Arbeitnehmer aufgepasst: Das notiert der Arbeitgeber über Sie

Was der Chef über Sie notiert: So nehmen Arbeitnehmer Einsicht in ihre Personalakte

Ein Vermerk über angebliche Unpünktlichkeit, eine schlechte Beurteilung oder eine längst bestrittene Abmahnung: Was in der Personalakte steht, kann Beschäftigte noch Jahre später einholen. Trotzdem kennen viele Arbeitnehmer nur die Schreiben, die ihnen persönlich ausgehändigt wurden.

Dabei müssen sie nicht abwarten, bis eine Beförderung scheitert oder eine Kündigung droht. Sie können ihre Personalakte einsehen und verlangen, dass ihre eigene Erklärung zu einem Eintrag beigefügt wird.

Wer einen Fehler entdeckt, sollte allerdings genau formulieren, was er erreichen möchte. Einsicht, Gegendarstellung, Berichtigung und Entfernung sind unterschiedliche Anliegen.

Sie brauchen keinen Verdacht gegen den Arbeitgeber

Nach § 83 Betriebsverfassungsgesetz dürfen Arbeitnehmer die über sie geführten Personalakten einsehen. Dafür müssen sie weder einen konkreten Fehler nachweisen noch erklären, warum sie nachschauen möchten.

Das Einsichtsrecht besteht auch in Betrieben ohne gewählten Betriebsrat. Die folgende Anleitung betrifft vor allem Arbeitsverhältnisse in der Privatwirtschaft; im öffentlichen Dienst und für besondere Beschäftigtengruppen sind zusätzliche oder andere Vorschriften zu beachten.

Die Personalakte endet nicht am Aktendeckel

Zur Personalakte können der Arbeitsvertrag, Bewerbungsunterlagen, Fortbildungsnachweise, Beurteilungen und Abmahnungen gehören. Auch Unterlagen über Urlaub oder Arbeitsunfähigkeit können zulässiger Bestandteil sein, ohne dass der Arbeitgeber deshalb beliebig persönliche Informationen sammeln dürfte.

Für das Einsichtsrecht zählt nicht allein, welchen Ordner die Personalabteilung vorlegt. Auch gesondert geführte Unterlagen können dazugehören, wenn sie die persönlichen oder dienstlichen Verhältnisse des Beschäftigten betreffen und mit dem Arbeitsverhältnis zusammenhängen.

Das gilt unabhängig davon, ob die Informationen auf Papier oder elektronisch vorliegen. Ob einzelne Arbeitsnotizen oder interne Nachrichten zur Personalakte gehören, hängt von ihrem Inhalt und ihrer Funktion ab; einen Zugriff auf sämtliche Unterlagen des Vorgesetzten vermittelt § 83 BetrVG nicht.

So verlangen Sie einen Termin zur Akteneinsicht

Wenden Sie sich an die Personalabteilung oder die zuständige Stelle beim Arbeitgeber und bitten Sie um einen zeitnahen Termin. Eine kurze E-Mail hilft, die Anfrage und die Antwort später nachzuvollziehen.

Eine mögliche Formulierung lautet:

„Ich möchte gemäß § 83 BetrVG Einsicht in meine vollständige Personalakte nehmen. Bitte schlagen Sie mir einen zeitnahen Termin vor und beziehen Sie auch elektronische Bestandteile sowie gesondert geführte Nebenakten ein, die zu meiner Personalakte gehören.“

Die Einsicht ist grundsätzlich während der Arbeitszeit zu ermöglichen, wobei betriebliche Abläufe berücksichtigt werden müssen. Stimmen Sie deshalb den Termin ab, statt die Unterlagen unangekündigt selbst aus einem Schrank oder einem fremden Benutzerkonto zu holen.

Fragen Sie bei einer digitalen Akte nach einem Zugang, über den Sie die betreffenden Dokumente vollständig lesen können. Eine bloße Zusammenfassung durch die Personalabteilung ersetzt den eigenen Einblick nicht.

Ein Betriebsratsmitglied darf Sie begleiten

Sie können zur Akteneinsicht ein Mitglied des Betriebsrats hinzuziehen. Teilen Sie dies bei der Terminvereinbarung mit, damit die Begleitung organisiert werden kann.

Das Betriebsratsmitglied muss über den Inhalt schweigen, soweit Sie es nicht im Einzelfall davon entbinden. Aus der Begleitung folgt deshalb keine allgemeine Erlaubnis, Ihre Unterlagen im gesamten Betriebsrat zu besprechen.

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Für einen Rechtsanwalt besteht aus § 83 BetrVG kein entsprechender automatischer Begleitungsanspruch. Das Bundesarbeitsgericht hat einen solchen Anspruch jedenfalls für einen Fall verneint, in dem der Arbeitnehmer Kopien anfertigen und anschließend anwaltlich prüfen lassen konnte (Urteil vom 12. Juli 2016, 9 AZR 791/14).

Beim Lesen zählen konkrete Angaben

Prüfen Sie bei belastenden Einträgen, wer was über welchen Vorgang festgehalten hat. Notieren Sie Datum, Verfasser und die genaue beanstandete Aussage, damit Sie später nicht nur aus der Erinnerung argumentieren müssen.

Vergleichen Sie Vorwürfe mit vorhandenen Unterlagen, etwa einer Urlaubsgenehmigung, einer Arbeitszeitaufzeichnung oder einer dienstlichen Nachricht. Halten Sie außerdem fest, wenn erwähnte Anlagen fehlen oder Sie bestimmte Bestandteile nicht einsehen konnten.

Kopien sind möglich, aber der Anspruch hat Grenzen

Aus dem Einsichtsrecht folgt kein pauschaler Anspruch darauf, dass der Arbeitgeber die gesamte Akte als Kopie zusendet. Das Bundesarbeitsgericht hat am 16. April 2026 bestätigt, dass § 83 BetrVG Kopien auf eigene Kosten in angemessenem Umfang umfasst, aber keine vollständige Vervielfältigung sämtlicher Personalunterlagen garantiert (8 AZR 169/25).

Benennen Sie deshalb die Unterlagen, von denen Sie eine Kopie benötigen, möglichst konkret. Tarifverträge, Betriebsvereinbarungen oder vertragliche Zusagen können weitergehende Rechte vorsehen.

Daneben gewährt Artikel 15 DSGVO einen eigenen Anspruch auf Auskunft und eine Kopie der verarbeiteten personenbezogenen Daten. Die erste Datenkopie ist grundsätzlich kostenlos; dieser Anspruch ist von Kopien im Rahmen der Akteneinsicht zu unterscheiden.

Auch die DSGVO verschafft nicht automatisch eine Kopie jedes vollständigen Dokuments, in dem Ihr Name auftaucht. Dokumentauszüge oder ganze Dokumente können aber erforderlich sein, wenn die Daten sonst nicht verständlich sind oder Datenschutzrechte nicht wirksam ausgeübt werden können; dabei sind auch Rechte anderer Personen zu berücksichtigen.

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Welche Anfrage zu welchem Ziel passt

Ihr Ziel Die passende Anfrage Worauf es ankommt Den Akteninhalt kennenlernen Einsicht in die vollständige Personalakte verlangen Auch zugehörige elektronische Bestandteile und Nebenakten einbeziehen Unterstützung beim Lesen erhalten Ein Betriebsratsmitglied hinzuziehen Die Begleitung unterliegt der gesetzlichen Verschwiegenheitspflicht Die eigene Sicht festhalten Beifügung einer Erklärung nach § 83 Absatz 2 BetrVG verlangen Den betroffenen Eintrag genau bezeichnen Falsche Tatsachen korrigieren Berichtigung der unrichtigen personenbezogenen Daten verlangen Fehler und richtige Angaben möglichst belegen Eine unberechtigte Abmahnung beseitigen Entfernung aus der Personalakte verlangen Eine Gegendarstellung allein entfernt die Abmahnung nicht Personenbezogene Daten als Kopie erhalten Auskunft und Datenkopie nach Artikel 15 DSGVO anfordern Datenkopie und vollständige Dokumentkopie sind zu unterscheiden

Falsche Tatsachen müssen Sie nicht einfach hinnehmen

Ist etwa ein genehmigter Urlaub als unentschuldigtes Fehlen erfasst, geht es um eine überprüfbare Tatsachenfrage. Nach Artikel 16 DSGVO können Beschäftigte die Berichtigung unrichtiger personenbezogener Daten verlangen.

Bezeichnen Sie den Fehler genau und legen Sie vorhandene Nachweise vor. Bitten Sie um eine schriftliche Bestätigung der Korrektur, damit klar bleibt, wie der Arbeitgeber mit Ihrer Beanstandung umgegangen ist.

Bei einer Leistungsbewertung ist die Lage häufig schwieriger als bei einem falschen Datum. Dass Beschäftigte eine Beurteilung für unfair halten, macht sie noch nicht automatisch zu einer nachweislich falschen Tatsachenangabe.

Eine Gegendarstellung gehört auf Verlangen zur Akte

Nach § 83 Absatz 2 BetrVG muss der Arbeitgeber Ihre Erklärung zum Inhalt der Personalakte auf Ihr Verlangen beifügen. Das betrifft auch Stellungnahmen zu Beurteilungen oder Gesprächsvermerken und ist nicht auf Abmahnungen beschränkt.

Schreiben Sie knapp, sachlich und mit erkennbarem Bezug zum beanstandeten Dokument. Erläutern Sie, welche Aussage Sie bestreiten, wie sich der Vorgang aus Ihrer Sicht ereignet hat und welche Unterlagen Ihre Darstellung stützen.

Eine passende Formulierung kann lauten: „Zum Vermerk vom 12. Oktober 2026 erkläre ich, dass für den genannten Fehltag eine schriftliche Urlaubsgenehmigung vorlag; eine Kopie füge ich bei.“ Ergänzen Sie ausdrücklich: „Ich verlange, diese Erklärung gemäß § 83 Absatz 2 BetrVG meiner Personalakte beizufügen.“

Bewahren Sie die Erklärung samt Nachweisen auf und lassen Sie sich den Eingang bestätigen. Bei einer späteren Einsicht können Sie kontrollieren, ob sie tatsächlich beigefügt wurde.

Eine Gegendarstellung ersetzt nicht die Entfernung einer Abmahnung

Mit der Beifügung Ihrer Erklärung ist noch nicht entschieden, ob der ursprüngliche Vorwurf berechtigt war. Wenn eine Abmahnung falsche Tatsachen enthält oder aus anderen Gründen unberechtigt ist, kann zusätzlich ein Anspruch auf Entfernung bestehen.

Das Bundesarbeitsgericht nennt unter anderem unbestimmte Vorwürfe, falsche Tatsachen, eine fehlerhafte rechtliche Bewertung und Unverhältnismäßigkeit als mögliche Gründe (Urteil vom 19. Juli 2012, 2 AZR 782/11). Welche Fehler häufig vorkommen, erläutert auch unser Beitrag über fünf Gründe für eine unberechtigte Abmahnung.

Umgekehrt verschwindet eine berechtigte Abmahnung nicht automatisch nach zwei Jahren aus der Akte. Ob sie entfernt werden muss, hängt insbesondere davon ab, ob der Arbeitgeber noch ein schutzwürdiges Interesse an ihrer Aufbewahrung hat.

Wenn der Arbeitgeber den Einblick verweigert

Bitten Sie bei einer Ablehnung um eine schriftliche Begründung und setzen Sie für die Terminvereinbarung eine angemessene Frist. Betriebsrat, Gewerkschaft oder eine arbeitsrechtliche Beratung können helfen, den Anspruch durchzusetzen; gegebenenfalls kommt eine Klage beim Arbeitsgericht in Betracht.

Bei verweigerten Datenschutzrechten können Sie sich außerdem an die zuständige Datenschutzaufsichtsbehörde wenden. Für einen DSGVO-Antrag gilt grundsätzlich eine Monatsfrist zur Reaktion, während § 83 BetrVG selbst keine starre Monatsfrist für die Akteneinsicht festlegt.

Liegt bereits eine schriftliche Kündigung vor, sollten Sie nicht erst das Ergebnis der Akteneinsicht abwarten. Für eine Kündigungsschutzklage gelten grundsätzlich drei Wochen ab Zugang; weshalb diese Frist ernst zu nehmen ist, erläutert auch unser Beitrag über Abmahnungen, Arbeitsanweisungen und Kündigung.

Auch nach dem Ausscheiden bleibt Einsicht möglich

Bewahrt der frühere Arbeitgeber Ihre Personalakte weiter auf, können Sie grundsätzlich auch nach dem Ende des Arbeitsverhältnisses Einsicht verlangen. Nach dem Bundesarbeitsgericht müssen Sie dafür kein besonderes berechtigtes Interesse nachweisen (Urteil vom 16. November 2010, 9 AZR 573/09).

Kurzes Beispiel aus der Praxis

Die Verkäuferin Sabine entdeckt bei der Akteneinsicht einen Vermerk, sie sei am 8. Oktober unentschuldigt nicht zur Arbeit erschienen. Tatsächlich hatte ihre Vorgesetzte den Urlaub schriftlich genehmigt.

Sabine legt die Genehmigung vor, verlangt die Berichtigung und reicht zusätzlich eine kurze Erklärung zur Aufnahme in die Personalakte ein. Sollte wegen desselben angeblichen Fehlens eine Abmahnung abgelegt sein, verlangt sie auch deren Entfernung und lässt eine Ablehnung prüfen.

Fragen und Antworten zur Personalakte

Muss ich begründen, warum ich meine Personalakte sehen möchte?

Nein, für die Einsicht ist kein besonderer Anlass erforderlich. Sie müssen weder einen Fehler vermuten noch bereits einen Streit mit dem Arbeitgeber haben.

Gilt das Einsichtsrecht auch ohne Betriebsrat?

Ja, ein gewählter Betriebsrat ist keine Voraussetzung für das Einsichtsrecht. Ohne Betriebsrat entfällt lediglich die Möglichkeit, ein Betriebsratsmitglied zur Einsicht hinzuzuziehen.

Darf ich auch die digitale Personalakte einsehen?

Ja, das Einsichtsrecht hängt nicht von der Papierform ab. Der Arbeitgeber muss die zu Ihrer Personalakte gehörenden elektronischen Unterlagen zugänglich machen.

Muss mir der Arbeitgeber die komplette Personalakte als Kopie schicken?

Aus § 83 BetrVG folgt kein pauschaler Anspruch auf Zusendung einer vollständigen Aktenkopie. Ein zusätzlicher Anspruch auf eine Datenkopie kann sich aus Artikel 15 DSGVO ergeben, wobei vollständige Dokumentkopien von weiteren Voraussetzungen abhängen.

Muss der Chef meiner Gegendarstellung zustimmen?

Nein, seine inhaltliche Zustimmung ist für die Beifügung Ihrer Erklärung zum Akteninhalt nicht erforderlich. Die Aufnahme der Gegendarstellung bedeutet allerdings auch nicht, dass er Ihren Standpunkt anerkennt.

Wird eine Abmahnung durch meine Gegendarstellung unwirksam?

Nein, die Gegendarstellung dokumentiert zunächst Ihre Sicht. Ob die Abmahnung unberechtigt ist und entfernt werden muss, ist gesondert zu prüfen.