Bürgergeld: Regelsatz eingefroren obwohl Energie im März um 7 Prozent gestiegen ist

Wer Bürgergeld oder die neue Grundsicherung bezieht, bekommt 2026 exakt denselben Regelsatz wie 2024: 563 Euro im Monat für Alleinstehende, 506 Euro für Partner in einer Bedarfsgemeinschaft (alle Personen im Haushalt, deren Einkommen zusammengerechnet wird).

Gleichzeitig stieg die Inflationsrate im März 2026 auf 2,7 Prozent, den höchsten Wert seit Anfang 2024. Wer glaubt, das treffe alle Haushalte gleich, irrt: Bürgergeld-Haushalte tragen die höhere Inflation überproportional.

Hinter der 2,7-Prozent-Marke steckt ein Energiepreisschock infolge des Iran-Kriegs. Die Preise für Energieprodukte lagen im März 2026 um 7,2 Prozent über dem Vorjahreswert. Es war der erste Anstieg bei Energie seit Dezember 2023, wie Ruth Brand, Präsidentin des Statistischen Bundesamtes, bestätigte.

Kraftstoffpreise legten binnen Jahresfrist um rund 20 Prozent zu, Heizöl sogar um mehr als 40 Prozent. Diese Kosten treffen Haushalte, die ihr gesamtes Budget für Grundbedarfe ausgeben, deutlich härter als die Durchschnittsinflation vermuten lässt. Der Grund liegt im Konsummuster dieser Haushalte.

Warum die offizielle Inflationsrate für Bürgergeld-Haushalte nicht stimmt

Die offizielle Inflationsrate ist ein Durchschnittswert über alle Haushaltstypen. Wer viel Geld hat, gibt einen kleineren Anteil seines Einkommens für Energie und Lebensmittel aus, zwei der derzeit teuersten Kategorien. Bürgergeld-Haushalte hingegen geben nahezu ihr gesamtes Budget für genau diese Bereiche aus: Essen, Strom, Heizung, Mobilität. Die persönliche Inflationsrate dieser Haushalte liegt deshalb spürbar über den offiziellen 2,7 Prozent.

Das ist kein neues Phänomen. Auf dem Höhepunkt der Inflationswelle im Oktober 2022 lag die Teuerungsrate für Familien mit niedrigen Einkommen nach Berechnungen der Hans-Böckler-Stiftung bei rund 11 Prozent.

Bei Alleinlebenden mit sehr hohen Einkommen waren es dagegen knapp 8 Prozent. Energiepreissteigerungen wirken wie eine Steuer, die Haushalte ohne finanzielle Puffer voll trifft:

Es gibt nichts, was Betroffene weglassen oder verschieben könnten. Der Regelsatz enthält einen einkalkulierten Anteil für Haushaltsstrom. Wenn dieser Bereich überproportional teurer wird, fehlt das Geld woanders.

Was 2,7 Prozent Inflation beim Regelsatz konkret bedeuten

Bei 563 Euro Regelsatz entsprechen 2,7 Prozent Teuerung einem monatlichen Kaufkraftverlust von rund 15 Euro. Das klingt nach wenig. Tatsächlich ist der Regelsatz so knapp kalkuliert, dass er nur das statistisch ermittelte Existenzminimum abdecken soll, und auch das auf Basis einer Stichprobe aus dem Jahr 2018.

Kein Urlaubsgeld, keine Rücklage, keine Reserve. Wer 563 Euro bekommt und 15 Euro davon unsichtbar verliert, streicht nicht einen Kaffee im Café, sondern kauft weniger Lebensmittel oder zahlt die Stromrechnung nicht vollständig.

Thomas K., 54, alleinstehend, Grundsicherung seit zwei Jahren. Sein Stromabschlag stieg von 78 auf 95 Euro im Monat. Die Jahresabrechnung brachte eine Nachzahlung von 230 Euro. Einen Puffer für solche Summen hat er nicht.

Das ist keine Unbedarftheit, sondern Mathematik: Wer jeden Monat 563 Euro vollständig verbraucht, kann keine 230 Euro ansparen. Genau für solche Situationen gibt es gesetzliche Stellschrauben, die die meisten Betroffenen nicht kennen.

Diese Leistungen können den Kaufkraftverlust teilweise ausgleichen

Der erste Weg ist der Mehrbedarf. Das Jobcenter muss nach § 21 Abs. 5 SGB II einen Mehrbedarf zahlen, wenn jemand aus medizinischen Gründen eine teurere Ernährung benötigt. Das gilt etwa bei Diabetes, Nierenerkrankungen oder anderen Erkrankungen, die eine besondere Diät erfordern.

Voraussetzung ist ein ärztlicher Nachweis. Wer einfach weniger Geld hat oder sich gesünder ernähren möchte, hat hier keinen Anspruch. Es braucht eine konkrete medizinische Begründung, die eine von der normalen Vollkost abweichende Ernährung erfordert.

Für ungewöhnlich hohe Energiekosten gibt es einen zweiten Weg: den unabweisbaren besonderen Bedarf nach § 21 Abs. 6 SGB II. Wer nachweisen kann, dass ein besonderer Bedarf vorliegt, der nicht durch den Regelsatz gedeckt ist, hat Anspruch auf einen Mehrbedarf im Einzelfall.

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Voraussetzung: Der Bedarf muss erheblich vom Durchschnitt abweichen und darf nicht anderweitig gedeckt werden können. Hohe Energienachzahlungen können darüber beantragt werden. Das Jobcenter lehnt solche Anträge oft ab, aber ein schriftlicher Widerspruch lohnt sich.

Widerspruch und Überprüfungsantrag: Was konkret getan werden kann

Wer eine Energienachzahlung erhält, die er nicht zahlen kann, sollte sofort handeln. Der erste Schritt ist ein Antrag beim Jobcenter auf Übernahme als Darlehen nach § 24 SGB II. Dieser Antrag muss schriftlich gestellt werden, bevor die Nachzahlung fällig wird. Wer erst danach kommt, hat schlechtere Karten.

Bestand der Regelsatz in vergangenen Monaten nicht aus, gibt es einen weiteren Hebel: den Überprüfungsantrag nach § 44 SGB X (Zehntes Sozialgesetzbuch). Im SGB II ist die Rückwirkung auf zwölf Monate begrenzt.

Wer meint, dass die Berechnung seines Anspruchs fehlerhaft war, stellt den Antrag schriftlich beim Jobcenter. Ablehnung ist kein Endpunkt: Dagegen kann innerhalb eines Monats Widerspruch eingelegt werden. Der Hebel greift allerdings nur, wenn der Träger die Voraussetzungen kannte oder kennen musste.

Warum sich das Problem 2027 nicht von selbst löst

Viele Betroffene warten darauf, dass die jährliche Fortschreibung der Regelsätze die gestiegenen Preise automatisch ausgleicht. Das wird nicht so eintreten. Die Bundesregierung plant noch in diesem Sommer ein neues Berechnungsgesetz für die Regelbedarfe, das die sogenannte ergänzende Fortschreibung streichen soll.

Das ist der Mechanismus, der bislang schnelle Preissteigerungen stärker berücksichtigt hat. Fiele er weg, könnte der Regelsatz 2027 nur auf 570 bis 575 Euro steigen, laut Berechnungen des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK).

Das wäre ein Plus von 7 bis 12 Euro, obwohl der Regelsatz seit Januar 2024, im dritten Jahr in Folge, bei 563 Euro eingefroren bleibt.

Das Grundgesetz setzt hier eine Grenze. Das Bundesverfassungsgericht hat 2010 klargestellt: Der Gesetzgeber muss das menschenwürdige Existenzminimum vollständig sichern, einschließlich gesellschaftlicher Teilhabe, und dabei transparent und nachvollziehbar rechnen. Wer den Regelsatz durch Mechanismus-Änderungen real absenkt, ohne nachzuweisen, dass das Existenzminimum trotzdem gesichert ist, riskiert eine verfassungswidrige Regelung. Klagen dazu sind bereits anhängig, das letzte Wort ist nicht gesprochen.

Häufige Fragen zum Regelsatz und steigenden Preisen

Warum steigt der Regelsatz nicht automatisch mit der Inflation?

Die Formel für die Fortschreibung berücksichtigt einen Mischindex aus Preis- und Lohnentwicklung mit einer Verzögerung von bis zu 18 Monaten.

Auch wenn die Preise jetzt steigen, kommt das erst deutlich später in der Berechnung an. Das System ist so konstruiert, dass es Preisspitzen glättet, statt sofort darauf zu reagieren.

Hat das Jobcenter Spielraum, den Regelsatz im Einzelfall anzuheben?

Nein, der Regelsatz selbst ist gesetzlich festgesetzt und kann vom Jobcenter nicht erhöht werden. Was das Jobcenter jedoch leisten muss: Anträge auf Mehrbedarf nach § 21 SGB II prüfen und im Einzelfall bewilligen. Das ist keine freiwillige Leistung, sondern eine Pflicht, wenn die Voraussetzungen vorliegen.

Was gilt, wenn der Mindestlohn steigt, der Regelsatz aber nicht?

Der Mindestlohn ist seit seiner Einführung 2015 um rund 63 Prozent gestiegen (von 8,50 auf 13,90 Euro). Der Regelsatz ist im gleichen Zeitraum um rund 41 Prozent gewachsen (von 399 auf 563 Euro).

Diese Lücke beschreibt eine politische Entscheidung: Wer arbeitet, soll spürbar besser dastehen. Für Bürgergeld-Haushalte verliert der Regelsatz im Vergleich sowohl zum Mindestlohn als auch zur realen Preisentwicklung dauerhaft Boden.

Quellen

Statistisches Bundesamt: Verbraucherpreisindex März 2026, Pressemitteilung PD26_127_611 vom 10. April 2026

Bundesregierung: Regelbedarfe 2026 (Nullrunde beim Bürgergeld)

Bundesministerium für Arbeit und Soziales: § 21 SGB II Mehrbedarfe, gesetze-im-internet.de

Bundesregierung: Mindestlohn 2026, Fragen und Antworten

Bundesverfassungsgericht: Urteil vom 09.02.2010, Az. 1 BvL 1/09 (Menschenwürdiges Existenzminimum)