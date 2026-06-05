Bundesregierung baut Bürgergeld um: eine Änderung betrifft auch Rentner

Die Bundesregierung treibt den Umbau des bisherigen Bürgergelds voran. Aus der Leistung soll schrittweise eine neue Grundsicherung werden, die stärker auf Arbeitsaufnahme, strengere Mitwirkungspflichten und einfachere Verwaltungswege ausgerichtet ist. Der Bundestag hat die Reform bereits beschlossen, der Bundesrat hat sie gebilligt, ein großer Teil der Neuregelungen soll zum 1. Juli 2026 in Kraft treten.

Schonvermögen wird anders bewertet

Eine der wichtigsten Änderungen betrifft das Vermögen. Die bisherige einjährige Karenzzeit beim Vermögen soll wegfallen. Stattdessen soll das geschützte Vermögen stärker an das Lebensalter gekoppelt werden.

Das bedeutet: Wer älter ist, soll grundsätzlich höhere Rücklagen behalten dürfen als ein jüngerer Antragsteller. Die Idee dahinter ist, dass Menschen im Laufe ihres Lebens Vermögen aufgebaut haben können, das nicht sofort vollständig für den Lebensunterhalt eingesetzt werden soll. Für Betroffene wird dadurch aber auch wichtiger, welche Rücklagen als geschützt gelten und welche nicht.

Diese Änderung kann vor allem für ältere Leistungsberechtigte bedeutsam sein. Wer kurz vor der Rente steht oder bereits im höheren Alter auf ergänzende Hilfe angewiesen ist, muss künftig genauer prüfen, wie Ersparnisse, kleinere Rücklagen oder private Vorsorge bewertet werden. Für viele Haushalte dürfte diese Frage in der Beratungspraxis an Bedeutung gewinnen.

Auch Rentner geraten stärker in den Blick

Rentner sind nicht automatisch Bürgergeld-Empfänger. Wer die Regelaltersgrenze erreicht hat und seinen Lebensunterhalt nicht aus eigener Rente bestreiten kann, beantragt in der Regel Grundsicherung im Alter oder Wohngeld. Genau an dieser Schnittstelle setzt ein weiterer geplanter Umbau des Sozialstaats an.

Die Sozialstaatskommission hat nach Angaben des Bundesarbeitsministeriums Empfehlungen vorgelegt, wie Sozialleistungen einfacher, digitaler und besser aufeinander abgestimmt werden können. Bund, Länder und Kommunen arbeiten demnach an der Umsetzung bis Ende 2027. Dazu gehören auch Leistungen, die für Rentner mit geringem Einkommen relevant sind.

Nach Berichten über die Reformpläne sollen Bürgergeld, Wohngeld, Kinderzuschlag und die Grundsicherung im Alter perspektivisch besser miteinander verbunden werden. Für Rentner mit niedriger Rente wäre das eine spürbare Veränderung, weil sie heute oft selbst klären müssen, ob Wohngeld oder Grundsicherung im Alter günstiger ist. Künftig soll der Zugang zu passenden Leistungen leichter werden.

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Weniger Bürokratie als Ziel

Der heutige Sozialstaat ist für viele Antragsteller schwer verständlich. Je nach Lebenslage sind Jobcenter, Sozialamt, Wohngeldstelle oder Familienkasse zuständig. Wer mehrere Ansprüche haben könnte, muss oft ähnliche Nachweise mehrfach einreichen.

Die Reformpläne zielen darauf, Verfahren zu bündeln und digitale Zugänge auszubauen. Bürger sollen Anträge, Bescheide und Auszahlungen künftig einfacher online verwalten können. Bereits vorhandene Daten sollen nicht immer wieder neu vorgelegt werden müssen.

Für Rentner mit kleiner Rente könnte das den Alltag erleichtern. Gerade ältere Menschen verzichten häufig auf Leistungen, weil Anträge kompliziert wirken oder weil unklar ist, welche Unterstützung ihnen zusteht. Ein transparenteres System könnte hier helfen, verdeckte Armut im Alter zu verringern.

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Bereich Geplante oder beschlossene Änderung Name der Leistung Das Bürgergeld soll künftig Grundsicherungsgeld heißen. Arbeitsvermittlung Erwerbsfähige Leistungsbezieher sollen schneller in Arbeit vermittelt werden. Pflichten Wer Termine oder Vereinbarungen wiederholt nicht einhält, muss mit strengeren Kürzungen rechnen. Vermögen Die bisherige Karenzzeit beim Vermögen soll entfallen; geschütztes Vermögen soll stärker vom Lebensalter abhängen. Rentner mit niedriger Rente Grundsicherung im Alter und Wohngeld sollen besser mit anderen Sozialleistungen abgestimmt werden.

Kritik und offene Fragen

Die Reform wird unterschiedlich bewertet. Befürworter sehen darin einen notwendigen Schritt, um Arbeit attraktiver zu machen, Missbrauch zu erschweren und die Sozialverwaltung zu entlasten. Kritiker warnen dagegen vor mehr Druck auf Menschen, die ohnehin in schwierigen Lebenslagen sind.

Umstritten ist vor allem, ob strengere Sanktionen tatsächlich zu mehr Beschäftigung führen. Verbände weisen regelmäßig darauf hin, dass viele Leistungsbezieher mit gesundheitlichen, familiären oder sozialen Problemen kämpfen. Härtere Regeln könnten in solchen Fällen eher zusätzlichen Stress auslösen als echte Perspektiven schaffen.

Auch beim digitalen Umbau bleiben Fragen. Ein einfacheres Online-Verfahren kann Anträge beschleunigen. Es darf aber Menschen ohne digitale Erfahrung oder ohne stabile Internetnutzung nicht ausschließen.

Warum die Änderung für Rentner wichtig ist

Die angekündigte Reform zeigt, dass die Regierung nicht nur das Bürgergeld enger fassen will. Sie plant darüber hinaus einen größeren Umbau einkommensabhängiger Hilfen. Für Rentner mit kleinen Bezügen kann das bedeuten, dass Anträge künftig weniger verwirrend werden und Leistungen besser zusammenpassen.

Gleichzeitig sollten Betroffene nicht davon ausgehen, dass dadurch automatisch höhere Zahlungen entstehen. Die Reform zielt vor allem auf Struktur, Zuständigkeit und Verfahren. Ob sich finanzielle Ansprüche im Einzelfall verbessern, hängt weiterhin von Einkommen, Miete, Vermögen und persönlicher Lebenssituation ab.

Für viele ältere Menschen bleibt deshalb Beratung wichtig. Wer wenig Rente erhält, sollte prüfen lassen, ob Wohngeld, Grundsicherung im Alter oder ergänzende Hilfen infrage kommen. Durch die Reform könnte diese Prüfung künftig einfacher werden, sie ersetzt aber nicht den Blick auf den Einzelfall.

Beispiel aus der Praxis

Eine 72-jährige Rentnerin erhält monatlich 930 Euro Rente und zahlt 520 Euro Warmmiete. Bisher ist sie unsicher, ob sie Wohngeld beantragen soll oder ob Grundsicherung im Alter für sie passender wäre. Weil beide Verfahren unterschiedliche Nachweise verlangen, schiebt sie den Antrag immer wieder auf.

In einem besser abgestimmten System müsste sie ihre Daten im Idealfall nur einmal einreichen. Die zuständige Stelle könnte dann prüfen, welche Leistung zu ihrer Lage passt. Für die Rentnerin wäre das keine Garantie auf mehr Geld, aber ein deutlich einfacherer Weg zu der Unterstützung, die ihr zusteht.

Quellen

Bundesregierung: Bürgergeld wird zur neuen Grundsicherung

Deutscher Bundestag: Umgestaltung des Bürgergelds zur Grundsicherung beschlossen