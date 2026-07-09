Grundsicherungsgeld: Jobcenter muss Erstausstattung mehrfach zahlen

Wer Bürgergeld oder Grundsicherung bezieht und eine Wohnung neu einrichten muss, kann vom Jobcenter Geld für eine Erstausstattung verlangen. Viele Behörden behandeln diese Leistung jedoch so, als gebe es sie nur ein einziges Mal im Leben. Genau diese Sichtweise ist zu eng.

Die Rechtsprechung zeigt: Eine Erstausstattung kann auch mehrfach notwendig werden.

Entscheidend ist nicht, ob früher schon einmal Möbel, Haushaltsgeräte oder andere Einrichtungsgegenstände vorhanden waren. Entscheidend ist, ob aktuell ein neuer, besonderer Bedarf entstanden ist, der nicht aus dem Regelbedarf bezahlt werden kann.

Erstausstattung ist keine gewöhnliche Ersatzbeschaffung

Nach § 24 Abs. 3 SGB II werden Leistungen für die Erstausstattung einer Wohnung einschließlich Haushaltsgeräten gesondert erbracht. Diese Leistung steht neben dem monatlichen Regelbedarf und wird nicht als normaler Alltagsbedarf behandelt. Der Gesetzestext nennt ausdrücklich die Erstausstattung für die Wohnung sowie Haushaltsgeräte.

Damit soll verhindert werden, dass Menschen ohne Bett, Tisch, Stühle, Kühlschrank oder Kochmöglichkeit in einer Wohnung leben müssen. Es geht also nicht um Komfort, sondern um eine einfache, menschenwürdige Wohnsituation.

Nicht jeder kaputte Gegenstand löst aber einen neuen Anspruch aus. Wenn ein Kühlschrank nach vielen Jahren verschleißt oder eine Waschmaschine durch normale Abnutzung ausfällt, wird das regelmäßig als Ersatzbeschaffung gewertet. Solche Kosten sollen grundsätzlich aus dem Regelbedarf angespart werden.

Anders ist es, wenn Betroffene plötzlich wieder vor einer leeren oder weitgehend unbrauchbaren Wohnung stehen. Dann kann aus rechtlicher Sicht erneut ein Bedarf entstehen, der wie eine Erstausstattung zu behandeln ist.

Warum eine Erstausstattung mehrfach möglich ist

Der Begriff „Erstausstattung“ klingt zunächst so, als könne er nur beim ersten Einzug in eine eigene Wohnung greifen. Die Gerichte verstehen ihn jedoch bedarfsbezogen. Gemeint ist nicht zwingend die erste Wohnung im Leben, sondern die erstmalige Ausstattung in einer konkreten neuen Bedarfslage.

Das Bundessozialgericht hat in der Sozialhilfe entschieden, dass Leistungen für eine Wohnungserstausstattung auch bei einem erneuten Bedarfsanfall möglich sein können.

Ein Anspruch scheidet nicht allein deshalb aus, weil früher bereits eine Einrichtung vorhanden war. Wird die Einrichtung durch ein außergewöhnliches Ereignis vollständig oder weitgehend verloren, kann erneut ein Anspruch entstehen.

Genau darin liegt der Unterschied zur normalen Ersatzbeschaffung. Wer wegen eines Brandes, einer Trennung, einer Haftentlassung, einer Flucht aus einer Gewaltbeziehung oder eines krankheitsbedingten Wohnungsverlusts neu anfangen muss, kann nicht auf den üblichen monatlichen Regelsatz verwiesen werden.

Typische Fälle, in denen das Jobcenter erneut zahlen muss

Ein erneuter Anspruch kommt besonders dann in Betracht, wenn Betroffene die bisherige Einrichtung nicht mehr nutzen können. Das kann nach einer Trennung der Fall sein, wenn ein Elternteil mit Kindern auszieht und die Möbel in der alten Wohnung verbleiben. Auch nach einem Wohnungsbrand, einem Wasserschaden oder einer Räumung kann eine erneute Ausstattung notwendig werden.

Eine weitere Fallgruppe betrifft Menschen, die nach einer längeren Unterbringung, Haft, Obdachlosigkeit oder einem Aufenthalt in einer Einrichtung erstmals wieder eine eigene Wohnung beziehen. Auch dann geht es nicht um den Ersatz einzelner verschlissener Gegenstände, sondern um die Herstellung einer bewohnbaren Wohnung.

Gerichte haben außerdem klargestellt, dass ein Anspruch nicht automatisch entfällt, nur weil zwischen dem Verlust der Einrichtung und der Wiederbeschaffung längere Zeit liegt. Entscheidend bleibt, ob der Bedarf weiterhin besteht und ob die betroffene Person ihn aus eigenen Mitteln decken kann.

Jobcenter darf nicht pauschal ablehnen

In der Praxis lehnen Jobcenter Anträge häufig mit der Begründung ab, eine Erstausstattung sei bereits früher bewilligt worden. Eine solche pauschale Ablehnung ist rechtlich angreifbar. Die Behörde muss prüfen, warum die neue Bedarfslage entstanden ist und welche Gegenstände tatsächlich fehlen.

Auch der Hinweis auf mögliches früheres Fehlverhalten reicht nicht immer aus. Selbst wenn Möbel in der Vergangenheit verkauft, abgegeben oder entsorgt wurden, muss die Behörde den heutigen Bedarf prüfen. Nur bei vorsätzlichem oder grob fahrlässigem Verhalten können Rückgriffsmöglichkeiten in Betracht kommen; der aktuelle Bedarf verschwindet dadurch nicht automatisch.

Betroffene sollten deshalb genau schildern, warum die frühere Einrichtung nicht mehr vorhanden oder nicht mehr nutzbar ist. Wichtig sind Nachweise wie Mietvertrag, Fotos, Schadensbescheinigungen, Trennungsunterlagen, Polizeiberichte, Schreiben des Vermieters oder Bestätigungen von Beratungsstellen.

Welche Gegenstände übernommen werden können

Zur Erstausstattung gehören einfache und notwendige Einrichtungsgegenstände. Dazu zählen regelmäßig Bett, Matratze, Schrank, Tisch, Stühle, Kochgelegenheit, Kühlschrank, Lampen, Gardinen oder Haushaltsgegenstände für eine einfache Haushaltsführung. Auch eine Waschmaschine kann dazugehören, wenn die Nutzung eines Waschsalons nicht zumutbar oder praktisch nicht erreichbar ist.

Eine wichtige Bitte in eigener Sache Bitte unterstützt uns und fügt Gegen-Hartz.de zu euren bevorzugten Quellen hinzu. Damit erreicht ihr nicht nur, dass ihr uns häufiger auch bei Google seht, sondern helft damit, dass auch viele andere Menschen unsere unabhängigen News und Urteile sehen können. Geht einfach auf den Link und klickt dann "Auf Google folgen". Das wars schon und kostet natürlich nichts, aber hilft unserer Arbeit enorm! Vielen lieben Dank! Gegen-Hartz unterstützen

Nicht alles, was im Alltag angenehm ist, wird bezahlt. Ein Fernseher gehört nach der Rechtsprechung des Bundessozialgerichts regelmäßig nicht zur Wohnungserstausstattung. Die Leistung soll eine einfache Haushaltsführung ermöglichen, aber keine vollständige Ausstattung nach persönlichen Wünschen finanzieren.

Die Jobcenter können Pauschalen zahlen oder Sachleistungen bewilligen. Pauschalen müssen jedoch nachvollziehbar sein und dürfen nicht so niedrig ausfallen, dass eine einfache Ausstattung tatsächlich unmöglich wird.

Übersicht: Wann eine erneute Erstausstattung möglich ist

Situation Bewertung Trennung und Auszug mit Kindern ohne Möbel Ein erneuter Anspruch ist möglich, wenn die notwendige Einrichtung fehlt. Wohnungsbrand oder schwerer Wasserschaden Ein Anspruch kommt in Betracht, wenn Möbel und Haushaltsgeräte verloren oder unbrauchbar wurden. Haftentlassung oder Ende einer Unterbringung Eine Erstausstattung kann nötig sein, wenn keine eigene Einrichtung vorhanden ist. Defekte Waschmaschine nach jahrelanger Nutzung Meist normale Ersatzbeschaffung, nicht Erstausstattung. Umzug in eine größere Wohnung ohne zusätzlichen Bedarf Allein der Umzug reicht nicht aus; es muss ein konkreter Ausstattungsbedarf bestehen. Geburt eines Kindes Eine besondere Erstausstattung für Schwangerschaft und Geburt kann zusätzlich beantragt werden.

Antrag sollte möglichst früh gestellt werden

Betroffene sollten die Erstausstattung beantragen, bevor sie Möbel kaufen. Wer bereits alles auf eigene Faust anschafft, riskiert Streit darüber, ob der Bedarf noch besteht. In dringenden Fällen sollte der Antrag schriftlich gestellt und der Zugang nachweisbar dokumentiert werden.

Der Antrag sollte genau aufführen, welche Gegenstände fehlen. Allgemeine Formulierungen wie „Ich brauche Möbel“ reichen oft nicht aus. Besser ist eine konkrete Liste mit Bett, Matratze, Kleiderschrank, Esstisch, Stühlen, Kühlschrank, Herdplatte, Lampen und weiteren notwendigen Gegenständen.

Lehnt das Jobcenter ab, sollte der Bescheid genau geprüft werden. Gegen eine Ablehnung kann innerhalb eines Monats Widerspruch eingelegt werden. In akuten Notlagen kann zusätzlich ein Eilantrag beim Sozialgericht sinnvoll sein.

Warum das Urteil für Betroffene wichtig ist

Das Urteil stärkt Menschen, die nach einem Bruch in ihrem Leben wieder eine Wohnung einrichten müssen. Es verhindert, dass Jobcenter die Leistung allein mit dem Hinweis ablehnen, es habe früher schon einmal Möbel gegeben. Eine solche Betrachtung würde viele Betroffene in eine unzumutbare Lage bringen.

Wer nach einer Trennung, einem Brand oder einer anderen Ausnahmesituation ohne Einrichtung dasteht, kann nicht monatelang aus dem Regelbedarf ansparen. Der monatliche Betrag ist für laufende Lebenshaltungskosten gedacht. Eine komplette Wohnungseinrichtung lässt sich daraus in der Regel nicht finanzieren.

Für die Praxis bedeutet das: Jobcenter müssen den Einzelfall prüfen. Sie müssen unterscheiden zwischen normalem Verschleiß und einer neuen Bedarfslage. Wo ein echter Neuanfang ohne Ausstattung vorliegt, kann die Behörde zur erneuten Zahlung verpflichtet sein.

Beispiel aus der Praxis

Eine Mutter lebt mit ihrem Partner und zwei Kindern in einer gemeinsamen Wohnung. Nach der Trennung zieht sie mit den Kindern kurzfristig aus. Die meisten Möbel, die Waschmaschine und der Kühlschrank bleiben in der alten Wohnung, weil sie dem früheren Partner gehören oder dort fest eingebaut sind.

Das Jobcenter lehnt den Antrag zunächst ab und verweist darauf, dass die Familie früher bereits eingerichtet war. Die Mutter legt Widerspruch ein und erklärt, dass sie in der neuen Wohnung kein Bett für die Kinder, keinen Esstisch, keine Kochmöglichkeit und keinen Kühlschrank hat. In einem solchen Fall muss das Jobcenter den aktuellen Bedarf prüfen und kann nicht allein auf die frühere Wohnung verweisen.

Fragen und Antworten zur mehrfachen Erstausstattung

Kann eine Erstausstattung wirklich mehrfach bewilligt werden?

Ja. Eine Erstausstattung ist nicht automatisch auf einen einzigen Antrag im Leben begrenzt. Wenn eine neue besondere Bedarfslage entsteht, kann das Jobcenter erneut zahlen müssen.

Wann liegt keine Erstausstattung vor?

Keine Erstausstattung liegt meist vor, wenn nur einzelne Gegenstände durch normalen Verschleiß kaputtgehen. Ein alter Kühlschrank oder eine defekte Waschmaschine nach jahrelanger Nutzung gelten häufig als Ersatzbeschaffung.

Was ist nach einer Trennung wichtig?

Nach einer Trennung sollte genau dargelegt werden, welche Möbel in der alten Wohnung geblieben sind und welche Gegenstände in der neuen Wohnung fehlen. Besonders wichtig ist dies, wenn Kinder betroffen sind.

Muss das Jobcenter Geld zahlen oder darf es Gutscheine geben?

Das Jobcenter kann je nach Verwaltungspraxis Geld, Pauschalen oder Sachleistungen bewilligen. Die Leistung muss aber geeignet sein, den notwendigen Bedarf tatsächlich zu decken.

Kann das Jobcenter den Antrag ablehnen, weil früher Möbel vorhanden waren?

Nein, das reicht allein nicht aus. Die Behörde muss prüfen, ob heute ein neuer Bedarf besteht und warum die frühere Einrichtung nicht mehr verfügbar ist.

Was kann man gegen eine Ablehnung tun?

Gegen einen ablehnenden Bescheid kann innerhalb eines Monats Widerspruch eingelegt werden. Bei akuter Not, etwa wenn Betten, Kühlschrank oder Kochmöglichkeit fehlen, kann zusätzlich gerichtlicher Eilrechtsschutz beim Sozialgericht beantragt werden.

Quellen und Urteile

Bundessozialgericht, Urteil vom 16. Februar 2022, Az. B 8 SO 14/20 RBundessozialgericht, Urteil vom 24. Februar 2011, Az. B 14 AS 75/10 RRechtsgrundlage: § 24 Abs. 3 SGB II, Ergänzend: § 31 Abs. 1 Nr. 1 SGB XII für vergleichbare sozialhilferechtliche Fallgestaltungen zur Erstausstattung der Wohnung.