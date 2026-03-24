1964 geboren: Wann kann ich in Rente gehen?

Lesedauer 5 Minuten

Wer 1964 geboren wurde, erreicht die reguläre Altersrente nach geltendem Recht mit 67 Jahren. Das ist die sogenannte Regelaltersgrenze. Für diesen Jahrgang ist die schrittweise Anhebung des Rentenalters abgeschlossen. Anders gesagt: Während ältere Jahrgänge noch in Stufen betroffen waren, gilt für den Geburtsjahrgang 1964 durchgehend die Grenze von 67 Jahren.

Die Regelaltersrente setzt außerdem voraus, dass die allgemeine Wartezeit von fünf Jahren erfüllt ist. Bei rechtzeitigem Antrag beginnt diese Rente grundsätzlich mit dem ersten Tag des Monats, der auf das Erreichen der Regelaltersgrenze folgt.

Viele Menschen suchen nach der Antwort auf die Frage „1964 geboren – wann in Rente?“ und meinen damit nicht nur die reguläre Altersrente, sondern auch frühere Möglichkeiten. Genau hier wird die Sache komplizierter. Denn das gesetzliche Rentenrecht kennt mehrere Wege in den Ruhestand.

Wer besonders viele Versicherungsjahre gesammelt hat, kann früher abschlagsfrei gehen. Wer zwar lange versichert war, aber die besonders hohen Anforderungen nicht erfüllt, kann ebenfalls früher aufhören, muss dann aber dauerhafte Abschläge hinnehmen. Hinzu kommen Sonderregeln für schwerbehinderte Menschen.

Die wichtigste Antwort in einem Blick

Rentenart Jahrgang 1964: möglicher Rentenbeginn Regelaltersrente Mit 67 Jahren Altersrente für besonders langjährig Versicherte Mit 65 Jahren, abschlagsfrei, wenn 45 Versicherungsjahre vorliegen Altersrente für langjährig Versicherte Ab 63 Jahren mit Abschlägen, regulär ohne Abschläge erst mit 67 Jahren, wenn 35 Versicherungsjahre vorliegen Altersrente für schwerbehinderte Menschen Mit 65 Jahren abschlagsfrei oder ab 62 Jahren mit Abschlägen, wenn die Voraussetzungen erfüllt sind

Regelaltersrente: Für 1964 Geborene gilt die 67

Für Menschen des Geburtsjahrgangs 1964 ist die gesetzliche Lage eindeutig. Die Regelaltersgrenze liegt bei 67 Jahren. Wer also etwa im Mai 1964 geboren wurde, erreicht die Altersgrenze im Mai 2031.

Beginnt die Rente unmittelbar nach Erreichen der Altersgrenze und ist der Antrag rechtzeitig gestellt, startet die Zahlung im Regelfall zum 1. Juni 2031.

Wer im November 1964 geboren wurde, erreicht die Grenze im November 2031; der Rentenbeginn liegt dann normalerweise am 1. Dezember 2031.

Diese Unterscheidung ist in der Praxis wichtig, weil viele Menschen allein auf das Lebensalter schauen und nicht auf den tatsächlichen Rentenbeginn. Im Alltag wird oft gesagt, man gehe „mit 67“ in Rente. Tatsächlich liegt zwischen Geburtstag und erster Rentenzahlung regelmäßig noch der Wechsel in den Folgemonat. Wer seine finanzielle Planung auf den Monat genau vorbereiten will, sollte das berücksichtigen.

Früher in Rente mit 45 Versicherungsjahren

Für den Jahrgang 1964 gibt es weiterhin die Möglichkeit, schon mit 65 Jahren abschlagsfrei in Rente zu gehen. Gemeint ist die Altersrente für besonders langjährig Versicherte. Voraussetzung sind 45 Versicherungsjahre.

Diese Rentenart ist vielen noch unter der älteren Bezeichnung „Rente mit 63“ bekannt. Für den Geburtsjahrgang 1964 trifft diese Bezeichnung aber nicht mehr zu. Abschlagsfrei ist der Rentenbeginn hier erst mit 65 Jahren möglich.

Entscheidend ist, dass diese Rente nicht vorzeitig mit Abschlägen bezogen werden kann.

Wer die 45 Jahre erfüllt, hat damit zwar einen früheren abschlagsfreien Zugang als bei der Regelaltersrente, aber keinen Spielraum nach unten. Für den Jahrgang 1964 bedeutet das: Entweder 65 Jahre mit erfüllter 45-Jahres-Wartezeit oder eben eine andere Rentenart mit anderen Regeln.

Was auf die 45 Versicherungsjahre angerechnet wird

In der öffentlichen Diskussion wird oft unterschätzt, wie anspruchsvoll diese Voraussetzung sein kann. Zu den 45 Jahren zählen nicht nur klassische Pflichtbeiträge aus Beschäftigung.

Auch weitere Zeiten können berücksichtigt werden, etwa Kindererziehungszeiten, Zeiten der nicht erwerbsmäßigen Pflege, Wehr- oder Zivildienst sowie bestimmte weitere rentenrechtliche Zeiten. Gerade bei Menschen mit unterbrochenen Erwerbsbiografien lohnt sich deshalb eine genaue Prüfung des Versicherungsverlaufs.

Ob die 45 Jahre tatsächlich erreicht werden, entscheidet sich im Einzelfall. Schon wenige Monate Unterschied können darüber bestimmen, ob eine Person mit 65 abschlagsfrei aufhören kann oder bis 67 warten muss beziehungsweise nur eine frühere Rente mit Abschlägen in Betracht kommt. Deshalb ist die Kontenklärung bei der Deutschen Rentenversicherung in diesen Fällen mehr als eine Formalität. Sie ist oft der Punkt, an dem sich eine ganze Ruhestandsplanung entscheidet.

Mit 63 in Rente? Für den Jahrgang 1964 nur mit Abschlägen

Wer 1964 geboren wurde und mindestens 35 Versicherungsjahre vorweisen kann, kann die Altersrente für langjährig Versicherte nutzen. Diese Rentenart ist ab 63 Jahren möglich. Allerdings ist sie für den Jahrgang 1964 nicht abschlagsfrei. Ohne Abschläge gibt es diese Rente erst mit 67 Jahren. Der frühere Bezug führt zu dauerhaften Kürzungen.

Die Abschläge betragen 0,3 Prozent für jeden Monat, den die Rente vor dem regulären Beginn startet. Wer als 1964 Geborener diese Rentenart bereits mit 63 Jahren in Anspruch nimmt, geht 48 Monate früher als die reguläre abschlagsfreie Altersgrenze von 67 Jahren in Rente.

Newsletter zu Bürgergeld, Rente, Schwerbehinderung & Co. 📬 Wöchentliche Updates 👥 100.000+ Leser Newsletter Wenn du ein Mensch bist, lasse das Feld leer: 100 % spam-frei • jederzeit abbestellbar

Daraus ergibt sich ein Abschlag von 14,4 Prozent. Dieser Abzug bleibt dauerhaft bestehen. Er verschwindet also nicht, wenn die betroffene Person später das 67. Lebensjahr erreicht.

Tabelle: 1964 geboren und mit 63 in Rente – wie hoch sind die Abschläge?

Beginn der Altersrente für langjährig Versicherte Dauerhafter Abschlag Mit 67 Jahren 0 Prozent Mit 66 Jahren 3,6 Prozent Mit 65 Jahren 7,2 Prozent Mit 64 Jahren 10,8 Prozent Mit 63 Jahren 14,4 Prozent

Was diese Abschläge finanziell bedeuten

Die Zahlen wirken auf den ersten Blick abstrakt, sind aber im Alltag erheblich. Wer rechnerisch eine monatliche Rente von 1.800 Euro hätte, müsste bei einem Abschlag von 14,4 Prozent auf rund 259 Euro monatlich verzichten. Das wäre kein vorübergehender Effekt, sondern eine dauerhafte Minderung.

Auf viele Rentenjahre gerechnet entsteht daraus ein spürbarer Unterschied.

Gerade deshalb ist die Frage nach dem richtigen Zeitpunkt des Renteneintritts nicht nur eine juristische, sondern auch eine wirtschaftliche Entscheidung.

Manche Versicherte nehmen die Abschläge bewusst in Kauf, weil die persönliche Belastung im Beruf hoch ist oder weil familiäre Gründe eine frühere Aufgabe der Erwerbstätigkeit nahelegen.

Andere versuchen, die Zeit bis zur abschlagsfreien Rente mit Teilzeit, Altersteilzeit, Erspartem oder anderen Übergangsmodellen zu überbrücken. Welche Lösung sinnvoll ist, hängt stark von Gesundheit, Beschäftigungssituation und Einkommenslage ab.

Sonderfall Schwerbehinderung

Für schwerbehinderte Menschen gelten günstigere Altersgrenzen. Wer 1964 oder später geboren wurde, kann diese Altersrente mit 65 Jahren ohne Abschläge erhalten. Ein früherer Beginn ist bereits ab 62 Jahren möglich, dann aber mit Abschlägen. Zusätzlich müssen die weiteren Voraussetzungen erfüllt sein, insbesondere ein anerkannter Grad der Behinderung von mindestens 50 und die erforderliche Wartezeit von 35 Jahren.

Auch hier zeigt sich, wie stark der Rentenbeginn von der jeweiligen Rentenart abhängt. Zwei Personen desselben Jahrgangs können unter Umständen mehrere Jahre auseinanderliegen, obwohl beide „1964 geboren“ sind. Der Unterschied ergibt sich nicht aus dem Geburtsjahr allein, sondern aus dem Zusammenspiel von Versicherungszeiten, Status und Rentenart.

Warum der Jahrgang 1964 besonders häufig nachgefragt wird

Der Geburtsjahrgang 1964 markiert eine klare Linie im deutschen Rentensystem. Für ihn endet die Übergangsphase der stufenweisen Anhebung. Deshalb taucht genau dieser Jahrgang besonders häufig in Suchanfragen, Beratungen und Medienberichten auf. Für frühere Jahrgänge musste oft monatsgenau gerechnet werden, weil sich die Altersgrenzen Jahr für Jahr verschoben.

Bei 1964 Geborenen ist die Lage einfacher, aber keineswegs simpel. Die Regelaltersrente liegt bei 67, die abschlagsfreie Rente nach 45 Versicherungsjahren bei 65, die vorgezogene Altersrente nach 35 Versicherungsjahren ab 63 mit Abschlägen.

Gerade diese Mischung aus scheinbarer Einfachheit und tatsächlicher Komplexität führt dazu, dass viele Menschen trotz eines festen Geburtsjahrgangs unsicher bleiben. Häufig wird gefragt, ob „mit 63“ noch möglich sei, ob die „Rente mit 65“ für alle gelte oder ob bestimmte Erwerbsjahre ausreichen. Die ehrliche Antwort lautet: Es kommt auf die Rentenart und die anrechenbaren Zeiten an.

Worauf Betroffene jetzt achten sollten

Wer 1964 geboren wurde, sollte seine persönliche Rentenlage nicht erst kurz vor dem Ruhestand prüfen. Besonders wichtig ist der Versicherungsverlauf. Sind Kindererziehungszeiten vollständig erfasst? Wurden Phasen der Pflege berücksichtigt? Fehlen Beschäftigungszeiten oder Ausbildungsabschnitte? Solche Details können darüber entscheiden, ob 35 oder sogar 45 Jahre erreicht werden.

Ebenso wichtig ist die Unterscheidung zwischen „frühestmöglichem“ und „sinnvollem“ Rentenbeginn. Juristisch kann ein Beginn ab 63 Jahren möglich sein. Finanziell kann das dennoch eine ungünstige Entscheidung sein.

Umgekehrt ist das Festhalten an der Regelaltersgrenze nicht für jede Person die beste Lösung. Wer gesundheitlich angeschlagen ist, einen belastenden Beruf ausübt oder andere Einkommensquellen hat, bewertet den früheren Ausstieg womöglich anders als jemand mit langer Aussicht auf eine hohe Rentenbezugsdauer.

Fazit

Für den Geburtsjahrgang 1964 gilt in Deutschland grundsätzlich: Die reguläre Altersrente beginnt mit 67 Jahren. Wer 45 Versicherungsjahre erfüllt, kann bereits mit 65 Jahren abschlagsfrei in Rente gehen. Wer mindestens 35 Versicherungsjahre hat, kann ab 63 Jahren in den Ruhestand wechseln, muss dann aber dauerhafte Abschläge hinnehmen. Bei anerkannter Schwerbehinderung ist eine abschlagsfreie Rente mit 65 Jahren und ein früherer Beginn ab 62 Jahren möglich.

Die oft gestellte Frage „1964 geboren – wann in Rente?“ lässt sich also nur dann vollständig beantworten, wenn nicht nur das Geburtsjahr, sondern auch die individuelle Versicherungsbiografie betrachtet wird. Genau dort entscheidet sich, ob der Ruhestand mit 63, 65 oder 67 realistisch ist und wie teuer ein früherer Ausstieg tatsächlich wird.

Quellen

Deutsche Rentenversicherung: „Wann kann ich in Rente gehen?“ – Angaben zur Regelaltersgrenze ab Jahrgang 1964 und zur Altersrente für langjährig Versicherte, Bundesministerium für Arbeit und Soziales: „Altersrenten“ und „Altersgrenze“ – Angaben zur Regelaltersgrenze von 67 Jahren für ab 1964 Geborene.