Arbeitnehmerin verzichtet auf Bürgergeld und soll trotzdem 2.000 Euro zurückzahlen

Wer schriftlich auf Bürgergeld verzichtet, hat getan, was das Gesetz vorsieht: Die Erklärung ist gültig, die künftigen Zahlungen enden. Trotzdem kommt Wochen später ein Brief des Jobcenters mit einer Rückforderung, die schnell mehrere tausend Euro erreicht.

Selbstständige im Bürgergeld sind besonders oft betroffen, weil das Abschlussverfahren nach einer vorläufigen Bewilligung eine eigene Logik hat, die der Verzicht nicht berührt. Ab dem 1. Juli 2026 verengt eine neue Präklusionsregel das Zeitfenster für Gegenwehr erheblich.

Bürgergeldverzicht und Rückforderung: Zwei getrennte Rechtswelten

Der Verzicht nach § 46 SGB I betrifft ausschließlich den künftigen Zahlungsanspruch. Ab dem Tag, an dem die schriftliche Erklärung beim Jobcenter eingeht, darf das Jobcenter keine neuen Zahlungen mehr leisten. Was in der Vergangenheit vorläufig ausgezahlt und noch nicht abschließend abgerechnet wurde, ist eine andere Rechtsfrage, auf die der Verzicht keinen Einfluss hat.

Diese andere Rechtsfrage heißt: abschließende Entscheidung. Wer vorläufig Bürgergeld erhalten hat, steht nach Ende des Bewilligungszeitraums vor einer Abrechnung, die das Jobcenter unabhängig vom Verzicht vornehmen muss. Ob dabei eine Rückzahlung entsteht, hängt vom tatsächlichen Einkommen im gesamten Zeitraum ab.

Viele Betroffene gehen davon aus, dass mit dem Verzicht das Verfahren endet. Das Gegenteil ist der Fall: Der Verzicht beendet die Zahlungen, nicht das Prüfungsrecht des Jobcenters für bereits abgelaufene Bewilligungszeiträume. Wer das nicht weiß, erlebt den Rückforderungsbescheid als Überraschung, obwohl er rechtlich folgerichtig ist.

Warum der Bewilligungszeitraum den Bürgergeldverzicht überlebt

Das Problem trifft Selbstständige am härtesten. Sie erhalten ihre Leistungen oft vorläufig, weil das schwankende Einkommen aus selbstständiger Tätigkeit zu Beginn noch nicht genau bekannt ist. Am Ende des Bewilligungszeitraums berechnet das Jobcenter das tatsächliche Durchschnittseinkommen für alle Monate.

Wenn in den letzten Monaten des Bewilligungszeitraums das Einkommen stark steigt und der Selbstständige daraufhin einen Verzicht erklärt, versucht er damit häufig, einkommensstarke Monate aus der Abrechnung herauszunehmen. Das Bundessozialgericht hat diesem Vorhaben eine klare Absage erteilt.

Das Jobcenter bewilligt vorläufige Leistungen auf Basis einer Prognose. Am Ende prüft es, ob die Prognose gestimmt hat. Diese Prüfung bezieht sich zwingend auf den gesamten Zeitraum, für den vorläufig bewilligt wurde. Wer diesen Zeitraum nachträglich verkürzen will, um einkommensstarke Monate herauszunehmen, beeinflusst das Prüfungsergebnis auf einem Weg, den das Gesetz nicht erlaubt.

Das BSG-Urteil vom 12. März 2026: Verzicht auf Bürgergeld schützt nicht vor der Abschlussabrechnung

Das Bundessozialgericht entschied am 12. März 2026 (B 4 AS 24/24 R): Weder ein Verzicht noch eine Antragsrücknahme können den Bewilligungszeitraum nachträglich verkürzen, um die Einkommensberechnung zu verschieben. Im entschiedenen Fall hatte ein selbstständiger Kläger für November und Dezember 2019 erklärt, keine Leistungen mehr beanspruchen zu wollen.

Sein Ziel war, zu verhindern, dass höhere Einnahmen dieser beiden Monate auf den gesamten Sechsmonatszeitraum von Juli bis Dezember 2019 verteilt werden. Das Jobcenter München bestand auf der vollständigen Abrechnung. Die Revision des Klägers beim Bundessozialgericht blieb ohne Erfolg.

Das Gericht ließ ausdrücklich offen, ob die Erklärung des Klägers rechtlich als Verzicht oder als Antragsrücknahme einzuordnen ist. Für das Ergebnis spielte diese Frage keine Rolle. Entscheidend war: Von der Antragstellung gehen leistungsrechtliche Wirkungen aus, auf die der Antragsteller keinen einseitigen Einfluss nehmen darf.

Selbst wer ausdrücklich erklärt, für bestimmte Monate gar keine Leistungen mehr zu wollen, schützt sich damit nicht vor der Einkommensverteilung auf den gesamten Bewilligungszeitraum.

Das Rechenwerk: Wie das Jobcenter bei Selbstständigen die Bürgergeld-Rückforderung berechnet

Die Berechnungsregel für Selbstständige steht in § 3 der Bürgergeld-Verordnung: Alle Einnahmen des gesamten Bewilligungszeitraums werden addiert und durch die Anzahl der Monate geteilt. Für jeden Monat gilt dann das gleiche Durchschnittseinkommen.

Ein starker Monat, in dem viel verdient wird, zieht damit auch die rechnerische Einkommenshöhe der schwachen Monate nach oben. Wenn das durchschnittliche Monatseinkommen den Bedarf übersteigt, entsteht für alle Monate, in denen vorläufige Leistungen ausgezahlt wurden, eine Überzahlung.

Selin M., 38, Grafikdesignerin aus Köln, erhielt von Januar bis Juni 2025 vorläufig 400 Euro Bürgergeld monatlich. Im April bekam sie einen Großauftrag. Im Mai erklärte sie schriftlich den Verzicht auf Leistungen ab Juni. Im Herbst kam der abschließende Bescheid: Das Jobcenter addierte ihre Betriebseinnahmen für alle sechs Monate, zog die absetzbaren Betriebskosten ab und teilte das Ergebnis durch sechs.

Das so ermittelte monatliche Durchschnittseinkommen lag deutlich über ihrem Bedarf. Das Jobcenter stellte keinen Leistungsanspruch für den gesamten Zeitraum fest und forderte die für Januar bis Mai gezahlten 2.000 Euro zurück. Den Verzicht kannte das Jobcenter, er änderte an der Berechnung nichts.

Widerspruch gegen den Bürgergeld-Rückforderungsbescheid: Fristen, Argumente, Bagatellgrenze

Wer einen abschließenden Bescheid mit Rückforderung erhält, hat einen Monat Zeit für den Widerspruch. Diese Frist beginnt mit dem Tag der Bekanntgabe des Bescheids. Verstreicht sie, wird der Bescheid bestandskräftig. Der Widerspruch muss schriftlich beim zuständigen Jobcenter eingehen; die Erklärung, dass man den Bescheid anficht, reicht für die Fristwahrung.

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Inhaltlich gibt es konkrete Angriffspunkte. Erstens: die Berechnung selbst. Wurden alle notwendigen Betriebsausgaben abgesetzt? Wurden Absetzbeträge nach dem Sozialgesetzbuch berücksichtigt? Zweitens: die Rechtsbehelfsbelehrung.

Fehlt sie oder ist sie unvollständig, verlängert sich die Widerspruchsfrist auf ein Jahr. Drittens: vollständige Nachweise über Einnahmen und Ausgaben, die die Berechnungsgrundlage des Jobcenters verschieben können.

Eine häufig übersehene Schranke: Das Jobcenter darf eine Rückforderung nur verlangen, wenn nach der Saldierung aller Monate des Bewilligungszeitraums mindestens 50 Euro für die gesamte Bedarfsgemeinschaft verbleiben. Überzahlungen aus einigen Monaten werden zuerst mit Nachzahlungsansprüchen aus anderen Monaten verrechnet.

Bleibt der Widerspruch erfolglos, muss innerhalb eines Monats nach dem Widerspruchsbescheid Klage beim zuständigen Sozialgericht eingereicht werden. Die Klage ist kostenfrei.

Ab 1. Juli 2026: Die neue Präklusionsregel bei Bürgergeld-Rückforderungen

Das 13. Gesetz zur Änderung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch führt ab dem 1. Juli 2026 eine Neuerung ein: Unterlagen und Nachweise, die im Widerspruchsverfahren nicht eingereicht wurden, können im Klageverfahren nicht mehr berücksichtigt werden.

Bislang hatte das Bundessozialgericht 2022 bestätigt, dass Nachweise noch im Klageverfahren möglich waren. Ab dem 1. Juli 2026 ist das Widerspruchsverfahren die letzte Möglichkeit, vollständige Unterlagen einzubringen.

Was das bedeutet: Wer einen abschließenden Bescheid erhält, sollte Widerspruch einlegen und alle Belege bereits im Widerspruchsverfahren vollständig einreichen. Betriebseinnahmen, Betriebsausgaben, Kontoauszüge, Honorarrechnungen: Alles, was Einnahmen oder Ausgaben belegt, gehört in das Widerspruchsschreiben.

Die Regel gilt für Verfahren, deren Widerspruchsverfahren nach dem 1. Juli 2026 abgeschlossen wird. Wer seinen Widerspruch im Mai oder Juni 2026 einlegt, aber den Widerspruchsbescheid erst im August erhält, fällt bereits unter die neue Regel und hat im Klageverfahren keine zweite Chance mehr.

Häufige Fragen zum Bürgergeldverzicht und zur Rückforderung

Kann ich den Bürgergeldverzicht widerrufen, wenn ich merke, dass er zu einer Rückforderung führen wird?

Ja, der Verzicht kann jederzeit für die Zukunft widerrufen werden; ab dem Widerruf können wieder Zahlungsansprüche geltend gemacht werden. Für den bereits laufenden Bewilligungszeitraum hilft der Widerruf nicht: Die abschließende Entscheidung betrifft den gesamten Zeitraum und ist unabhängig davon, ob der Verzicht noch besteht oder widerrufen wurde.

Gilt das BSG-Urteil vom März 2026 auch für Bürgergeld-Bezieher ohne Selbstständigkeit?

Das Urteil betraf einen Selbstständigen, weil dort die Einkommensverteilung über den Bewilligungszeitraum am wirkungsvollsten ist. Das Grundprinzip, dass der Bewilligungszeitraum nicht durch nachträgliche Erklärungen verändert werden kann, gilt aber für alle Bürgergeld-Bezieher in einer vorläufigen Bewilligung, also auch für Arbeitnehmer mit stark schwankendem Einkommen.

Was ist, wenn die Rückforderung nach Saldierung unter 50 Euro liegt?

Liegt der nach Verrechnung aller Monate verbleibende Erstattungsbetrag für die gesamte Bedarfsgemeinschaft unter 50 Euro, darf das Jobcenter nicht zurückfordern.

Diese Grenze gilt für die Summe nach der Verrechnung aller Überzahlungen und Nachzahlungsansprüche, nicht für einzelne Monatsdifferenzen. Wer im Widerspruchsverfahren vollständige Unterlagen einreicht, kann auf einen Saldo unterhalb dieser Grenze kommen.

Wie lange hat das Jobcenter Zeit für die abschließende Entscheidung?

Ergeht innerhalb eines Jahres nach Ablauf des Bewilligungszeitraums keine abschließende Entscheidung, gelten die vorläufig bewilligten Leistungen als endgültig festgesetzt. Die Rückforderungsmöglichkeit entfällt dann. Diese Jahresfrist gilt jedoch nicht, wenn der Betroffene seinen Nachweispflichten nicht nachgekommen ist oder das Jobcenter relevante Tatsachen erst später erfahren hat.

Kann ich eine Ratenzahlung für die Rückforderung beantragen?

Ja, das Jobcenter kann auf Antrag die Rückzahlung stunden oder Ratenzahlungen vereinbaren, wenn die sofortige Zahlung eine besondere Härte darstellt. Der Antrag muss schriftlich gestellt werden und die persönliche Einkommenssituation darlegen. Die Stundung ist kein Ersatz für den Widerspruch gegen einen fehlerhaften Bescheid.

Quellen

Bundessozialgericht: Urteil vom 12. März 2026, B 4 AS 24/24 R (Grundsicherung für Arbeitsuchende, Einkommensberücksichtigung, selbstständige Tätigkeit, Bewilligungszeitraum, Verzicht, Wirksamkeit)

Dejure.org/Gesetze-im-Internet: § 46 SGB I (Verzicht auf Sozialleistungen), § 41a SGB II (Vorläufige Entscheidung), § 3 Bürgergeld-Verordnung (Berechnung des Einkommens aus selbstständiger Arbeit)

Bundesagentur für Arbeit: Fachliche Weisungen § 41a SGB II; Ausfüllhinweise EKS (Einkommensangaben Selbstständige), Stand April 2026