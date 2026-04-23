1000 Euro Entlastungsprämie: Auch Rentner können ohne Anrechnung dann profitieren

Die Bundesregierung hat die Prämie als steuer- und abgabenfreie Zahlung auf den Weg gebracht. Sie soll Arbeitgebern ermöglichen, ihren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern zusätzlich zum Lohn bis zu 1.000 Euro auszuzahlen. Auch Rentnerinnen und Rentner können unter Umständen davon profitieren.

Diese Rentner können die Entlastungsprämie bekommen

Eine Chance auf die Prämie haben Rentnerinnen und Rentner nur dann, wenn sie neben dem Rentenbezug noch arbeiten. Das betrifft etwa Menschen, die nach Rentenbeginn in Teilzeit weiterbeschäftigt sind, einen Minijob ausüben oder in einem regulären Arbeitsverhältnis geblieben sind. In diesen Fällen zählt nicht der Status als Rentner, sondern das bestehende Beschäftigungsverhältnis.

Auch dann gibt es aber keinen festen Anspruch auf die 1.000 Euro. Die Bundesregierung will den rechtlichen und steuerlichen Rahmen schaffen, damit Arbeitgeber die Prämie zahlen können. Ob das Unternehmen davon Gebrauch macht, bleibt nach jetzigem Stand freiwillig.

Tabelle: Wer die 1.000-Euro-Prämie bekommen könnte

Personengruppe Stand 23. April 2026 Altersrentner ohne Nebenjob Nach bisherigem Stand kein Anspruch, weil die Prämie an ein Beschäftigungsverhältnis gekoppelt ist. Rentner mit Minijob oder Teilzeitstelle Grundsätzlich möglich, wenn ein Arbeitgeber vorhanden ist und dieser die freiwillige Prämie auszahlt. Rentner mit regulärer Weiterbeschäftigung Grundsätzlich möglich, sofern die Zahlung zusätzlich zum Arbeitslohn erfolgt. Pensionäre und Versorgungsempfänger im öffentlichen Dienst Derzeit offen; es gibt Diskussionen, aber noch keine flächendeckende Zusage.

Beispiel aus der Praxis

Ein 67-jähriger Rentner bezieht seine gesetzliche Altersrente und arbeitet an drei Tagen pro Woche weiter in einem Handwerksbetrieb. Wenn sein Arbeitgeber die Entlastungsprämie einführt und die gesetzlichen Vorgaben eingehalten werden, kann dieser Rentner die Zahlung erhalten. Sein Nachbar, der ebenfalls Rente bezieht, aber gar nicht mehr arbeitet, würde die Prämie nach heutigem Stand dagegen nicht bekommen.

Warum viele Rentner die Prämie nicht bekommen

Für die große Mehrheit der Rentnerinnen und Rentner gilt: Wer ausschließlich Rente bezieht und kein Beschäftigungsverhältnis mehr hat, kann diese Entlastungsprämie nicht erhalten. Das ergibt sich schon aus der geplanten Konstruktion der Regelung. Die Auszahlung soll nämlich über den Arbeitgeber und die Lohnabrechnung laufen.

Damit ist die Prämie an ein aktives Arbeitsverhältnis gebunden. Wer nur gesetzliche Rente, Betriebsrente oder private Alterseinkünfte bezieht, fällt nach jetzigem Stand nicht darunter. Viele Schlagzeilen verkürzen diesen Punkt, wodurch schnell der Eindruck entsteht, alle älteren Menschen könnten die Zahlung beanspruchen.

Kein Automatismus und kein Antrag wie bei einer Sozialleistung

Wer die Voraussetzungen erfüllt, muss die Zahlung grundsätzlich nicht als staatliche Leistung beantragen. Nach den bisher veröffentlichten Erläuterungen würde die Prämie dann über die Lohnabrechnung ausgezahlt, sofern der Arbeitgeber sich dafür entscheidet. Sie wäre zudem nur dann steuer- und abgabenfrei, wenn sie zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn gewährt wird.

Newsletter zu Bürgergeld, Rente, Schwerbehinderung & Co. 📬 Wöchentliche Updates 👥 100.000+ Leser Newsletter Wenn du ein Mensch bist, lasse das Feld leer: 100 % spam-frei • jederzeit abbestellbar

Das ist ein wichtiger Unterschied zu klassischen Hilfen des Sozialstaats. Es handelt sich nicht um einen Zuschuss, den Rentner bei einer Behörde abrufen können. Es ist vielmehr eine freiwillige Sonderzahlung des Arbeitgebers innerhalb eines befristeten gesetzlichen Rahmens.

Wie die Lage im öffentlichen Dienst aussieht

Etwas komplizierter ist die Situation bei Pensionären und Versorgungsempfängern im öffentlichen Dienst. Dort wird bereits darüber diskutiert, ob eine entsprechende Zahlung auch auf Beamte, Tarifbeschäftigte und ehemalige Bedienstete übertragen werden könnte. Eine flächendeckende Zusage gibt es bislang aber nicht.

Vor allem aus den Ländern kommt Widerstand, weil die möglichen Kosten hoch wären. Deshalb sollten Pensionäre und Versorgungsempfänger derzeit nicht fest mit einer Auszahlung rechnen. Wer zu dieser Gruppe gehört, muss die Entscheidungen von Bund, Ländern und jeweiligen Dienstherren gesondert im Blick behalten.

Die Prämie ist noch nicht endgültig in trockenen Tüchern

Hinzu kommt, dass die Regelung nach dem Stand vom 23. April 2026 noch nicht vollständig abgeschlossen war. Die Bundesregierung hat den Weg dafür vorbereitet und zugleich erklärt, dass Bundestag und Bundesrat noch zustimmen müssen. Erst danach kann die steuerfreie Auszahlung rechtssicher starten.

Nach den veröffentlichten Informationen soll die Zahlung ab dem Tag nach der Verkündung des Gesetzes möglich sein. Die Frist für die steuer- und abgabenfreie Auszahlung soll bis zum 30. Juni 2027 laufen. Das verschafft Arbeitgebern mehr Spielraum, ändert aber nichts daran, dass die Zahlung freiwillig bleibt.

Was die Ankündigung für Rentner praktisch bedeutet

Für normale Altersrentner ohne Job lautet die nüchterne Antwort daher: Die neue 1.000-Euro-Entlastungsprämie ist nach heutigem Stand nicht für sie gedacht. Wer hingegen trotz Rentenbezug weiterarbeitet, kann in den Kreis der möglichen Empfänger fallen. Ausschlaggebend ist dann, ob der Arbeitgeber zahlt und ob die gesetzliche Regelung wie angekündigt verabschiedet wird.

Quellen

Bundesregierung, „Fragen und Antworten zur Entlastungsprämie – Steuerfreie Prämie für Beschäftigte möglich“, veröffentlicht am 21. April 2026. Aussagen zu Zielgruppe, Freiwilligkeit, Auszahlung über die Lohnabrechnung, Steuerfreiheit und geplanter Frist bis 30. Juni 2027.

Bundesfinanzministerium, „Energie-Sofortprogramm und Entlastungsprämie“. Angaben dazu, dass Arbeitgeber 2026 eine steuer- und abgabenfreie Entlastungsprämie in Höhe von 1.000 Euro zahlen können. Deutscher Bundestag, Hinweis auf laufende parlamentarische Behandlung der Entlastungsprämie am 23. April 2026.