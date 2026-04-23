Bürgergeld: Jobcenter schweigt vor dem Umzug und kürzt danach – Gericht erklärt das für rechtswidrig

Der Bescheid kommt Wochen nach dem Umzug: Das Jobcenter übernimmt nur einen Teil der Umzugskosten, der Rest gelte als „unangemessen hoch”. Wer nicht weiß, dass die Behörde vor dem Umzug ausdrücklich warnen muss, bevor sie hinterher kürzt, zahlt drauf – ohne Grund.

Ein rechtskräftiges Urteil des Sozialgerichts Freiburg vom 26. November 2025 hat diese Warn- und Aufklärungspflicht des Jobcenters jetzt scharf konturiert: Wer vor dem Umzug kein Warngespräch erhielt, kann die Kürzung anfechten. Für jeden, der in den vergangenen vier Jahren Umzugskosten ganz oder teilweise abgelehnt bekam, ist das ein konkretes Widerspruchsargument.

Das Prinzip klingt schlicht, hat aber weitreichende Konsequenzen: Das Jobcenter darf bereits entstandene Umzugskosten nicht als unangemessen ablehnen, wenn es den Betroffenen vor dem Umzug nicht ausdrücklich darauf hingewiesen hat, dass nur angemessene Kosten übernommen werden.

Wer diesen Satz liest und gerade auf einem Stapel abgelehnter Umzugsrechnungen sitzt, sollte genau prüfen, ob das Jobcenter diesen Hinweis je gegeben hat.

Was das Gesetz regelt: Umzugskosten und das Zusicherungsverfahren

Wohnungsbeschaffungs- und Umzugskosten können nach § 22 Abs. 6 SGB II als Bedarf anerkannt werden, wenn das Jobcenter vor dem Umzug eine Zusicherung erteilt. Diese Zusicherung soll erteilt werden, wenn der Umzug durch den Träger veranlasst oder aus anderen Gründen notwendig ist.

Der Gesetzgeber hat hier bewusst eine Soll-Vorschrift formuliert – bei gegebenen Voraussetzungen hat die Behörde kaum Ermessen. Für die Kautionsübernahme gilt dieselbe Regelung.

Das Zusicherungsverfahren hat nach ständiger Rechtsprechung eine doppelte Funktion: Es soll aufklären und warnen. Aufklärung bedeutet, dass Betroffene Rechtssicherheit erhalten, bevor sie Verträge unterzeichnen.

Warnung bedeutet, dass das Jobcenter die Gelegenheit nutzen muss, um auf die Angemessenheitsgrenze hinzuweisen. Wer diese Warnfunktion nicht erfüllt, kann später nicht so tun, als hätte er seine Schuldigkeit getan. Das ist der dogmatische Kern der Entscheidung aus Freiburg.

Die Praxis läuft oft anders. Viele Jobcenter erteilen die Zusicherung nach § 22 Abs. 4 SGB II für die neue Wohnung – prüfen also, ob die neue Miete angemessen ist – und meinen damit auch den Umzug erledigt zu haben. Das ist ein Fehler mit Konsequenzen.

Die Zusicherung für die Unterkunftskosten und die Zusicherung für die Umzugskosten sind rechtlich getrennte Entscheidungen. Wer nur die erste erhält, hat über die zweite noch gar keine Auskunft bekommen – und damit auch keine Warnung über etwaige Kostengrenzen beim Umzug selbst.

Das Urteil: Sozialgericht Freiburg erzwingt 4.191 Euro Nachzahlung

Im Fall vor dem Sozialgericht Freiburg ging es um einen allein lebenden, gehbehinderten Mann mit Schwerbehinderung, der wegen Eigenbedarf seines Vermieters ausziehen musste. Er beantragte rechtzeitig die Übernahme der Umzugskosten, legte Kostenvoranschläge vor.

Weil sich die Wohnungssuche auf dem angespannten Markt bis kurz vor den Räumungstermin hinzog, konnte er am Ende nur noch das teuerste der ursprünglich angefragten Unternehmen beauftragen. Die Gesamtrechnung: 6.191,57 Euro. Das Jobcenter wollte nur 2.000 Euro übernehmen.

Das Gericht verpflichtete die Behörde zur Nachzahlung der restlichen 4.191,57 Euro. Seine Begründung trifft in zwei Punkten ins Mark. Erstens: Die Angemessenheit von Umzugskosten ist ein unbestimmter Rechtsbegriff, der vollständig von Gerichten überprüft werden kann.

Jobcenter können sich nicht auf interne Erfahrungswerte oder pauschale Grenzen berufen und damit eine Ablehnung begründen. Was angemessen ist, bestimmt der Einzelfall. Zweitens: Das Jobcenter hatte dem Kläger zu keinem Zeitpunkt vor dem Umzug mitgeteilt, dass nur bestimmte Kosten übernommen werden könnten.

Diese Pflicht bestand. Sie wurde verletzt. Die Folge ist, dass sich die Behörde auf die Unangemessenheit der Kosten nicht berufen darf.

Thomas M., 54, aus Mannheim, erlebte eine vergleichbare Situation. Das Jobcenter erteilte ihm die Zusicherung für die neue Wohnung, schwieg aber zu den Umzugskosten. Er beauftragte ein Unternehmen für 1.800 Euro, weil er krankheitsbedingt keinen Eigenumzug machen konnte. Hinterher erklärte der Sachbearbeiter, 900 Euro seien das Maximum.

Thomas wusste bis zu dem Moment nicht, dass es eine solche Grenze geben sollte. „Ich habe nie gehört, dass ich billiger hätte umziehen müssen”, sagt er. Genau das ist der Punkt: Wer es nicht gehört hat, muss es auch nicht gewusst haben – und damit greift die Warn-Obliegenheit.

Warn- und Aufklärungsobliegenheit – was das Jobcenter leisten muss

Die Warn- und Aufklärungsobliegenheit bei Umzugskosten ist keine neue Erfindung, sondern eine direkte Übertragung einer bereits etablierten Rechtsfigur – und genau das macht sie so belastbar.

Bei laufenden Unterkunftskosten darf das Jobcenter eine Miete nur dann auf das angemessene Maß kürzen, wenn es den Betroffenen zuvor schriftlich aufgefordert hat, die Kosten zu senken – mit einer angemessenen Übergangsfrist. Diese Kostensenkungsaufforderung ist Pflichtvoraussetzung für jede spätere Kürzung.

Das Sozialgericht Freiburg wendet dieses Prinzip auf einmalige Umzugskosten an: Wer nicht gewarnt wurde, darf nicht nachträglich für zu hohe Kosten bestraft werden.

Konkret bedeutet das: Wenn das Jobcenter bei der Besprechung des Umzugs keine klare Aussage getroffen hat, welche Kosten als angemessen gelten und ab wann Kürzungen drohen, verliert es das Recht, hinterher nach Rechnungsvorlage zu streichen.

Die Warnung muss zeitlich vor dem Umzug und inhaltlich konkret genug erfolgen, damit der Betroffene die Möglichkeit hatte, sich entsprechend zu verhalten. Eine pauschale Aussage im Merkblatt oder ein Standardhinweis irgendwo im Bewilligungsbescheid über laufende Leistungen reicht dafür nicht aus.

Die Behörde wird im Widerspruchsverfahren darauf beharren, dass der Leistungsbezieher die Obliegenheit zur kostensparenden Selbsthilfe kannte. Das BSG hat in einem Grundsatzurteil vom 6. Mai 2010 (B 14 AS 7/09 R) festgehalten, dass Bürgergeld-Beziehende Umzüge möglichst kostengünstig organisieren sollen – durch Eigenleistung oder Helfer aus dem privaten Umfeld.

Wer trotzdem ein Unternehmen beauftragt, obwohl er den Umzug selbst hätte machen können, riskiert eine anteilige Ablehnung. Davon ausgenommen sind Menschen, die wegen Alter, Krankheit oder Behinderung auf professionelle Hilfe angewiesen sind.

Entscheidend ist: Auch diese allgemeine Obliegenheit entbindet das Jobcenter nicht von der konkreten Pflicht, im Einzelfall zu warnen, wenn es anschließend die konkret angefallenen Kosten als unangemessen ablehnen will.

Angemessenheit ohne Pauschalgrenze: Was Jobcenter nicht dürfen

Was viele nicht wissen: Jobcenter dürfen für Umzugskosten keine fixen Obergrenzen ansetzen. Es gibt keine verbindliche Grenze, ab der Umzugskosten pauschal als zu hoch gelten. Weder die Wohnungsgröße noch die Personenzahl im Haushalt noch das Volumen des Umzugsguts in Kubikmetern erlaubt eine automatische Einordnung als unangemessen.

Das Sozialgericht Freiburg hat das ausdrücklich klargestellt: Wer sich auf Erfahrungswerte des Jobcenters oder interne Richtlinien beruft, argumentiert mit unzulässigen Kriterien. Diese Kriterien können allenfalls als Indizien gewertet werden – entscheiden tut der Einzelfall.

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Was zählt zu den angemessenen Umzugskosten? Nach der Rechtsprechung des BSG kommen insbesondere Aufwendungen für Transport, Hilfskräfte, Verpackungsmaterial, Sperrmüllentsorgung sowie notwendige Versicherungen in Betracht.

Das BSG hat in einem Urteil vom 10. August 2016 (B 14 AS 58/15 R) sogar Kosten für die Umstellung des Telefon- und Internetanschlusses sowie für einen Nachsendeantrag als erstattungsfähige Umzugskosten anerkannt. Das Sozialgericht Freiburg hat ergänzt: Auch Sperrmüllgebühren, die entstehen, weil ein Betroffener nicht mehr benötigten Hausrat vor dem Umzug entsorgen muss, sind Umzugskosten nach § 22 Abs. 6 SGB II.

Eine Pflicht, Möbel zu verkaufen, zu verschenken oder zu spenden, um die Umzugskosten zu drücken, besteht nicht.

Für den Widerspruch bedeutet das: Das Jobcenter muss darlegen, welche konkrete Unangemessenheit es festgestellt hat und warum gerade in diesem Einzelfall bestimmte Kosten nicht hätten anfallen müssen.

Ein pauschaler Verweis auf interne Richtwerte, auf Durchschnittswerte vergleichbarer Haushalte oder auf die abstrakte Möglichkeit eines günstigeren Anbieters reicht nicht. Wer im Widerspruchsverfahren auf das Urteil aus Freiburg und die Warn-Obliegenheit hinweist, setzt die Behörde unter erheblichen Begründungsdruck.

Sandra K., 47, aus Dortmund, erfuhr das Prinzip am eigenen Leib. Sie hatte drei Kostenvoranschläge eingereicht, das mittlere ausgewählt. Das Jobcenter strich trotzdem 600 Euro mit der Begründung, die Stundenzahl der Helfer sei zu hoch gewesen.

Einen vorherigen Hinweis, wieviele Helferstunden als angemessen gelten würden, hatte sie nie erhalten. Das ist genau der Tatbestand, den das Freiburger Urteil beschreibt: Ohne Vorwarnung keine Nachkürzung.

So wehren Sie sich: Widerspruch und Klage nach dem Umzug

Wer nach einem Umzug einen Ablehnungs- oder Teilablehnungsbescheid über Umzugskosten erhält, hat einen Monat Zeit, Widerspruch einzulegen. Die Frist beginnt mit dem Zugang des Bescheids. Wer die Frist versäumt, kann einen schriftlichen Überprüfungsantrag stellen – allerdings nur für die letzten vier Leistungsjahre und mit eingeschränkten Erfolgsaussichten.

Der Widerspruch sollte drei Argumente enthalten.

Erstens: Das Jobcenter hat vor dem Umzug keine Warnung ausgesprochen, dass Kosten als unangemessen abgelehnt werden könnten. Ohne diese Warnung ist die Ablehnung rechtswidrig – mit Verweis auf SG Freiburg, S 7 AS 1606/23, 26.11.2025.

Zweitens: Die Angemessenheit von Umzugskosten ist ein unbestimmter Rechtsbegriff, der vollständig überprüfbar ist. Die Behörde muss konkret darlegen, welche Position unangemessen war und warum im konkreten Einzelfall ein günstigerer Weg zumutbar gewesen wäre.

Drittens: Wer den Umzug wegen Behinderung, Krankheit oder Alter nicht selbst durchführen konnte, hat einen Anspruch auf Übernahme der Kosten für ein professionelles Unternehmen – auch wenn das teurer ist als ein Eigenumzug.

Wenn das Jobcenter den Widerspruch ablehnt, ist die Klage beim Sozialgericht der nächste Schritt. Sozialgericht und Landessozialgericht prüfen die Angemessenheit der Kosten vollständig nach – also nicht nur, ob die Behörde ermessensfehlerfrei entschieden hat, sondern ob die Kosten tatsächlich angemessen waren.

Das ist der Hebel: Jobcenter, die auf interne Erfahrungswerte setzen, können vor Gericht nicht bestehen, wenn die Einzelfallumstände eine höhere Kostenübernahme rechtfertigen. Wer Belege über den angespannten Wohnungsmarkt, über gesundheitliche Einschränkungen oder über vergebliche Versuche hat, günstigere Angebote einzuholen, stärkt die eigene Position erheblich.

Beratung bei VdK, SoVD oder einer Verbraucherzentrale Sozialrecht kann helfen, den Widerspruch rechtssicher zu formulieren. Wer keinen Zugang zu kostenloser Beratung hat, kann vor dem Sozialgericht selbst auftreten – das Verfahren ist dort kostenfrei und erfordert keinen Anwalt.

Im Eilverfahren vor dem Sozialgericht ist einstweiliger Rechtsschutz möglich, wenn die Kürzung die aktuelle Existenzsicherung gefährdet.

Häufige Fragen zur Übernahme von Umzugskosten beim Bürgergeld

Muss ich vor dem Umzug immer eine Zusicherung einholen?

Nach § 22 Abs. 6 SGB II ist eine vorherige Zusicherung des Jobcenters für die Übernahme von Umzugskosten die rechtliche Voraussetzung. Wer ohne Zusicherung umzieht, riskiert, dass die Kosten abgelehnt werden.

Ausnahmen gelten, wenn das Jobcenter die Zusicherung treuwidrig verweigert hat oder wenn der Umzug nicht aufschiebbar war und das Jobcenter rechtzeitig eingebunden wurde. Selbst dann ist dokumentiertes Handeln – schriftliche Anfragen, nachweisbare Kontakte – entscheidend.

Was gilt, wenn das Jobcenter schon eine Zusicherung für die neue Wohnung erteilt hat?

Die Zusicherung nach § 22 Abs. 4 SGB II für die neue Unterkunft ist nicht identisch mit der Zusicherung für die Umzugskosten nach § 22 Abs. 6 SGB II. Das hat das LSG Sachsen-Anhalt bereits 2012 klargestellt. Wer nur eine Zusicherung für die neue Wohnung hat, hat noch keine Zusage über die Übernahme der Umzugskosten erhalten. Beides muss separat beantragt und beschieden werden.

Kann das Jobcenter verlangen, dass ich billigere Alternativen einholen musste?

Ja – aber nur, wenn es vorher konkret auf diese Pflicht hingewiesen hat. Das Jobcenter kann verlangen, dass drei Kostenvoranschläge eingereicht werden, und kann dann das günstigste Angebot als Maßstab setzen. Es darf jedoch nicht erst nach dem Umzug erklären, dass günstigere Angebote verfügbar gewesen wären.

Wer drei Voranschläge vorgelegt und das mittlere gewählt hat, steht rechtlich auf stabilerem Boden als jemand, der ohne Voranschläge ein Unternehmen beauftragt hat.

Gilt die Warnpflicht auch, wenn der Umzug vom Jobcenter selbst veranlasst wurde?

Bei einem vom Jobcenter veranlassten Umzug – etwa wegen einer Kostensenkungsaufforderung – gelten die allgemeinen Grundsätze zur Angemessenheit ebenfalls. Da das Jobcenter hier selbst der Auslöser ist, kann es sich erst recht nicht darauf berufen, der Betroffene hätte wissen müssen, dass die Umzugskosten begrenzt sind. Die Warn-Obliegenheit greift in diesen Fällen besonders stark.

Kann ich Kosten für die Einlagerung von Möbeln geltend machen, die nicht in die neue Wohnung passen?

Das Sozialgericht Freiburg hat dazu eine wichtige Aussage gemacht: Wer Hausrat, der nicht in die neue Wohnung passt, einlagern muss, kann die angemessenen Einlagerungskosten als künftige laufende Wohnkosten nach § 22 Abs. 1 SGB II geltend machen. Eine Pflicht, Möbel zu verkaufen, zu verschenken oder zu entsorgen, besteht nicht. Grenzen gelten nur bei offensichtlich überdimensioniertem Hausrat.

Quellen

Gesetze im Internet: § 22 SGB II – Bedarfe für Unterkunft und Heizung

gegen-hartz.de: Paukenschlag: Jobcenter muss 6.191,57 Euro Umzugskosten zahlen (SG Freiburg, S 7 AS 1606/23)