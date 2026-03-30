1800 Euro Rente – Wie viel wird in 2026 abgezogen?

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Wer im Jahr 2026 eine gesetzliche Bruttorente von 1.800 Euro bekommt, fragt meist nicht nach der offiziellen Rentenhöhe, sondern nach dem Betrag, der tatsächlich auf dem Konto landet. Genau an diesem Punkt beginnt jedoch die erste wichtige Unterscheidung: Von der gesetzlichen Rente werden nicht bei allen Ruheständlern dieselben Beträge abgezogen. Entscheidend sind vor allem die Krankenversicherung, die Pflegeversicherung, der Zusatzbeitrag der jeweiligen Krankenkasse und die Frage, ob zusätzlich Einkommensteuer anfällt. Der oft genannte pauschale Netto-Wert für eine 1.800-Euro-Rente greift deshalb zu kurz.

Bei den laufenden monatlichen Abzügen geht es in der Praxis zunächst um die Beiträge zur gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung. Der allgemeine Beitragssatz der Krankenversicherung liegt 2026 weiterhin bei 14,6 Prozent. Davon tragen Rentnerinnen und Rentner die Hälfte, also 7,3 Prozent. Hinzu kommt der kassenindividuelle Zusatzbeitrag, an dem sich die Deutsche Rentenversicherung ebenfalls zur Hälfte beteiligt.

Für 2026 liegt der offiziell festgelegte durchschnittliche Zusatzbeitrag bei 2,9 Prozent. Wer genau diesen Satz bei seiner Krankenkasse zahlt, muss also weitere 1,45 Prozent der Bruttorente selbst tragen. Der Beitrag zur Pflegeversicherung wird bei Rentnern dagegen vollständig aus der eigenen Rente gezahlt. Seit dem 1. Januar 2025 beträgt er 3,6 Prozent, für Kinderlose 4,2 Prozent. Diese Werte gelten auch 2026 weiter.

So werden die Abzüge bei 1.800 Euro Bruttorente berechnet

Aus einer Bruttorente von 1.800 Euro ergibt sich bei einem angenommenen Zusatzbeitrag von 2,9 Prozent zunächst ein eigener Krankenversicherungsanteil von 8,75 Prozent. Das sind 157,50 Euro im Monat. Dazu kommt die Pflegeversicherung.

Wer mindestens ein Kind hat, zahlt bei 1.800 Euro Bruttorente 64,80 Euro Pflegebeitrag. Kinderlose kommen auf 75,60 Euro. Schon an dieser Stelle wird deutlich, dass zwei Rentner mit derselben Bruttorente im Alltag unterschiedliche Nettoauszahlungen haben können.

Fall Abzug bzw. Netto Krankenversicherung bei 1.800 Euro Bruttorente und 2,9 % Zusatzbeitrag 157,50 Euro monatlich Pflegeversicherung mit Kind 64,80 Euro monatlich Pflegeversicherung kinderlos 75,60 Euro monatlich Gesamtabzug mit Kind 222,30 Euro monatlich Gesamtabzug kinderlos 233,10 Euro monatlich Nettorente vor möglicher Einkommensteuer mit Kind 1.577,70 Euro monatlich Nettorente vor möglicher Einkommensteuer kinderlos 1.566,90 Euro monatlich

Diese Beispielrechnung zeigt den häufigsten Fall für pflichtversicherte Rentner in der gesetzlichen Krankenversicherung, wenn man mit dem offiziell festgelegten Durchschnittswert beim Zusatzbeitrag rechnet. Sie ist aber keine starre Größe. Liegt der Zusatzbeitrag der eigenen Krankenkasse über 2,9 Prozent, fällt die Nettoauszahlung niedriger aus.

Liegt er darunter, bleibt etwas mehr übrig. Gerade 2026 ist das wichtig, weil viele Krankenkassen ihre Zusatzbeiträge zum Jahresanfang angehoben haben und sich das bei Rentnern vielfach erst ab der Rentenzahlung im März 2026 bemerkbar gemacht hat.

Warum die eigene Krankenkasse 2026 besonders wichtig ist

In vielen Übersichten wird mit Durchschnittswerten gearbeitet. Für eine erste Orientierung ist das sinnvoll, für den konkreten Kontostand reicht es aber nicht. Der allgemeine Beitragssatz ist zwar gesetzlich festgelegt, der Zusatzbeitrag unterscheidet sich jedoch von Kasse zu Kasse.

Dadurch kann die Differenz im Monat zwar auf den ersten Blick überschaubar wirken, im Jahr summiert sie sich aber deutlich. Schon wenige Zehntelprozentpunkte mehr oder weniger verändern die Nettoauszahlung spürbar. Die Deutsche Rentenversicherung weist deshalb ausdrücklich darauf hin, dass Beitragserhöhungen der Krankenkassen 2026 zu einer entsprechend geringeren Rentenauszahlung führen können.

Wer also exakt wissen will, wie viel von 1.800 Euro Bruttorente abgezogen wird, muss nicht nur die Rentenhöhe kennen, sondern auch den tatsächlichen Zusatzbeitrag seiner Krankenkasse. Das ist vor allem deshalb relevant, weil der offiziell festgelegte Durchschnittswert von 2,9 Prozent nicht automatisch dem realen Satz der eigenen Kasse entspricht. Für die konkrete Monatsrente zählt immer der individuelle Satz der jeweiligen Krankenkasse.

Kommt bei 1.800 Euro Rente 2026 auch noch Steuer dazu?

Die zweite große Frage lautet, ob neben Kranken- und Pflegeversicherung auch Einkommensteuer anfällt. Hier gibt es keine pauschale Antwort, weil das Steuerrecht bei Renten stark vom Jahr des Rentenbeginns abhängt. Wer 2026 erstmals in Rente geht, muss seine gesetzliche Rente zu 84 Prozent versteuern. 16 Prozent der ersten vollen Jahresbruttorente bleiben dauerhaft steuerfrei.

Für frühere Rentnerjahrgänge gilt ein anderer, meist günstigerer Besteuerungsanteil. Bestandsrentner behalten ihren einmal festgelegten steuerfreien Rentenbetrag. Gleichzeitig steigt 2026 der steuerliche Grundfreibetrag auf 12.348 Euro für Alleinstehende.

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Das klingt zunächst so, als müsse jeder Neurentner mit 1.800 Euro Monatsrente automatisch Steuern zahlen. So einfach ist es aber nicht. Zwar ergibt eine Jahresbruttorente von 21.600 Euro bei einem Besteuerungsanteil von 84 Prozent rechnerisch 18.144 Euro steuerpflichtige Rente. Davon gehen aber noch bestimmte steuermindernde Positionen ab, etwa Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung.

Erst danach ergibt sich das zu versteuernde Einkommen. Ob am Ende tatsächlich Einkommensteuer entsteht und wie hoch sie ausfällt, hängt deshalb vom Einzelfall ab. Maßgeblich sind unter anderem weitere Einkünfte, der Familienstand, außergewöhnliche Belastungen, Sonderausgaben und der genaue Zeitpunkt des Rentenbeginns.

Was das für Rentner mit 1.800 Euro konkret bedeutet

Für viele Ruheständler mit einer Bruttorente von 1.800 Euro liegt die praktische Belastung 2026 zunächst bei den Sozialabgaben. Sie werden direkt von der Rente einbehalten und mindern die monatliche Auszahlung sofort.

Die Steuer wirkt oft anders: Sie wird nicht wie bei Arbeitnehmern automatisch Monat für Monat von der Deutschen Rentenversicherung abgezogen, sondern ergibt sich in der Regel erst im Rahmen der Einkommensteuerveranlagung. Das bedeutet, dass die ausgezahlte Monatsrente höher erscheinen kann als das, was nach einer späteren Steuerfestsetzung wirtschaftlich tatsächlich übrig bleibt.

Gerade bei einer Rente von 1.800 Euro brutto ist deshalb Vorsicht mit verkürzten Nettoangaben geboten. Wer nur auf die direkte Überweisung schaut, sieht meist den Abzug für Kranken- und Pflegeversicherung. Wer die tatsächliche Jahresbelastung ermitteln will, muss zusätzlich die mögliche Einkommensteuer mitdenken. Bei Bestandsrentnern, die schon viele Jahre im Ruhestand sind, kann die steuerliche Lage günstiger sein als bei jemandem, der 2026 neu in Rente geht. Umgekehrt können zusätzliche Einnahmen, etwa aus Vermietung, Betriebsrenten oder Kapitalerträgen, die Steuerlast deutlich erhöhen.

Was sich 2026 zusätzlich durch die Rentenerhöhung verändert

Im Jahr 2026 kommt noch ein weiterer Aspekt hinzu. Zum 1. Juli 2026 sollen die gesetzlichen Renten um 4,24 Prozent steigen. Wer also vor Juli bereits 1.800 Euro Bruttorente bezieht, würde nach dieser Anpassung rechnerisch auf 1.876,32 Euro kommen. Dadurch steigen nicht nur die Rentenzahlung, sondern grundsätzlich auch die absoluten Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung.

Eine höhere Bruttorente verbessert daher zwar die Auszahlung, sie führt aber nicht dazu, dass der gesamte Erhöhungsbetrag ungekürzt auf dem Konto ankommt.

Für Rentner ist das 2026 doppelt relevant. Zum einen haben sich bei vielen Kassen die Zusatzbeiträge erhöht, was die Nettoauszahlung belastet. Zum anderen fällt zum 1. Juli eine Rentenanpassung an, die die Bruttorente wieder steigen lässt. Unter dem Strich ist deshalb nicht jede Veränderung auf dem Konto sofort eindeutig zuzuordnen. Mal wirkt die Krankenkasse dämpfend, mal die Rentenerhöhung entlastend. Wer seine Rentenmitteilungen genau liest, kann diese Entwicklungen nachvollziehen.

Fazit: Wie viel wird bei 1.800 Euro Rente 2026 abgezogen?

Bei einer gesetzlichen Bruttorente von 1.800 Euro werden 2026 im typischen Fall zunächst rund 222,30 Euro monatlich abgezogen, wenn der Rentner mindestens ein Kind hat und der Zusatzbeitrag der Krankenkasse bei 2,9 Prozent liegt. Kinderlose kommen unter denselben Annahmen auf etwa 233,10 Euro monatliche Abzüge. Damit bleiben vor einer möglichen Einkommensteuer rund 1.577,70 Euro beziehungsweise 1.566,90 Euro übrig.

Diese Werte sind eine solide Orientierung, aber keine allgemeingültige Endsumme. Der tatsächliche Zahlbetrag hängt von der Krankenkasse, dem Pflegeversicherungsstatus und der individuellen steuerlichen Situation ab.

Wer 2026 neu in Rente geht, muss außerdem bedenken, dass 84 Prozent der gesetzlichen Rente steuerpflichtig sind. Ob daraus tatsächlich eine Steuerzahlung entsteht, lässt sich nur im Zusammenhang mit dem gesamten Jahreseinkommen beurteilen. Die einfache Frage „Wie viel wird abgezogen?“ hat deshalb bei Renten zwei Ebenen: die sofort sichtbaren Sozialabgaben und die mögliche steuerliche Belastung im Jahresverlauf. Erst zusammen ergibt sich ein realistisches Bild davon, was von 1.800 Euro Rente im Jahr 2026 wirklich bleibt.

Quellen

Deutsche Rentenversicherung zur Kranken- und Pflegeversicherung der Rentner.

Bundesgesundheitsministerium zum Pflegeversicherungsbeitrag 2025/2026.

Bundesgesundheitsministerium und Bundesanzeiger zum durchschnittlichen Zusatzbeitrag 2026 von 2,9 Prozent.

Deutsche Rentenversicherung zu den Auswirkungen erhöhter Krankenkassenbeiträge ab März 2026.