspruchsfrist von zwölf Monaten nach Zugang der Abrechnung geltend gemacht werden. Wer zu lange wartet, verliert sein Widerspruchsrecht – und damit auch die Möglichkeit, auf Basis der eingesehenen Belege nachzufragen.

CO2-Kostenaufteilung: Pflicht bei Gas- und Ölheizung, oft ignoriert

Seit Inkrafttreten des Kohlendioxidkostenaufteilungsgesetzes müssen Vermieter bei Gas- und Ölheizungen die CO2-Abgabe korrekt auf Vermieter und Mieter aufteilen und in der Abrechnung gesondert ausweisen.

Wie hoch der jeweilige Anteil ausfällt, hängt direkt vom CO2-Ausstoß des Gebäudes ab: Je schlechter die energetische Qualität des Hauses, desto mehr trägt der Vermieter, desto weniger der Mieter. Das Gesetz setzt damit einen gezielten Anreiz für energetische Sanierungen.

In der Praxis steckt diese Aufschlüsselung in der Heizkostenabrechnung des Energieversorgers oder des Ablese- und Abrechnungsdienstes – und zwar häufig versteckt auf Seite drei oder vier, nicht auf der ersten Seite. Vermieter sind verpflichtet, diese Abrechnung der eigenen Nebenkostenabrechnung beizulegen, damit Mieter die CO2-Aufteilung nachvollziehen und prüfen können.

Fehlt diese Anlage – oder ist die Aufteilung in der Abrechnung nicht ausgewiesen –, droht dem Vermieter die Pflicht, einbehaltene Vorauszahlungen zurückzuerstatten.

Mieter mit Gas- oder Ölheizung sollten daher konkret prüfen: Liegt der Abrechnung eine Aufstellung der CO2-Abgabe bei? Ist die Aufteilung zwischen Vermieter- und Mieteranteil ausgewiesen? Und entspricht der Mieteranteil dem tatsächlichen Emissionsausweis des Gebäudes? Falls nicht, ist auch das ein begründeter Widerspruchsgrund.

Widerspruch einlegen: Zwölf Monate Frist, schriftliche Form – wer wartet, verliert

Wer Fehler in der Nebenkostenabrechnung findet, muss handeln – und das innerhalb von zwölf Monaten nach Zugang der Abrechnung. Diese Frist ist absolut. Wer sie verstreichen lässt, verliert das Widerspruchsrecht, auch wenn die Abrechnung handwerklich eindeutig falsch ist.

Das gilt selbst dann, wenn der Fehler erst später durch Einsicht in die Belege entdeckt wird: Deshalb sollte die Einsicht möglichst früh, also in den ersten Wochen nach Erhalt der Abrechnung, beantragt werden.

Der Widerspruch muss schriftlich erfolgen. Ein Telefonat mit der Hausverwaltung, eine mündliche Rückfrage beim Vermieter oder eine informelle E-Mail ohne ausdrücklichen Widerspruchsvorbehalt reichen nicht. Im Widerspruchsschreiben sind die beanstandeten Positionen konkret zu benennen und zu begründen. Allgemeine Einwände wie „die Abrechnung erscheint zu hoch” haben keinen Bestand und werden von Vermietern regelmäßig ignoriert.

Eine wichtige Stellschraube, die viele Mieter nicht kennen: Die Nachzahlung und der Widerspruch schließen sich nicht aus. Wer die geforderte Nachzahlung unter ausdrücklichem Vorbehalt überweist, verhindert Verzugszinsen und Mahngebühren – und behält trotzdem alle Widerspruchsrechte.

Der Vorbehalt muss dabei klar formuliert sein, etwa als Begleitschreiben oder als Verwendungszweck auf der Überweisung: „Zahlung erfolgt unter Vorbehalt der Rückforderung, Widerspruch zur Abrechnung [Zeitraum] erfolgt gesondert.”

Wer unsicher ist, ob ein konkreter Posten wirklich unzulässig ist, sollte sich vor dem Widerspruch beraten lassen – beim örtlichen Mieterverein oder dem Deutschen Mieterbund. Viele Beratungsstellen prüfen Nebenkostenabrechnungen auf Antrag; die Kosten einer Erstberatung sind in den meisten Fällen weit niedriger als eine zu Unrecht gezahlte Nachzahlung.

Häufige Fragen zur Nebenkostenabrechnung

Muss ich die Nachzahlung zahlen, auch wenn ich Widerspruch einlege?

Rechtlich nicht zwingend, aber ratsam: Wer die Nachzahlung nicht zahlt und im Streit liegt, riskiert Verzug und Mahngebühren. Die sichere Variante ist die Zahlung unter ausdrücklichem Vorbehalt. Damit ist die Frist gewahrt, und das Rückforderungsrecht bleibt erhalten.

Was passiert, wenn der Vermieter mein Einsichtsrecht in die Belege verweigert?

Das berechtigt zum Widerspruch gegen die gesamte Abrechnung. Außerdem kann die Verweigerung des Einsichtsrechts als Verletzung mietvertraglicher Pflichten gewertet werden. Im Streitfall entscheiden Amtsgerichte hier regelmäßig zugunsten der Mieter.

Kann der Vermieter die Vorauszahlungen erhöhen, wenn sich aus der Abrechnung eine Nachzahlung ergibt?

Ja – aber nur um einen angemessenen Betrag, der sich an den tatsächlichen Kosten orientiert. Eine Verdopplung ohne nachvollziehbare Begründung ist angreifbar. Mieter können eine detaillierte Begründung der Erhöhung verlangen.

Gilt die Zwölf-Monats-Widerspruchsfrist auch für Vorauszahlungserhöhungen?

Nein. Die Zwölf-Monats-Frist betrifft ausschließlich Einwände gegen den Inhalt der Abrechnung. Gegen eine unangemessene Erhöhung der Vorauszahlungen können Mieter gesondert vorgehen.

Was tun, wenn die Heizkosten keine CO2-Aufteilung enthalten?

Schriftlich beim Vermieter die vollständige Heizkostenabrechnung des Energieversorgers anfordern, aus der die CO2-Aufschlüsselung hervorgeht. Wird sie nicht nachgereicht, Widerspruch einlegen und auf das Kohlendioxidkostenaufteilungsgesetz berufen. Die CO2-Abgabe gehört dem Mieter gegenüber ausgewiesen.

Ich habe drei Jahre lang widerspruchslos gezahlt – kann ich jetzt noch rückwirkend zurückfordern?

Meistens nicht – die Widerspruchsfrist von zwölf Monaten ist abgelaufen und damit auch der Anspruch. Ausnahme: Der Vermieter hat aktiv falsche Informationen geliefert oder Belege zurückgehalten. Das ist im Einzelfall zu prüfen. Ab sofort kann und sollte jede neue Abrechnung konsequent unter die Lupe genommen werden.

Quellen

Bundesministerium der Justiz: § 556 BGB – Vereinbarungen über Betriebskosten