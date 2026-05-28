Pflegegeld: Ab 2027 muss man diese 4 Rechte schriftlich einfordern

Der Gesetzgeber plant, das Pflegebudget der Krankenhäuser ab Januar 2027 dauerhaft zu deckeln, sofern das GKV-Beitragssatzstabilisierungsgesetz nach dem Kabinettsbeschluss vom 29. April 2026 noch vor der Sommerpause Bundestag und Bundesrat passiert.

Pflegebedürftige Patienten werden das zuerst spüren: Ihr Unterstützungsbedarf übersteigt systematisch das, was ein gesunder Patient auf derselben Station braucht, und genau dieser Mehraufwand war bisher durch ein wachsendes Pflegebudget refinanziert.

Gleichzeitig schuldet Ihnen das Krankenhaus schon heute deutlich mehr, als es Ihnen ungefragt mitteilt, und wer die richtigen Schritte kennt, kann seine Versorgungsqualität auch in einem System mit wachsendem Personaldruck aktiv sichern.

Was pflegebedürftige Patienten im Krankenhaus schriftlich einfordern können

Die naheliegende Fehlannahme beim Krankenhausaufenthalt ist, dass das Haus den Pflegebedarf automatisch erkennt. Krankenhäuser erheben beim Aufnahmegespräch Diagnosen, Medikamente und Allergien, fragen den Pflegegrad aber selten systematisch ab.

Er kommt aus der Pflegeversicherung, das Krankenhaus ist Leistungserbringer der Krankenversicherung, und diese zwei Systeme kommunizieren nicht automatisch. Ein Patient mit Pflegegrad 3 und Demenz auf einer chirurgischen Station wirkt für das Stationspersonal wie jeder andere Patient, sofern niemand aktiv auf seine Bedarfe hingewiesen hat.

Lagerung, Sturzprävention, Mobilisation und Orientierungshilfen in der Nacht sind für diesen Patienten kein Sonderservice, sondern Teil der geschuldeten Behandlung nach den allgemein anerkannten fachlichen Standards.

Wer beim Aufnahmegespräch den Pflegegrad-Bescheid vorlegt und ausdrücklich verlangt, dass diese Information in der Pflegeanamnese dokumentiert wird, schafft eine nachprüfbare Grundlage. Wer es nicht tut, hat im Zweifelsfall keine.

Das zweite Recht, das Krankenhäuser nicht proaktiv nennen, ist das Recht auf Einsicht in die eigene Behandlungsakte. Nach § 630g BGB können Sie als Patient jederzeit, auch während des laufenden Aufenthalts, vollständige Einsicht in Ihre Behandlungsakte inklusive der Pflegedokumentation verlangen, und das Krankenhaus muss Ihnen auf Wunsch Kopien aushändigen.

Wenn Sie beim Blick in die eigene Akte sehen, dass Ihre Pflegeanamnese leer ist oder Ihren Pflegegrad nicht erwähnt, können Sie noch während des Aufenthalts auf Ergänzung drängen.

Vor der Aufnahme: Den Pflegepersonalquotienten zur Krankenhauswahl nutzen

Für pflegebedürftige Menschen mit einem planbaren Eingriff gibt es eine Kennzahl zur Krankenhauswahl, die kaum bekannt ist. Das Institut für das Entgeltsystem im Krankenhaus (InEK) ist nach § 137j Abs. 1 SGB V verpflichtet, jährlich bis zum 31. Oktober für jeden zugelassenen Krankenhausstandort einen Pflegepersonalquotienten zu veröffentlichen.

Dieser Wert beschreibt das Verhältnis von Pflegepersonal zum gemessenen Pflegeaufwand: Ein höherer Quotient bedeutet mehr Personal im Verhältnis zur Patientenlast. Die Daten stehen auf der Website des InEK als frei zugängliche Tabelle für alle Standorte. Als gesetzlich Versicherter haben Sie das Recht, für einen zugelassenen Eingriff zwischen zugelassenen Krankenhäusern zu wählen.

Neben dem Quotienten veröffentlichen Krankenhäuser jährliche Qualitätsberichte mit weiteren Strukturdaten.

Während des Aufenthalts: Pflegebedarf dokumentieren lassen

Werner K., 71, aus Dortmund, kommt mit Pflegegrad 2 wegen einer Knieoperation ins Krankenhaus. Er braucht Hilfe beim Aufstehen, hat eine Sturzvorgeschichte. Beim Aufnahmegespräch erwähnt er seinen Pflegegrad nicht. Am zweiten Abend liegt die Klingel außer Reichweite; bis jemand kommt, vergehen zwanzig Minuten.

Er hätte seinen Pflegegrad-Bescheid vorlegen und verlangen können, dass seine Sturzgefährdung in der Pflegeanamnese dokumentiert wird. Er hätte bestätigen lassen können, dass der Nachtdienst informiert ist. Beides hätte nichts gekostet.

Was in der Praxis regelmäßig passiert: Pflegebedürftige äußern Bedarfe mündlich, das Pflegepersonal handelt im Rahmen seiner Möglichkeiten, dokumentiert das Gespräch jedoch nicht. Nach der Entlassung ist nichts nachweisbar.

Wer seinen Bedarf schriftlich einbringt, etwa über den Patientenfürsprecher oder eine Notiz an die Stationsleitung, zwingt das System zu einer dokumentierbaren Reaktion. Wer wissen will, ob seine Information angekommen ist, verlangt Einsicht in die Pflegedokumentation und sieht nach.

Entlassmanagement: Was das Krankenhaus vor Ihrer Entlassung leisten muss

Das Entlassmanagement gehört nach § 39 Abs. 1a SGB V zwingend zur Krankenhausbehandlung. Das Krankenhaus ist verpflichtet, die Anschlussversorgung zu planen, zu koordinieren und einzuleiten, bevor Sie entlassen werden.

Konkret bedeutet das: Das Haus muss prüfen, ob Hilfsmittel notwendig sind, ob häusliche Krankenpflege oder Kurzzeitpflege einzuleiten ist und ob eine Anschlussrehabilitation in Frage kommt.

Der häufigste Fehler: Das Entlassmanagement beginnt am letzten Tag oder gar nicht. Krankenhäuser stehen unter Bettendruck, und der wirtschaftliche Anreiz, eine Entlassung um Tage zu verzögern, ist negativ. Wer das weiß, sucht das Gespräch mit dem Sozialdienst spätestens am zweiten oder dritten Tag des Aufenthalts. Wer ihn erst am Entlasstag findet, hat für eine vollständige Koordination bereits zu wenig Zeit.

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Sie haben nach demselben Gesetz auch gegenüber Ihrer Krankenkasse einen Anspruch auf Unterstützung des Entlassmanagements. Wenn das Krankenhaus die Koordination unvollständig durchführt, können Sie Ihre Krankenkasse einschalten.

Nach dem Aufenthalt: Übergangspflege, Pflegegrad-Höherstufung und Pflegegeld

Wenn nach einer Krankenhausbehandlung noch Pflegeleistungen notwendig sind, eine geeignete Anschlussversorgung aber kurzfristig nicht verfügbar ist, haben Sie nach § 39e SGB V Anspruch auf Übergangspflege im Krankenhaus für bis zu zehn Tage.

Diese Leistung gilt seit dem 1. Juli 2024 als gesetzlicher Anspruch und umfasst Grundpflege, Behandlungspflege, Hilfsmittelversorgung und ärztliche Behandlung. Sie überbrückt die Lücke, wenn ein Pflegeplatz oder eine häusliche Versorgung nicht innerhalb der geplanten Entlasswoche organisiert werden kann.

Wer nach dem Aufenthalt bemerkt, dass der Pflegebedarf dauerhaft gestiegen ist, stellt einen Antrag auf Neubegutachtung bei der Pflegekasse. Dieser Antrag ist kostenlos, setzt keine Frist voraus und kann auch von Angehörigen eingereicht werden. Entlassungsberichte sind beim Begutachtungsgespräch wichtige Belege.

Eine Abgrenzung, die häufig verwechselt wird: Das Pflegebudget, das ab 2027 gedeckelt werden soll, ist eine Finanzierungsquelle des Krankenhauses aus der Krankenversicherung. Ihr monatliches Pflegegeld kommt aus der Pflegeversicherung und fließt direkt an Sie.

Die Deckelung im BStabG berührt Ihren Pflegegeld-Anspruch nicht und ändert auch nichts an der seit Januar 2026 geltenden Regelung, nach der das Pflegegeld bei stationären Aufenthalten bis zu acht Wochen weitergezahlt wird.

Wenn Rechte nicht eingehalten werden: Beschwerdewege mit Konsequenz

Die erste Anlaufstelle bei Versorgungsmängeln ist der Patientenfürsprecher des Krankenhauses. In den meisten Bundesländern schreiben Landeskrankenhausgesetze vor, dass Kliniken einen Patientenfürsprecher benennen müssen.

Er dokumentiert Beschwerden und bringt das Haus zu einer Stellungnahme. Eine schriftliche Beschwerde beim Patientenfürsprecher ist erheblich wirksamer als ein mündlicher Hinweis, der mit dem Ende der Schicht verschwindet.

Wenn der Verdacht besteht, dass ein Krankenhaus Pflegepersonaluntergrenzen systematisch unterschreitet, ist die Krankenkasse die zuständige Stelle. Krankenkassen können Sanktionsverfahren gegen Krankenhäuser einleiten, die gesetzliche Mindestvorgaben dauerhaft verfehlen.

Nach Angaben des GKV-Spitzenverbandes werden diese Untergrenzen bereits heute in rund 12,5 Prozent aller Schichten unterschritten. Konkrete Beobachtungen können schriftlich an die eigene Krankenkasse gemeldet werden. Bei Behandlungsfehler-Verdacht ist die Gutachterstelle der zuständigen Ärztekammer kostenlos zuständig.

Das BStabG ist noch kein beschlossenes Gesetz. Die Abstimmung ist nach bisherigem Zeitplan noch vor der Sommerpause 2026 geplant. Wer Einwände hat, kann sich bis dahin an Bundestagsabgeordnete oder Pflegeverbände wie DBfK und ver.di wenden; in dieser Phase sind parlamentarische Änderungen noch möglich.

Häufige Fragen zu Pflegebudget, Krankenhaus und Patientenrechten

Was ist der Unterschied zwischen dem Pflegebudget im Krankenhaus und meinem monatlichen Pflegegeld?

Das Krankenhaus-Pflegebudget finanziert das Pflegepersonal auf Stationen und kommt aus der Krankenversicherung; es fließt nie an Sie persönlich. Ihr monatliches Pflegegeld stammt aus der Pflegeversicherung und wird direkt an Sie oder Ihre Pflegeperson ausgezahlt. Die Deckelung im BStabG betrifft ausschließlich das Krankenhaus-Instrument, nicht Ihren persönlichen Anspruch.

Kann ich das Krankenhaus für einen planbaren Eingriff selbst wählen?

Ja. Als gesetzlich Versicherter haben Sie das Recht, unter zugelassenen Krankenhäusern zu wählen, die den Eingriff durchführen. Nutzen Sie den Pflegepersonalquotienten des InEK als Vergleichsgröße: Sie finden die Daten auf der Webseite des InEK unter Pflegepersonalquotienten, jährlich aktualisiert, für jeden Standort separat ausgewiesen.

Was kann ich tun, wenn das Entlassmanagement nicht stattfindet?

Der Anspruch auf Entlassmanagement richtet sich nach § 39 Abs. 1a SGB V auch gegen Ihre Krankenkasse. Wenn das Krankenhaus die Koordination nicht organisiert, können Sie die Kasse direkt um Unterstützung bei der Anschlussversorgung bitten. Sprechen Sie den Sozialdienst des Krankenhauses frühzeitig an, nicht erst am Tag vor der Entlassung.

Muss ich beim Krankenhausaufenthalt meinen Pflegegrad angeben?

Eine bundesrechtliche Meldepflicht gibt es nicht; Krankenhäuser fragen ihn oft nicht aktiv ab. Legen Sie den Pflegegrad-Bescheid dennoch beim Aufnahmegespräch vor und verlangen Sie, dass er in der Pflegeanamnese dokumentiert wird. Nur was dokumentiert ist, kann im weiteren Aufenthalt und bei einer späteren Beschwerde als Grundlage genutzt werden.

Wann sollte ich nach dem Krankenhausaufenthalt die Pflegegrad-Höherstufung beantragen?

So früh wie möglich; ein Neubegutachtungsantrag bei der Pflegekasse setzt keine Frist voraus und kann direkt nach der Entlassung gestellt werden. Lassen Sie sich Krankenhausentlassungsberichte und ärztliche Befunde beim Entlassgespräch aushändigen; sie sind beim Begutachtungsgespräch wichtige Belege.

Quellen

Bundesgesundheitsministerium (BMG): Bundeskabinett beschließt GKV-Beitragssatzstabilisierungsgesetz, 29. April 2026

Bundesministerium der Justiz: Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), §§ 630a–630h Behandlungsvertrag

GKV-Spitzenverband: Rahmenvertrag Entlassmanagement nach § 39 Abs. 1a SGB V, 14. Änderungsvereinbarung (rückwirkend zum 01.04.2026)