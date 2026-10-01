Tankrabatt startet heute: Wer bei der Entlastung ausgeschlossen steht schon fest

Seit heute, dem 1. Oktober 2026, gilt wieder ein Tankrabatt: Benzin und Diesel sollen durch eine befristete Steuersenkung rechnerisch rund 16,7 Cent je Liter günstiger werden.

Doch ausgerechnet Menschen, die sich kein Auto leisten können oder aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr fahren, erhalten daraus häufig keinen direkten finanziellen Vorteil.

Die Entlastung richtet sich nach der gekauften Kraftstoffmenge, nicht nach der finanziellen Notlage. Wer viel tankt, kann viel sparen; wer keinen Sprit bezahlt, bekommt aus dieser Entlastung keinen Ausgleich für seine übrigen gestiegenen Lebenshaltungskosten.

Was seit heute gilt – und was nicht garantiert ist

Vom 1. Oktober bis zum 31. Dezember 2026 sinkt die Energiesteuer auf Benzin und Diesel um jeweils 14,04 Cent je Liter. Wird die Senkung vollständig weitergegeben, ergibt sich einschließlich der geringeren Umsatzsteuerbelastung ein Preisvorteil von rund 16,7 Cent.

Der Umsatzsteuersatz selbst wird dabei nicht gesenkt. Vielmehr fällt bei einem entsprechend niedrigeren Nettopreis auch weniger Umsatzsteuer an.

Für den Rabatt ist kein Antrag erforderlich, und es gibt keine Einkommensprüfung. Die Einzelheiten erläutert Gegen-Hartz auch im Beitrag zum Tankrabatt für Rentner, seiner Höhe und seiner Laufzeit.

Allerdings besteht keine Verpflichtung, den Steuervorteil an jeder Tankstelle vollständig weiterzugeben. Zudem greift die niedrigere Besteuerung bei Kraftstoffen, die ab dem Stichtag die Steuerlager verlassen, nicht erst beim Bezahlen an der Zapfsäule.

Die Gießkanne verteilt nach Litern

Eine Pflegekraft, die mangels Busverbindung zur Frühschicht fahren muss, kann von niedrigeren Spritpreisen unmittelbar profitieren. Dasselbe gilt aber für einen sehr gut verdienenden Autofahrer, der zusätzliche Freizeitfahrten unternimmt.

Der Rabatt unterscheidet weder zwischen notwendigen und vermeidbaren Fahrten noch zwischen kleinen und großen Einkommen. Bei gleicher Fahrstrecke fällt die rechnerische Entlastung sogar höher aus, wenn das Fahrzeug mehr Kraftstoff verbraucht.

Genau diese fehlende soziale Differenzierung kritisiert der DIW-Steuerexperte Stefan Bach: Auch einkommensstarke Haushalte und Freizeitfahrten würden begünstigt, “während der Anreiz zum Energiesparen schwächer wird”. Die Kritik richtet sich damit gegen die Verteilung der Hilfe, nicht gegen Menschen, die auf ihr Auto angewiesen sind.

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Wer sich kein Auto leisten kann, erhält keinen direkten Rabatt

Besonders deutlich wird die Lücke bei Haushalten, die aus Kostengründen auf einen Wagen verzichten. Sie können von höheren Preisen für Lebensmittel, Heizung und Dienstleistungen betroffen sein, ohne selbst Benzin oder Diesel zu kaufen.

Dass Autobesitz mit dem Einkommen zusammenhängt, zeigen beispielsweise Daten des Hessischen Statistischen Landesamtes: Im Jahr 2023 hatten dort nur 42 Prozent der Haushalte mit weniger als 1.300 Euro monatlichem Nettoeinkommen einen Pkw. Bei Haushalten ab 5.000 Euro waren es 96 Prozent.

Diese Zahlen beziehen sich auf Hessen und lassen sich nicht unverändert auf ganz Deutschland übertragen. Sie veranschaulichen aber das soziale Problem einer Hilfe, die erst mit dem Kraftstoffkauf ansetzt.

Rentner, Pflegebedürftige und Menschen mit Behinderung: Es kommt auf die tatsächlichen Ausgaben an

Rentner sind vom Tankrabatt nicht grundsätzlich ausgeschlossen, ebenso wenig Menschen mit Behinderung oder Bezieher von Grundsicherungsleistungen. Wer selbst begünstigten Kraftstoff bezahlt, kann durch einen niedrigeren Preis entlastet werden.

Anders sieht es aus, wenn jemand wegen Krankheit, Pflegebedürftigkeit oder hohen Alters nicht mehr selbst fährt und auch keine Tankkosten übernimmt. Für diese Menschen entsteht aus dem Tankrabatt keine eigene Auszahlung, obwohl ihr finanzieller Unterstützungsbedarf erheblich sein kann.

Übernehmen Angehörige die Fahrten und bezahlen den Sprit, kommt eine mögliche Ersparnis zunächst bei ihnen an. Ob sie dadurch Fahrtkostenbeteiligungen reduzieren oder den pflegebedürftigen Menschen anderweitig entlasten, lässt sich aus der Steuersenkung allein nicht ableiten.

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Bus, Bahn und Fahrrad werden dadurch nicht automatisch günstiger

Wer ausschließlich mit öffentlichen Verkehrsmitteln, dem Fahrrad oder zu Fuß unterwegs ist, bekommt aus diesem Tankrabatt keinen persönlichen Mobilitätszuschuss. Auch ein bereits bezahltes Monatsabonnement wird durch die Kraftstoffsteuersenkung nicht automatisch billiger.

Verkehrsunternehmen können bei Dieselfahrzeugen zwar geringere Betriebskosten haben. Daraus folgt jedoch keine zugesicherte entsprechende Senkung der Fahrpreise für ihre Kunden.

Ebenso wenig verbilligt der Rabatt den Ladestrom für reine Elektroautos oder die Stromrechnung eines Haushalts. Bei einem Plug-in-Hybrid kann sich lediglich der Kauf des begünstigten Benzins oder Diesels entsprechend günstiger auswirken.

Heizkosten und Lebensmittelpreise bleiben ein anderes Problem

Wer vor allem unter hohen Heizkosten leidet, erhält durch die Senkung der Steuern auf Benzin und Diesel keine unmittelbare Entlastung seiner Heizrechnung. Der Tankrabatt ist weder ein Heizkostenzuschuss noch eine zusätzliche Zahlung für den Lebensunterhalt.

Mittelbare Vorteile sind denkbar, wenn beispielsweise Transportunternehmen niedrigere Kraftstoffkosten über ihre Preise weiterreichen. Ob und in welchem Umfang das später bei Lebensmitteln oder anderen Waren ankommt, ist jedoch offen und ersetzt keine verlässlich verfügbare Hilfe.

So unterschiedlich fällt die rechnerische Ersparnis aus

Die folgende Tabelle zeigt eigene Beispielrechnungen mit dem gerundeten Betrag von 16,7 Cent je Liter. Vorausgesetzt sind eine vollständige Weitergabe und eine gleichbleibende monatliche Tankmenge während der drei Rabattmonate.

Gekaufte Kraftstoffmenge pro Monat Ersparnis pro Monat Ersparnis Oktober bis Dezember 0 Liter 0 Euro 0 Euro 30 Liter 5,01 Euro 15,03 Euro 60 Liter 10,02 Euro 30,06 Euro 100 Liter 16,70 Euro 50,10 Euro 200 Liter 33,40 Euro 100,20 Euro

Für einen knappen Haushalt können auch fünf oder zehn Euro im Monat wichtig sein. Die Berechnung zeigt dennoch: Die Höhe der Hilfe folgt dem Verbrauch und sagt nichts darüber aus, wie dringend jemand Unterstützung braucht.

Milliardenkosten ohne gezielten Ausgleich für Bedürftige

Die Bundesregierung beziffert die Entlastung auf rund 2,5 Milliarden Euro, die Bund und Länder gemeinsam tragen. Damit verzichten öffentliche Haushalte auf Einnahmen, obwohl ein Teil der Bevölkerung keinen direkten Vorteil aus der Maßnahme erhält.

Als Alternative empfiehlt Stefan Bach ein nach Einkommen differenziertes Energiegeld und zusätzliche Unterstützung für Pendelnde. Das ist ein Vorschlag aus der wirtschaftspolitischen Debatte und kein durch den heutigen Tankrabatt entstandener Zahlungsanspruch.

Auch aus der Diskussion über eine 300-Euro-Tankpreispauschale für Rentner und Grundsicherungsbezieher lässt sich keine automatische Auszahlung ableiten. Wer wenig Geld hat, kann eine politische Forderung nicht wie bewilligtes Einkommen einplanen.

Auch Autofahrer können weniger sparen als angekündigt

Die ersten Preissenkungen zum Start beantworten noch nicht, ob die Steuerentlastung vollständig bei den Kunden ankommt. Ölpreise, Beschaffungskosten und Wettbewerb verändern den Tankstellenpreis ebenfalls.

Das ifo Institut erläutert bei seiner Untersuchung des früheren Tankrabatts, warum ein einfacher Vergleich der Preise vor und nach dem Start dafür nicht ausreicht. Wer heute zehn Cent weniger bezahlt, kann daraus allein weder eine vollständige Weitergabe noch das Einbehalten einer bestimmten Restsumme beweisen.

Beispiel aus der Praxis: Gleiche Rente, unterschiedliche Hilfe

Zwei Rentnerinnen haben jeweils 1.100 Euro monatlich zur Verfügung, aber unterschiedliche Mobilitätskosten. Frau Berger fährt wegen einer Augenerkrankung nicht mehr Auto und nutzt für ihre Wege den Bus; aus dem Tankrabatt erhält sie keine direkte Ersparnis.

Frau Neumann lebt auf dem Land und kauft für ihre notwendigen Fahrten monatlich 60 Liter Benzin. Bei vollständiger Weitergabe spart sie rechnerisch rund zehn Euro im Monat und rund 30 Euro bis Jahresende.

Beide müssen mit wenig Geld auskommen, doch nur eine wird durch dieses Instrument unmittelbar erreicht. Eine Unterstützung, die sich am Einkommen orientiert, könnte auch die andere berücksichtigen.