Bürgergeld: Wann darf man ab Juli 2026 ablehnen, ohne den Regelbedarf zu verlieren?

Ab dem 1. Juli 2026 gilt in der Grundsicherung wieder der Vermittlungsvorrang: § 3a SGB II in der neuen Fassung verpflichtet das Jobcenter, die schnelle Vermittlung in Arbeit über Weiterbildung und andere Eingliederungsleistungen zu stellen. Die Sozialverbände SoVD und VdK warnen vor einem Drehtüreffekt, also dem schnellen Wechsel aus einem prekären Aushilfsjob zurück in den Leistungsbezug.

Wer aus dieser Kritik aber schließt, eine zugewiesene Arbeit ablehnen zu dürfen, riskiert seit dem 23. April 2026 den Verlust des gesamten Regelbedarfs. Die Verbandskritik ist kein Ablehnungsgrund, sondern ein Argument, das nur an einer einzigen Stelle im Gesetz greift.

Was der Vermittlungsvorrang ab Juli 2026 wirklich vorschreibt

Der Vermittlungsvorrang kehrt mit dem Dreizehnten Gesetz zur Änderung des SGB II zurück, das der Bundestag am 5. März 2026 beschlossen und der Bundesrat im März 2026 gebilligt hat. Die Bürgergeldreform hatte den Vorrang 2023 abgeschafft und der Weiterbildung Vortritt gegeben; nun kehrt sich diese Logik um.

Die Vermittlung in Ausbildung oder Arbeit geht ab dem 1. Juli 2026 nicht nur der Geldleistung vor, sondern auch sonstigen Eingliederungsleistungen wie Weiterbildung oder Coaching. Das Jobcenter prüft zuerst die sofortige Arbeitsaufnahme, bevor es eine Qualifizierung bewilligt. Der Vorrang gilt für alle erwerbsfähigen Leistungsberechtigten, auch für Aufstockende mit ergänzendem Leistungsbezug.

Drehtüreffekt: Was SoVD und VdK am Vermittlungsvorrang kritisieren

Der SoVD bewertet den Vorrang der schnellen Vermittlung in jedwede Arbeit überaus kritisch. Die Gefahr sei groß, dass Menschen in Beschäftigung ohne langfristige Perspektive gedrängt werden und Drehtüreffekte entstehen: ein schnelles Hin- und Herwechseln zwischen prekärem Job und Grundsicherung.

Der VdK lehnt die Reform ebenfalls ab. „Die neue Grundsicherung ist alles andere als neu. Sie ist eine Rolle rückwärts”, erklärte VdK-Präsidentin Verena Bentele; Vermittlungsvorrang und Totalsanktionen hätten noch nie dauerhaft in Arbeit gebracht.

Der Begriff stammt aber nicht nur von den Kritikern. Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales schreibt in seiner FAQ zur Reform, Drehtüreffekte „werden weiterhin vermieden”. Über das Ziel besteht Einigkeit, gestritten wird über den Weg.

Warum die Drehtür-Kritik kein wichtiger Grund für eine Ablehnung ist

Hier liegt der gefährlichste Irrtum: Viele lesen die Verbandskritik als Erlaubnis, eine schlechte Stelle oder eine sinnlose Maßnahme einfach abzulehnen. Das Gegenteil stimmt. Wer eine zumutbare Arbeit ohne wichtigen Grund ablehnt, dem kann das Jobcenter nach § 31a SGB II seit dem 23. April 2026 den gesamten Regelbedarf streichen, schon bei der ersten Pflichtverletzung.

Wer eine zugewiesene Maßnahme nicht antritt oder abbricht, begeht ebenfalls eine Pflichtverletzung. Die Folge ist eine Minderung von 30 Prozent des Regelbedarfs für drei Monate. Bei 563 Euro Regelbedarf sind das 168,90 Euro im Monat, zusammen 506,70 Euro. Wiederholte Meldeversäumnisse ab dem 1. Juli 2026 kosten ebenfalls 30 Prozent, beim dritten versäumten Termin in Folge den kompletten Regelbedarf.

Ein wichtiger Grund im Sinne des Gesetzes ist etwas anderes als eine politische Bewertung. Maßgeblich sind die Zumutbarkeitskriterien des § 10 SGB II: eine ärztlich belegte gesundheitliche Einschränkung, eine nicht gesicherte Kinderbetreuung oder vergleichbare Hinderungsgründe.

Dass eine Stelle nach Ansicht von Verbänden in die Drehtür führt, zählt für sich genommen nicht dazu. Wer sich allein darauf beruft, steht nach der Ablehnung ohne Geld da.

So wird das Drehtür-Argument rechtlich wirksam

Das Drehtür-Argument hat dennoch einen festen Platz im Gesetz, nur an anderer Stelle, als die meisten vermuten. § 3a SGB II lässt eine Ausnahme zu: Eine Eingliederungsleistung geht der sofortigen Vermittlung vor, wenn sie für eine dauerhafte Eingliederung „erfolgversprechender” ist. Das gilt insbesondere für unter 30-Jährige, schließt Ältere aber nicht aus.

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Genau hier greift die Drehtür-Logik. Das Ministerium begründet die Ausnahme selbst mit der Vermeidung von Drehtüreffekten: Wer nach einer Schnellvermittlung in drei Monaten wieder beim Jobcenter steht, wurde nicht dauerhaft integriert.

Die Gesetzesbegründung hält fest, dass das Ziel nachhaltiger Integration durch Qualifizierung erhalten bleibt. Wer eine Weiterbildung statt einer Aushilfsstelle anstrebt, argumentiert also mit dem Gesetz, nicht gegen es.

Petra L., 47, aus Kassel, gelernte Einzelhandelskauffrau, soll in befristete Leiharbeit vermittelt werden. Statt abzulehnen, beantragt sie schriftlich eine Umschulung: Die Leihstelle ende absehbar nach wenigen Monaten und führe zurück in den Bezug, während die Qualifizierung sie dauerhaft unabhängig mache.

Damit liefert sie dem Jobcenter genau die Prognose, die das Gesetz für eine Abweichung vom Vorrang verlangt. Das Jobcenter muss diese Abwägung treffen und eine Ablehnung begründen.

Maßnahme oder Job ablehnen: Was Betroffene konkret tun sollten

Wer einen wichtigen Grund hat, muss ihn aktiv vorbringen, denn das Jobcenter prüft Ausnahmen nicht von sich aus. Ein ärztliches Attest sollte die konkrete Einschränkung benennen und nicht älter als drei Monate sein; eine fehlende Kinderbetreuung wird durch eine schriftliche Absage von Jugendamt oder Kita belegt. Mündliche Einwände bleiben oft undokumentiert und sind im Streitfall wertlos.

Wer eine Weiterbildung durchsetzen will, bringt die Erfolgsprognose schon in das Gespräch zum Kooperationsplan ein und lässt sie protokollieren. Gegen einen belastenden Bescheid hilft der Widerspruch innerhalb eines Monats nach Zugang, also ab dem Tag, an dem der Brief ankommt, nicht ab dem aufgedruckten Datum.

Gegen eine bereits vollzogene Kürzung gibt es einen schnellen Schutzweg: den Antrag auf einstweiligen Rechtsschutz beim Sozialgericht. Er kann die Kürzung vorläufig stoppen, ist gerichtskostenfrei und lässt sich ohne Anwalt stellen.

Wer den Unterschied zwischen politischer Kritik und rechtlichem Argument kennt, nutzt das Werkzeug, das im Gesetz selbst steht; wer ihn nicht kennt, riskiert den vollständigen Wegfall der Leistung.

Häufige Fragen zum Vermittlungsvorrang und zur Maßnahmen-Ablehnung

Darf ich eine Stelle ablehnen, weil sie unter meiner Qualifikation liegt?

Überqualifikation allein ist kein gesetzlicher Ausnahmetatbestand. In der Grundsicherung gilt nahezu jede legale Arbeit als zumutbar, auch unterhalb der bisherigen Qualifikation. Wer eine bessere Perspektive will, geht den Weg über die Erfolgsprognose für eine dauerhafte Eingliederung, nicht über eine schlichte Ablehnung.

Ich bin über 30. Habe ich überhaupt eine Chance auf Weiterbildung?

Ja. Die Ausnahme nennt unter 30-Jährige nur „insbesondere” und schließt Ältere nicht aus. Entscheidend ist die Begründung, dass die Qualifizierung für eine dauerhafte Eingliederung erfolgversprechender ist als die sofortige Vermittlung. Diese Prognose muss das Jobcenter abwägen und bei Ablehnung begründen.

Was passiert mit meiner Wohnung, wenn der Regelbedarf gestrichen wird?

Bei einem vollständigen Wegfall des Regelbedarfs werden die Unterkunfts- und Heizkosten direkt an den Vermieter gezahlt, und die Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung bleiben gedeckt. Der gesamte Lebensunterhalt fehlt jedoch. Genau deshalb zählt jeder Tag, und der Antrag beim Sozialgericht sollte ohne Verzögerung gestellt werden.

Quellen

Bundesministerium für Arbeit und Soziales: FAQ zur Umgestaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende

Deutscher Bundestag: Drucksache 21/3541, Entwurf eines Dreizehnten Gesetzes zur Änderung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch

Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II): §§ 3a, 10, 31a, 31b sowie Sozialgerichtsgesetz § 86b

Sozialverband Deutschland (SoVD): Stellungnahme zum Referentenentwurf der neuen Grundsicherung

Sozialverband VdK Deutschland: Pressemitteilung „Bentele zur neuen Grundsicherung”