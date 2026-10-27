90-Jährige erhält nur Pflegegrad 2: Das Alter allein ist nicht entscheidend

Mit 90 Jahren fällt Heidemarie Meier aus Paderborn vieles schwerer, was früher selbstverständlich war. Sie benötigt zunehmend Unterstützung im Alltag und hofft deshalb auf einen höheren Pflegegrad, doch zunächst muss der Medizinische Dienst ihre Selbstständigkeit beurteilen.

Bei einem rund einstündigen Hausbesuch schildert die Rentnerin ihre gesundheitlichen Einschränkungen und zeigt, wie sie ihren Alltag bewältigt. Am Ende erhält sie Pflegegrad 2 und Empfehlungen für weitere Hilfen, die auch für andere Pflegebedürftige und ihre Angehörigen wichtig sein können.

90-jährige Rentnerin kämpft mit zunehmenden Einschränkungen

Heidemarie Meier lebt in Paderborn und möchte trotz ihres hohen Alters möglichst selbstständig bleiben. Doch ihre körperlichen Kräfte haben deutlich nachgelassen, sodass bereits alltägliche Bewegungen anstrengend geworden sind.

Als die Pflegegutachterin Andrea Mannetter-Trettin vom Medizinischen Dienst Westfalen-Lippe zu ihr kommt, bewegt sich die 90-Jährige mithilfe eines Gehstocks durch ihre Wohnung. Im Gespräch berichtet sie von ihren körperlichen Schwierigkeiten und davon, dass sie sich geistig weiterhin fit fühlt.

Die Gutachterin nimmt sich ungefähr eine Stunde Zeit, um die Lebenssituation der Rentnerin zu erfassen. Dabei geht es nicht allein um Erkrankungen, sondern insbesondere darum, welche Tätigkeiten die Frau noch selbstständig ausführen kann und wo Unterstützung notwendig geworden ist.

Der Medizinische Dienst Westfalen-Lippe hat den begleiteten Begutachtungsfall auch in einer eigenen Veröffentlichung aufgegriffen. Nach seiner Darstellung erhielt Heidemarie Meier im Ergebnis Pflegegrad 2.

Warum das Alter allein keinen höheren Pflegegrad begründet

Auch mit 90 Jahren besteht kein automatischer Anspruch auf einen bestimmten Pflegegrad. Entscheidend sind nach § 14 SGB XI gesundheitlich bedingte Beeinträchtigungen der Selbstständigkeit oder der Fähigkeiten, die voraussichtlich mindestens sechs Monate bestehen.

Deshalb kann ein sehr alter Mensch einen vergleichsweise niedrigen Pflegegrad erhalten, während eine deutlich jüngere Person wegen schwerer Einschränkungen Pflegegrad 4 oder 5 erreicht. Das Alter selbst ist kein eigenständiges Bewertungskriterium.

Auch eine umfangreiche Liste ärztlicher Diagnosen reicht für eine hohe Einstufung nicht aus. Maßgeblich ist, welche konkreten Auswirkungen Erkrankungen auf die alltägliche Lebensführung haben.

Im Fall der Paderbornerin wird dieser Unterschied besonders deutlich. Obwohl sie geistig weiterhin gut orientiert ist, führen die körperlichen Einschränkungen zu einem erheblichen Unterstützungsbedarf.

Beim Pflegegutachten werden sechs Lebensbereiche geprüft

Nach § 15 SGB XI erfolgt die Pflegebegutachtung anhand eines gesetzlich festgelegten Bewertungssystems. Dabei werden die Einschränkungen in sechs unterschiedlichen Lebensbereichen untersucht.

Zur Mobilität gehört beispielsweise die Frage, ob sich ein Mensch selbstständig im Bett drehen, aufstehen oder innerhalb seiner Wohnung bewegen kann. Im Bereich der Selbstversorgung wird unter anderem geprüft, ob Waschen, Ankleiden, Essen und Trinken ohne fremde Unterstützung möglich sind.

Weitere Bereiche betreffen die geistigen und kommunikativen Fähigkeiten sowie psychische Problemlagen. Hinzu kommen der Umgang mit krankheitsbedingten Anforderungen und die selbstständige Gestaltung des Tagesablaufs und sozialer Kontakte.

Die einzelnen Bereiche fließen unterschiedlich stark in die Gesamtbewertung ein. Besonders wichtig ist die Selbstversorgung, die mit 40 Prozent berücksichtigt wird, während die Mobilität mit zehn Prozent gewichtet wird.

Für die kognitiven und kommunikativen Fähigkeiten sowie die Verhaltensweisen und psychischen Problemlagen werden nicht beide Bewertungen addiert. Maßgeblich ist in diesem gemeinsamen Bewertungsbereich der höhere gewichtete Punktwert.

Ab 27 Punkten wird Pflegegrad 2 anerkannt

Die Gutachterin oder der Gutachter ermittelt aus den festgestellten Einschränkungen einen Gesamtpunktwert. Daraus ergibt sich die Empfehlung für einen der fünf Pflegegrade.

Nach der geltenden gesetzlichen Regelung beginnt Pflegegrad 2 bei 27 Gesamtpunkten. Pflegegrad 3 setzt mindestens 47,5 Punkte voraus.

Pflegegrad Erforderliche Gesamtpunkte Pflegegrad 1 12,5 bis unter 27 Pflegegrad 2 27 bis unter 47,5 Pflegegrad 3 47,5 bis unter 70 Pflegegrad 4 70 bis unter 90 Pflegegrad 5 90 bis 100

Die Begutachtung liefert die fachliche Grundlage für die Entscheidung der Pflegekasse. Den verbindlichen Bescheid über den Pflegegrad erlässt anschließend die Pflegekasse und nicht die begutachtende Person selbst.

Seit dem 1. Oktober 2026 gelten überarbeitete Begutachtungsrichtlinien des Medizinischen Dienstes. Sie enthalten unter anderem Konkretisierungen für die Alltagsgestaltung und besondere Regelungen zur Begutachtung von Kindern und Jugendlichen, ändern aber nicht die derzeit geltende gesetzliche Punkteschwelle von 27 für Pflegegrad 2.

Mit Pflegegrad 2 sind monatlich 347 Euro Pflegegeld möglich

Für Menschen, die bisher lediglich Pflegegrad 1 hatten, kann die Anerkennung von Pflegegrad 2 eine erhebliche finanzielle Verbesserung bedeuten. Denn erst ab Pflegegrad 2 besteht grundsätzlich ein Anspruch auf Pflegegeld, wenn die häusliche Pflege in geeigneter Weise sichergestellt wird.

Im Jahr 2026 beträgt das monatliche Pflegegeld bei Pflegegrad 2 insgesamt 347 Euro. Bei einem ganzjährigen Anspruch entspricht das rechnerisch 4.164 Euro.

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Alternativ können Pflegebedürftige einen ambulanten Pflegedienst in Anspruch nehmen. Dafür stellt die Pflegeversicherung bei Pflegegrad 2 monatlich bis zu 796 Euro als Pflegesachleistungen zur Verfügung.

Leistung Pflegegrad 1 Pflegegrad 2 Monatliches Pflegegeld Kein Anspruch 347 Euro Ambulante Pflegesachleistungen Kein regulärer Anspruch Bis zu 796 Euro Monatlicher Entlastungsbetrag Bis zu 131 Euro Bis zu 131 Euro

Die Leistungen dürfen allerdings nicht einfach vollständig zusammengerechnet werden. Werden Pflegegeld und Pflegesachleistungen kombiniert, verringert sich das Pflegegeld entsprechend dem Anteil der in Anspruch genommenen Sachleistungen.

Auch der Entlastungsbetrag von 131 Euro ist keine frei verfügbare zusätzliche Geldzahlung. Er kann unter den gesetzlichen Voraussetzungen zur Erstattung bestimmter anerkannter Unterstützungsleistungen genutzt werden.

Ob Heidemarie Meier persönlich Pflegegeld, Sachleistungen oder eine Kombination beider Leistungen in Anspruch nimmt, ist aus den veröffentlichten Informationen nicht ersichtlich. Die Beträge zeigen deshalb die gesetzlichen Möglichkeiten bei Pflegegrad 2 und nicht ihre nachgewiesenen individuellen Zahlungen.

Gutachterin empfiehlt zusätzlich einen Rollator und einen Hausnotruf

Bei der Pflegebegutachtung geht es nicht ausschließlich um die Höhe des Pflegegrades. Der Medizinische Dienst soll auch prüfen, ob Hilfsmittel, therapeutische Maßnahmen oder Veränderungen des Wohnumfelds die Selbstständigkeit verbessern können.

Im Fall von Heidemarie Meier empfiehlt die Gutachterin nach der veröffentlichten Darstellung unter anderem einen Rollator und einen Hausnotruf. Hinzu kommen Hinweise auf Ergotherapie, eine geeignete Inkontinenzversorgung und die mögliche Beantragung eines Schwerbehindertenausweises.

Diese Empfehlungen können für den Alltag der Rentnerin wichtig sein. Ein Rollator kann beispielsweise die Fortbewegung erleichtern, während ein Hausnotruf zusätzliche Sicherheit bietet, wenn nach einem Sturz schnell Hilfe benötigt wird.

Die Empfehlungen bedeuten allerdings nicht, dass sämtliche Leistungen automatisch bewilligt werden. Je nach Maßnahme sind die Krankenversicherung, die Pflegeversicherung oder eine andere zuständige Stelle verantwortlich.

Auch ein Schwerbehindertenausweis wird nicht automatisch mit einem Pflegegrad vergeben. Der Grad der Behinderung muss in einem eigenständigen Verfahren festgestellt werden.

Warum Pflegebedürftige ihre Schwierigkeiten nicht herunterspielen sollten

Viele ältere Menschen möchten bei einer Begutachtung möglichst selbstständig erscheinen. Sie berichten dann vor allem davon, welche Aufgaben ihnen noch gelingen, und erwähnen notwendige Unterstützung möglicherweise nur beiläufig.

Das kann problematisch werden, wenn die Gutachterin dadurch einen unvollständigen Eindruck vom tatsächlichen Pflegebedarf erhält. Schließlich geht es nicht darum, möglichst leistungsfähig zu wirken, sondern um eine sachgerechte Einschätzung des Alltags.

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Wer sich nur mit Hilfe waschen kann, sollte das ebenso deutlich ansprechen wie Schwierigkeiten beim Ankleiden oder bei der Medikamenteneinnahme. Auch notwendige Erinnerungen, Beaufsichtigung und Unterstützung durch Angehörige können für die Bewertung relevant sein.

Besonders wichtig ist die Unterscheidung zwischen einer Tätigkeit, die grundsätzlich noch möglich ist, und einer Tätigkeit, die tatsächlich selbstständig ausgeführt werden kann. Wer beispielsweise nur mit Unterstützung sicher duschen kann, ist dabei nicht vollständig selbstständig.

Die Begutachtung ist keine Prüfung, bei der möglichst viele Aufgaben ohne Hilfe vorgeführt werden müssen. Betroffene sollten ihren Unterstützungsbedarf wahrheitsgemäß und anhand konkreter Alltagssituationen beschreiben.

Weitere Hinweise enthält unser Beitrag Auf diese Frage bei der Pflegegrad-Einstufung nicht vorschnell mit Ja antworten.

Angehörige sollten beim Begutachtungstermin dabei sein

Gerade bei hochbetagten Menschen kann es sinnvoll sein, eine vertraute Person am Begutachtungsgespräch zu beteiligen. Der Medizinische Dienst empfiehlt ausdrücklich, dass Angehörige, Freunde oder andere unterstützende Personen nach Möglichkeit teilnehmen.

Sie können ergänzen, welche Hilfe regelmäßig erforderlich ist und welche Schwierigkeiten möglicherweise nicht zur Sprache kommen. Das gilt besonders bei schwankenden Beschwerden oder wenn pflegebedürftige Menschen ihren Unterstützungsbedarf unterschätzen.

Hilfreich sind außerdem aktuelle Arztberichte, Krankenhausentlassungsberichte, Medikamentenpläne und vorhandene Pflegedokumentationen. Auch eine kurze schriftliche Übersicht über die täglich benötigten Hilfen kann das Gespräch erleichtern.

Entscheidend ist allerdings, dass die betroffene Person weiterhin respektvoll einbezogen wird. Angehörige sollten ihre Angaben ergänzen und nicht ohne Not an ihrer Stelle sprechen.

Ein höherer Pflegegrad kann auch ohne Hausbesuch geprüft werden

Nicht jeder Höherstufungsantrag führt inzwischen zu einer persönlichen Begutachtung in der Wohnung. Nach den geltenden Richtlinien sind bei bestimmten Höherstufungs- und Wiederholungsbegutachtungen auch strukturierte Telefoninterviews oder Videogespräche möglich.

Dafür müssen jedoch die vorgesehenen Voraussetzungen erfüllt sein. Eine erste Begutachtung erfolgt grundsätzlich persönlich, während bei einer erneuten Prüfung die geeignete Verfahrensform anhand der jeweiligen Situation bestimmt wird.

Wer ausdrücklich eine persönliche Begutachtung im eigenen Wohnbereich wünscht, kann dies gegenüber dem Medizinischen Dienst mitteilen. Nach den Richtlinien hat dieser Wunsch Vorrang vor einer Begutachtung per Telefon oder Video.

Welche Voraussetzungen dabei gelten, erklärt der Gegen-Hartz-Beitrag Höheren Pflegegrad beantragen und das Gutachten per Video durchführen lassen.

Die Pflegekasse muss grundsätzlich innerhalb von 25 Arbeitstagen entscheiden

Wer einen höheren Pflegegrad benötigt, sollte den entsprechenden Antrag möglichst frühzeitig bei der Pflegekasse stellen. Nach § 33 SGB XI können Leistungen grundsätzlich ab der Antragstellung beziehungsweise unter den dort geregelten Voraussetzungen ab Monatsbeginn berücksichtigt werden, sofern die Anspruchsvoraussetzungen vorliegen.

Die Pflegekasse muss nach § 18c SGB XI grundsätzlich spätestens innerhalb von 25 Arbeitstagen nach Eingang des Antrags eine schriftliche Entscheidung mitteilen. Für bestimmte besonders dringende Fälle gelten kürzere Begutachtungsfristen.

Wird eine gesetzliche Frist überschritten, kann unter weiteren Voraussetzungen ein Anspruch auf 70 Euro für jede begonnene Woche der Verzögerung entstehen. Diese Zahlung ist jedoch ausgeschlossen, wenn die Pflegekasse die Verzögerung nicht zu vertreten hat oder bestimmte gesetzliche Ausnahmen greifen.

Die Fristen sollten deshalb nicht mit einer Garantie verwechselt werden, dass jeder Antrag innerhalb weniger Wochen erfolgreich ist. Entscheidend bleibt, dass der tatsächliche Pflegebedarf die Voraussetzungen für den beantragten Pflegegrad erfüllt.

Bei einem zu niedrigen Pflegegrad kann Widerspruch helfen

Nicht immer bildet das erste Gutachten die tatsächliche Pflegesituation vollständig ab. Wer einen zu niedrigen Pflegegrad erhält, sollte deshalb den Bescheid und die zugrunde liegende Bewertung sorgfältig prüfen.

Nach § 18c SGB XI wird das Gutachten grundsätzlich zusammen mit dem Bescheid übersandt, sofern der Antragsteller der Übersendung nicht widerspricht. Es kann außerdem später angefordert werden.

Gegen einen als fehlerhaft angesehenen Bescheid kann grundsätzlich innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch eingelegt werden. Dabei sollten möglichst konkrete Beispiele genannt werden, welche Einschränkungen im Gutachten fehlen oder falsch bewertet wurden.

Hat sich der Pflegebedarf erst nach einer früheren Begutachtung erhöht, kann dagegen ein neuer Höherstufungsantrag erforderlich sein. Beide Verfahren haben unterschiedliche rechtliche Ziele und können sich auch auf unterschiedliche Leistungszeiträume beziehen.

Wie sich beide Wege sinnvoll verbinden lassen, erläutert unser Beitrag Pflegegrad zu niedrig und Widerspruch sowie Neuantrag richtig nutzen.

Häufige Fragen zum höheren Pflegegrad

Kann eine 90-jährige Person allein wegen ihres Alters Pflegegrad 2 erhalten?

Nein, das Alter allein begründet keinen Anspruch auf einen bestimmten Pflegegrad. Entscheidend ist, wie stark die gesundheitlich bedingten Einschränkungen die Selbstständigkeit in den gesetzlich vorgesehenen Lebensbereichen beeinträchtigen.

Wie viel Geld gibt es 2026 bei Pflegegrad 2?

Bei häuslicher Pflege sind unter den gesetzlichen Voraussetzungen monatlich 347 Euro Pflegegeld oder bis zu 796 Euro ambulante Pflegesachleistungen möglich. Daneben stehen weitere zweckgebundene Leistungen zur Verfügung, darunter der monatliche Entlastungsbetrag von bis zu 131 Euro.

Was kann ich tun, wenn der Medizinische Dienst meinen Pflegebedarf zu niedrig einschätzt?

Betroffene sollten das vollständige Pflegegutachten mit ihrem tatsächlichen Unterstützungsbedarf vergleichen und fehlende Einschränkungen konkret benennen. Gegen einen darauf beruhenden Bescheid der Pflegekasse kann grundsätzlich innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch eingelegt werden.

Quellen

Medizinischer Dienst Westfalen-Lippe zur Begutachtung der 90-jährigen Heidemarie Meier in Paderborn

Medizinischer Dienst Bund zur Pflegebegutachtung und zu den sechs Bewertungsbereichen

Medizinischer Dienst Bund zur Aktualisierung der Begutachtungsrichtlinien vom 30. September 2026

§ 14 SGB XI zu den Voraussetzungen der Pflegebedürftigkeit

§ 15 SGB XI zur Ermittlung der Pflegegrade und den maßgeblichen Punktwerten

§ 18c SGB XI zu Entscheidungen über Pflegeanträge und Fristen

§ 33 SGB XI zu den Leistungsvoraussetzungen und dem Beginn der Leistungen