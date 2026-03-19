Bürgergeld: Bis zu 337 Euro Mehrbedarf für Alleinerziehende – doch viele Bescheide sind falsch

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Alleinerziehende im Bürgergeld-Bezug haben Anspruch auf einen Mehrbedarf nach § 21 Abs. 3 SGB II – zusätzlich zum Regelsatz, nicht statt. Der Zuschlag bringt je nach Familienkonstellation zwischen 67,56 und 337,80 Euro im Monat. Trotzdem fehlt er in zahlreichen Bewilligungsbescheiden, weil Jobcenter ihn nicht automatisch berücksichtigen und viele Betroffene ihn schlicht nicht kennen.

41 Prozent aller Alleinerziehenden beziehen Bürgergeld

Alleinerziehende sind die am stärksten von Armut betroffene Familienform in Deutschland. 2023 lebten 1,7 Millionen alleinerziehende Familien mit minderjährigen Kindern im Land – knapp jede fünfte Familie. Nach Berechnungen des Deutschen Gewerkschaftsbundes beziehen rund 41 Prozent der Alleinerziehenden Bürgergeld-Leistungen.

Und die Bertelsmann Stiftung hat ermittelt, dass 62 Prozent der Kinder, die durchgehend in einer alleinerziehenden Familie aufwachsen, dauerhafte oder wiederkehrende Armutslagen erleben. Der Mehrbedarf für Alleinerziehende ist vor diesem Hintergrund keine Randnotiz im Leistungsrecht – für viele Ein-Eltern-Familien entscheidet er darüber, ob der Monat halbwegs kalkulierbar bleibt oder nicht.

Wie sich der Mehrbedarf nach § 21 Abs. 3 SGB II berechnet

Das Gesetz sieht zwei Berechnungswege vor, die gegeneinander geprüft werden – es gilt immer der höhere Betrag. Nach Nr. 1 erhalten Alleinerziehende pauschal 36 Prozent des Regelbedarfs, wenn sie mit einem Kind unter sieben Jahren zusammenleben oder mit zwei oder drei Kindern unter 16 Jahren.

Nach Nr. 2 werden alternativ 12 Prozent des Regelbedarfs pro minderjährigem Kind angesetzt, sofern sich daraus ein höherer Gesamtprozentsatz ergibt – gedeckelt bei maximal 60 Prozent.

Bei einem Regelbedarf von 563 Euro (Regelbedarfsstufe 1, seit 2024 unverändert) ergibt sich daraus: Wer ein Kind unter sieben Jahren allein erzieht, bekommt 36 Prozent Mehrbedarf, also rund 203 Euro. Hat das Kind allerdings den siebten Geburtstag hinter sich und es lebt kein weiteres Kind im Haushalt, greift nur noch die 12-Prozent-Regel – dann bleiben 67,56 Euro.

Der Unterschied beträgt 135 Euro im Monat, allein durch das Alter des Kindes. Zwei Kinder unter 16 lösen wieder die 36-Prozent-Pauschale aus, bei vier Kindern steigt der Zuschlag auf 48 Prozent (270,24 Euro), ab fünf Kindern greift die gesetzliche Obergrenze von 60 Prozent mit 337,80 Euro.

Was diese Staffelung in der Praxis bedeutet, zeigt ein konkreter Fall: Eine alleinerziehende Mutter hat zwei Kinder, sechs und zwölf Jahre alt. Beide sind unter 16 – es gilt die 36-Prozent-Pauschale, also rund 203 Euro Mehrbedarf. Dazu kommen ihr eigener Regelbedarf von 563 Euro, der Kinderregelsatz von 357 Euro für das sechsjährige und 390 Euro für das zwölfjährige Kind.

Der Gesamtbedarf der Bedarfsgemeinschaft liegt bei 1.513 Euro monatlich, noch ohne Unterkunft und Heizung. Abgezogen wird das Kindergeld von zweimal 259 Euro. Ohne den Mehrbedarf würde diese Familie Monat für Monat auf 203 Euro verzichten – Geld, das ihr nach dem Gesetz zusteht.

Drei Bedingungen für den Anspruch – und wo Jobcenter falsch liegen

Der Anspruch setzt drei Bedingungen voraus, die alle gleichzeitig erfüllt sein müssen: Die alleinerziehende Person lebt mit mindestens einem minderjährigen Kind im selben Haushalt, sie ist allein für dessen Versorgung zuständig, und sie übernimmt allein die Pflege und Erziehung.

Ob es sich dabei um leibliche Kinder oder Pflegekinder handelt, spielt keine Rolle – auch wer Pflegekinder versorgt und dafür Pflegegeld nach § 39 SGB VIII erhält, hat Anspruch auf den Mehrbedarf, obwohl Pflegekinder formal nicht zur Bedarfsgemeinschaft gehören. In der Praxis legen Jobcenter diese Bedingungen allerdings häufig zu eng aus, und drei Konstellationen führen dabei besonders oft zu fehlerhaften Ablehnungen.

Mehrbedarf trotz Verwandter im Haushalt – BSG-Urteil wird ignoriert

Eine junge Mutter lebt mit ihrem dreijährigen Sohn bei den eigenen Eltern. Sie kümmert sich allein um das Kind, organisiert den Alltag, bringt den Sohn in die Kita, steht nachts auf. Die Großeltern helfen gelegentlich, aber es gibt keine regelmäßige, verlässliche Mitbetreuung. Das Jobcenter lehnt den Mehrbedarf ab – mit dem Argument, im Haushalt lebten schließlich andere Erwachsene, die sich um das Kind kümmern könnten.

Genau diesen Fall hat das Bundessozialgericht entschieden und dem Jobcenter widersprochen. Im Urteil vom 23.08.2012, Az. B 4 AS 167/11 R, stellte das Gericht klar: Die bloße Anwesenheit von Großeltern, Geschwistern oder anderen Familienmitgliedern im selben Haushalt genügt nicht, um den Anspruch zu verneinen.

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Entscheidend ist allein, wer tatsächlich die Hauptverantwortung für Erziehung und Alltag des Kindes trägt. Die theoretische Möglichkeit, auf andere Personen zurückgreifen zu können, führt nicht zum Ausschluss des Mehrbedarfs.

Erst wenn eine regelmäßige, verlässliche Mitbetreuung durch andere Haushaltsmitglieder tatsächlich stattfindet und nachweisbar ist – etwa durch fest vereinbarte Betreuungszeiten oder eine klare Aufgabenverteilung –, kann das Jobcenter den Zuschlag kürzen oder ablehnen.

Bürgergeld-Mehrbedarf beim Wechselmodell: Beide Eltern haben Anspruch

Ein Vater in Dresden betreut seine beiden Söhne im wöchentlichen Wechsel mit der Mutter – eine Woche bei ihm, eine Woche bei ihr. Beide beziehen Bürgergeld. Als der Vater beim Jobcenter den Mehrbedarf für Alleinerziehende beantragt, lehnt die Behörde ab: Er sei nicht „allein” erziehend, schließlich teile er sich die Betreuung mit der Mutter. Die Behörde argumentiert sogar, ein Mehrbedarf für Alleinerziehung sei bei Schulkindern gar nicht mehr begründet.

Das BSG hat dieser Argumentation im Urteil vom 11.07.2019, Az. B 14 AS 23/18 R, eine klare Absage erteilt. Beim paritätischen Wechselmodell steht beiden Elternteilen jeweils der halbe Mehrbedarf zu, und zwar unabhängig vom Alter der Kinder.

Das Gericht betonte ausdrücklich, dass es sich um eine pauschale Leistung handelt – der Gesetzgeber habe gerade nicht gewollt, dass Betroffene konkret nachweisen müssen, welche Mehrkosten ihnen durch die Alleinerziehung entstanden sind. Dieses Urteil hat noch eine weitere praktische Konsequenz: Auch bei den Unterkunftskosten müssen die Kinder in beiden Haushalten berücksichtigt werden, was Auswirkungen auf die angemessene Wohnungsgröße und damit die erstattungsfähige Miete hat.

Neuer Partner in der Wohnung – Mehrbedarf bleibt zunächst bestehen

Wer als Alleinerziehende einen neuen Partner in die Wohnung aufnimmt, verliert den Mehrbedarf nicht automatisch. Solange sich der neue Partner nicht an der Kindererziehung beteiligt, bleibt der Anspruch bestehen – zumindest im ersten Jahr des Zusammenlebens muss das Jobcenter den Zuschlag weiter auszahlen.

Viele Behörden streichen ihn dennoch sofort nach Einzug des Partners, häufig ohne überhaupt zu prüfen, ob dieser tatsächlich Erziehungsverantwortung übernimmt. Wer in dieser Situation seinen neuen Bescheid öffnet und den Mehrbedarf nicht mehr darin findet, sollte nicht zögern und umgehend Widerspruch einlegen.

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Warum der Mehrbedarf für Alleinerziehende in vielen Bescheiden fehlt

Formal muss der Mehrbedarf nicht gesondert beantragt werden – es reicht, dem Jobcenter mitzuteilen, dass man alleinerziehend ist und wie viele Kinder welchen Alters im Haushalt leben. So steht es im Gesetz, und so bestätigen es die Fachlichen Weisungen der Bundesagentur für Arbeit.

Die Realität in den Jobcentern sieht anders aus: Mehrbedarfe werden selten proaktiv angeboten, und in den Bewilligungsbescheiden finden sich häufig nur allgemeine Hinweise ohne konkrete Berechnung.

Für die Betroffenen bedeutet das, dass Monat für Monat 67 bis über 200 Euro auf dem Konto fehlen – nicht, weil kein Anspruch besteht, sondern weil das Jobcenter ihn stillschweigend übergeht und niemand den Berechnungsbogen Zeile für Zeile prüft.

Im Jahr 2026 wiegt dieses Versäumnis besonders schwer. Die Regelsätze steigen zum dritten Mal in Folge nicht – rein rechnerisch hätte der Regelbedarf für Alleinstehende mit 557 Euro sogar unter dem geltenden Betrag gelegen, nur die Besitzschutzregelung nach § 28a Abs. 5 SGB XII verhindert eine Absenkung.

Wenn der Regelsatz eingefroren bleibt, während die Lebenshaltungskosten weiter steigen, wird der Mehrbedarf für Alleinerziehende zur einzigen realistischen Möglichkeit, den Abstand zwischen dem, was das Jobcenter zahlt, und dem, was der Alltag mit Kindern tatsächlich kostet, wenigstens teilweise zu schließen.

Bürgergeld-Bescheid prüfen: So sichern Alleinerziehende ihren Mehrbedarf

Der erste Schritt ist ein Blick in den Berechnungsbogen des aktuellen Bewilligungsbescheids. Dort muss der Mehrbedarf für Alleinerziehende als eigener Posten ausgewiesen sein – mit dem korrekten Prozentsatz für die jeweilige Kinderkonstellation.

Fehlt die Position oder stimmt der Prozentsatz nicht, muss innerhalb eines Monats nach Zugang des Bescheids Widerspruch eingelegt werden. Ein bestimmtes Formular gibt es dafür nicht; ein formloses Schreiben mit Verweis auf § 21 Abs. 3 SGB II und Angabe der Kinderzahl und des Alters genügt.

Wer die Monatsfrist verpasst hat, sollte prüfen, ob ein Überprüfungsantrag nach § 44 SGB X in Betracht kommt – damit lassen sich fehlerhafte Bescheide bis zu ein Jahr rückwirkend korrigieren. Für die Zukunft gilt: Jede Änderung bei Kinderzahl oder Alter der Kinder unverzüglich dem Jobcenter mitteilen und im nächsten Bescheid kontrollieren, ob die Anpassung korrekt erfolgt ist.

Besonders der siebte Geburtstag eines Einzelkindes verdient Aufmerksamkeit – er lässt den Mehrbedarf von 36 auf 12 Prozent fallen, und diese Neuberechnung läuft nicht immer fehlerfrei.

Der genaue Blick lohnt sich auch für Alleinerziehende in weniger offensichtlichen Situationen: Pflegeeltern, die ein Kind allein versorgen, können den Mehrbedarf geltend machen. Wer mit Verwandten unter einem Dach lebt, hat laut BSG-Rechtsprechung Anspruch, solange die Hauptverantwortung bei einer Person liegt.

Und getrennte Eltern im Wechselmodell sollten den hälftigen Mehrbedarf aktiv einfordern – das Jobcenter berücksichtigt ihn in den seltensten Fällen von sich aus.

Wer den Mehrbedarf nicht prüft, verschenkt bares Geld

Der Mehrbedarf für Alleinerziehende ist keine freiwillige Zusatzleistung und kein Ermessensspielraum des Jobcenters – er ist ein gesetzlicher Anspruch. Bei einer alleinerziehenden Person mit einem Kind unter sieben Jahren summiert sich der Mehrbedarf auf über 2.400 Euro im Jahr.

Bei vier Kindern sind es mehr als 3.200 Euro. Geld, das in Schulranzen, Winterjacken, Stromrechnungen und Busfahrkarten fließen könnte – wenn es denn auf dem Konto ankommt. Wer seinen Bescheid nicht prüft und den Mehrbedarf nicht einfordert, verzichtet auf eine Leistung, die der Gesetzgeber genau für diese Mehrbelastung geschaffen hat.

Häufige Fragen zum Mehrbedarf für Alleinerziehende

Muss ich den Mehrbedarf extra beantragen?

Formal nein – die Mitteilung an das Jobcenter, dass Sie alleinerziehend sind, genügt. In der Praxis sollten Sie aber in jedem neuen Bewilligungsbescheid kontrollieren, ob der Posten tatsächlich auftaucht und der Prozentsatz zur Kinderkonstellation passt.

Was passiert, wenn mein Kind 7 wird und ich kein weiteres Kind habe?

Dann fällt der Mehrbedarf von der 36-Prozent-Pauschale auf die 12-Prozent-pro-Kind-Regel. Das ist ein Rückgang um rund 135 Euro im Monat – eine Veränderung, die das Jobcenter nicht immer korrekt umsetzt und die Sie aktiv im Bescheid prüfen sollten.

Ich lebe in einer WG mit meiner Schwester – habe ich trotzdem Anspruch?

Ja, sofern Sie allein die Hauptverantwortung für Ihr Kind tragen. Das BSG hat klargestellt (Az. B 4 AS 167/11 R), dass die Anwesenheit anderer Erwachsener im Haushalt den Anspruch nicht automatisch ausschließt.

Können beim Wechselmodell beide Elternteile den Mehrbedarf bekommen?

Ja – jeweils hälftig. Das BSG hat das 2019 bestätigt (Az. B 14 AS 23/18 R). Das Jobcenter darf den Mehrbedarf nicht komplett streichen, nur weil sich die Eltern die Betreuung teilen.

Kann ich den Mehrbedarf rückwirkend einfordern?

Innerhalb der Widerspruchsfrist von einem Monat nach Zugang des Bescheids können Sie Widerspruch einlegen. Ist die Frist verstrichen, kommt ein Überprüfungsantrag nach § 44 SGB X in Betracht, mit dem sich Bescheide bis zu ein Jahr rückwirkend korrigieren lassen.

Quellen:

§ 21 Abs. 3 SGB II (Gesetzestext): gesetze-im-internet.de

Bundessozialgericht: Urteil vom 23.08.2012, Az. B 4 AS 167/11 R (Mehrbedarf bei Verwandten im Haushalt)

Bundessozialgericht: Urteil vom 11.07.2019, Az. B 14 AS 23/18 R (Hälftiger Mehrbedarf beim Wechselmodell)

Bertelsmann Stiftung: Factsheet Alleinerziehende in Deutschland, Juni 2024

Deutscher Gewerkschaftsbund: Analyse zum Bürgergeld-Bezug Alleinerziehender

Bundesministerium für Arbeit und Soziales: Leistungen und Bedarfe im Bürgergeld

Fachliche Weisungen der Bundesagentur für Arbeit zu § 21 SGB II, Stand 25.11.2024