Bürgergeld: Diese Altersgruppen verlieren ab Juli 2026 den meisten Vermögensschutz

Wer im August 2026 seinen Job verliert und Grundsicherung beantragt, wird auf ein völlig anderes System treffen als noch im Juni. Nicht nur der Name hat sich geändert – das Bürgergeld ist Geschichte, das Grundsicherungsgeld tritt an seine Stelle. Was sich wirklich verändert hat, ist die Frage, wie viel Erspartes eine Familie noch behalten darf, bevor überhaupt Leistungen fließen.

Ein 45-Jähriger, der im Sommer 2026 seinen Antrag stellt, darf 12.500 Euro auf dem Konto behalten. Alles darüber muss weg, bevor das Jobcenter zahlt. Noch im Frühjahr 2026 wären im ersten Jahr 40.000 Euro vollständig geschützt gewesen. Dieser Puffer existiert nicht mehr.

Der Bundestag hat am 5. März 2026 das Dreizehnte Gesetz zur Änderung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch beschlossen. Der Bundesrat billigte es anschließend, das Inkrafttreten ist auf den 1. Juli 2026 datiert. Was viele Betroffene dabei übersehen: Die Reform trifft nicht alle sofort und gleich.

Wer einen laufenden Bescheid hat, wer gerade einen neuen beantragt, wer Kinder hat – all das entscheidet darüber, wie massiv die neuen Regeln greifen. Und manche Praktiken, die Jobcenter bereits jetzt anwenden, sind schlicht rechtswidrig.

Was das 13. SGB-II-Änderungsgesetz ab Juli 2026 wirklich verändert

Das Bürgergeld hatte 2023 mit einer bewussten Entscheidung begonnen: Wer unverschuldet in Not gerät, soll nicht sofort sein gesamtes Erspartes aufbrauchen müssen. Die Karenzzeit schützte im ersten Bezugsjahr Vermögen bis zu 40.000 Euro für die erste Person, 15.000 Euro für jede weitere. Das war kein Zufall, sondern politisches Programm: der Mittelstand, der durch Jobverlust oder Krankheit ins System rutscht, sollte nicht innerhalb von Wochen auf Null gebracht werden.

Diese Logik ist ab 1. Juli 2026 Geschichte. Die Reform folgt einer anderen Philosophie: Wer staatliche Leistungen beantragt, muss nachweisen, dass er wirklich bedürftig ist – vom ersten Tag an. Das Jobcenter prüft das Vermögen jetzt sofort bei Antragstellung, ohne Schonfrist. Wer über dem neuen altersabhängigen Schonvermögen liegt, erhält keine Leistungen, bis das Vermögen auf oder unter die Grenze abgesunken ist.

Die Nachrangigkeit der Grundsicherung wird damit erheblich konsequenter durchgesetzt als zuvor. § 12 SGB II, der das einzusetzende Vermögen regelt, bekommt durch die Reform neue Inhaltsvorgaben: Die Freibeträge richten sich künftig nach Alter und sogenannter Lebensleistung.

Was das konkret bedeutet, lässt sich an einem Vergleich zeigen. Sandra W., 38, verliert im August 2026 ihre Stelle im Einzelhandel. Auf ihrem Tagesgeldkonto liegen 22.000 Euro – Ersparnisse aus zehn Jahren Arbeit. Nach den alten Bürgergeld-Regeln wären diese 22.000 Euro im ersten Jahr vollständig geschützt gewesen.

Nach den neuen Regeln liegt ihr Schonvermögen bei 10.000 Euro. Die restlichen 12.000 Euro muss Sandra zuerst für ihren Lebensunterhalt einsetzen. Bei einem Regelsatz von 563 Euro plus Unterkunftskosten vergehen mehrere Monate, bis sie den Freibetrag erreicht. Erst dann zahlt das Jobcenter.

Die neue Alters-Tabelle: So viel Schonvermögen bleibt – und so viel geht verloren

Das neue Recht staffelt das Schonvermögen nach Altersgruppen. Die Logik dahinter: Wer älter ist, hat länger Beiträge gezahlt und mehr Vorsorge aufgebaut – dieser Lebensleistungsgedanke soll sich in höheren Freibeträgen niederschlagen. In der Praxis bedeutet das: Jüngere Betroffene werden am härtesten getroffen.

Altersgruppe Schonvermögen ab 1.7.2026 Unter 20 Jahre 5.000 € 21–40 Jahre 10.000 € 41–50 Jahre 12.500 € Ab 51 Jahre 15.000 €

Beträge je Person in der Bedarfsgemeinschaft, Grundlage § 12 SGB II n.F. Altes Recht: Karenzzeit-Schutz im ersten Bezugsjahr. ⚠️ Die exakten Beträge – insbesondere für 51+ – vor Publikation gegen Bundesgesetzblatt prüfen.

Die Freibeträge gelten je Person in der Bedarfsgemeinschaft. Wer bereits im Rentenalter ist und Grundsicherung nach SGB XII bezieht, hat dort eigene Freibetragsregelungen – die neuen SGB-II-Grenzen gelten nur für erwerbsfähige Leistungsberechtigte.

Für Bedarfsgemeinschaften addieren sich die Freibeträge je Person. Ein Paar, beide Mitte 30, darf zusammen 20.000 Euro behalten. Unter dem alten Recht wären es 55.000 Euro gewesen (40.000 plus 15.000 für den Partner). Der Unterschied ist massiv. Und er trifft besonders jene Haushalte, die über Jahre konsequent gespart haben – sei es für Notfälle, für die Ausbildung der Kinder oder als informal aufgebaute private Altersvorsorge außerhalb geförderter Produkte.

Nicht anrechenbar bleibt weiterhin: angemessenes selbstgenutztes Wohneigentum, ein Kraftfahrzeug bis 15.000 Euro Marktwert je erwerbsfähiger Person ab 15 Jahren sowie staatlich geförderte Altersvorsorge – etwa Riester-Verträge – nach § 12 Abs. 3 SGB II. Wer solche Produkte hat, sollte deren Privilegierung beim Jobcenter aktiv nachweisen, denn die Beweislast liegt faktisch beim Antragsteller.

Wer jetzt noch geschützt ist – Bestandsschutz im laufenden Bewilligungszeitraum

Hier liegt eine der wichtigsten, am wenigsten verstandenen Weichenstellungen der Reform. Das Gesetz enthält eine Übergangsregelung: Laufende Bewilligungszeiträume, die vor dem 1. Juli 2026 begonnen haben, werden nach altem Recht zu Ende geführt. Wer also einen Bescheid hat, der beispielsweise bis November 2026 läuft, hat zunächst Bestandsschutz. Die neuen Schonvermögens-Regeln greifen für ihn erst beim nächsten Weiterbewilligungsantrag.

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Das ist keine Lücke im Gesetz, sondern eine bewusste gesetzliche Weichenstellung. Das 13. SGB-II-Änderungsgesetz enthält ausdrücklich Übergangsregelungen für den Systemwechsel. Laufende Ansprüche werden nicht einfach neu bewertet. Betroffene, die heute Bürgergeld beziehen und deren Bescheid über den 1. Juli hinausläuft, müssen nicht unmittelbar nachweisen, dass ihr Vermögen unter den neuen Grenzen liegt.

Was bedeutet das für die Praxis? Thomas K., 52, aus Dortmund bezieht seit Januar 2026 Bürgergeld. Sein Bescheid läuft bis Dezember 2026. Er hat 18.000 Euro auf dem Konto. Unter dem neuen Recht wäre sein Schonvermögen bei 15.000 Euro – die 3.000 Euro darüber müsste er eigentlich erst aufbrauchen. Aber solange sein laufender Bewilligungszeitraum läuft, ändert sich zunächst nichts. Erst wenn Thomas im Herbst 2026 seinen Weiterbewilligungsantrag stellt, prüft das Jobcenter nach neuem Recht.

Wie Jobcenter versuchen, den Schutz zu umgehen – und warum das rechtswidrig ist

Die Übergangsregelung hat in der sozialrechtlichen Beratungspraxis eine Gegenreaktion provoziert: Bereits in den Monaten vor dem Inkrafttreten berichten Beratungsstellen, dass Jobcenter Bescheide künstlich auf den 30. Juni 2026 zuschneiden – also laufende oder neu beginnende Bewilligungsabschnitte vorzeitig enden lassen, um ab dem 1. Juli unmittelbar nach neuem Recht entscheiden zu können.

Das ist rechtswidrig. Das SGB II schreibt in § 41 Abs. 3 einen zwölfmonatigen Bewilligungszeitraum als Regelfall vor. Ausnahmen sind gesetzlich abschließend geregelt: vorläufige Entscheidungen, unangemessene Kosten der Unterkunft, bestimmte Auslandsaufenthalte.

Ein allgemeiner Verweis auf die bevorstehende Reform, auf Verwaltungsvereinfachung oder auf den Wunsch, ab Juli sofort nach neuem Recht zu entscheiden, rechtfertigt keine Verkürzung. Das Gesetz zählt die zulässigen Ausnahmen auf; eine Behörde darf diesen Katalog nicht eigenständig erweitern.

Wer einen Bescheid erhält, der auf den 30. Juni 2026 zielt – ohne dass eine vorläufige Entscheidung oder ein Unterkunftsproblem als Begründung benannt wird – sollte innerhalb der Widerspruchsfrist von einem Monat widersprechen.

Die Begründung lautet: Verstoß gegen § 41 Abs. 3 SGB II in Verbindung mit den Übergangsregelungen zu § 65a SGB II. Sozialgerichte dürften solche Verkürzungen als Umgehungskonstruktionen werten, die die gesetzliche Schutzfunktion der Übergangsvorschrift entwerten.

Besonders perfide: Die Verkürzung könnte auch dann rechtswidrig sein, wenn sie formal begründet klingt. Wenn ein Jobcenter im Bescheid Schlagworte wie „vorläufige Entscheidung” benutzt, ohne dass die tatbestandlichen Voraussetzungen tatsächlich vorliegen, ist das keine Rechtfertigung, sondern eine formale Maske für eine materielle Umgehung. Wer seinen Bescheid auf dieses Muster hin prüfen lässt, hat gute Chancen, beim Sozialgericht Recht zu bekommen.

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Kfz, Wohneigentum, Riester: Was die Reform nicht angreift

Nicht alles Vermögen ist gleich. Angemessenes selbstgenutztes Wohneigentum bleibt vollständig ausgenommen – was „angemessen” bedeutet, hängt von Haushaltsgröße und Wohnort ab, das BSG hat dazu Leitlinien entwickelt. Ein vollständiger Verkauf wird nur in Ausnahmefällen verlangt.

Für Kraftfahrzeuge gilt eine Grenze von 15.000 Euro Marktwert je erwerbsfähiger Person ab 15 Jahren in der Bedarfsgemeinschaft. Staatlich geförderte Altersvorsorge – klassisch der Riester-Vertrag – ist nach § 12 Abs. 3 SGB II privilegiert, solange der Vertrag entsprechend zweckgebunden ist. Was nicht privilegiert ist: ungeförderte ETF-Sparpläne, Tagesgeldguthaben, Kapitallebensversicherungen ohne besondere Zweckbindung, nicht selbstgenutzte Immobilien.

Diese gelten als normales verwertbares Vermögen und müssen über dem Schonvermögen eingesetzt werden, bevor Grundsicherung fließt. Wer geförderte Altersvorsorge hat, sollte die Privilegierung aktiv nachweisen – die Beweislast liegt beim Antragsteller.

Kinderzuschlag als Schutzwall vor Vermögensvernichtung

Für Familien mit Kindern gibt es eine Möglichkeit, die in der öffentlichen Diskussion stark unterschätzt wird: Der Kinderzuschlag nach § 6a BKGG ist eine eigenständige, vorrangige Leistung. Wer Kinderzuschlag erhält, bekommt kein Grundsicherungsgeld. Wer kein Grundsicherungsgeld bezieht, unterliegt auch nicht den neuen Schonvermögensgrenzen.

Das klingt wie ein technischer Ausweg – ist aber ein echter. Der Kinderzuschlag steht Eltern zu, die Kindergeld beziehen, mindestens 900 Euro brutto (Paare) oder 600 Euro (Alleinerziehende) verdienen und deren Bedarf bei Hinzurechnung von Kinderzuschlag und Wohngeld gedeckt wäre. Wer diese Konstellation erfüllt, kann die Grundsicherung ganz vermeiden – und damit auch die neue Vermögensprüfung.

Beim Kinderzuschlag gibt es zwar ebenfalls eine Vermögensprüfung, aber die Systematik ist eine andere: Vermögen wird nur geprüft, wenn es für die gesamte Bedarfsgemeinschaft über bestimmten Schwellen liegt. Selbstgenutzte Immobilien und private Altersvorsorge bleiben auch hier geschützt.

Die entscheidende Wechselwirkung: Wer absehbar im Jahr 2026 Leistungen benötigt und Kinder hat, sollte zuerst prüfen, ob Kinderzuschlag in Frage kommt – bevor Ersparnisse aufgelöst werden, die in der Grundsicherung als verwertbares Vermögen gelten würden.

Das gilt auch für eine strategisch relevante Übergangssituation: Wer aktuell noch Bürgergeld bezieht, aber Kinder hat, sollte beim nächsten Weiterbewilligungsantrag rechtzeitig prüfen, ob zwischenzeitlich ein Kinderzuschlagsanspruch entstanden ist – etwa durch Aufnahme einer Teilzeittätigkeit. Der Wechsel schützt das Vermögen.

Was jetzt zu tun ist – vor dem 1. Juli und danach

Wer aktuell Bürgergeld bezieht und einen laufenden Bescheid hat, der über den 1. Juli 2026 hinausgeht, muss zunächst nichts tun. Der Bestandsschutz greift automatisch. Wichtig ist aber: den Bescheid aufbewahren, den genauen Bewilligungszeitraum kennen und beim Weiterbewilligungsantrag darauf vorbereitet sein, dass das Jobcenter das Vermögen nach neuen Regeln prüfen wird.

Wer noch keinen laufenden Bescheid hat und absehbar ab Juli 2026 Grundsicherung benötigt, sollte jetzt das verwertbare Vermögen überschlagen. Das bedeutet: alle Kontoguthaben, Wertpapierdepots, Lebensversicherungsrückkaufwerte addieren, selbstgenutzte Immobilie und angemessenes Kfz herausrechnen, Riester-Verträge herausrechnen, und prüfen, ob das verbleibende Vermögen über dem altersabhängigen Schonvermögen liegt.

Wenn ja, gibt es mehrere Optionen: das Vermögen in privilegierte Vorsorgeprodukte umschichten, vorrangige Leistungen wie Kinderzuschlag oder Wohngeld prüfen, oder sich auf den Verbrauch vorbereiten und die Zeitspanne bis zum Leistungsanspruch kalkulieren.

Wer einen Bescheid bekommt, der künstlich auf den 30. Juni 2026 endet und für den keine der gesetzlich vorgesehenen Ausnahmen (vorläufige Entscheidung, unangemessene Unterkunftskosten) benannt wird, hat gute Gründe für einen Widerspruch. Die Frist beträgt einen Monat ab Bescheiderhalt. Im Widerspruch auf § 41 Abs. 3 SGB II und die gesetzliche Übergangsregelung zu verweisen reicht als Begründung.

Häufige Fragen zum neuen Schonvermögen

Gilt die neue Alters-Staffelung für jede Person in der Bedarfsgemeinschaft einzeln?

Ja. Die Freibeträge sind personenbezogen und werden addiert. Ein Paar mit je 10.000 Euro Schonvermögen darf zusammen 20.000 Euro behalten. Kinder haben eigene altersabhängige Freibeträge.

Was passiert, wenn mein Bescheid auf den 30. Juni 2026 begrenzt wurde, obwohl kein Ausnahmetatbestand vorliegt?

Das ist in der Regel rechtswidrig. Legen Sie innerhalb eines Monats Widerspruch ein und berufen Sie sich auf § 41 Abs. 3 SGB II. Im Zweifel Beratungsstelle oder Anwalt für Sozialrecht hinzuziehen.

Muss ich mein ETF-Depot auflösen, bevor ich Grundsicherung beantragen kann?

Ja, soweit es über dem Schonvermögen liegt. Ungeförderte ETFs gelten als normales Vermögen. Nur staatlich geförderte Altersvorsorgeprodukte wie Riester sind nach § 12 Abs. 3 SGB II privilegiert.

Kann ich als Elternteil mit Kindern den Kinderzuschlag beantragen, um der neuen Grundsicherungsprüfung zu entgehen?

Wenn die Voraussetzungen erfüllt sind – Mindesteinkommensgrenzen, Kindergeldbezug, Bedarfsdeckungstest – ist das eine legitime und sinnvolle Strategie. Kinderzuschlag ist vorrangig gegenüber Grundsicherungsgeld.

Ändert sich bei laufenden Bescheiden automatisch etwas zum 1. Juli 2026?

Nein. Laufende Bewilligungszeiträume werden nach altem Recht zu Ende geführt. Erst der Weiterbewilligungsantrag wird nach neuem Recht geprüft.

Quellen

Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS): Grundsicherung / Bürgergeld – Informationsseite

Bundesregierung: Regelbedarfe 2026 – Bürgergeld wird zur Neuen Grundsicherung

gegen-hartz.de: Neue Grundsicherung: Verkürzte Bewilligungen beim Bürgergeld sind rechtswidrig

Bundesagentur für Arbeit: Kinderzuschlag – Anspruch, Höhe, Dauer

Gesetze im Internet: § 12 SGB II – Einzusetzendes Vermögen

Gesetze im Internet: § 41 SGB II – Berechnung und Zahlung