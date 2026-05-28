Bürgergeld: Neue Vorgaben für Eltern durch die Neue Grundsicherung ab 1. Juli 2026

Mit der sog. neuen Grundsicherung verändert sich für viele Familien im Leistungsbezug der Alltag. Aus dem bisherigen Bürgergeld wird schrittweise das Grundsicherungsgeld, verbunden mit strengeren Vorgaben zur Mitwirkung, früherer Heranziehung zur Arbeit und deutlich spürbareren Folgen bei Pflichtverletzungen.

Das Dreizehnte Gesetz zur Änderung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch wurde im Bundesgesetzblatt am 22. April 2026 verkündet. Viele neue Regelungen sollen zum 1. Juli 2026 in Kraft treten. Für Eltern ist vor allem wichtig, dass Betreuung, Erwerbsarbeit und Termine beim Jobcenter künftig enger miteinander verknüpft werden.

Was sich grundsätzlich ändert

Nach Darstellung der Bundesregierung zur neuen Grundsicherung soll die Aufnahme von Arbeit stärker in den Vordergrund rücken.

Für Familien bedeutet das: Das Jobcenter wird genauer prüfen, wann Eltern dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen können. Dabei bleibt die tatsächliche Betreuungssituation entscheidend. Es reicht also nicht allein der Verweis auf ein Kind im Haushalt, wenn eine Betreuung vorhanden oder zumutbar organisierbar ist.

Eltern können früher zur Arbeit herangezogen werden

Eine besonders relevante Neuerung betrifft Eltern kleiner Kinder. Nach den neuen Vorgaben können betreuende Eltern bereits ab Vollendung des 14. Lebensmonats des Kindes für Arbeit oder Eingliederungsmaßnahmen herangezogen werden.

Der Deutsche Bundestag hatte die Umgestaltung des Bürgergelds zur neuen Grundsicherung Anfang März 2026 beschlossen.

Das heißt nicht automatisch, dass jedes Elternteil mit einem 14 Monate alten Kind sofort eine Vollzeitstelle antreten muss. Entscheidend bleiben Einzelfall, Betreuungsmöglichkeiten, Arbeitszeiten, Gesundheit und familiäre Situation. Trotzdem verschiebt sich der Erwartungsdruck: Eltern müssen künftig früher darlegen, warum eine Arbeitsaufnahme nicht möglich oder nicht zumutbar ist.

Mehr Druck beim Kontakt mit dem Jobcenter

Die Reform soll den Druck auf Eltern gegenüber dem Jobcenter erhöhen. Der Kooperationsplan soll aber weiterhin Beratung, Unterstützung und Vermittlungsangebote enthalten.

Für Eltern heißt das vor allem: Termine, Nachweise und Bewerbungsbemühungen sollten sorgfältig dokumentiert werden. Krankheit des Kindes, fehlende Kita-Betreuung oder kurzfristige Schulprobleme können wichtige Gründe sein. Sie müssen aber rechtzeitig mitgeteilt und möglichst belegt werden.

Sanktionen können den Familienhaushalt treffen

Bei Pflichtverletzungen sieht die neue Grundsicherung schärfere Folgen vor. Wer etwa eine zumutbare Maßnahme abbricht oder Bewerbungsbemühungen verweigert, muss mit einer Kürzung des Regelbedarfs rechnen. Die genaue gesetzliche Grundlage ergibt sich aus der veröffentlichten Änderung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch.

Besonders gravierend ist das gestufte Verfahren bei wiederholtem Nichterscheinen. Nach mehreren versäumten Terminen kann in letzter Konsequenz der Leistungsanspruch wegen Nichterreichbarkeit entfallen. Das kann auch die Kosten der Unterkunft betreffen und ist für Familien deshalb besonders riskant.

Was Eltern jetzt beachten sollten

Neue Vorgabe Bedeutung für Eltern Arbeitsaufnahme ab dem 14. Lebensmonat des Kindes kann geprüft werden Eltern sollten früh klären, ob Kita, Tagespflege oder andere Betreuung tatsächlich verfügbar sind. Stärkerer Vorrang der Vermittlung in Arbeit Jobcenter können schneller auf konkrete Stellenangebote, Bewerbungen oder Maßnahmen drängen. Verbindlichere Mitwirkung Absprachen sollten eingehalten, Hindernisse schriftlich gemeldet und Nachweise aufbewahrt werden. Schärfere Folgen bei Pflichtverletzungen Kürzungen können das verfügbare Haushaltseinkommen spürbar senken, auch wenn Kinderleistungen selbst nicht direkt gekürzt werden. Deckelung bei Unterkunftskosten Familien sollten prüfen, ob ihre Wohnkosten nach den örtlichen Vorgaben weiterhin als angemessen gelten.

Kindeswohl bleibt ein heikler Punkt

Die Reform berührt weicht den Familienschutz auf. Zwar sollen Leistungen für Kinder nicht einfach wegen Pflichtverletzungen der Eltern gekürzt werden. In der Praxis kann eine Kürzung beim Elternteil aber dennoch den gesamten Haushalt belasten.

Sozialverbände warnen deshalb vor zusätzlichem Druck auf Familien, die ohnehin mit wenig Geld auskommen müssen. Kritisch wird vor allem gesehen, dass Leistungsminderungen indirekt Kinder treffen können, wenn Miete, Strom, Lebensmittel oder Schulbedarf schwerer zu finanzieren sind.

Wohnkosten und Vermögen werden strenger geprüft

Neben den Mitwirkungspflichten ändern sich auch Regeln bei Vermögen und Unterkunft. Die bisherige Karenzzeit beim Vermögen wird abgeschafft, stattdessen soll Schonvermögen stärker an das Lebensalter gekoppelt werden. Auch Unterkunftskosten sollen früher begrenzt werden können.

Für Eltern kann das bedeuten, dass größere Wohnungen, hohe Mieten oder Rücklagen schneller zum Thema werden. Gerade Familien mit mehreren Kindern sollten frühzeitig prüfen, welche Angemessenheitsgrenzen in ihrer Kommune gelten. Diese Grenzen unterscheiden sich je nach Wohnort erheblich.

Bürgergeld-Bescheid prüfen Kostenfrei den Bescheid auf Fehler überprüfen lassen. Jeder 3. Bescheid ist nämlich falsch! Kostenlos Bürgergeld-Bescheid prüfen

Warum gute Dokumentation wichtiger wird

Eltern im Leistungsbezug sollten künftig noch genauer festhalten, warum Termine nicht wahrgenommen oder Angebote nicht angenommen werden konnten. Dazu gehören ärztliche Bescheinigungen, Nachweise über fehlende Kinderbetreuung, Schriftverkehr mit Kitas oder Schulen und Nachrichten an das Jobcenter. Je besser die Dokumentation ist, desto eher lassen sich Missverständnisse vermeiden.

Wichtig ist auch, Änderungen sofort mitzuteilen. Dazu zählen neue Betreuungszeiten, Krankheit, Trennung, Umzug, Schulwechsel oder Änderungen beim Einkommen. Wer früh kommuniziert, reduziert das Risiko, dass ein Problem als fehlende Mitwirkung ausgelegt wird.

Mehr Druck, aber weiterhin Einzelfallprüfung

Die neue Grundsicherung bringt für Eltern keine pauschale Arbeitspflicht ohne Rücksicht auf die Familie. Sie verschärft jedoch die Ausgangslage. Betreuungspflichten schützen künftig nicht mehr so lange wie bisher vor Vermittlung, Maßnahmen oder Arbeitsangeboten.

Damit wächst die Bedeutung der Einzelfallprüfung. Jobcenter müssen betrachten, ob Arbeit tatsächlich zumutbar ist, ob Betreuung gesichert werden kann und ob gesundheitliche oder familiäre Gründe entgegenstehen. Eltern sollten sich darauf einstellen, diese Punkte aktiv und nachvollziehbar vorzubringen.

Wie sich Eltern gegen Entscheidungen des Jobcenters wehren können

Eltern müssen Entscheidungen des Jobcenters nicht ungeprüft hinnehmen. Wer eine Sanktion, eine Aufforderung zur Arbeitsaufnahme oder eine andere belastende Entscheidung für falsch hält, kann innerhalb eines Monats nach Zugang des Bescheids schriftlich Widerspruch einlegen.

Wichtig ist, den Bescheid genau zu prüfen, Fristen einzuhalten und fehlende Nachweise zur Kinderbetreuung, Krankheit oder besonderen Familiensituation möglichst schnell nachzureichen. Bei akuten finanziellen Folgen kann zusätzlich ein Eilantrag beim Sozialgericht sinnvoll sein, damit die Entscheidung vorläufig überprüft wird.

Unterstützung erhalten Betroffene bei Sozialverbänden, Erwerbslosenberatungen, Anwältinnen und Anwälten für Sozialrecht oder direkt bei den Rechtsantragsstellen der Sozialgerichte.

Kurzes Beispiel aus der Praxis

Eine alleinerziehende Mutter lebt mit ihrem 16 Monate alten Kind in einer mittelgroßen Stadt und erhält Grundsicherungsgeld. Das Jobcenter lädt sie zu einem Beratungstermin ein und prüft, ob eine Teilzeitstelle oder eine Eingliederungsmaßnahme möglich ist. Die Mutter hat zwar einen Kita-Platz beantragt, aber noch keine Zusage erhalten.

In diesem Fall sollte sie dem Jobcenter den Kita-Antrag, Absagen oder Wartelistenbestätigungen vorlegen. Zusätzlich sollte sie schriftlich erklären, zu welchen Zeiten eine Betreuung durch Verwandte oder Tagespflege möglich wäre. So kann das Jobcenter prüfen, ob eine Maßnahme zumutbar ist oder ob zunächst die Betreuung geklärt werden muss.

Versäumt die Mutter den Termin hingegen ohne Rückmeldung, kann das künftig schneller Folgen haben. Meldet sie rechtzeitig, dass das Kind krank ist, und reicht eine Bescheinigung nach, liegt ein nachvollziehbarer Grund vor. Der Unterschied zwischen Sanktion und akzeptierter Entschuldigung kann damit in der praktischen Kommunikation liegen.

Häufige Fragen zur neuen Grundsicherung für Eltern

1. Müssen Eltern mit kleinen Kindern künftig früher arbeiten gehen?

Ja, die neue Grundsicherung sieht vor, dass betreuende Eltern bereits ab Vollendung des 14. Lebensmonats des Kindes für Arbeit oder Eingliederungsmaßnahmen herangezogen werden können. Entscheidend bleibt aber immer die konkrete Familiensituation. Wenn keine verlässliche Kinderbetreuung vorhanden ist, muss das Jobcenter diesen Umstand berücksichtigen.

2. Bedeutet die neue Regelung automatisch eine Vollzeitpflicht?

Nein, eine automatische Vollzeitpflicht gibt es nicht. Das Jobcenter muss prüfen, welche Tätigkeit im Einzelfall zumutbar ist. Dabei spielen Betreuungszeiten, Arbeitswege, Gesundheit, familiäre Belastungen und die tatsächliche Verfügbarkeit eines Arbeitsplatzes eine wichtige Bedeutung.

3. Was sollten Eltern tun, wenn sie keinen Kita-Platz haben?

Eltern sollten fehlende Betreuungsmöglichkeiten möglichst genau dokumentieren. Dazu gehören Kita-Anträge, Absagen, Wartelistenbestätigungen oder Schriftverkehr mit Tagespflegepersonen. Diese Nachweise helfen, dem Jobcenter nachvollziehbar zu erklären, warum eine Arbeitsaufnahme oder Maßnahme derzeit nicht möglich ist.

4. Können Sanktionen auch Familien mit Kindern treffen?

Ja, Sanktionen können auch Eltern im Leistungsbezug treffen, wenn sie Pflichten verletzen oder Termine ohne wichtigen Grund versäumen. Zwar richten sich Kürzungen grundsätzlich gegen die leistungsberechtigte Person, praktisch kann aber der gesamte Haushalt weniger Geld zur Verfügung haben. Deshalb sollten Eltern Termine ernst nehmen und Hinderungsgründe frühzeitig mitteilen.

5. Was ist für Eltern im Umgang mit dem Jobcenter besonders wichtig?

Wichtig sind eine zuverlässige Kommunikation und gute Nachweise. Eltern sollten Termine bestätigen, Änderungen bei Betreuung oder Einkommen sofort melden und wichtige Unterlagen aufbewahren. Wer Probleme früh schriftlich erklärt, verringert das Risiko, dass eine Situation als fehlende Mitwirkung bewertet wird.