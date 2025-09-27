Abfindung trotz betriebsbedingter Kündigung: So sichern Sie sich ihre Ansprüche

Lesedauer 3 Minuten

Wer betriebsbedingt gekündigt wird, denkt sofort an eine Abfindung. Ein Automatismus existiert nicht, aber es gibt klare rechtliche Türöffner und handfeste Hebel in der Verhandlung.

Entscheidend sind die drei Wochen nach Zugang der Kündigung, die Qualität der Beweise zur Sozialauswahl und zum tatsächlichen Wegfall des Arbeitsplatzes sowie die Frage, ob ein Sozialplan greift oder ein gerichtlicher Auflösungsantrag im Raum steht.

Abfindung: Wo ein echter Anspruch entsteht – und wo nur Verhandlung hilft

Ein gesetzlicher Anspruch entsteht, wenn der Arbeitgeber die Abfindung ausdrücklich nach § 1a KSchG anbietet und die Klage unterbleibt; die Formel liegt dann bei einem halben Bruttomonatsverdienst pro Beschäftigungsjahr. Ein Anspruch kann ebenso aus einem Sozialplan folgen, wenn der Betrieb eine größere Umstrukturierung oder Stilllegung vollzieht.

Kommt es zu einer Betriebsänderung ohne ordnungsgemäßen Interessenausgleich, verschafft der Nachteilsausgleich zusätzliche Ansprüche. Schließlich kann das Gericht bei unzumutbarer Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses nach §§ 9, 10 KSchG die Auflösung gegen Abfindung aussprechen und dabei Obergrenzen abhängig von Alter und Betriebszugehörigkeit setzen.

In Kleinbetrieben mit regelmäßig weniger als zehn Beschäftigten gilt das Kündigungsschutzgesetz nicht, hier entsteht die Abfindung regelmäßig nur durch geschickte Verhandlung und durch die Aussicht, dass das Unternehmen einen Prozess vermeiden möchte.

Drei Wochen entscheiden über Verhandlungsmacht und Vergleichssumme

Mit der Kündigung beginnt die Frist zu laufen: Binnen drei Wochen muss die Kündigungsschutzklage beim Arbeitsgericht eingehen. Wer die Frist verstreichen lässt, verliert die stärkste Druckposition.

Selbst wenn am Ende kein Urteil fällt, erhöht bereits eine fristwahrende Klage die Vergleichsbereitschaft, weil der Arbeitgeber seine Dokumentation offenlegen und die Wirksamkeit der Kündigung verteidigen muss. Eine nachträgliche Klagezulassung bleibt die Ausnahme und sollte nicht einkalkuliert werden.

Wie hoch ist „üblich“? Von der Regelabfindung zur realen Spanne

Als Orientierungsgröße dient in der Praxis häufig die Regelabfindung von 0,5 Bruttomonatsgehältern je Beschäftigungsjahr. Dieser Startwert bildet den unteren mittleren Korridor, entscheidend bleibt jedoch das Prozessrisiko.

Stehen Angriffe gegen die Sozialauswahl gut, existieren übersehene freie Stellen, fehlen saubere Betriebsratsanhörungen oder wackeln Massenentlassungsanzeigen, verschiebt sich die Spanne deutlich nach oben. In Verhandlungen bewegt sich der Faktor häufig zwischen 0,25 und 1,0 pro Jahr, in Einzelfällen darüber, wenn das Risiko für den Arbeitgeber sichtbar ist.

Wird die Abfindung gerichtlich festgesetzt, gelten die gesetzlichen Deckelungen; außerhalb dieser Deckel bleibt in Vergleichen jede Zahl möglich, sofern beide Seiten zustimmen.

Beispielrechnung: Was die Spanne praktisch bedeutet

Angenommen, das Bruttomonatsgehalt liegt bei 3.600 Euro und die Beschäftigungszeit bei acht Jahren. Die Regelabfindung ergibt sich mit 3.600 × 0,5 × 8 = 14.400 Euro. Liegt die Risikolage des Arbeitgebers ungünstig, kann ein Faktor von 0,75 realistisch sein; die Spanne nähert sich dann 21.600 Euro.

Mit einem starken Auflösungsinteresse beider Seiten und weiteren Fehlern in der Dokumentation sind darüber hinausgehende Ergebnisse möglich. Die Rechnung zeigt, wie stark der Streitwert von der Beweislage abhängt.

Sozialauswahl: Vier harte Kriterien – und viele Angriffspunkte

Die Sozialauswahl entscheidet oft über die Höhe der Abfindung. Der Arbeitgeber muss unter vergleichbaren Arbeitnehmern diejenigen verschonen, die sozial schutzbedürftiger sind. Maßgeblich sind Dauer der Betriebszugehörigkeit, Lebensalter, Unterhaltspflichten und anerkannte Schwerbehinderung.

Nachvollziehbare Vergleichsgruppen, transparente Punkteschemata und dokumentierte Ausnahmen für Leistungsträger sind Pflicht. Fehlen klare Listen oder weichen die Angaben zwischen Personalgespräch, Betriebsratsanhörung und Klageerwiderung voneinander ab, steigt das Risiko des Arbeitgebers und damit die Vergleichssumme.

Weiterbeschäftigung statt Beendigung: „Ultima Ratio“ ernst nehmen

Betriebsbedingte Kündigungen sind nur zulässig, wenn der Arbeitsplatz tatsächlich entfällt und keine zumutbare Weiterbeschäftigung möglich ist. Freie Stellen im Betrieb oder – je nach Struktur – im Unternehmen müssen geprüft werden, notfalls mit Versetzung oder zumutbarer Qualifizierung.

Wer konkrete, unbesetzte Positionen benennt oder Stellenausschreibungen vorlegt, unterläuft das Argument vom „Wegfall des Arbeitsplatzes“. In der Verhandlung wirkt diese Darlegung oft stärker als abstrakte Rechtspositionen, weil sie den Kern der betriebsbedingten Kündigung trifft.

Formfehler mit Gewicht: Betriebsratsanhörung und Massenentlassung

Existiert ein Betriebsrat, muss der Arbeitgeber ihn vor der Kündigung ordnungsgemäß anhören. Unvollständige oder falsche Informationen, verspätete Unterrichtung oder eine gänzlich fehlende Anhörung führen zur Unwirksamkeit der Kündigung.

Bei größeren Personalabbaumaßnahmen kommen zudem Anzeige- und Konsultationspflichten ins Spiel. Fehler in diesem Verfahren begründen keine automatische Abfindung, sie verschieben jedoch das Prozessrisiko und damit die Vergleichsposition spürbar.

Beweise sichern: Welche Unterlagen jetzt den Unterschied machen

Mit Zugang der Kündigung zählt jeder Tag. Die Originalkündigung mit dokumentiertem Zugangsdatum bildet die Basis. Dazu gehören sämtliche Schreiben im Kontext der Betriebsratsanhörung, die Stellungnahme des Gremiums, Namens- und Punktelisten zur Sozialauswahl, Organisations- und Stellenpläne vor und nach der Umstrukturierung sowie interne oder öffentliche Hinweise auf freie Stellen.

Wer E-Mails zu Versetzungsangeboten, Qualifizierungsanfragen oder Einstellungsstopps sichern kann, belegt, dass Alternativen zur Beendigung existierten. Bei Entlassungswellen kommen Unterlagen zur Massenentlassungsanzeige hinzu.

Je besser die Akte, desto höher die Vergleichssumme, weil der Arbeitgeber Lücken nicht mehr mit pauschalen Behauptungen schließen kann.

Taktik: Klage einreichen, Informationsrechte nutzen, Spanne besetzen

Die erfolgversprechende Reihenfolge bleibt klar: Zuerst fristwahrend Klage einreichen und parallel die Tür zum Vergleich offenlassen, anschließend die Arbeitgeberdarlegungen zur Sozialauswahl, zum Wegfall des Arbeitsplatzes und zu freien Stellen präzise abgleichen und Widersprüche herausarbeiten, schließlich die eigene Verhandlungsspanne selbstbewusst setzen und begründen.

Wer mit einer sauber belegten Regelabfindung startet und die Risikofaktoren konkret macht, verhandelt aus Stärke und nicht aus Hoffnung.

Steuer, Sperrzeit, Arbeitslosengeld: Nebeneffekte im Blick behalten

Abfindungen gelten als lohnsteuerpflichtig; die Fünftelregelung kann die Progressionswirkung abmildern, wenn die Auszahlung in einem Jahr kumuliert zufließt.

Für das Arbeitslosengeld zählt die Abfindung grundsätzlich nicht als anrechenbares Einkommen, sie kann aber eine Sperrzeit auslösen, wenn der Aufhebungsvertrag ohne wichtigen Grund geschlossen oder die Kündigungsfrist verkürzt wurde.

Wer die Klage anhängig macht und den Vergleich als prozessuale Einigung gestaltet, reduziert typische Sperrzeit-Risiken deutlich.