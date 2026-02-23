Antrag auf Schwerbehinderung: Diese Unterlagen sollten nicht fehlen

Lesedauer 4 Minuten

Wer einen Schwerbehindertenausweis will, muss zuerst die Feststellung des Grades der Behinderung (GdB) und – wenn erforderlich – von Merkzeichen beantragen. Ohne Feststellungsbescheid gibt es keinen Ausweis. Entscheidend ist nicht, wie eindrucksvoll eine Diagnose klingt, sondern welche Funktionsbeeinträchtigungen sie im Alltag tatsächlich auslöst.

Bewertet wird die Teilhabebeeinträchtigung nach den versorgungsmedizinischen Grundsätzen der Versorgungsmedizin-Verordnung (VersMedV).

Feststellungsantrag nach SGB IX: Wo der Antrag hingehört und was er auslöst

Zuständig ist die Behörde am Wohnort, je nach Bundesland unterschiedlich organisiert und benannt. Sie prüft die Angaben, zieht medizinische Unterlagen heran und erlässt am Ende den Feststellungsbescheid, in dem GdB und gegebenenfalls Merkzeichen festgehalten werden.

Für Betroffene ist außerdem wichtig, ob es um einen Erstantrag oder eine Änderung geht. Wer noch keinen Bescheid hat, stellt den Erstantrag. Wer bereits einen GdB hat und sich der Zustand erheblich verändert hat, beantragt eine Änderung beziehungsweise Neufeststellung. In beiden Fällen gilt derselbe Maßstab: Nicht die Länge der Diagnoseliste, sondern die belegte Einschränkung im Alltag entscheidet.

Was Sie für den Antrag wirklich brauchen – und was das Verfahren beschleunigt

In der Praxis dreht sich alles um drei Elemente: ein wirksamer Antrag, eine vollständige Behandlerliste und verwertbare medizinische Nachweise. Wer hier sauber arbeitet, reduziert Rückfragen, Nachforderungen und Gutachtertermine.

Der Antrag muss vollständig ausgefüllt und unterschrieben sein. Ohne Unterschrift ist er nicht wirksam. Ebenso wichtig sind die Angaben zu behandelnden Ärztinnen und Ärzten, Kliniken, Reha-Einrichtungen und Therapien samt Anschriften.

Diese Liste ist der „Fahrplan“ für die Aktenanforderung. Wenn hier Lücken sind, entstehen Verzögerungen, weil die Behörde nachrecherchieren oder nachfragen muss.

Eine Schweigepflichtentbindung ist nicht zwingend, aber regelmäßig der pragmatischste Weg. Sie erlaubt der Behörde, Befundberichte direkt anzufordern.

Wer keine Entbindung erteilen will, kann das Verfahren trotzdem betreiben, sollte dann aber konsequent liefern: aktuelle, aussagekräftige Unterlagen in Kopie und geordnet, damit nichts „untergeht“ und am Ende nicht aus Mangel an Belegen vorsichtig entschieden wird.

Bei den Nachweisen zählt Qualität vor Menge. Besonders wirksam sind aktuelle Facharztberichte, die Funktionsstörungen konkret beschreiben, Entlassungsberichte aus Reha oder Krankenhaus, OP-Berichte, gutachterliche Stellungnahmen und nachvollziehbare Verlaufsberichte bei chronischen Erkrankungen. Bilddatenträger wie Röntgen-CDs helfen selten; entscheidend ist die schriftliche Bewertung der Auswirkungen.

Die wichtigste Faustregel: Diagnosen sind Überschriften – bewertet werden Einschränkungen

Viele Bescheide fallen nicht deshalb niedrig aus, weil Betroffene „zu gesund“ wären, sondern weil die Einschränkungen nicht greifbar beschrieben oder belegt sind. „Bandscheibe“, „Depression“, „Herzerkrankung“ – das sind Überschriften.

Für den GdB zählt, was das im Alltag konkret bedeutet: Wie weit geht jemand, wie sicher sind Treppen, wie belastbar ist der Kreislauf, wie lange hält Konzentration, wie stark sind Schmerzen, wie häufig gibt es Ausfälle, wie wirkt sich das auf Arbeit, Haushalt und soziale Teilhabe aus. Der GdB ist ein Maß der Teilhabebeeinträchtigung; die Diagnose ist nur der Ausgangspunkt.

Mini-Fall aus der Praxis: Eine Betroffene benennt mehrere Diagnosen, legt aber keine aktuellen Berichte bei. Die Behörde fordert nach. Erst Monate später kommt eine Facharztantwort. Am Ende wird zurückhaltend entschieden, weil die Funktionsausfälle nicht sauber dokumentiert sind. Konsequenz: Wer Nachteilsausgleiche braucht, verliert Zeit – und oft auch Handlungsspielraum.

Damit der Antrag nicht verwässert, hilft eine klare Priorisierung. Es ist sinnvoll, die stärksten und alltagsrelevantesten Einschränkungen zuerst zu benennen und mit den besten Unterlagen zu stützen. Zehn Nebenbaustellen ohne Beleg machen einen Antrag nicht stärker, sie machen ihn unklarer.

Merkzeichen: Kreuzchen reichen nicht – es zählt die passende Befundlage

Merkzeichen sind an konkrete Kriterien gebunden, etwa bei Mobilität, Orientierung oder einem besonderen Hilfebedarf. Ein Kreuzchen im Antrag ersetzt keine Begründung. Ohne einen aktuellen Bericht, der die typische Einschränkung für das gewünschte Merkzeichen nachvollziehbar beschreibt, wird häufig abgelehnt – selbst dann, wenn die subjektive Belastung hoch ist.

Wer Merkzeichen beantragt, sollte deshalb mindestens eine Unterlage beilegen, die den Zusammenhang zwischen Einschränkung und Merkzeichenanforderung sauber herstellt.

So läuft das Verfahren typischerweise ab

Nach Eingang des Antrags wertet die Behörde die Angaben aus und fordert Befundberichte bei den genannten Stellen an oder prüft die bereits eingereichten Unterlagen. Sind die Unterlagen unvollständig, zu alt oder widersprüchlich, kann ein Gutachten veranlasst werden.

Danach folgt der Feststellungsbescheid zu GdB und Merkzeichen. Erst auf dieser Grundlage wird – wenn die Voraussetzungen vorliegen – der Schwerbehindertenausweis ausgestellt.

Passfoto und Ausweis: Oft erst nach dem Bescheid

Ein Passfoto ist in der Regel für die Ausweisausstellung relevant, nicht zwingend für die reine Feststellung. Häufig wird das Foto erst nach dem Feststellungsbescheid angefordert oder im Ausweisprozess nachgereicht. Wer das im Blick hat, erspart sich unnötige Unsicherheit im frühen Stadium.

Die häufigsten Fehler, die Anträge ausbremsen

Typisch sind unvollständige Behandlerdaten, fehlende oder nicht aktuelle Unterlagen, Diagnosen ohne Funktionsbeschreibung und ungeordnete Dokumentensammlungen, bei denen das Wesentliche nicht erkennbar ist.

Die Konsequenz ist fast immer dieselbe: Nachforderungen, längere Laufzeiten, häufiger Gutachten – und am Ende ein Bescheid, der aus Sicht der Betroffenen zu niedrig ausfällt, weil er sich nur auf das stützen kann, was aktenkundig ist.

Bescheid prüfen: Frist, Akteneinsicht, gezieltes Nachlegen

Kommt der Bescheid, lohnt sich ein genauer Blick: Welche Gesundheitsstörungen wurden berücksichtigt, welche fehlen, wie wird die Funktionsbeeinträchtigung begründet, und warum wurden Merkzeichen abgelehnt.

In der Regel ist ein Widerspruch innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe möglich; maßgeblich ist die Rechtsbehelfsbelehrung im Bescheid.

Ein besonders wirksamer Schritt ist Akteneinsicht. Wer weiß, welche Befundberichte tatsächlich vorlagen und was die Behörde daraus übernommen hat, kann gezielt nachlegen.

Entscheidend ist dabei nicht, „noch mehr Diagnosen“ einzureichen, sondern aktuelle Unterlagen, die genau die strittigen Funktionsausfälle belegen. Genau an dieser Stelle kippt ein Verfahren häufig zugunsten der Betroffenen – oder bleibt wegen fehlender Belege stecken.

