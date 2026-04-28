Ab Juli 2026: Wichtige Änderung bei der Witwenrente entlastet Hinterbliebene

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Zum 1. Juli 2026 ändern sich die Rechengrößen bei der Witwen- und Witwerrente. Für viele Betroffene geht es dabei nicht nur um die allgemeine Rentenerhöhung, sondern vor allem um den Freibetrag bei der Einkommensanrechnung. Dieser Freibetrag bestimmt, ab welcher Höhe eigenes Einkommen die Hinterbliebenenrente mindert.

Nach den veröffentlichten Daten steigt der aktuelle Rentenwert zum 1. Juli 2026 von 40,79 Euro auf 42,52 Euro. Daraus ergibt sich auch ein höherer Freibetrag für Witwen und Witwer. Wer eigenes Einkommen bezieht, kann dadurch unter Umständen mehr von der Hinterbliebenenrente behalten.

Was sich ab Juli 2026 ändert

Ab dem 1. Juli 2026 liegt der monatliche Freibetrag bei der Einkommensanrechnung voraussichtlich bei 1.122,53 Euro.

Bis Ende Juni 2026 gilt noch ein Freibetrag von 1.076,86 Euro. Für jedes waisenrentenberechtigte Kind kommt ein zusätzlicher Betrag hinzu, der ab Juli 2026 bei rund 238,11 Euro liegen soll.

Das bedeutet: Eigenes Einkommen führt nicht automatisch zu einer Kürzung der Witwenrente. Erst wenn das anrechenbare Einkommen über dem Freibetrag liegt, wird ein Teil davon auf die Hinterbliebenenrente angerechnet. Nach den Regeln der gesetzlichen Rentenversicherung werden 40 Prozent des Betrags oberhalb des Freibetrags abgezogen.

Warum der Freibetrag so wichtig ist

Die Witwenrente soll den finanziellen Verlust nach dem Tod des Ehepartners oder der Ehepartnerin abfedern. Gleichzeitig prüft die Rentenversicherung, ob und in welcher Höhe eigenes Einkommen vorhanden ist. Dazu zählen je nach Fall zum Beispiel Arbeitslohn, eigene Renten oder weitere Einkünfte.

Der höhere Freibetrag kann vor allem Menschen helfen, die knapp oberhalb der bisherigen Grenze lagen. Bei ihnen fällt die Kürzung ab Juli 2026 geringer aus. In manchen Fällen kann auch wieder eine Auszahlung entstehen, wenn die Witwenrente zuvor wegen hoher eigener Einkünfte stark gekürzt wurde.

Die neuen Werte im Überblick

Bereich Wert ab 1. Juli 2026 Aktueller Rentenwert 42,52 Euro Allgemeiner Freibetrag bei Witwen- und Witwerrenten 1.122,53 Euro monatlich Zusätzlicher Freibetrag je waisenrentenberechtigtem Kind 238,11 Euro monatlich Anrechnung oberhalb des Freibetrags 40 Prozent des übersteigenden Einkommens

Nicht jede Witwenrente wird gleich berechnet

Bei der Witwenrente kommt es weiterhin auf die persönlichen Voraussetzungen an. Unterschieden wird unter anderem zwischen kleiner und großer Witwenrente. Auch das Alter, die Dauer der Ehe, Kindererziehung, Erwerbsminderung und der Zeitpunkt des Todesfalls können die Höhe beeinflussen.

Besonders wichtig ist außerdem das sogenannte Sterbevierteljahr. In den ersten drei Kalendermonaten nach dem Tod wird die Witwen- oder Witwerrente in der Regel in besonderer Höhe gezahlt. In dieser Zeit findet nach Angaben der Deutschen Rentenversicherung keine Einkommensanrechnung statt.

Mehr Freibetrag heißt nicht automatisch mehr Rente für alle

Die Änderung wirkt sich nur dann aus, wenn eigenes Einkommen bei der Witwenrente überhaupt angerechnet wird. Wer unterhalb des Freibetrags bleibt, erhält durch den höheren Freibetrag keine zusätzliche Entlastung bei der Anrechnung. Wer deutlich darüber liegt, profitiert zwar ebenfalls, aber nur im Rahmen der 40-Prozent-Regel.

Zusätzlich steigt die gesetzliche Rente zum 1. Juli 2026 allgemein um 4,24 Prozent. Das betrifft auch Renten wegen Todes, zu denen Witwen- und Witwerrenten gehören. Dennoch kann die tatsächliche Auszahlung im Einzelfall anders ausfallen, weil Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge, Steuern und Einkommensanrechnung berücksichtigt werden müssen.

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Betroffene sollten ihre Bescheide genau prüfen

Für Witwen und Witwer lohnt sich im Sommer 2026 ein genauer Blick auf den Rentenbescheid. Die Deutsche Rentenversicherung teilt Veränderungen in der Regel schriftlich mit. Wer eigenes Einkommen hat, sollte prüfen, ob die neuen Freibeträge korrekt berücksichtigt wurden.

Besonders aufmerksam sollten Personen sein, deren Einkommen bisher nur knapp über dem alten Freibetrag lag. Schon eine verhältnismäßig kleine Anhebung kann hier spürbare Folgen haben. Bei Unklarheiten kann eine Beratung bei der Deutschen Rentenversicherung oder bei einem Rentenberater helfen.

Kurzes Beispiel aus der Praxis

Eine Witwe erhält neben ihrer Hinterbliebenenrente ein anrechenbares monatliches Einkommen von 1.500 Euro. Ab Juli 2026 liegt der Freibetrag bei 1.122,53 Euro. Damit übersteigt ihr Einkommen den Freibetrag um 377,47 Euro.

Von diesem übersteigenden Betrag werden 40 Prozent auf die Witwenrente angerechnet. Das entspricht 150,99 Euro. Die Witwenrente würde in diesem Beispiel also um rund 151 Euro monatlich gekürzt.

Fragen und Antworten zur Änderung bei der Witwenrente ab Juli 2026

1. Was ändert sich bei der Witwenrente ab Juli 2026?

Ab dem 1. Juli 2026 steigt der Freibetrag bei der Einkommensanrechnung auf voraussichtlich 1.122,53 Euro im Monat. Erst wenn das anrechenbare Einkommen einer Witwe oder eines Witwers über diesem Betrag liegt, kann die Hinterbliebenenrente gekürzt werden.

2. Bedeutet der höhere Freibetrag automatisch mehr Witwenrente?

Nein, nicht in jedem Fall. Wer mit seinem anrechenbaren Einkommen bereits unter dem Freibetrag liegt, profitiert bei der Einkommensanrechnung nicht zusätzlich. Wer jedoch oberhalb der bisherigen Grenze lag, kann ab Juli 2026 eine geringere Kürzung haben.

3. Wie wird Einkommen auf die Witwenrente angerechnet?

Liegt das anrechenbare Einkommen über dem Freibetrag, werden 40 Prozent des übersteigenden Betrags auf die Witwen- oder Witwerrente angerechnet. Der Teil des Einkommens bis zur Freibetragsgrenze bleibt unberücksichtigt.

4. Gilt der neue Freibetrag auch für Witwer?

Ja, die Regelung gilt sowohl für Witwen als auch für Witwer. Entscheidend ist nicht das Geschlecht, sondern ob eine Hinterbliebenenrente gezahlt wird und eigenes Einkommen auf diese Rente angerechnet werden muss.

5. Was sollten Betroffene ab Juli 2026 tun?

Betroffene sollten ihren Rentenbescheid genau prüfen, sobald die neuen Werte berücksichtigt wurden. Besonders wichtig ist das für Personen, die eigenes Einkommen haben und bisher eine Kürzung ihrer Witwen- oder Witwerrente hinnehmen mussten.

Quellen

Deutsche Rentenversicherung: Informationen zur Hinterbliebenenrente und zur Einkommensanrechnung.