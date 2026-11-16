Abfindung soll steuerfrei werden: Aber nur unter dieser Bedingung

Wer nach einer Kündigung schnell eine neue Stelle findet, könnte künftig Steuern sparen. Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) plant, kleinere Abfindungen bis zu 5.000 Euro von der Einkommensteuer zu befreien. Voraussetzung ist unter anderem, dass Betroffene innerhalb von vier Monaten einen neuen Job antreten.

Die geplante Regelung soll erstmals 2027 gelten. Allerdings gibt es mehrere Einschränkungen. Vor allem soll nicht jede Abfindung steuerfrei werden. Die Einzelheiten stehen in einem frühen Entwurf des Steuervereinfachungsgesetzes 2027, der noch nicht offiziell veröffentlicht wurde.

Vier Monate Zeit für einen neuen Job

Nach dem bisher bekannt gewordenen Entwurf müssen Beschäftigte mehrere Bedingungen erfüllen, um die Steuerbefreiung zu erhalten.

Die neue Beschäftigung muss innerhalb von vier Monaten nach dem Ende des bisherigen Arbeitsverhältnisses beginnen. Außerdem muss der neue Job mindestens sechs Monate ohne Unterbrechung bestehen.

Ein Beispiel: Eine Arbeitnehmerin verliert Ende März 2027 ihren Arbeitsplatz und erhält 4.500 Euro Abfindung. Beginnt sie im Juni eine neue Stelle und bleibt dort mindestens sechs Monate beschäftigt, könnte sie von der geplanten Steuerbefreiung profitieren.

Ob die Voraussetzungen erfüllt sind, soll das Finanzamt im Rahmen der Einkommensteuererklärung prüfen. Wer den neuen Arbeitsplatz schon nach wenigen Wochen wieder verlässt, würde die vorgesehene Mindestbeschäftigungsdauer nicht erfüllen.

Nicht jede Abfindung soll steuerfrei werden

Der entscheidende Haken ist die geplante Beschränkung auf tarifvertraglich geregelte Abfindungen.

Wer beispielsweise im Rahmen eines Sozialplans eine tarifvertraglich vorgesehene Abfindung bekommt, könnte unter die neue Regelung fallen. Eine individuell ausgehandelte Zahlung nach einem Aufhebungsvertrag wäre dagegen nicht allein deshalb begünstigt, weil sie unter 5.000 Euro liegt.

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Damit dürfte die Steuerbefreiung längst nicht allen gekündigten Beschäftigten zugutekommen.

Auch bei höheren Abfindungen ist Vorsicht geboten. Aus dem bislang bekannten Entwurfsstand lässt sich nicht sicher ableiten, ob bei Zahlungen über 5.000 Euro zumindest die ersten 5.000 Euro steuerfrei bleiben sollen. Beschäftigte sollten deshalb nicht mit einem solchen Freibetrag rechnen.

Was gilt aktuell für Abfindungen?

Bislang sind Abfindungen wegen des Verlusts des Arbeitsplatzes in der Regel einkommensteuerpflichtig. Eine allgemeine Steuerbefreiung bis 5.000 Euro gibt es nicht.

Unter bestimmten Voraussetzungen lässt sich die Steuerbelastung jedoch mit der sogenannten Fünftelregelung nach § 34 Einkommensteuergesetz verringern.

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Dabei wird die Steuer auf die außerordentlichen Einkünfte nach einem besonderen Verfahren berechnet. Seit 2025 berücksichtigen Arbeitgeber diese Tarifermäßigung nicht mehr beim Lohnsteuerabzug. Betroffene müssen sie über die Einkommensteuererklärung geltend machen.

Die geplante Steuerfreiheit wäre deshalb eine echte Neuerung. Eine steuerfreie Abfindung müsste bei erfüllten Voraussetzungen nicht erst über die Fünftelregelung steuerlich entlastet werden.

Vorsicht beim Aufhebungsvertrag und Arbeitslosengeld

Eine steuerlich günstige Abfindung schützt nicht vor möglichen Nachteilen beim Arbeitslosengeld.

Wer einen Aufhebungsvertrag unterschreibt und dadurch seine Arbeitslosigkeit mitverursacht, riskiert nach § 159 SGB III eine Sperrzeit. Auch eine Abfindung kann Auswirkungen auf den Zahlungsbeginn haben, wenn das Arbeitsverhältnis vor Ablauf der maßgeblichen Kündigungsfrist endet. Das regelt § 158 SGB III.

Die Bundesagentur für Arbeit weist ausdrücklich auf diese Risiken hin.

Beschäftigte sollten deshalb nicht vorschnell einen Aufhebungsvertrag unterschreiben, nur weil künftig eine Steuerersparnis möglich sein könnte.

Steuerfreie Abfindungen frühestens ab 2027

Die Koalition hatte bereits am 2. Juli 2026 angekündigt, Abfindungen bei einem schnellen Wechsel in eine neue Beschäftigung steuerlich zu begünstigen. Das geht aus dem offiziellen Beschlusspapier des Koalitionsausschusses hervor.

Der inzwischen bekannt gewordene Entwurf nennt erstmals konkrete Beträge und Fristen. Danach soll die Steuerbefreiung für Abfindungen gelten, die nach dem 31. Dezember 2026 ausgezahlt werden.

Beschlossen ist das allerdings noch nicht. Der Entwurf befindet sich in einer frühen Abstimmungsphase. Die Bundesregierung und der Bundestag können die Voraussetzungen noch verändern oder die Regelung vollständig streichen.

Wer heute über eine Kündigung oder Abfindung verhandelt, sollte deshalb weiterhin mit dem geltenden Steuerrecht rechnen.

Quellen

Bundesministerium der Finanzen – Ergebnisse des Koalitionsausschusses vom 2. Juli 2026

§ 24 Einkommensteuergesetz – Entschädigungen

§ 34 Einkommensteuergesetz – Außerordentliche Einkünfte und Fünftelregelung

§ 158 SGB III – Ruhen des Arbeitslosengeldanspruchs bei Entlassungsentschädigung

§ 159 SGB III – Sperrzeit beim Arbeitslosengeld

Bundesagentur für Arbeit – Kündigung, Abfindung und Freistellung