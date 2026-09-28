Bis zu dieser Rente zahlen Rentner Null Euro Steuern – Dr. Utz Anhalt: “Steuerpflichtig ist nicht steuerzahlend”

17.084 Euro Jahresbruttorente und keine Einkommensteuer: Diese Zahl nennt Dr. Utz Anhalt in seiner Rechnung für Menschen, die 2026 in Rente gehen. Umgerechnet sind das durchschnittlich 1.423,67 Euro brutto im Monat. Doch wer daraus eine persönliche Steuerfreigrenze für alle Rentner ableitet, kann sich teuer verrechnen.

Die tatsächliche Grenze hängt unter anderem vom Rentenbeginn und den abziehbaren Versicherungsbeiträgen ab. Anhalts Hinweis trifft deshalb einen häufigen Irrtum: „Steuerpflichtig ist nicht gleich steuerzahlend.“

12.348 Euro Grundfreibetrag sind nicht die Bruttorentengrenze

Der Grundfreibetrag beträgt 2026 für Alleinstehende 12.348 Euro. Er bezieht sich auf das zu versteuernde Einkommen, also den Betrag, der nach den steuerlichen Abzügen übrig bleibt. Die Bruttorente darf deshalb deutlich höher sein, ohne dass Einkommensteuer entsteht.

Bei einem Rentenbeginn 2026 beträgt der Besteuerungsanteil 84 Prozent; 16 Prozent bleiben zunächst steuerfrei. Das bedeutet keineswegs, dass das Finanzamt 84 Prozent der Rente kassiert. Die Deutsche Rentenversicherung erläutert diesen Besteuerungsanteil ausdrücklich für den neuen Rentnerjahrgang.

So entsteht die Grenze von 17.084 Euro

Die folgende Rechnung übernimmt die auf volle Euro dargestellten Werte der BMF-Tabelle zur Rentenbesteuerung 2026. Das Ministerium weist auf mögliche Rundungsdifferenzen hin.

Rechenschritt Betrag im Jahr Jahresbruttorente 17.084 Euro Abzüglich steuerfreier Rentenbetrag laut Tabelle 2.734 Euro Verbleibender steuerpflichtiger Rentenanteil 14.350 Euro Abzüglich Werbungskostenpauschbetrag 102 Euro Abzüglich Sonderausgabenpauschbetrag 36 Euro Abzüglich angenommener Vorsorgeaufwendungen 1.864 Euro Zu versteuerndes Einkommen 12.348 Euro Einkommensteuer 0 Euro

Die Tabelle berücksichtigt den allgemeinen Krankenversicherungsbeitrag, aber keinen kassenindividuellen Zusatzbeitrag. Bei der Pflegeversicherung rechnet sie ohne Kinderlosenzuschlag und ohne Abschläge für Kinder. Höhere abziehbare Beiträge können die persönliche Grenze nach oben verschieben.

Die 1.423,67 Euro sind lediglich der rechnerische Monatsdurchschnitt der Jahresrente. Wer erst während des Jahres in Rente geht oder zuvor Arbeitslohn erhalten hat, muss seine tatsächlichen Jahreseinkünfte betrachten. Ein Vergleich allein mit dem monatlichen Rentenbetrag reicht dann nicht.

1.500 Euro Rente bedeuten keine hohe Steuerrechnung

Anhalt zeigt auch, warum eine Rente oberhalb des Tabellenwerts kein Anlass zur Panik ist. Bei 18.000 Euro Jahresbruttorente können unter vereinfachten Annahmen rund 13.020 Euro zu versteuerndes Einkommen verbleiben. Nach dem Einkommensteuertarif für 2026 ergeben sich daraus 98 Euro Einkommensteuer im gesamten Jahr.

Dieser Betrag ist eine Beispielrechnung und gilt nicht automatisch für jeden Menschen mit 1.500 Euro Monatsrente. Auch die Aussage, ein Euro mehr Rente löse sofort eine Steuerzahlung aus, ist zu grob: Persönliche Abzüge und gesetzliche Abrundungen verhindern eine solche allgemeine Grenze. Oberhalb des Grundfreibetrags steigt die Belastung zunächst langsam.

Warum der Rentenfreibetrag mit den Erhöhungen nicht mitwächst

Der persönliche Rentenfreibetrag wird grundsätzlich anhand der Rente im Kalenderjahr nach dem Rentenbeginn als Eurobetrag festgelegt. Bei späteren regelmäßigen Rentenanpassungen bleibt dieser Betrag unverändert. Die Erhöhungen fließen deshalb vollständig in den steuerpflichtigen Rentenanteil ein, wie die Finanzverwaltung Nordrhein-Westfalen erklärt.

Das erklärt, warum ein früherer Rentenbeginn keine dauerhaft gleichbleibende steuerfreie Quote der aktuellen Rente garantiert. Ob daraus tatsächlich eine Steuerzahlung entsteht, hängt weiterhin vom Grundfreibetrag und den persönlichen Abzügen ab. Einen Vergleich verschiedener Rentenbeginnjahre bietet unsere Tabelle zu den steuerunbelasteten Bruttorenten 2026.

Mit der Aktivrente sind zusätzlich 2.000 Euro Lohn steuerfrei möglich

Besonders auffällig wird Anhalts Rechnung, wenn zur Rente ein Arbeitslohn hinzukommt. Seit Januar 2026 können begünstigte Beschäftigte mit der Aktivrente bis zu 2.000 Euro monatlich steuerfrei verdienen. Die Befreiung greift ab dem Folgemonat nach Erreichen der gesetzlichen Regelaltersgrenze.

Voraussetzung ist eine entsprechend begünstigte nichtselbstständige Beschäftigung, für die der Arbeitgeber die gesetzlich vorgesehenen Rentenversicherungsbeiträge oder Beitragszuschüsse entrichten muss. Selbstständige Tätigkeiten und Minijobs fallen nicht darunter.

Auch ein früherer Rentenbeginn schließt die spätere Nutzung nicht aus, sobald die Altersvoraussetzung erfüllt ist; das bestätigen die BMF-Antworten zur Aktivrente.

Bleibt die Rente nach den persönlichen Abzügen ohne Einkommensteuer und kommen zwölf Monate lang jeweils 2.000 Euro vollständig begünstigter Arbeitslohn hinzu, sind rechnerisch mehr als 41.000 Euro Bruttoeinnahmen ohne Einkommensteuer möglich.

Das ist eine Kombination zweier steuerlicher Regeln unter bestimmten Voraussetzungen. Für einen beliebigen Rentner mit Nebenverdienst lässt sich dieses Ergebnis nicht versprechen.

Der Unterschied zwischen zwei Nachbarn kann Tausende Euro betragen

In Anhalts Vergleich erhalten zwei Nachbarn gleich viel Rente und Arbeitslohn, aber nur einer erfüllt bereits die Altersvoraussetzung für die Aktivrente. Beim anderen wird der regulär steuerpflichtige Lohn zusammen mit dem steuerpflichtigen Rentenanteil berücksichtigt.

Entsteht dadurch beispielsweise ein zu versteuerndes Einkommen von 31.000 Euro, beträgt die tarifliche Einkommensteuer 2026 für einen Alleinstehenden 4.500 Euro.

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Die genaue Differenz lässt sich aus den Bruttobeträgen allein allerdings nicht berechnen. Versicherungsbeiträge, Werbungskosten und weitere persönliche Umstände verändern das Ergebnis.

Wer über den Arbeitsbeginn entscheidet, sollte außerdem die Einnahmen berücksichtigen, auf die er durch Warten verzichten würde.

Null Euro Steuern heißt nicht: Brutto gleich netto

Von einer gesetzlichen Rente können auch dann Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge abgehen, wenn keine Einkommensteuer anfällt. Ebenso hebt die Aktivrente die Sozialversicherungspflicht einer Beschäftigung nicht auf. Die Bundesregierung weist ausdrücklich auf die weiter anfallenden Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge hin.

Wer Wohngeld oder Grundsicherung bezieht, muss zusätzlich die dortigen Regeln zur Einkommensanrechnung beachten. Warum ein steuerfreier Arbeitslohn trotzdem Sozialleistungen mindern kann, erläutert unser Beitrag Aktivrente: Steuerfrei bedeutet nicht anrechnungsfrei.

Eine Steuererklärung kann trotzdem Pflicht sein

Die Grenze für eine Steuerzahlung darf nicht mit der Pflicht zur Steuererklärung verwechselt werden. Bei Alleinstehenden ohne lohnversteuerte Einkünfte kommt es nach § 56 Einkommensteuer-Durchführungsverordnung grundsätzlich darauf an, ob der Gesamtbetrag der Einkünfte den Grundfreibetrag überschreitet. Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge werden als Sonderausgaben erst in einem späteren Rechenschritt abgezogen.

Deshalb kann eine Erklärung vorgeschrieben sein, obwohl am Ende null Euro Einkommensteuer herauskommen. Im Tabellenbeispiel bleiben nach dem Werbungskostenpauschbetrag zunächst 14.248 Euro Renteneinkünfte übrig – mehr als der Grundfreibetrag. Die Entlastung durch Versicherungsbeiträge beseitigt diese Erklärungspflicht nicht automatisch.

Wer dauerhaft keine Einkommensteuer zahlen muss, sollte mit dem Finanzamt klären, ob es künftig auf die Abgabe einer Erklärung verzichtet. Eine entsprechende Rückmeldung sollte man aufbewahren und bei veränderten Einkünften erneut prüfen. Mehr dazu steht im Beitrag Keine Steuererklärung mehr: Wann Rentner davon befreit werden.

So prüfen Sie Ihre persönliche Grenze

Für eine erste Einschätzung bei ausschließlichem Bezug einer gesetzlichen Rente beginnen Sie mit der Jahresbruttorente und ziehen Ihren persönlichen steuerfreien Rentenbetrag ab.

Anschließend berücksichtigen Sie den Werbungskostenpauschbetrag von 102 Euro, den Sonderausgabenpauschbetrag von 36 Euro und Ihre steuerlich abziehbaren Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge. Höhere nachgewiesene Werbungskosten oder weitere zulässige Abzüge können das Ergebnis zusätzlich verringern.

Bleibt das zu versteuernde Einkommen im gewöhnlichen Fall ohne weitere Einkünfte oder besondere Steuertatbestände bei höchstens 12.348 Euro, fällt 2026 keine tarifliche Einkommensteuer an. Kommen etwa eine Betriebsrente, eine Witwenrente oder Vermietungseinkünfte hinzu, müssen deren steuerlich anzusetzende Beträge einbezogen werden. Die bloße Höhe der gesetzlichen Rente beantwortet die Steuerfrage dann nicht mehr.

Praxisbeispiel: Trotz 1.500 Euro Monatsrente keine Einkommensteuer

Die alleinstehende Helga erhält im fiktiven Beispiel 2026 insgesamt 18.000 Euro gesetzliche Bruttorente; ihr bereits feststehender Rentenfreibetrag beträgt 3.600 Euro. Ihre abziehbaren Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge belaufen sich auf 2.200 Euro, weitere Einkünfte hat sie nicht. Nach Abzug der beiden Pauschbeträge von zusammen 138 Euro bleiben 12.062 Euro zu versteuerndes Einkommen.

Damit liegt Helga unter dem Grundfreibetrag und zahlt keine Einkommensteuer. Ihr Beispiel zeigt, warum die 17.084 Euro aus der BMF-Tabelle keine allgemeine Obergrenze sind. Eine Steuererklärung kann sie dennoch abgeben müssen, weil ihre Renteneinkünfte vor dem Sonderausgabenabzug höher liegen.

Fünf Fragen und Antworten zur steuerfreien Rente

Bis zu welcher Rente zahle ich 2026 keine Einkommensteuer?

Für Alleinstehende mit Rentenbeginn 2026 nennt das Bundesfinanzministerium unter seinen Modellannahmen 17.084 Euro Jahresbruttorente. Andere Einkünfte, ein früherer Rentenbeginn und persönliche Abzüge können zu einem anderen Ergebnis führen.

Werden bei einem Rentenbeginn 2026 wirklich 84 Prozent als Steuer abgezogen?

Nein, die 84 Prozent beschreiben den Besteuerungsanteil der Rente. Ob und wie viel Einkommensteuer anfällt, ergibt sich erst nach den Abzügen und der Anwendung des Steuertarifs.

Verdoppelt sich die Grenze bei Ehepaaren?

Bei Zusammenveranlagung beträgt der gemeinsame Grundfreibetrag 2026 insgesamt 24.696 Euro. Eine individuelle Bruttorentengrenze ergibt sich daraus erst, wenn die Einkünfte und Abzüge beider Partner berücksichtigt werden.

Kann ich zusätzlich zur Rente 2.000 Euro steuerfrei verdienen?

Das ist mit der Aktivrente bei einer begünstigten Beschäftigung ab dem Folgemonat nach Erreichen der Regelaltersgrenze möglich. Die Steuerfreiheit des Lohns befreit jedoch weder eine ansonsten steuerbelastete Rente noch automatisch von Sozialabgaben.

Muss ich bei null Euro Einkommensteuer eine Steuererklärung abgeben?

Das kann erforderlich sein, weil die Erklärungspflicht und die tatsächliche Steuerzahlung unterschiedlich ermittelt werden. Allein ein Ergebnis unterhalb des Grundfreibetrags nach Abzug der Versicherungsbeiträge befreit nicht automatisch von der Erklärung.