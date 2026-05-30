Pflegegeld: Kein professioneller Dienst – Rentnerin bekommt weniger Verhinderungspflege zurück

Wer einen WG-Mitbewohner bittet, während des Urlaubs die Verhinderungspflege zu übernehmen, löst eine gesetzliche Mechanik aus, die kaum jemand kennt: Die Pflegekasse stuft jeden Haushaltsmitbewohner als nahestehende Person ein. Das Ergebnis ist eine Erstattungsgrenze, die bei Pflegegrad 2 auf 694 Euro im Jahr zusammenschrumpft, obwohl mit einem externen Pflegedienst bis zu 3.539 Euro abrufbar wären.

Bis zu 2.845 Euro gehen still und unbemerkt verloren, nur weil die Ersatzpflege unter demselben Dach organisiert wurde.

Warum der WG-Mitbewohner bei der Verhinderungspflege wie ein enger Verwandter gilt

Die meisten Pflegehaushalte gehen davon aus: Solange die Ersatzpflegeperson keine Verwandte ist, gelten für sie die normalen Erstattungsregeln. Das ist falsch. Das Gesetz unterscheidet nicht nur zwischen Verwandten und Fremden, sondern zieht eine zweite Trennlinie: Wer mit dem Pflegebedürftigen in häuslicher Gemeinschaft lebt, fällt in dieselbe Beschränkungskategorie wie Eltern, Kinder und Geschwister.

Häusliche Gemeinschaft bedeutet im pflegerechtlichen Sinne schlicht: dieselbe Wohnadresse. Ein WG-Zimmer im selben Haus reicht aus. Die Pflegekasse stellt keine Fragen nach der Intensität der Beziehung, nach geteilten Ausgaben oder gegenseitiger Fürsorge. Entscheidend ist die gemeinsame Wohnsituation.

Nachbarn im Treppenhaus, Freunde mit eigener Wohnung, ein Pflegedienst aus der Stadt: Sie alle fallen nicht unter die Einschränkung. Der WG-Mitbewohner schon.

Seit dem 1. Juli 2025 hat sich durch das Pflegeunterstützungs- und -entlastungsgesetz die finanzielle Bedeutung dieser Unterscheidung drastisch vergrößert. Weil Verhinderungs- und Kurzzeitpflege seither aus einem gemeinsamen Jahresbetrag von bis zu 3.539 Euro finanziert werden, ist der Abstand zwischen dem, was eine externe Fachkraft kostet, und dem, was die Pflegekasse beim WG-Mitbewohner anerkennt, größer als je zuvor.

Verhinderungspflege durch WG-Mitbewohner: Der Erstattungsdeckel nach Pflegegrad

Übernimmt ein WG-Mitbewohner die Verhinderungspflege ohne Bezahlung, gilt als Ausgangsgröße: Die Pflegekasse erstattet pro Kalenderjahr maximal das doppelte monatliche Pflegegeld des jeweiligen Pflegegrades. Das steht in § 39 Abs. 3 SGB XI. Nicht weniger, aber eben auch nicht mehr, sofern keine zusätzlichen Aufwendungen nachgewiesen werden.

Was das konkret bedeutet, zeigt die Tabelle nach Pflegegrad. Die Pflegegeldbeträge gelten seit dem 1. Januar 2025 unverändert auch für 2026:

Pflegegrad 2: Pflegegeld 347 Euro monatlich, Erstattungsdeckel 694 Euro im Jahr

Pflegegrad 3: Pflegegeld 599 Euro monatlich, Erstattungsdeckel 1.198 Euro im Jahr

Pflegegrad 4: Pflegegeld 800 Euro monatlich, Erstattungsdeckel 1.600 Euro im Jahr

Pflegegrad 5: Pflegegeld 990 Euro monatlich, Erstattungsdeckel 1.980 Euro im Jahr

Dem gegenüber steht der gemeinsame Jahresbetrag nach § 42a SGB XI: bis zu 3.539 Euro, die mit einem externen Pflegedienst oder einer professionellen Einzelpflegekraft vollständig ausgeschöpft werden können. Die Differenz beträgt je nach Pflegegrad zwischen 1.559 und 2.845 Euro. Das ist keine Auslegungsfrage. Es ist die Konsequenz einer gesetzlichen Unterscheidung, die in der Praxis kaum kommuniziert wird und die Pflegekasse auch nicht von sich aus erklärt.

Der Aufstockungsweg: Wenn Ausgaben-Nachweise die Erstattung erhöhen

Der Grundbetrag des doppelten Pflegegeldes ist eine Standardregel, kein absolutes Limit. Das Gesetz sieht eine wenig bekannte Öffnungsklausel vor: Auf Nachweis erstattet die Pflegekasse zusätzlich notwendige Aufwendungen, die der WG-Mitbewohner im Zusammenhang mit der Ersatzpflege hatte.

Die Gesamterstattung darf dabei 3.539 Euro pro Jahr nicht übersteigen. Das heißt: Der Aufstockungsweg existiert, er ist aber nach oben begrenzt und setzt Belege voraus.

Was die Pflegekasse in diesem Rahmen anerkennt: Fahrtkosten, wenn die Pflegeperson für die Übernahme aus einem anderen Ort anreist, Kosten für eigens beschaffte Verbrauchsmaterialien und nachgewiesener Verdienstausfall, wenn die Pflegeperson dafür einen Arbeitstag opfert. Entscheidend ist der unmittelbare Zusammenhang mit der Pflegetätigkeit.

Wer diesen Weg geht, sollte die Belege bereits während der Pflegezeit sammeln, nicht erst beim Erstattungsantrag.

Dorothea W., 71, aus Leipzig, lebt in einer Seniorenwohngemeinschaft. Ihr Pflegegrad ist 4. Als ihre Tochter für drei Wochen nicht pflegen kann, springt WG-Mitbewohner Roland (67) ein. Er fährt täglich von seinem Nebenjob zur gemeinsamen WG: 18 Kilometer hin und zurück, drei Wochen, rund 90 Euro Fahrtkosten.

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Das ändert die Rechnung: Anstatt nur 1.600 Euro (doppeltes Pflegegeld PG4) bekommt Dorothea 1.690 Euro erstattet. Den vollen Abstand zu professioneller Pflege schließt das nicht, wohl aber den Teil, für den es Belege gibt.

Wann ein externer Pflegedienst trotz höherem Stundensatz rechnet

Die Rechnung wirkt auf den ersten Blick eindeutig: WG-Mitbewohner kostet nichts, Pflegedienst kostet Geld. Der entscheidende Punkt liegt woanders. Die Pflegekasse erstattet beim externen Dienst bis zu 3.539 Euro. Beim WG-Mitbewohner ohne Aufwandsnachweise höchstens das doppelte Pflegegeld. Die Differenz kommt nicht aus der eigenen Tasche, sie bleibt schlicht ungenutzt.

Drei Konstellationen, in denen die Beauftragung eines externen Dienstes klar günstiger ist: Der Pflegegrad ist niedrig, vor allem Pflegegrad 2, weil hier die Differenz mit 2.845 Euro am größten ist. Die Verhinderungspflegezeit ist lang, etwa mehrere Wochen, so dass die volle Budgetausschöpfung realistisch wird. Und der Jahresbetrag wurde noch nicht durch andere Leistungen verbraucht, steht also vollständig bereit.

Wer dagegen in Pflegegrad 5 ist und das Jahresbudget bereits zu einem erheblichen Teil für Kurzzeitpflege genutzt hat, liegt mit 1.980 Euro WG-Deckel möglicherweise nahe an dem, was der Restbetrag hergibt. Dann ändert sich die Abwägung. Die Rechnung lohnt sich in jedem Fall einmal konkret aufzumachen, bevor die Entscheidung fällt.

Wer erwerbsmäßig pflegt, verliert den Deckel

Wer den vollen Jahresbetrag ausschöpfen will und dabei auf den WG-Mitbewohner setzen möchte, hat eine saubere Option: Die Ersatzpflege muss erwerbsmäßig ausgeübt werden. Dann gilt die 2-Monats-Grenze nicht. Ein geringfügiges Beschäftigungsverhältnis, also ein Minijob mit ordentlichem Vertrag, Meldung bei der Minijob-Zentrale und Lohnabrechnung, erfüllt die Voraussetzung.

Der Pflegebedürftige wird für den Zeitraum zum Arbeitgeber, der WG-Mitbewohner zum Minijob-Beschäftigten. Die Kosten erstattet die Pflegekasse bis zur Grenze von 3.539 Euro. Was bürokratischer klingt als es ist: Die Anmeldung bei der Minijob-Zentrale dauert wenige Minuten online. Wer diesen Weg geht, legt dem Erstattungsantrag den Beschäftigungsvertrag und die Lohnabrechnung bei.

Schritt für Schritt: So beantragen Sie die Verhinderungspflege korrekt

Eine Vorabklarstellung: Ein Antrag muss nicht vor der Pflegedurchführung gestellt werden. Die Erstattung kann bis zum Ende des Jahres beantragt werden, das auf die Durchführung der Ersatzpflege folgt. Wer die Verhinderungspflege im Frühjahr 2026 organisiert hat und den Antrag erst im Herbst 2027 stellt, ist noch fristgerecht.

Der Antrag läuft über die Pflegekasse des Pflegebedürftigen. Einzureichen sind der Antragsvordruck, ein Nachweis über den Zeitraum der Verhinderung, Angaben zur Ersatzpflegeperson einschließlich ihrer Wohnsituation, sowie bei Aufstockungsantrag die Belege über entstandene Aufwendungen. Beim Minijob-Weg kommen Beschäftigungsvertrag und Lohnabrechnungen hinzu.

Ein letzter Hinweis, der bei der Planung oft fehlt: Während einer tageweisen Verhinderungspflege, also wenn die reguläre Pflegeperson täglich acht Stunden oder länger ausfällt, zahlt die Pflegekasse das Pflegegeld nur zur Hälfte weiter. Bei stundenweiser Verhinderung unter acht Stunden täglich bleibt das volle Pflegegeld erhalten. Wer die Entlastung für mehrere Wochen plant, verliert in dieser Zeit also einen Teil des laufenden Pflegegeldes.

Häufige Fragen zur Verhinderungspflege durch WG-Mitbewohner

Gilt die Deckelung auch, wenn der WG-Mitbewohner keine Verwandte ist?

Ja. Das Gesetz verbindet die Einschränkung nicht nur mit Verwandtschaft, sondern auch mit dem gemeinsamen Wohnen. Wer dieselbe Wohnadresse hat wie der Pflegebedürftige, fällt in dieselbe Kategorie wie Eltern oder Geschwister. Freunde mit eigener Wohnung sind davon nicht betroffen.

Kann ich rückwirkend beantragen, wenn ich von der Deckelung nichts wusste?

Ja, die Erstattung kann rückwirkend beantragt werden. Die Frist läuft bis zum Jahresende des auf die Durchführung folgenden Jahres. Allerdings ändert das rückwirkend nichts an der Höhe: Hat die Pflegekasse korrekt nach der 2-Monats-Grenze abgerechnet, bleibt es dabei. Die Wahl des Pflegenden lässt sich nachträglich nicht mehr ändern.

Was passiert, wenn das Jahresbudget schon für Kurzzeitpflege genutzt wurde?

Das Jahresbudget von 3.539 Euro gilt für Verhinderungs- und Kurzzeitpflege zusammen. Wer bereits Kurzzeitpflege in Anspruch genommen hat, kann den noch nicht verbrauchten Restbetrag für Verhinderungspflege nutzen. Der WG-Deckel bezieht sich dann auf diesen Restbetrag.

Wie lange im Voraus muss ich den externen Pflegedienst beauftragen?

Eine gesetzliche Mindestvorlaufzeit gibt es nicht. Viele ambulante Pflegedienste verlangen 48 bis 72 Stunden für die Einsatzplanung. Wer auf spontane Verhinderungen vorbereitet sein will, klärt die Konditionen am besten im Voraus, bevor der Bedarf akut wird.

Kann ich von Jahr zu Jahr neu entscheiden, wer die Ersatzpflege übernimmt?

Ja. Das Jahresbudget wird zum 1. Januar neu aufgefüllt. Welche Person die Ersatzpflege übernimmt, kann von Jahr zu Jahr und von Fall zu Fall neu geregelt werden. Es gibt keine Bindung an frühere Entscheidungen.

Quellen:

Bundesministerium für Gesundheit: Leistungsbeträge der sozialen Pflegeversicherung ab 1. Januar 2025 (BAnz AT 12.12.2024 B7)

Gesetze im Internet / dejure.org: § 39 SGB XI – Häusliche Pflege bei Verhinderung der Pflegeperson, Fassung ab 01.01.2026

Gesetze im Internet / dejure.org: § 42a SGB XI – Gemeinsamer Jahresbetrag, Fassung ab 01.07.2025