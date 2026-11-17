Ein warmer Mantel, passende Schuhe und neue Unterwäsche bleiben notwendig, auch wenn jemand dauerhaft im Pflegeheim lebt. Wer dafür auf Sozialhilfe angewiesen ist, muss den Bekleidungsbedarf nicht einfach aus seinem persönlichen Barbetrag bestreiten.

Das Gesetz sieht neben diesem häufig als Taschengeld bezeichneten Betrag eine eigene Bekleidungspauschale vor. Eine zusätzliche bundesweite Winterprämie entsteht daraus allerdings nicht: Es geht um einen bestehenden Anspruch, der im Bescheid richtig berücksichtigt werden muss.

Bekleidung ist nicht mit dem persönlichen Barbetrag erledigt

§ 27b Absatz 2 und 4 SGB XII trennt den Barbetrag ausdrücklich von der Versorgung mit Bekleidung und Schuhen. Beide gehören zum weiteren notwendigen Lebensunterhalt in einer stationären Einrichtung.

Diese Unterscheidung hat praktische Folgen: Der Hinweis, ein Heimbewohner habe bereits Geld für persönliche Ausgaben erhalten, beantwortet noch nicht die Frage nach seinem Bekleidungsbedarf. Dafür muss im Sozialhilfefall eine gesonderte Berücksichtigung erkennbar sein.

Der Barbetrag ist für Bedürfnisse vorgesehen, die durch die Versorgung in der Einrichtung nicht bereits gedeckt werden. Welche Bedeutung dieses persönliche Geld hat, erläutert der Beitrag „Sozialamt zahlt das Pflegeheim: Dieser Betrag muss aber für persönliche Ausgaben bleiben“.

2026 bleiben Erwachsenen grundsätzlich mindestens 152,01 Euro

Für volljährige Leistungsberechtigte beträgt der gesetzliche Mindestbarbetrag 27 Prozent der Regelbedarfsstufe 1. Bei 563 Euro im Jahr 2026 ergibt das 152,01 Euro monatlich.

Das Thüringer Sozialministerium bestätigt den Betrag für 2026 und führt die Bekleidungspauschale ausdrücklich getrennt auf. Die 152,01 Euro sind somit kein Gesamtpaket, aus dem zwangsläufig auch sämtliche notwendigen Kleidungsstücke bezahlt werden sollen.

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Das bedeutet aber nicht, dass alle Menschen im Pflegeheim diese Beträge zusätzlich zu ihrer Rente ausgezahlt bekommen.

Der Anspruch setzt die entsprechenden Voraussetzungen der Sozialhilfe voraus; wer seinen anerkannten Bedarf aus eigenen Mitteln decken kann, erhält keinen allgemeinen Bekleidungsbonus.

Warum es keinen einheitlichen Betrag für ganz Deutschland gibt

Die Höhe der Bekleidungspauschale wird nicht bundesweit durch einen festen Eurobetrag im Gesetz bestimmt. Zuständig sind die Landesbehörden oder die von ihnen bestimmten Stellen für die Einrichtungen ihres Bereichs.

Auch die Auszahlung kann unterschiedlich aussehen: § 27b Absatz 4 erlaubt Geld- und Sachleistungen. Wird Geld gezahlt, sieht die Vorschrift eine monatliche, vierteljährliche oder halbjährliche Zahlung vor.

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Wer auf seinem Konto keine monatliche Überweisung findet, sollte deshalb zunächst den Bewilligungszeitraum und den Zahlungsweg prüfen. Eine bereits für mehrere Monate ausgezahlte Pauschale ist etwas anderes als ein vollständig übergangener Anspruch.

Diese Angaben sollten im Bescheid nachvollziehbar sein

Prüfpunkt Warum er wichtig ist Persönlicher Barbetrag Er darf nicht mit der Bekleidungspauschale verwechselt werden. Höhe des Bekleidungsbedarfs Es gelten die Vorgaben der zuständigen Stelle, kein bundesweiter Einheitssatz. Zahlungszeitraum Bei Geldleistungen kommen monatliche, vierteljährliche oder halbjährliche Zahlungen in Betracht. Empfänger und Zahlungsweg Es muss erkennbar sein, ob die Leistung überwiesen oder beispielsweise über ein Bewohnerkonto abgewickelt wird. Bereits berücksichtigte Leistungen Eine doppelte Finanzierung derselben Versorgung kann nicht verlangt werden.

Eine schriftliche Nachfrage schafft Klarheit

Betroffene oder ihre bevollmächtigten Angehörigen sollten nicht allein aus einem knappen Kontoauszug schließen, dass die Leistung fehlt. Sinnvoll ist eine schriftliche Anfrage beim Sozialamt, welche Bekleidungspauschale für die konkrete Einrichtung gilt und wo sie in der Berechnung berücksichtigt wurde.

Eine mögliche Formulierung lautet: „Bitte erläutern Sie, in welcher Höhe und für welchen Zeitraum mein Bedarf für Bekleidung und Schuhe nach § 27b Absatz 2 und 4 SGB XII bewilligt wurde.“ Fehlt eine Entscheidung, sollte zugleich eine ausdrückliche Prüfung dieses Bedarfs verlangt werden.

Wenn aktuell notwendige Kleidung fehlt, gehört auch diese Information in die Anfrage. Die Behörde sollte erfahren, was gebraucht wird und weshalb das vorhandene Guthaben oder die bisherige Versorgung den Bedarf nicht deckt.

Ein teurer Mantel löst nicht automatisch eine zweite Zahlung aus

Aus der gesonderten Pauschale folgt kein unbegrenzter Anspruch auf Erstattung jedes Einkaufs zusätzlich zu bereits gezahlten Beträgen. Vor größeren Anschaffungen ist deshalb zu klären, welche Versorgung vorgesehen ist und ob ein außergewöhnlicher zusätzlicher Bedarf anerkannt werden kann.

Die Unterscheidung schützt beide Seiten vor falschen Erwartungen: Das Sozialamt darf Bekleidung nicht schlicht vergessen, Betroffene sollten aber auch keine pauschale Wintersonderzahlung voraussetzen. Entscheidend bleibt der konkrete Leistungsanspruch unter Berücksichtigung der schon gewährten Hilfe.

Ein Beispiel aus der Praxis

Ein Beispiel: Frau Berger lebt im Pflegeheim und erhält Sozialhilfe; ihre Tochter bemerkt im November, dass der Wintermantel nicht mehr passt. Auf dem persönlichen Konto sieht sie nur Zahlungen zum Barbetrag und fragt das Sozialamt nach der Bekleidungspauschale.

Die Prüfung ergibt, dass die Bekleidungsleistung für das laufende Halbjahr bereits einem gesondert geführten Bewohnerkonto gutgeschrieben wurde. Tochter und Mutter können den Kauf nun aus dem dafür vorgesehenen Guthaben planen, ohne ihn irrtümlich allein dem persönlichen Barbetrag zuzuordnen.

Drei Fragen und Antworten

Gibt es im November automatisch zusätzliches Geld für Winterkleidung?

Nein, eine allgemeine bundesweite Wintersonderzahlung folgt aus § 27b SGB XII nicht. Die Bekleidungspauschale deckt den entsprechenden Bedarf im vorgesehenen Zahlungszeitraum ab.

Bekomme ich überall denselben Betrag?

Nein, die Höhe bestimmen die zuständigen Landesbehörden oder die von ihnen benannten Stellen. Aus einem Betrag für eine andere Region lässt sich daher nicht ohne Weiteres der eigene Anspruch ableiten.

Darf das Sozialamt allein auf die 152,01 Euro Taschengeld verweisen?

Das reicht zur Beantwortung des Bekleidungsbedarfs nicht aus. Bei bestehendem Anspruch ist zu prüfen, wie Bekleidung und Schuhe zusätzlich zum Barbetrag berücksichtigt werden.