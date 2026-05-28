Bürgergeld: Jobcenter kann Selbstständigkeit stoppen – Vier Fehler, können aber den Bescheid kippen

Wer als aufstockender Selbstständiger ab dem 1. Juli 2026 einen negativen Tragfähigkeitsbescheid bekommt, hat einen Monat Zeit zu reagieren. Die meisten entscheiden in diesem Moment falsch, nicht weil sie zu langsam sind, sondern weil sie nicht wissen, wie angreifbar viele dieser Bescheide tatsächlich sind.

Vier konkrete rechtliche Schwachstellen machen einen solchen Bescheid im Widerspruchsverfahren anfechtbar. Wer sie kennt, hat eine reale Chance, seinen Betrieb zu behalten.

Widerspruch gegen Tragfähigkeitsbescheid: Warum das Jobcenter oft auf schwachem Fundament steht

Seit dem 1. Juli 2026 verpflichtet § 10 Abs. 2 Nr. 5 SGB II jedes Jobcenter bundesweit, bei aufstockenden Selbstständigen spätestens nach einem Jahr Leistungsbezug zu prüfen, ob die Aufgabe der Selbstständigkeit oder der Wechsel in eine abhängige Beschäftigung zumutbar ist.

Das Ergebnis dieser Prüfung mündet in einem Bescheid. Wer dagegen nicht fristgemäß Widerspruch einlegt, verliert die Möglichkeit, diese Entscheidung anzufechten.

Was viele Betroffene nicht wissen: Der neue § 10 Abs. 2 Nr. 5 SGB II setzt einen klar definierten, zweistufigen Prüfmaßstab. Eine selbstständige Tätigkeit gilt nur dann als nicht tragfähig, wenn sie erstens nicht auf Gewinn ausgerichtet ist und zweitens voraussichtlich nicht geeignet ist, die Hilfebedürftigkeit der Bedarfsgemeinschaft innerhalb eines angemessenen Zeitraums zu beenden.

Das ist kein weicher Ermessensspielraum, sondern ein rechtlicher Maßstab, der vollständig und korrekt angewendet werden muss.

Besonders problematisch: Für rund 100 kommunale Jobcenter in alleiniger Trägerschaft war diese Prüfung bis Juni 2026 gar keine rechtliche Pflicht. Sie beginnen jetzt mit einem Verfahren, das sie nie zuvor durchgeführt haben, und das wird sich in der Qualität der ersten Bescheide niederschlagen.

Wer einen negativen Tragfähigkeitsbescheid erhält, sollte ihn auf die folgenden vier Schwachpunkte prüfen, bevor er resigniert.

Angriffspunkt 1: Das Jobcenter hat keine Zukunftsprognose angestellt

Der gesetzliche Prüfmaßstab ist ausdrücklich zukunftsbezogen. Eine Selbstständigkeit ist tragfähig, wenn sie voraussichtlich geeignet ist, die Hilfebedürftigkeit zu beenden. Das bedeutet: Das Jobcenter muss eine Prognose treffen, keine Buchhalterprüfung der letzten zwölf Monate.

Wer dagegen widerspricht, greift genau hier an: Wenn der Bescheid ausschließlich auf vergangenen Umsatzzahlen basiert, aktuelle Auftragslage, Neukundenakquise oder Entwicklungstrends aber fehlen, ist die Prüfgrundlage unvollständig. Ein Bescheid, der nur zurückschaut, trifft rechtlich keine Prognoseentscheidung.

Wer diesen Punkt nutzt, legt im Widerspruch konkrete Belege vor, die eine positive Zukunftsprognose stützen: Auftragsliste, Angebote, Rahmenverträge, Prognoserechnung. Das zwingt das Jobcenter, zu diesen Unterlagen im Widerspruchsverfahren Stellung zu nehmen.

Thomas H., 46, Grafikdesigner aus Leipzig, stockt seit 14 Monaten mit Grundsicherungsgeld auf. Im August 2026 wertet sein Jobcenter seine monatlichen Einnahmen der letzten zwölf Monate aus und stellt fest, er könne mit seinem Betrieb die Hilfebedürftigkeit nicht überwinden.

Was der Bescheid nicht enthält: Thomas hat kurz zuvor einen Rahmenvertrag mit einem neuen Auftraggeber unterzeichnet, der ihm ab Oktober monatlich 1.400 Euro sichert. Diesen Vertrag hatte er beim Termin vorgelegt. Der Bescheid erwähnt ihn mit keinem Wort. Das ist der stärkste Angriffspunkt. (Fiktives Beispiel.)

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Angriffspunkt 2: Vorgelegte Nachweise wurden nicht berücksichtigt

Wer zum Tragfähigkeitsgespräch Unterlagen mitbringt, hat rechtlich einen Vorteil, aber nur, wenn das Jobcenter sich tatsächlich damit auseinandersetzt. Wenn ein Selbstständiger eine externe Tragfähigkeitsbescheinigung vorlegt, etwa von einem Steuerberater, der IHK oder der HWK, und der Bescheid diese Bescheinigung ignoriert oder pauschal verwirft ohne jede inhaltliche Auseinandersetzung, liegt ein Begründungsmangel vor.

Das Jobcenter hat wesentliche entscheidungserhebliche Tatsachen nicht zur Kenntnis genommen.

Wer diesen Angriffspunkt nutzt, benennt im Widerspruch konkret, welche Unterlagen vorlagen und welche Stelle des Bescheids sich damit hätte auseinandersetzen müssen. Das zwingt die Behörde zur inhaltlichen Stellungnahme.

Wer erst nach dem Bescheid eine externe Bescheinigung einholt und diese mit dem Widerspruch einreicht, gibt dem Jobcenter eine neue Tatsachengrundlage. Eine externe positive Bescheinigung garantiert keine automatische Anerkennung, aber ein Bescheid, der sich mit ihr nicht auseinandersetzt, ist weiter angreifbar.

Angriffspunkt 3: Die Zumutbarkeit einer abhängigen Stelle wurde nicht geprüft

Ein negativer Tragfähigkeitsbescheid erklärt nicht nur die Selbstständigkeit für nicht tragfähig. Er muss auch begründen, warum eine abhängige Beschäftigung zumutbar ist. Das sind zwei getrennte Prüfungsschritte, die häufig zu einem einzigen verschmolzen werden.

Die Zumutbarkeit bestimmt sich nach dem Gesetz. Körperliche, geistige oder seelische Beeinträchtigungen, Kinderbetreuungspflichten, die Pflege von Angehörigen und sonstige wichtige Gründe können eine abhängige Beschäftigung unzumutbar machen, auch wenn die Selbstständigkeit als nicht tragfähig gilt.

Hinzu kommt die reale Stellenlage: Wenn das Jobcenter in der Branche des Selbstständigen faktisch keine zumutbaren offenen Stellen nachweisen kann, fehlt die tatsächliche Grundlage für die Annahme der Zumutbarkeit. Wenn der Bescheid diese Fragen gar nicht stellt, wurde die gesetzlich vorgeschriebene Prüfung nicht vollständig durchgeführt.

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Im Widerspruch benennt man konkret, dass keine individuelle Prüfung der Zumutbarkeit einer abhängigen Beschäftigung vorgenommen wurde und welche persönlichen Umstände oder die tatsächliche Stellenlage dem entgegenstehen.

Angriffspunkt 4: Der Bescheid ist nicht ausreichend begründet

Die Begründungspflicht für schriftliche Verwaltungsakte ist im Sozialgesetzbuch X verankert. Eine Begründung, die nur das Ergebnis nennt, ohne die tragenden Gründe zu benennen, erfüllt diese Pflicht nicht.

Das Jobcenter muss erklären, welche konkreten Fakten seiner Einschätzung zugrunde lagen, warum es zur Schlussfolgerung fehlender Tragfähigkeit gelangte, und wie es vorgelegte Unterlagen bewertet hat.

Darüber hinaus gilt: Wo das Jobcenter Ermessen ausübt, muss es das Ermessen erkennbar ausgeübt haben. Ermessensausfall, also das vollständige Fehlen einer erkennbaren individuellen Abwägung, ist ein eigenständiger Anfechtungsgrund.

Ein Bescheid, der nur eine Standardformulierung enthält und keine individuelle Auseinandersetzung mit dem konkreten Betrieb erkennen lässt, ist angreifbar. Wer den Begründungsmangel im Widerspruch benennt, zwingt die Behörde zu einer inhaltlichen Stellungnahme, die sie vorher nicht geleistet hat.

Widerspruch einlegen: Frist, Form und was sofort danach kommt

Die Widerspruchsfrist beträgt einen Monat ab dem Tag, an dem der Bescheid im Briefkasten liegt — nicht ab seinem Ausstellungsdatum. Die sicherste Form der Einreichung: Einschreiben mit Rückschein oder persönliche Abgabe gegen Eingangsbestätigung.

Der Widerspruch muss zunächst nur fristgemäß eingelegt werden, die Begründung kann nachgereicht werden. Das ist wichtig für alle, die unsicher sind: Erst Widerspruch einlegen, dann Beratung holen und Begründung nachliefern.

Achtung bei Folgebescheiden: Wenn das Jobcenter während des laufenden Widerspruchsverfahrens einen weiteren Bescheid erlässt, zum Beispiel einen Sanktionsbescheid, wird dieser automatisch Teil des laufenden Verfahrens. Ein separater neuer Widerspruch dagegen ist unzulässig. Richtig ist, die Widerspruchsstelle über den neuen Bescheid zu informieren und die Begründung zu ergänzen.

Eilantrag beim Sozialgericht: Wann er nötig ist

Der Widerspruch allein stoppt einen Sanktionsbescheid nicht. Nach § 39 Nr. 1 SGB II haben Widersprüche gegen Bescheide, die Grundsicherungsgeldleistungen kürzen oder entziehen, keine aufschiebende Wirkung.

Wenn das Jobcenter nach dem negativen Tragfähigkeitsbescheid eine Leistungsminderung anordnet, läuft diese Kürzung auch dann weiter, wenn Widerspruch eingelegt wurde.

Um das vorläufig zu stoppen, kann beim Sozialgericht ein Eilantrag nach § 86b Abs. 1 SGG gestellt werden, Antrag auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung. Das Gericht prüft, ob der Widerspruch erkennbar begründet oder die sofortige Vollziehung unangemessen ist.

Bei ernsthaften Zweifeln an der Rechtmäßigkeit ordnen Sozialgerichte die aufschiebende Wirkung häufig vorläufig an. Der Eilantrag ist kostenfrei, erfordert keine anwaltliche Vertretung und muss beim Sozialgericht am Wohnsitz eingereicht werden.

Wer einen negativen Tragfähigkeitsbescheid anficht, kämpft für einen gesetzlichen Standard. Das Jobcenter trägt die Beweislast für die Vollständigkeit seiner Prüfung. Fehlt ein Schritt, ist der Bescheid angreifbar.

Häufige Fragen zum Widerspruch gegen den Tragfähigkeitsbescheid

Muss ich die Selbstständigkeit während des laufenden Widerspruchsverfahrens aufgeben?

Nein. Das Widerspruchsverfahren verändert Ihren Status zunächst nicht. Wenn das Jobcenter jedoch Handlungspflichten angeordnet hat und Sie diese nicht erfüllen, drohen Sanktionen. Stellen Sie dann parallel einen Eilantrag beim Sozialgericht.

Kann ich eine externe Tragfähigkeitsbescheinigung noch nach dem Bescheid einreichen?

Ja. Unterlagen können im Widerspruchsverfahren noch nachgereicht werden, das Jobcenter muss sie berücksichtigen. Eine Bescheinigung durch Steuerberater, IHK oder HWK kann das Verfahren maßgeblich beeinflussen.

Was passiert, wenn das Jobcenter den Widerspruch zurückweist?

Nach dem Widerspruchsbescheid können Sie Klage beim Sozialgericht erheben, Frist ebenfalls ein Monat. Das Sozialgericht prüft die Rechtmäßigkeit vollständig. Im sozialgerichtlichen Verfahren fallen für Sie keine Gerichtskosten an.

Habe ich Anspruch auf kostenlose Beratung?

Ja. Lokale Sozialberatungsstellen, VdK und SoVD sowie Tacheles Sozialhilfe e.V. bieten kostenfreie Erstberatung. Wer einen Beratungsschein besitzt oder Anspruch auf Prozesskostenhilfe hat, kann auch anwaltliche Hilfe in Anspruch nehmen, ohne die Kosten vorschießen zu müssen.

Was gilt, wenn der Bescheid keine Rechtsbehelfsbelehrung enthält?

Fehlt die Rechtsbehelfsbelehrung vollständig, verlängert sich die Widerspruchsfrist auf ein Jahr. Eine frühzeitige Reaktion ist trotzdem besser, da das Jobcenter die Verpflichtungen aus dem Bescheid weiter durchsetzen kann, auch wenn die Frist noch läuft.

Quellen

Bundesgesetzblatt: Dreizehntes Gesetz zur Änderung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch und anderer Gesetze, BGBl. 2026 I Nr. 107, ausgegeben 22. April 2026

Bundesagentur für Arbeit: Fachliche Weisungen zu § 10 SGB II Zumutbarkeit, Stand 01.07.2023

Tacheles Sozialhilfe e.V. / Harald Thomé: Zusammenfassung der geplanten SGB II-Änderungen, Oktober 2025