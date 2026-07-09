50 Prozent Kürzung Verhinderungspflege: So einfach lassen sich Pflegekürzungen vermeiden

Wenn ein Nachbar, eine Bekannte oder eine entfernte Cousine einspringt, weil die eigentliche Pflegeperson ausfällt, stehen bis zu 3.539 Euro Erstattung durch die Pflegekasse zur Verfügung.

Viele Pflegefamilien wissen nicht, dass genau diese Konstellation besonders günstig ist. Wer dagegen die eigene Schwester oder den erwachsenen Sohn als Vertretung einspannt, kommt in der Regel auf höchstens 694 Euro (Pflegegrad 2) beziehungsweise 1.198 Euro (Pflegegrad 3), und das sind deutlich weniger.

Verhinderungspflege durch Nachbarn und Bekannte: Was das Gesetz dazu sagt

Die Verhinderungspflege (auch: Ersatzpflege) greift, wenn die Person, die einen Pflegebedürftigen ab Pflegegrad 2 zu Hause pflegt, vorübergehend ausfällt — wegen Urlaub, Krankheit oder eines anderen Grundes. Die Pflegekasse übernimmt dann die nachgewiesenen Kosten einer Ersatzpflege, für bis zu acht Wochen je Kalenderjahr. So steht es in § 39 Abs. 1 SGB XI.

Entscheidend ist jetzt, wer die Ersatzpflege übernimmt. Das Gesetz macht an dieser Stelle einen Unterschied, der in der Praxis erheblich ist und den viele Familien nicht kennen.

Verhinderungspflege nicht bei engster Verwandtschaft

Für Personen, die nicht bis zum zweiten Grad mit der pflegebedürftigen Person verwandt oder verschwägert sind und auch nicht im selben Haushalt leben, gilt der volle Gemeinsame Jahresbetrag: bis zu 3.539 Euro (§ 39 Abs. 2 SGB XI).

Zu dieser Gruppe gehören Nachbarn, Bekannte, Freunde — und auch entferntere Verwandte wie Tanten, Onkel, Nichten, Neffen oder Cousins.

Für nahe Angehörige bis zum zweiten Verwandtschaftsgrad — also Eltern, Kinder, Geschwister, Großeltern und Enkelkinder sowie bestimmte angeheiratete Verwandte wie Schwiegereltern oder Schwager — gilt dagegen eine gesetzliche Deckelung.

Nicht erwerbsmäßig pflegende nahe Angehörige bekommen höchstens den doppelten monatlichen Pflegegeldbetrag des jeweiligen Pflegegrades erstattet (§ 39 Abs. 3 S. 2 SGB XI).

Das sind 694 Euro bei Pflegegrad 2, 1.198 Euro bei Pflegegrad 3 und 1.600 Euro bei Pflegegrad 4.

Warum Nachbarn rechtlich besser gestellt sind als Geschwister — und was das bedeutet

Das klingt paradox: Die Nachbarin von gegenüber kann mehr erstattet bekommen als die eigene Tochter. Dahinter steckt jedoch eine bewusste Entscheidung des Gesetzgebers.

Bei nahen Angehörigen geht das Gesetz davon aus, dass die Pflege in der Regel aus familiärer Verbundenheit und ohne echten finanziellen Aufwand erbracht wird. Ein Nachbar, eine Freundin oder eine entfernte Verwandte sind hingegen nicht entsprechend familiär eingebunden, und wenn sie einspringen, entstehen häufig tatsächlich Kosten: Fahrtkosten, ausgefallene eigene Termine, möglicherweise auch Verdienstausfall.

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Was bedeutet das in der Praxis?

Wer die Möglichkeit hat, Verhinderungspflege über Nachbarn oder Bekannte zu organisieren, kann das gesamte Jahresbudget von 3.539 Euro ausschöpfen. Wer ausschließlich nahe Verwandte als Vertretung hat, kommt rechnerisch im Grundsatz auf deutlich weniger.

Das bedeutet nicht, dass nahe Angehörige immer benachteiligt sind. Der Deckel lässt sich aufbrechen; aber nur wenn nachgewiesen wird, dass der Ersatzpflegeperson tatsächlich Aufwendungen entstanden sind.

Nahe Angehörige: So bekommen Sie mehr Geld

Wer eine nahe Angehörige als Ersatzpflegeperson einsetzt, kann über den 2-Monats-Deckel hinausgehen, wenn der Ersatzpflegeperson nachweislich Kosten entstanden sind. Das Gesetz sieht das ausdrücklich vor. Erstattungsfähig sind zum Beispiel Fahrtkosten zum Pflegebedürftigen, oder ein dokumentierter Verdienstausfall, wenn jemand eigens Urlaub nehmen musste, um die Pflege zu übernehmen.

Die Erstattung bleibt dabei insgesamt auf den Gemeinsamen Jahresbetrag von 3.539 Euro begrenzt. Wer Fahrtkosten und Verdienstausfall sauber dokumentiert, kann in Einzelfällen auch bei nahen Angehörigen erheblich mehr als den reinen 2-Monats-Betrag erstattet bekommen.

Das Gesetz macht das möglich: die Pflegekasse zahlt es aber nur, wenn Belege vorliegen.

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Wenn also die eigene Schwester die Vertretung übernimmt, sollten Sie von Anfang an alle entstandenen Aufwendungen aufschreiben: Kilometer, Fahrtzeiten, Stundennachweise, oder auch. einen Nachweis über verauslagten Urlaub.

Das ist zwar mehr Aufwand als bei Nachbarn, aber der Unterschied bei der Erstattung kann mehrere hundert Euro ausmachen.

Was Nachbarn und Bekannte für die Erstattung brauchen

Die Pflegekasse erstattet Kosten der Verhinderungspflege nur gegen Nachweis (das gilt für Pflegedienste genauso wie für private Ersatzpflegepersonen).

Wer einen Nachbarn, eine Bekannte oder einen entfernten Verwandten als Ersatzpflegeperson einsetzt, muss der Pflegekasse folgende Angaben liefern:

Name und Kontaktdaten der Ersatzpflegeperson

Zeitraum und Dauer der Ersatzpflege

Art der erbrachten Leistungen

entstandene Kosten (zum Beispiel eine Quittung oder eine formlose schriftliche Aufstellung)

Professionelle Pflegedienste stellen automatisch eine Rechnung aus; bei privaten Personen ist das nicht selbstverständlich. Eine kurze schriftliche Bestätigung der Ersatzpflegeperson reicht in der Regel aus, wenn Datum, Stunden und Betrag erkennbar sind.

Ab 2026 gilt außerdem eine neue Abrechnungsfrist: Wer Verhinderungspflege im laufenden Jahr nutzt, muss den Erstattungsantrag mit allen Nachweisen spätestens bis zum 31. Dezember des Folgejahres bei der Pflegekasse einreichen. Für Verhinderungspflege, die 2026 stattgefunden hat, gilt also der 31. Dezember 2027 als harte Grenze.

Wird dieser Termin verpasst, verfällt der Anspruch, auch wenn die Ersatzpflege tatsächlich geleistet wurde und die Belege vorliegen.

Häufige Fragen zu Verhinderungspflege durch Nachbarn und Bekannte

Darf der Nachbar für die Übernahme der Pflege bezahlt werden?

Ja. Die Verhinderungspflege ist eine Kostenerstattungsleistung — die Pflegekasse erstattet nachgewiesene Aufwendungen. Wer den Nachbarn für die Übernahme der Pflege entschädigt, kann diese Zahlung bei der Pflegekasse einreichen.

Es gibt keinen gesetzlichen Stundensatz, aber die Pflegekasse prüft die Angemessenheit. Marktübliche Vergütungen für Betreuung und Alltagsunterstützung geben hier eine Orientierung.

Was ist, wenn Nachbar und Pflegebedürftiger im selben Haus wohnen?

Wer mit der pflegebedürftigen Person in häuslicher Gemeinschaft lebt — also im selben Haushalt — gilt nach § 39 SGB XI wie ein naher Angehöriger. Für solche Personen gelten die niedrigeren Erstattungsgrenzen, auch wenn sie nicht verwandt sind.

Ein Nachbar im Nachbarhaus oder in einer anderen Wohnung desselben Hauses ist davon nicht betroffen, solange er keinen gemeinsamen Haushalt führt.

Kann man die Verhinderungspflege im Voraus beantragen?

Eine Vorabgenehmigung ist nicht erforderlich. Wer weiß, dass die Hauptpflegeperson kommende Woche nicht verfügbar sein wird, kann die Ersatzpflege direkt organisieren.

Der Antrag auf Kostenerstattung wird anschließend bei der Pflegekasse gestellt — mit Belegen über die entstandenen Kosten. Viele Kassen stellen eigene Formulare zur Verfügung; es empfiehlt sich, diese vorab anzufordern.

Wer Verhinderungspflege regelmäßig nutzt sollte dies laufend dokumentieren Dokumentation

Nicht die Gesamtabrechnung am Jahresende, sondern ein laufendes Protokoll: Datum, Stunden, Kosten. Das schützt vor dem häufigsten Fehler: dem Verlust des Erstattungsanspruchs, weil die Belege am Ende nicht mehr rekonstruierbar sind.

Quellen

Bundesministerium der Justiz: § 39 SGB XI — Verhinderungspflege (Fassung ab 01.01.2026), über dejure.org

Bundesministerium der Justiz: § 37 SGB XI — Pflegegeld für selbst beschaffte Pflegehilfen, über dejure.org

Bundesministerium für Gesundheit: Verhinderungspflege (Urlaubs-/Krankheitsvertretung), Stand: 12. Januar 2026