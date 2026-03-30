Alleinerziehend: Diese Leistungen stehen Eltern 2026 jetzt zu

Lesedauer 6 Minuten

Alleinerziehend mit Kind zu sein bedeutet im Alltag meist vollen Einsatz. Gleichzeitig stellt sich für viele Eltern die Frage, wie die alleinerziehende Situation dauerhaft gestemmt werden kann. Gerade 2026 sollten Betroffene genau prüfen, welche staatlichen Leistungen ihnen zustehen.

Denn neben der Grundsicherung für Arbeitsuchende kommen oft noch weitere Hilfen wie Mehrbedarf für Alleinerziehende, Kindergeld, Kinderzuschlag, Wohngeld, Unterhaltsvorschuss oder Kinderkrankengeld infrage.

Das Problem: Viele Ansprüche werden gar nicht oder nicht vollständig genutzt, weil zahlreiche Regelungen kompliziert sind und sich einzelne Leistungen gegenseitig beeinflussen. Wer den Überblick verliert, verschenkt schnell Monat für Monat bares Geld.

Grundsicherung für Alleinerziehende 2026: Diese Regelsätze gelten

2026 bleiben die Regelsätze in der Grundsicherung für Arbeitsuchende unverändert. Für Alleinerziehende gilt weiterhin der Regelbedarf von 563 Euro monatlich. Hinzu kommen die Regelbedarfe für Kinder, gestaffelt nach Alter.

Für Kinder gelten 2026 folgende Beträge:

357 Euro bis 5 Jahre

390 Euro von 6 bis 13 Jahren

471 Euro von 14 bis 17 Jahren

451 Euro für 18- bis 24-Jährige im Haushalt ohne eigenen Haushalt

Zusätzlich können angemessene Kosten für Unterkunft und Heizung übernommen werden. Gerade bei Alleinerziehenden macht dieser Punkt einen erheblichen Teil des Gesamtanspruchs aus.

Mehrbedarf für Alleinerziehende: Extra zusätzlich zum Regelsatz

Alleinerziehende erhalten nicht nur den normalen Regelsatz, sondern auch einen Mehrbedarf. Dieser Zuschlag soll ausgleichen, dass Pflege, Erziehung und Alltagsorganisation allein getragen werden.

Bei einem Kind unter 7 Jahren beträgt der Mehrbedarf 36 Prozent des maßgeblichen Regelbedarfs. Das sind bei 563 Euro genau 202,68 Euro im Monat. Bei einem Kind ab 7 Jahren liegt der Mehrbedarf bei 12 Prozent, also 67,56 Euro monatlich.

Dieser Betrag kommt zusätzlich zur Grundsicherung hinzu. Viele Betroffene unterschätzen gerade diesen Posten oder wissen nicht, dass er gesondert berücksichtigt werden muss.

Beispiel 2026: So viel kann einer alleinerziehenden Mutter zustehen

Wie hoch der Gesamtanspruch ausfallen kann, zeigt ein einfaches Beispiel. Eine alleinerziehende Mutter mit einem 6-jährigen Kind erhält:

563,00 Euro Regelbedarf für die Mutter

202,68 Euro Mehrbedarf für Alleinerziehende

390,00 Euro Regelbedarf für das Kind

600,00 Euro Miete und Nebenkosten

120,00 Euro Heizkosten

Damit ergibt sich ein rechnerischer Gesamtbedarf von 1.875,68 Euro pro Monat.

Davon werden allerdings anrechenbare Einkommen abgezogen, etwa das Kindergeld oder Unterhaltszahlungen. Deshalb fällt die tatsächliche Auszahlung niedriger aus.

Beispiel aus der Praxis: Swantje und ihre drei Kinder Jako, Finn und Marja

Während ein einfaches Rechenbeispiel die Grundstruktur zeigt, wird bei größeren Familien noch deutlicher, wie stark sich Regelbedarf, Mehrbedarf und Wohnkosten summieren können.

Swantje lebt allein mit ihren drei Kindern Jako, Finn und Marja in einer Mietwohnung. Sie organisiert Betreuung, Schule, Einkäufe und den gesamten Familienalltag ohne Unterstützung eines Partners. Genau für solche Fälle ist der Mehrbedarf für Alleinerziehende besonders wichtig.

Für Swantje selbst wird der Regelbedarf von 563 Euro angesetzt. Dazu kommen die Regelbedarfe ihrer Kinder. Ist Jako 4 Jahre alt, werden für ihn 357 Euro berücksichtigt. Finn ist 9 Jahre alt und fällt damit in die Altersgruppe mit 390 Euro. Marja ist 15 Jahre alt, für sie gelten 471 Euro monatlich.

📚 Lesen Sie auch: Kündigung: Das Alter bestimmt mit die Höhe der Abfindungen

Weil Swantje mit drei Kindern allein lebt und diese überwiegend allein betreut, erhält sie zusätzlich den Mehrbedarf für Alleinerziehende. Bei drei Kindern liegt dieser in der Regel bei 60 Prozent des maßgebenden Regelbedarfs. Das sind bei 563 Euro genau 337,80 Euro im Monat.

Hinzu kommen die angemessenen Kosten für Unterkunft und Heizung. Bei einer beispielhaften Miete von 850 Euro und Heizkosten von 150 Euro ergibt sich folgende Rechnung:

Familienmitglied / Bedarf Betrag pro Monat Swantje Regelbedarf 563,00 Euro Mehrbedarf für Alleinerziehende 337,80 Euro Jako (4 Jahre) 357,00 Euro Finn (9 Jahre) 390,00 Euro Marja (15 Jahre) 471,00 Euro Miete und Nebenkosten 850,00 Euro Heizkosten 150,00 Euro Gesamtbedarf 3.118,80 Euro

Von diesem Gesamtbedarf werden dann vorrangige Einkommen und Leistungen abgezogen. Dazu zählen vor allem das Kindergeld für alle drei Kinder sowie mögliche Unterhaltszahlungen oder Unterhaltsvorschüsse. Erst danach ergibt sich die tatsächliche Auszahlung durch das Jobcenter.

Gerade dieses Beispiel zeigt, wie schnell der monatliche Bedarf einer alleinerziehenden Mutter mit mehreren Kindern deutlich über 3.000 Euro liegen kann. Viele Betroffene schauen nur auf den Regelsatz und übersehen, dass auch Mehrbedarf, Wohnkosten und Leistungen für die Kinder den Anspruch erheblich erhöhen.

Welche Leistungen Alleinerziehenden 2026 zustehen

Neben der Grundsicherung kommen für Alleinerziehende oft noch weitere Leistungen in Betracht. Besonders wichtig ist, dass nicht jede Familie dieselben Ansprüche hat. Entscheidend sind unter anderem Einkommen, Alter des Kindes, Wohnkosten und die Frage, ob Unterhalt gezahlt wird.

Tabelle: Diese Leistungen können Alleinerziehende 2026 beantragen

Leistung Was wichtig ist Grundsicherung für Arbeitsuchende Für Eltern mit wenig oder keinem Einkommen; Regelsatz für Alleinerziehende 563 Euro plus Wohnkosten und mögliche Mehrbedarfe Mehrbedarf für Alleinerziehende Zusätzlich zum Regelsatz; 36 Prozent bei einem Kind unter 7 Jahren, 12 Prozent bei einem Kind ab 7 Jahren Kindergeld 259 Euro pro Kind im Monat; wird bei der Grundsicherung als Einkommen angerechnet Kinderzuschlag Bis zu 297 Euro pro Kind; besonders wichtig für Familien knapp oberhalb der Grundsicherung Wohngeld Zuschuss zur Miete bei geringem Einkommen; kein zusätzlicher Anspruch neben Grundsicherung für dieselben Wohnkosten Kindesunterhalt Muss grundsätzlich vom anderen Elternteil gezahlt werden; Höhe richtet sich nach der Düsseldorfer Tabelle Unterhaltsvorschuss Wenn der andere Elternteil keinen oder zu wenig Unterhalt zahlt; staatliche Leistung für das Kind Kinderkrankengeld Wenn das Kind krank ist und Betreuung braucht; für Alleinerziehende besonders wichtig wegen der höheren Anzahl an Kinderkrankentagen

Kindergeld 2026: 259 Euro pro Kind

Das Kindergeld beträgt 2026 einheitlich 259 Euro pro Monat und Kind. Es wird unabhängig davon gezahlt, ob eine Familie Grundsicherung bezieht oder nicht.

Wichtig ist allerdings: Wer Grundsicherung erhält, bekommt durch das Kindergeld nicht automatisch mehr Geld zur Verfügung. Der Betrag wird in der Regel als Einkommen des Kindes angerechnet und mindert damit die Leistung des Jobcenters.

Kinderzuschlag 2026: Wichtige Hilfe für Eltern knapp über der Grundsicherung

Viele Alleinerziehende verdienen etwas zu viel für die Grundsicherung, kommen aber trotzdem finanziell kaum über den Monat. Genau für diese Fälle ist der Kinderzuschlag gedacht.

Newsletter zu Bürgergeld, Rente, Schwerbehinderung & Co. 📬 Wöchentliche Updates 👥 100.000+ Leser Newsletter Wenn du ein Mensch bist, lasse das Feld leer: 100 % spam-frei • jederzeit abbestellbar

2026 liegt der Höchstbetrag beim Kinderzuschlag bei bis zu 297 Euro pro Kind und Monat. Diese Leistung kann besonders dann helfen, wenn Eltern mit ihrem Einkommen knapp oberhalb der Grundsicherung liegen. In vielen Fällen lohnt sich außerdem die Kombination mit Wohngeld.

Gerade Alleinerziehende sollten diesen Anspruch prüfen, denn oft lässt sich dadurch ein Bezug von Grundsicherung vermeiden.

Wohngeld für Alleinerziehende 2026: Zuschuss zur Miete möglich

Wer keine Grundsicherung bezieht, aber bei hohen Wohnkosten finanziell belastet ist, kann Wohngeld beantragen. Diese Leistung soll helfen, die Miete tragbar zu halten.

Wichtig ist: Wohngeld wird grundsätzlich ab dem Monat der Antragstellung gezahlt. Es lohnt sich deshalb, nicht zu lange zu warten. In der Regel wird Wohngeld für zwölf Monate bewilligt. Danach ist ein neuer Antrag nötig.

Für Alleinerziehende mit niedrigem Einkommen kann Wohngeld zusammen mit dem Kinderzuschlag eine echte Alternative zur Grundsicherung sein.

Kindesunterhalt 2026: Der andere Elternteil muss grundsätzlich zahlen

Der Elternteil, bei dem das Kind nicht lebt, ist in der Regel verpflichtet, Kindesunterhalt zu zahlen. Wie hoch dieser ausfällt, richtet sich nach der Düsseldorfer Tabelle.

Gerade für Alleinerziehende ist dieser Anspruch finanziell entscheidend. Bleibt der Unterhalt ganz oder teilweise aus, sollte schnell geprüft werden, ob stattdessen Unterhaltsvorschuss beantragt werden kann.

Unterhaltsvorschuss 2026: Wenn kein Unterhalt gezahlt wird

Zahlt der andere Elternteil keinen oder zu wenig Unterhalt, springt der Staat mit Unterhaltsvorschuss ein. Damit soll sichergestellt werden, dass das Kind trotzdem versorgt ist.

2026 gelten folgende Beträge:

227 Euro für Kinder bis 5 Jahre

299 Euro für Kinder von 6 bis 11 Jahren

394 Euro für Kinder von 12 bis 17 Jahren

Der Unterhaltsvorschuss wird später vom unterhaltspflichtigen Elternteil zurückgefordert. Wer Grundsicherung erhält, muss beachten, dass der Unterhaltsvorschuss dort als Einkommen angerechnet wird.

Kinderkrankengeld 2026: Was Alleinerziehende wissen müssen

Wenn das Kind krank ist und zuhause betreut werden muss, können berufstätige Eltern Kinderkrankengeld erhalten. Für Alleinerziehende gelten dabei 2026 bessere Regeln als für Paare.

Alleinerziehende haben 30 Arbeitstage pro Kind und insgesamt maximal 70 Arbeitstage im Jahr Anspruch. Das Kinderkrankengeld beträgt in der Regel 90 Prozent des ausgefallenen Nettoentgelts.

Gerade für Alleinerziehende ist diese Leistung wichtig, weil bei Krankheit des Kindes oft keine andere Betreuung zur Verfügung steht.

Grundsicherung statt Bürgergeld: Was sich 2026 ändern soll

2026 steht die Umstellung vom Bürgergeld auf die neue Grundsicherung für Arbeitsuchende im Raum. Für Alleinerziehende ist besonders wichtig, dass die Regelsätze in der Nullrunde unverändert bleiben.

Außerdem soll künftig stärker darauf geschaut werden, ab wann Eltern dem Arbeitsmarkt wieder zur Verfügung stehen müssen. Ebenso werden die Unterkunftskosten strenger geprüft als bisher.

Für Betroffene bedeutet das: Ansprüche sollten 2026 noch genauer geprüft werden, damit keine Leistungen verloren gehen.

FAQ: Die fünf wichtigsten Fragen für Alleinerziehende 2026

1. Wie viel Grundsicherung bekommt eine alleinerziehende Mutter 2026?Das hängt vom Alter des Kindes, den Wohnkosten und weiterem Einkommen ab. Der Regelbedarf für die alleinerziehende Person liegt bei 563 Euro. Hinzu kommen der Regelbedarf des Kindes, mögliche Unterkunftskosten und der Mehrbedarf für Alleinerziehende.

2. Bekommen Alleinerziehende zusätzlich zum Regelsatz noch einen Zuschlag?

Ja. Alleinerziehende erhalten einen Mehrbedarf. Bei einem Kind unter 7 Jahren sind das 36 Prozent des Regelbedarfs, bei einem Kind ab 7 Jahren 12 Prozent.

3. Wird das Kindergeld auf die Grundsicherung angerechnet?

Ja. Das Kindergeld in Höhe von 259 Euro pro Kind wird in der Regel als Einkommen des Kindes berücksichtigt und mindert dadurch die Grundsicherung.

4. Was können Alleinerziehende beantragen, wenn sie knapp zu viel für Grundsicherung verdienen?

Dann kommen vor allem Kinderzuschlag und Wohngeld infrage. Diese Kombination kann helfen, den Lebensunterhalt zu sichern, ohne auf Grundsicherung angewiesen zu sein.

5. Was passiert, wenn der andere Elternteil keinen Unterhalt zahlt?

Dann kann Unterhaltsvorschuss beantragt werden. Diese Leistung zahlt der Staat für das Kind und versucht später, sich das Geld vom unterhaltspflichtigen Elternteil zurückzuholen.

Fazit: Alleinerziehende sollten 2026 alle Ansprüche genau prüfen

Alleinerziehende mit Kind sollten 2026 nicht nur auf eine einzelne Leistung schauen. Je nach Einkommen und Lebenssituation können mehrere Ansprüche gleichzeitig bestehen. Besonders wichtig sind die Grundsicherung mit Mehrbedarf, das Kindergeld, Kinderzuschlag, Wohngeld, Unterhaltsvorschuss und Kinderkrankengeld.

Wer nur eine dieser Leistungen übersieht, verliert unter Umständen jeden Monat viel Geld. Deshalb lohnt es sich, alle Ansprüche sorgfältig zu prüfen und Bescheide genau zu kontrollieren.