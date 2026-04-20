Bürgergeld-Reform: Neue Übergangsregel führt zu Ungleichbehandlung

Zum 1. Juli 2026 soll das Bürgergeld durch das neue Grundsicherungsgeld ersetzt werden. Mit diesem Stichtag trifft altes Recht auf neues Recht, und genau an dieser Schnittstelle entsteht ein Problem, das für viele Leistungsberechtigte erhebliche Folgen haben kann. Denn beim Vermögen wird nicht einfach die bisherige zwölfmonatige Karenzzeit zu Ende geführt, sondern nur der laufende Bewilligungszeitraum geschützt.

Das wirkt auf den ersten Blick technisch, kann in der Praxis aber weitreichend sein. Wer nur einen auf sechs Monate befristeten Bescheid erhält, fällt beim nächsten Weiterbewilligungsantrag bereits unter das neue, deutlich strengere Vermögensrecht. Rücklagen, die nach bisheriger Rechtslage noch monatelang unberücksichtigt geblieben wären, können dann früher als einzusetzendes Vermögen gelten.

Warum der Vermögensschutz nicht bis zum Ende der Karenzzeit reicht

Das Problem liegt in der gesetzlichen Übergangsregel. Sie stellt nicht darauf ab, wie lange die Karenzzeit nach altem Recht eigentlich noch laufen würde, sondern nur darauf, ob der bisherige Bewilligungszeitraum noch andauert. Endet dieser vorzeitig, endet damit auch der Schutz des bisherigen Rechts.

Gerade für Menschen, deren erster Bewilligungsabschnitt kurz vor dem 1. Juli 2026 beginnt, kann das erhebliche Auswirkungen haben. Je näher der Leistungsbeginn an diesem Datum liegt, desto größer ist der Teil der eigentlich noch offenen Karenzzeit, der abgeschnitten werden kann. Aus einer auf dem Papier zugesagten Schutzfrist wird so im Ergebnis ein deutlich kürzerer Zeitraum.

Ein Beispiel verdeutlicht die Tragweite. Beginnt der Leistungsbezug am 1. Februar 2026, würde die bisherige Karenzzeit beim Vermögen nach altem Recht grundsätzlich bis zum 31. Januar 2027 reichen. Läuft der Bescheid aber schon am 31. Juli 2026 aus, gilt beim anschließenden Weiterbewilligungsantrag ab dem 1. August 2026 bereits das neue Recht.

Ab Juli 2026 gelten erheblich niedrigere Vermögensfreibeträge

Die Brisanz der Übergangsregel ergibt sich vor allem daraus, dass sich die Vermögensfreibeträge ab Juli 2026 deutlich verändern sollen. Bislang gilt im ersten Jahr des Bürgergeldbezugs eine vergleichsweise großzügige Karenzzeit. Vermögen wird in dieser Phase nur berücksichtigt, wenn es erheblich ist.

Nach bisherigem Recht liegt diese Grenze bei 40.000 Euro für die erste Person und 15.000 Euro für jede weitere Person in der Bedarfsgemeinschaft. Erst nach Ablauf der Karenzzeit greift grundsätzlich ein Freibetrag von 15.000 Euro je Person. Das neue Grundsicherungsgeld soll diese erste Schutzphase beim Vermögen abschaffen und durch deutlich niedrigere, altersabhängige Freibeträge ersetzen.

Für Menschen bis 30 Jahre sollen dann 5.000 Euro geschützt sein. Bis 40 Jahre sind 10.000 Euro vorgesehen, bis 50 Jahre 12.500 Euro und ab 50 Jahren 20.000 Euro. Damit fällt der geschützte Betrag in vielen Fällen binnen eines Weiterbewilligungsantrags drastisch ab.

Die Unterschiede zwischen altem und neuem Recht im Überblick

Fall Geschütztes Vermögen Altes Recht in der Karenzzeit: erste Person 40.000 Euro Altes Recht in der Karenzzeit: jede weitere Person 15.000 Euro Altes Recht nach der Karenzzeit 15.000 Euro je Person Neues Recht bis 30 Jahre 5.000 Euro Neues Recht von 31 bis 40 Jahren 10.000 Euro Neues Recht von 41 bis 50 Jahren 12.500 Euro Neues Recht über 50 Jahre 20.000 Euro

Die Zahlen zeigen, wie tief der Einschnitt ausfallen kann. Ein alleinstehender Mensch unter 30 Jahren würde während der bisherigen Karenzzeit Vermögen bis 40.000 Euro geschützt wissen. Nach dem neuen Recht blieben davon nur noch 5.000 Euro unangetastet.

Auch Familien wären spürbar betroffen. Eine vierköpfige Bedarfsgemeinschaft mit zwei Elternteilen Mitte 30 und zwei minderjährigen Kindern könnte nach bisherigem Recht in der Karenzzeit auf 85.000 Euro geschütztes Vermögen kommen. Nach dem neuen System wären es in dieser Konstellation nur noch 30.000 Euro.

Warum gerade Erwerbstätige und Alleinerziehende besonders betroffen sein können

Besonders problematisch ist die Übergangsregel für Menschen, die keinen regulären Zwölf-Monats-Bescheid erhalten. Zwar sieht das Gesetz grundsätzlich einen Bewilligungszeitraum von zwölf Monaten vor. Es gibt jedoch Konstellationen, in denen Leistungen nur für sechs Monate und häufig vorläufig bewilligt werden.

📚 Lesen Sie auch: Bürgergeld: Gericht verneint Rückforderung des Jobcenters bei Eigenkündigung wegen Weiterbildung

Das betrifft oft Menschen mit schwankendem Einkommen, etwa Beschäftigte mit unregelmäßigen Arbeitszeiten oder Selbständige. Wenn die Höhe des Einkommens noch nicht verlässlich feststeht, wird häufig zunächst vorläufig entschieden. In solchen Fällen endet der geschützte Zeitraum schneller, und beim nächsten Antrag greift früher das neue Vermögensrecht.

Auch Alleinerziehende können in diese Lage geraten. Unterhaltszahlungen oder Unterhaltsvorschuss gelten im SGB II als Einkommen. Wenn diese Zahlungen unregelmäßig fließen oder ihre genaue Höhe noch offen ist, kann ebenfalls nur vorläufig bewilligt werden.

Damit entsteht ein Problem, das nicht nur einzelne Sonderfälle betrifft. Wer im Leistungsbezug trotz Arbeit, Selbständigkeit oder unsicherer Unterhaltszahlungen mit wechselnden Einnahmen leben muss, trägt schon heute ein höheres Verwaltungsrisiko. Mit der Übergangsregel kann daraus zusätzlich ein früherer Verlust des Vermögensschutzes werden.

Wenn das Vermögen über dem Freibetrag liegt, endet der Anspruch

Die Auswirkungen bleiben nicht theoretisch. Gilt beim Weiterbewilligungsantrag bereits das neue Recht und liegt das verwertbare Vermögen über den dann zulässigen Grenzen, entfällt der Anspruch auf Grundsicherungsgeld. Der Antrag auf Weiterbewilligung wird in diesem Fall abgelehnt.

Für die Betroffenen bedeutet das eine harte Zäsur. Sie müssen zunächst ihr Vermögen für den Lebensunterhalt einsetzen, bevor erneut Leistungen in Betracht kommen. Erst wenn das vorhandene Vermögen wieder unter die einschlägigen Freibeträge sinkt, kann ein neuer Anspruch entstehen.

Newsletter zu Bürgergeld, Rente, Schwerbehinderung & Co. 📬 Wöchentliche Updates 👥 100.000+ Leser Newsletter Wenn du ein Mensch bist, lasse das Feld leer: 100 % spam-frei • jederzeit abbestellbar

Gerade Haushalte, die angesichts wirtschaftlicher Unsicherheit Rücklagen gebildet haben, können dadurch in eine schwierige Lage geraten. Das gilt besonders für Familien, die zwar nicht wohlhabend sind, aber vorsichtig gespart haben, um unvorhergesehene Belastungen abzufedern. Was bislang für einige Monate noch geschützt wäre, könnte schon kurz nach dem Systemwechsel aufzubrauchen sein.

Eine gesetzlich angelegte Ungleichbehandlung

Besonders heikel ist der Umstand, dass nicht alle Betroffenen im selben Maß vom Übergang betroffen sind. Wer am 30. Juni 2026 einen regulären Zwölf-Monats-Bescheid erhält, kann unter Umständen länger vom bisherigen Schutz profitieren. Wer ebenfalls vor dem Stichtag in den Leistungsbezug kommt, aber nur einen sechsmonatigen vorläufigen Bescheid erhält, fällt dagegen deutlich früher in das neue Recht.

Der Unterschied hängt dann nicht daran, seit wann jemand Leistungen bezieht oder wie hoch die Hilfebedürftigkeit ist. Entscheidend ist vielmehr, wie lang der Bescheid läuft. Damit behandelt die Übergangsregel Personen in vergleichbarer Lage unterschiedlich, obwohl sie denselben Stichtag und denselben Rechtswechsel betrifft.

Diese Schieflage entsteht nicht durch individuelles Fehlverhalten. Sie folgt aus der gesetzlichen Konstruktion selbst. Gerade deshalb dürfte die Neuregelung nicht nur sozialpolitisch, sondern auch rechtlich und politisch für Diskussionen sorgen.

Warum der Gesetzeswechsel heikel ist

Die geplante Umstellung vom Bürgergeld auf das Grundsicherungsgeld wird ohnehin aufmerksam begleitet. Wenn nun ausgerechnet Menschen mit schwankendem Einkommen oder unsicheren Unterhaltszahlungen früher in das strengere Vermögensrecht gedrängt werden, verstärkt das den Eindruck einer ungleichen Behandlung. Das dürfte den politischen Streit über Fairness, Schonvermögen und Eigenverantwortung weiter verschärfen.

Hinzu kommt ein weiterer Punkt. Viele Betroffene werden davon ausgehen, dass eine einmal begonnene Karenzzeit beim Vermögen auch tatsächlich für zwölf Monate gilt. Wenn sich dann herausstellt, dass der Schutz bereits mit dem Ende eines kurzen Bewilligungszeitraums entfällt, kann das Vertrauen in die Berechenbarkeit sozialrechtlicher Regelungen erheblich beschädigt werden.

Gerade in existenziellen Fragen sind klare und nachvollziehbare Regeln entscheidend. Wo Übergangsrecht Erwartungen weckt, diese aber nicht durchgehend einlöst, entstehen Unsicherheit, Frustration und neues Konfliktpotenzial. Für die Praxis der Jobcenter bedeutet das voraussichtlich mehr Beratungsbedarf, mehr Widersprüche und womöglich auch mehr gerichtliche Auseinandersetzungen.

Praxisbeispiel

Eine alleinerziehende Mutter beantragt am 1. Februar 2026 Bürgergeld, weil Unterhaltszahlungen unregelmäßig eingehen und ihr Einkommen nicht ausreicht. Sie erhält wegen der unsicheren Einkommenslage nur einen vorläufigen Bescheid bis zum 31. Juli 2026. Nach bisherigem Recht wäre ihr Vermögen eigentlich noch bis Ende Januar 2027 im Rahmen der Karenzzeit weitgehend geschützt.

Beim Weiterbewilligungsantrag im August 2026 gilt jedoch bereits das neue Grundsicherungsgeld mit den niedrigeren Freibeträgen. Hat sie Rücklagen, die nach altem Recht noch mehrere Monate unangetastet geblieben wären, können diese nun auf einmal leistungsmindernd oder sogar anspruchsausschließend wirken. Für die Betroffene bedeutet das im Ergebnis, dass der Schutz des alten Rechts viel früher endet, obwohl die ursprüngliche Karenzzeit rechnerisch noch gar nicht abgelaufen war.

5 wichtige Fragen und Antworten zum Thema

1. Was ändert sich ab dem 1. Juli 2026 beim Bürgergeld?

Ab dem 1. Juli 2026 soll das Bürgergeld durch das neue Grundsicherungsgeld ersetzt werden. Mit diesem Wechsel gelten beim Vermögen neue Regeln, die für viele Betroffene deutlich strenger sind als bisher.

2. Warum kann der bisherige Vermögensschutz früher enden als erwartet?

Der Schutz endet nicht automatisch erst nach zwölf Monaten Karenzzeit. Entscheidend ist laut Übergangsregel vielmehr, wie lange der aktuelle Bewilligungszeitraum läuft. Endet dieser schon nach sechs Monaten, greift beim nächsten Antrag bereits das neue Recht.

3. Wer ist von der neuen Übergangsregel besonders betroffen?

Besonders betroffen sind Menschen mit schwankendem Einkommen, etwa Erwerbstätige, Selbständige und Alleinerziehende. Sie erhalten häufiger nur vorläufige und kürzere Bewilligungsbescheide und fallen deshalb oft früher unter die strengeren Vermögensgrenzen.

4. Was passiert, wenn das Vermögen über den neuen Freibeträgen liegt?

Dann besteht kein Anspruch mehr auf Grundsicherungsgeld. Das vorhandene Vermögen muss zunächst für den Lebensunterhalt eingesetzt werden, bevor erneut Leistungen beantragt werden können.

5. Warum wird die neue Regelung als ungerecht kritisiert?

Kritisiert wird, dass Menschen in ähnlicher Lage unterschiedlich behandelt werden können. Wer einen zwölfmonatigen Bescheid hat, bleibt länger geschützt als jemand mit einem sechsmonatigen Bescheid, obwohl beide vor dem Stichtag Leistungen beantragt haben.