Bürgergeld: Nachzahlung aus der Abrechnung – Jobcenter fordert ab Juli Kontoauszüge

Die Betriebskostenabrechnung für 2025 flattert derzeit bei Millionen Haushalten in die Briefkästen. Fällt die Nachzahlung höher aus als die Rücklage hergibt, können Geringverdiener mit einem sogenannten Einmalantrag Bürgergeld beantragen, um den einmaligen Spitzenbedarf auszugleichen.

Genau dieses Schlupfloch wird zum 1. Juli 2026 deutlich enger: § 12 Absatz 6 SGB II wird mit dem Dreizehnten Änderungsgesetz zum Zweiten Buch Sozialgesetzbuch ersatzlos gestrichen. Die bisher großzügige Vermögensvermutung bei Einmalanträgen fällt weg – an ihre Stelle tritt die volle Vermögensprüfung.

Worum es bei der Nachzahlungshilfe überhaupt geht

Erhält ein Mieter eine Betriebs- oder Heizkostennachzahlung, die er aus dem laufenden Einkommen nicht stemmen kann, eröffnet § 22 Absatz 1 SGB II einen eigenständigen Anspruch auf Übernahme dieser tatsächlichen Unterkunftskosten. Maßgeblich ist der Monat, in dem die Nachzahlung fällig wird: In diesem Monat gilt sie als einmaliger Bedarf der Unterkunft, sie wird dem laufenden Bedarf hinzugerechnet und das Monatseinkommen gegengerechnet.

Liegt das Einkommen in diesem Fälligkeitsmonat unter dem so erhöhten Gesamtbedarf, besteht Hilfebedürftigkeit – und zwar oft nur für diesen einen Monat. Es handelt sich um die klassische Konstellation, in der Haushalte, die sonst nichts mit dem Jobcenter zu tun haben, plötzlich doch zum Antragsteller werden.

Diese Fallgruppe ist zahlenmäßig keineswegs klein. Gerade nach der Energiepreiskrise 2022 und 2023 führten die nun abgerechneten Heizkosten in vielen Abrechnungen zu dreistelligen, teils vierstelligen Nachzahlungen. Für Alleinerziehende, Rentner mit knapper Grundrente oder Beschäftigte knapp oberhalb der Bürgergeld-Schwelle ist der Einmalantrag dann häufig der einzige Rettungsanker, um nicht in die Stromsperre oder die Mietrückstandsspirale zu geraten.

Was § 12 Absatz 6 SGB II bisher regelt

Die noch geltende Vorschrift lautet sinngemäß: Wird Bürgergeld unter Berücksichtigung des Einkommens nur für einen Monat erbracht, gilt keine Karenzzeit; es wird vermutet, dass kein zu berücksichtigendes Vermögen vorhanden ist, wenn die Antragstellerin oder der Antragsteller dies im Antrag erklärt. Eine Selbstauskunft reicht aus, Nachweise zum vorhandenen Vermögen sind nur auf Aufforderung des Jobcenters vorzulegen.

Der Gesetzgeber hatte damit 2023 eine eigenständige Verfahrenserleichterung geschaffen, die unabhängig von der allgemeinen Karenzzeit des laufenden Bezugs funktionierte – gerade weil beim Einmalantrag typischerweise gar kein fortdauerndes Leistungsverhältnis zum Jobcenter besteht.

In der Praxis bedeutete das eine erhebliche Entlastung. Wer eine Heizkostennachzahlung beantragte, musste keine Kontoauszüge für drei Monate, keine Depotauszüge, keine Aufstellung über Lebensversicherungen oder Bausparverträge vorlegen.

Die schlichte Erklärung im Antragsformular, kein berücksichtigungsfähiges Vermögen zu besitzen, löste die Vermutungswirkung aus. Das Jobcenter war an diese Erklärung gebunden, solange keine konkreten Anhaltspunkte für deren Unrichtigkeit bestanden. Entschieden werden konnte dadurch oft binnen weniger Tage – was bei einer fälligen Nachzahlung mit drohender Mahnung überlebenswichtig war.

Was sich zum 1. Juli 2026 ändert

Mit dem Dreizehnten Gesetz zur Änderung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch und anderer Gesetze, das der Bundestag am 5. März 2026 beschlossen und das am 16. April 2026 im Bundesgesetzblatt verkündet wurde, wird § 12 SGB II grundlegend umgebaut.

Die bisherige Karenzzeitregelung entfällt, die Freibeträge werden altersabhängig neu gestaffelt, die Sonderregelung des Absatzes 6 für Einmonats-Anträge wird ersatzlos gestrichen. Zugleich wird das Bürgergeld begrifflich in „Grundsicherungsgeld“ umbenannt.

Für den Einmalantrag auf Nachzahlungshilfe hat die Streichung eine schlichte, aber folgenreiche Konsequenz: Ab dem 1. Juli 2026 gibt es keine Vermutungswirkung mehr. Das Jobcenter prüft das Vermögen in voller Tiefe – also mit Kontoauszügen, Wertpapierdepots, Guthaben bei Bausparkassen, Rückkaufswerten von Lebensversicherungen, Fahrzeugwerten und gegebenenfalls Grundvermögen.

Liegen die Werte über den neuen, altersgestaffelten Freibeträgen – 5.000 Euro bis zur Vollendung des 30. Lebensjahres, steigend in den älteren Kohorten – wird der Antrag abgelehnt, selbst wenn der Haushalt flüssige Mittel aktuell nicht verfügbar hat, weil er sie in einer Lebensversicherung oder einem Bausparvertrag gebunden hat.

Die entscheidende Übergangsregelung

Das Gesetz enthält eine Stichtagsregelung, die den Unterschied zwischen Antragstellung Ende Juni und Antragstellung Anfang Juli über hunderte Euro entscheiden kann. Die neuen Regeln zu § 12 SGB II gelten erst für Bewilligungszeiträume, die am oder nach dem 1. Juli 2026 beginnen.

Für Bewilligungszeiträume, die vor diesem Datum begonnen haben, ist § 12 in der bis zum 30. Juni 2026 geltenden Fassung weiter anzuwenden. Für den Einmalantrag heißt das: Entscheidend ist, in welchem Monat die Nachzahlung fällig wird und wann der Antrag gestellt wird.

Fällt die Nachzahlung beispielsweise im Juni 2026 an, und wird der Antrag im Juni gestellt, läuft das Verfahren nach alter Rechtslage – schnell, ohne Kontoauszüge, mit Vermutungswirkung. Fällt dieselbe Nachzahlung einen Monat später, im Juli, greift die volle Vermögensprüfung.

Wer die Abrechnung bereits in Händen hält und weiß, dass eine Nachzahlung droht, sollte den Zahlungsplan des Vermieters genau prüfen. Maßgeblich ist nicht das Abrechnungsdatum, sondern der Zeitpunkt, zu dem die Forderung nach den Vereinbarungen im Mietvertrag und den gesetzlichen Regelungen fällig wird.

Üblich ist eine Zahlungsfrist von dreißig Tagen nach Zugang der Abrechnung. Liegt die Abrechnung also schon vor und fällt die Fälligkeit in den Juni, sollte der Antrag beim Jobcenter unverzüglich gestellt werden, nicht abwartend. Wer den Antrag erst im Juli stellt, verliert die Vorteile der alten Rechtslage.

Praxisfolgen: mehr Bürokratie, mehr Ablehnungen, längere Verfahren

Die Auswirkungen der Streichung lassen sich in drei Stoßrichtungen zusammenfassen.

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Erstens verlängern sich die Bearbeitungszeiten deutlich, weil Jobcenter künftig dieselben Nachweise einfordern müssen wie bei einem Erstantrag im laufenden Bezug. Drei Monate Kontoauszüge sind dabei der Mindeststandard. Bei einer Nachzahlung mit Mahnfrist von zwei Wochen wird das zu einem handfesten Problem.

Zweitens steigt das Ablehnungsrisiko, weil geringverdienende Haushalte häufig gerade deshalb Rücklagen bilden, um sich gegen solche Nachzahlungen abzusichern – und diese Rücklagen jetzt als anzurechnendes Vermögen auftauchen, auch wenn sie zweckgebunden gedacht waren.

Drittens verschiebt sich die Beweislast: Bisher genügte die Erklärung des Antragstellers; künftig muss das Jobcenter von der Vollständigkeit der Angaben überzeugt werden.

Ein Rentnerhaushalt mit 12.000 Euro auf dem Sparbuch, gedacht als Altersreserve für unvorhergesehene Reparaturen, wird nach neuer Rechtslage in der Regel keine Nachzahlungshilfe mehr erhalten, weil der Betrag oberhalb der neuen Freibeträge für den Einmalantrag liegt.

Nach alter Rechtslage hätte die schlichte Vermögenserklärung genügt, um die Nachzahlung bewilligt zu bekommen, solange keine offensichtlichen Widersprüche im Antrag standen. Die Differenz zwischen alter und neuer Welt ist in solchen Fällen der Unterschied zwischen einer bewilligten Nachzahlung und einer Mietschuld.

Was Betroffene jetzt tun sollten

Wer eine Betriebs- oder Heizkostenabrechnung erwartet oder bereits erhalten hat und befürchtet, die Nachzahlung nicht aus eigenen Mitteln bestreiten zu können, sollte in den Wochen bis zum 30. Juni 2026 prüfen, ob der Bedarf noch unter der alten Rechtslage geltend gemacht werden kann.

Wichtig ist das Datum der Zahlungsaufforderung durch den Vermieter – dieses bestimmt die Fälligkeit und damit den Bedarfsmonat. Ein formloser Antrag beim Jobcenter genügt; das Datum des Antragseingangs zählt.

Wird der Antrag erst nach dem 1. Juli 2026 gestellt, sollten sämtliche Nachweise bereits mit dem Antrag eingereicht werden: Kontoauszüge der letzten drei Monate für alle Girokonten, Aufstellung vorhandener Sparguthaben, Bausparverträge, Lebensversicherungen mit Rückkaufswerten, gegebenenfalls Fahrzeugbrief und Aufstellung sonstiger Vermögenswerte.

Wer Vermögen knapp oberhalb der Schwelle hat, sollte prüfen, ob einzelne Positionen dem geschützten Vermögen nach § 12 Absatz 1 SGB II zugeordnet werden können – insbesondere zweckgebundene, staatlich geförderte Altersvorsorge, angemessener Hausrat oder das angemessene Kraftfahrzeug.

Wird der Antrag abgelehnt, bleibt der Weg über den Widerspruch innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe des Bescheids; in Härtefällen kommt zudem ein Darlehen nach § 24 Absatz 1 SGB II in Betracht, das allerdings zurückzuzahlen ist.

Eine Reform, die den Falschen trifft

Die Streichung des § 12 Absatz 6 SGB II steht nicht im Scheinwerferlicht der Reformdebatte, sozialpolitisch aber ist sie ein scharfer Einschnitt. Betroffen sind nicht Menschen im dauerhaften Leistungsbezug, sondern Haushalte, die aus eigener Kraft knapp über der Grundsicherungsschwelle wirtschaften und bei einer einmaligen Nachforderung den Schritt ins Jobcenter wagen.

Genau diese Gruppe verliert mit der Reform den niedrigschwelligen Zugang zu einer Leistung, die nicht mehr, aber auch nicht weniger tut, als Wohnungsverlust und Energiesperre zu verhindern. Ob die erhoffte Entlastung der Sozialkassen die zusätzlichen Aufwände der Jobcenter und die absehbaren Folgekosten in anderen Systemen – Wohnungsnotfallhilfe, Schuldnerberatung, Energieschuldenregulierung – am Ende aufwiegt, werden die Abrechnungsjahre 2026 und 2027 zeigen.

Quellen

Bundesministerium für Arbeit und Soziales: Gesetz zur Umgestaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende (13. SGB II-Änderungsgesetz)

Bundesagentur für Arbeit, Zentrale FGL 21: Fachliche Weisungen zu § 12 SGB II, Stand 01.01.2026

Häufige Fragen zur Nachzahlungshilfe ab 1. Juli 2026

Gilt die neue Rechtslage auch, wenn meine Abrechnung für 2025 kommt, die Nachzahlung aber erst im August 2026 fällig wird?

Maßgeblich ist nicht das Abrechnungsjahr, sondern der Monat, in dem die Nachforderung gegenüber dem Vermieter fällig wird. Wird die Nachzahlung im August 2026 fällig, gilt die neue Rechtslage mit voller Vermögensprüfung.

Kann ich den Antrag vorziehen, um noch die alte Rechtslage zu nutzen?

Ein Antrag kann nicht für einen Bedarf gestellt werden, der noch nicht entstanden ist. Solange die Nachforderung nicht fällig ist, besteht kein Bedarf im Sinne des § 22 SGB II. Eine Vorverlagerung ist rechtlich also begrenzt möglich; entscheidend bleibt die zivilrechtliche Fälligkeit der Nachforderung.

Welche Vermögenswerte muss ich ab Juli 2026 offenlegen?

Alle verwertbaren Vermögensgegenstände im Sinne des § 12 Absatz 1 SGB II – Girokonten, Sparbücher, Tagesgeld, Festgeld, Wertpapiere, Bausparverträge, kapitalbildende Lebensversicherungen mit Rückkaufswert, Kraftfahrzeuge, sonstige Sachwerte von wirtschaftlichem Gewicht sowie Grundvermögen außerhalb der selbst genutzten Immobilie.

Was gilt als angemessenes, geschütztes Vermögen?

Geschützt bleiben insbesondere angemessener Hausrat, ein angemessenes Kraftfahrzeug je erwerbsfähiger Person in der Bedarfsgemeinschaft, staatlich geförderte Altersvorsorge sowie das selbst genutzte Hausgrundstück oder die selbst genutzte Eigentumswohnung im Rahmen der Angemessenheitsgrenzen.

Wird mein Antrag abgelehnt, wenn ich eine Lebensversicherung habe?

Entscheidend ist der Rückkaufswert und ob die Versicherung als Altersvorsorge qualifiziert ist. Eine klassische Kapitallebensversicherung mit Rückkaufswert oberhalb der Freibeträge kann zur Ablehnung führen, sofern keine Verwertungssperre eingreift. Staatlich geförderte Altersvorsorgeverträge bleiben geschützt.

Was ist, wenn ich die Nachzahlung sofort begleichen muss, das Jobcenter aber länger braucht?

In Eilfällen kommt ein Darlehen nach § 24 Absatz 1 SGB II in Betracht. Darlehen werden zurückgezahlt, entweder durch Aufrechnung mit laufenden Leistungen oder durch Rückforderung nach Beendigung des Leistungsbezugs. Parallel sollte mit dem Vermieter eine Ratenzahlung verhandelt werden, um Mietrückstände zu vermeiden.