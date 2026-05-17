Bürgergeld: 1.860 Euro Kaution weg nach Unterschrift: Drei Ausnahmen retten den Anspruch

Sandra M., 44, aus Bochum, unterschrieb am Donnerstagabend. Der Vermieter hatte auf eine Entscheidung bis Freitagmittag gedrängt, die Wohnung war angemessen, der Druck war enorm. Drei Tage später erfuhr Sandra, was dieser Moment kostete: 1.860 Euro Mietkaution, die das Jobcenter ablehnte, weil die Zusicherung gefehlt hatte.

Für Bürgergeld-Bezieher, die einen Mietvertrag unterschreiben bevor das Jobcenter die Kautionsübernahme schriftlich zugesichert hat, erlischt der Anspruch in diesem Moment, aber es gibt enge Ausnahmen, die genau jetzt zählen.

Mietkaution Bürgergeld: Warum die Unterschrift den Anspruch auslöscht

Das Gesetz ist eindeutig. Nach § 22 Abs. 6 SGB II kann eine Mietkaution „bei vorheriger Zusicherung” durch das zuständige Jobcenter als Bedarf anerkannt werden. Das Wort „vorher” ist keine Formalie, sondern materiell-rechtliche Anspruchsvoraussetzung. Wer den Mietvertrag unterschreibt, bevor das Jobcenter die Übernahme schriftlich zugesichert hat, hat diesen Anspruch nach der geltenden Rechtslage verloren.

Der Grund liegt in der Funktion der Zusicherung. Sie soll dabei helfen, die Wohnung überhaupt erst anmieten zu können. Das Jobcenter soll prüfen, ob der Umzug notwendig ist und ob ohne diese Sicherheit kein angemessener Wohnraum gefunden werden kann. Ist der Mietvertrag bereits geschlossen, existiert diese Funktion nicht mehr.

Die Wohnung ist gefunden, das Mietverhältnis besteht. Der Mechanismus, den das Gesetz schützen wollte, ist abgelaufen.

Was viele erst im Nachhinein begreifen: Die Zusicherung ist kein bürokratischer Hinweis, den das Jobcenter nachreichen kann. Sie ist Pflichtvoraussetzung, und zwar zeitlich: Sie muss vor dem Vertragsschluss vorliegen. Fehlt sie in diesem Moment, existiert kein gesetzlicher Anspruch mehr, den ein Widerspruch oder ein Gericht erzwingen könnte. Es sei denn, eine der drei Ausnahmen greift.

Was rechtlich passiert wenn der Mietvertrag bereits unterschrieben ist

Das Landessozialgericht Berlin-Brandenburg hat die Konsequenz in einem Beschluss vom 4. Juni 2020 präzise formuliert. Der Abschluss eines Mietvertrags lässt einen bis dahin noch nicht erfüllten Anspruch auf Zusicherung der Mietkaution untergehen und erledigt ihn in rechtlichem Sinne. Nachträgliche Zusicherung: ausgeschlossen.

Das Jobcenter kann sie formal ausstellen, sie wäre aber wirkungslos, weil die gesetzliche Bedingung nicht mehr erfüllbar ist.

Das Gericht hat auch erklärt, warum. Die Zusicherung für die Mietkaution kann nur dann einen Anspruch begründen, wenn sie vor dem Mietvertragsschluss erteilt wurde. Ist der Vertrag bereits geschlossen, steht das der Annahme entgegen, dass die Wohnung ohne diese Sicherheit nicht zugänglich gewesen wäre.

Das Argument „Ich konnte die Wohnung nur mit Kaution bekommen” hat nach Vertragsschluss keine rechtliche Schlagkraft mehr. Das Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen hat diese Linie im März 2025 in einem weiteren Verfahren bestätigt. Sie gilt bundesweit.

Für Betroffene bedeutet das: Das Jobcenter darf die Kostenübernahme allein wegen der fehlenden vorherigen Zusicherung ablehnen, auch wenn der Umzug notwendig war, auch wenn die neue Wohnung angemessen ist, auch wenn die Kaution nicht aus dem laufenden Budget aufgebracht werden kann. Die bloße Notlage allein reicht nicht aus.

Sandra M. war drei Tage vor ihrer Unterschrift beim Jobcenter. Sie hatte den Sachbearbeiter über den bevorstehenden Umzug informiert, über die neue Adresse, über die Miethöhe. Kein Wort fiel über die Verpflichtung, vorher eine schriftliche Zusicherung für die Mietkaution einzuholen.

Drei Tage später hatte Sandra unterschrieben, und das Jobcenter lehnte ab. Diese Situation ist der wichtigste Ansatzpunkt für die Gegenwehr.

Diese drei Ausnahmen können die Mietkaution trotzdem retten

Die Rechtsprechung kennt Konstellationen, in denen der Anspruch trotz bereits unterschriebenem Mietvertrag durchgesetzt werden kann. Diese Ausnahmen sind eng, sie gelten nicht automatisch, und sie müssen aktiv und konkret geltend gemacht werden. Wer keinen der drei Punkte belegen kann, steht nach aktuellem Recht ohne Anspruch da.

Ausnahme 1: Das Jobcenter hat die Beratungspflicht verletzt. Das Jobcenter ist verpflichtet, Bürgergeld-Bezieher bei Vorsprachen anlässlich eines beabsichtigten Umzugs darüber aufzuklären, dass die Übernahme der Mietkaution zwingend eine schriftliche Zusicherung vor Vertragsschluss voraussetzt. Diese Pflicht zur sogenannten Spontanberatung ergibt sich aus § 14 SGB I. Wer beim Jobcenter war und diesen Hinweis nicht erhalten hat, kann auf den sozialrechtlichen Herstellungsanspruch setzen.

Das Jobcenter muss die Person so stellen, als wäre korrekt beraten worden. Der Schlüssel ist die Kausalität: Hätten Sie bei ordnungsgemäßer Beratung zunächst die Zusicherung eingeholt und erst dann unterschrieben? Wenn ja, ist der Herstellungsanspruch begründet. Dokumentieren Sie den Termin: Datum, Uhrzeit, Name des Sachbearbeiters, Gesprächsinhalt.

Ausnahme 2: Das Jobcenter hat treuwidrig verzögert. Wenn Sie den Antrag auf Zusicherung vor Vertragsschluss gestellt haben und das Jobcenter die Entscheidung so lange zurückgehalten hat, dass eine fristgerechte Bearbeitung zwar möglich gewesen wäre, aber unterblieb, können Sie sich auf die Treuwidrigkeit der Behörde berufen.

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Voraussetzung: Der Antrag muss nachweislich vor der Unterschrift beim Jobcenter eingegangen sein. In diesem Fall kann nach Rechtsprechung des Bundessozialgerichts auf die vorherige Zusicherung ausnahmsweise verzichtet werden. Entscheidend ist der Zeitstempel des Antrags und die Zeitspanne bis zur Entscheidung.

Ausnahme 3: Einholung war aus wichtigem Grund unzumutbar. Wenn es objektiv nicht zumutbar war, die Zusicherung rechtzeitig einzuholen, kann das im Einzelfall helfen. Beispiele aus der Rechtsprechung: akute Bedrohungssituation durch häusliche Gewalt, die sofortigen Auszug erzwungen hat; drohende Obdachlosigkeit mit kurzfristiger Wohnungssuche; schwere Erkrankung, die eine fristgerechte Beantragung faktisch unmöglich gemacht hat.

Diese Fallgruppe ist besonders eng. Sie muss im Widerspruch konkret und mit Belegen vorgetragen werden.

Sandra M. hat Aussichten auf Ausnahme 1. Ihre Vorsprache drei Tage vor der Unterschrift ist der entscheidende Hebel: Wenn das Jobcenter den Umzug als Thema kannte und trotzdem keinen Hinweis auf das Zusicherungserfordernis gab, ist die Beratungspflicht verletzt. Akteneinsicht ist jetzt der erste operative Schritt.

48-Stunden-Notfallplan: Diese Schritte müssen jetzt sofort folgen

Die Ausgangslage ist schwierig, aber der Schaden ist nicht endgültig, wenn Sie jetzt handeln. Jede Stunde zählt: Beweise werden schwächer, Erinnerungen verblassen, und das Zeitfenster für wirksame Rechtsmittel läuft.

Schritt 1: Alles dokumentieren, sofort. Notieren Sie das genaue Datum der Unterschrift. Notieren Sie alle Kontakte mit dem Jobcenter vor der Unterschrift: Termine, Telefonate, Schreiben, E-Mails, persönliche Gespräche. Halten Sie fest, was besprochen wurde und was nicht besprochen wurde.

Namen von Sachbearbeitern, Abteilungen, Uhrzeiten, Gesprächsinhalte. Dieser Nachweis ist der wichtigste Baustein für den Herstellungsanspruch und kann nicht nachträglich rekonstruiert werden.

Schritt 2: Antrag sofort stellen, auch jetzt noch. Stellen Sie beim Jobcenter schriftlich einen Antrag auf Übernahme der Mietkaution. Auch wenn das Jobcenter ihn ablehnen wird: Der Ablehnungsbescheid ist der Startpunkt für Widerspruch und Klage. Ohne Bescheid keine Rechtsmittel.

Formulieren Sie im Antrag bereits, warum Ihre Situation eine der drei Ausnahmen erfüllt. Beantragen Sie ausdrücklich, dass das Jobcenter seine Entscheidung schriftlich begründet, und zwar vollständig.

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Schritt 3: Akteneinsicht beantragen. Sie haben ein Recht auf Einsicht in Ihre Jobcenter-Akte. Beantragen Sie Akteneinsicht schriftlich und fordern Sie explizit die Gesprächsnotizen und Vermerke aus den letzten Wochen an. So lässt sich nachweisen, wann Sie beim Jobcenter vorgesprochen haben und was aktenkundig gemacht wurde. Ein nicht dokumentiertes Gespräch kann das Jobcenter leichter bestreiten als ein aktenkundiges.

Schritt 4: Kostenlose Sozialrechtsberatung suchen, noch heute. Wenden Sie sich an eine Sozialberatungsstelle. Der Sozialverband VdK und der SoVD bieten kostenlose Erstberatungen an. Viele Wohlfahrtsverbände haben Sozialrechtsberatung, in größeren Städten gibt es spezialisierte Anlaufstellen für Bürgergeld-Bezieher.

Eine qualifizierte Beratung innerhalb der ersten 48 Stunden erhöht die Chancen erheblich, die richtigen Hebel zu identifizieren und den Widerspruch korrekt zu formulieren.

Schritt 5: Vermieter informieren und Bürgschaft anfragen. Informieren Sie den Vermieter über die Situation und fragen Sie, ob er statt einer Barkaution eine Bürgschaftserklärung des Jobcenters akzeptieren würde. Eine Bürgschaft unterliegt anderen Regeln als die Kautionsübernahme und kann unter Umständen auch nach Vertragsschluss noch beantragt werden.

Widerspruch und Sozialgericht: So eskalieren Sie richtig

Sobald der Ablehnungsbescheid des Jobcenters vorliegt, beginnt die Widerspruchsfrist. Sie beträgt einen Monat ab Bekanntgabe. Widersprüche, die diese Frist überschreiten, sind ohne besondere Gründe unzulässig und werden abgewiesen, ohne dass das Gericht die inhaltliche Frage prüft. Setzen Sie sich einen Wiedervorlagetermin spätestens drei Wochen nach Eingang des Bescheids.

Im Widerspruch selbst kommt es auf inhaltliche Substanz an. Allgemeine Formulierungen wie „ich konnte mir die Kaution nicht leisten” reichen nicht aus.

Wenn Sie den Herstellungsanspruch geltend machen, müssen Sie konkret darlegen: wann Sie beim Jobcenter waren, mit wem Sie gesprochen haben, was besprochen wurde, und dass Sie bei ordnungsgemäßer Beratung den Weg über die schriftliche Zusicherung gewählt hätten. Beziehen Sie sich explizit auf die Spontanberatungspflicht des Jobcenters bei Umzügen.

Wenn die Ablehnung der Mietkaution für Sie eine akute Notlage bedeutet, weil die Wohnungsübergabe unmittelbar bevorsteht und Sie die Kaution nicht vorfinanzieren können, gibt es die Möglichkeit des einstweiligen Rechtsschutzes. Beim zuständigen Sozialgericht können Sie eine einstweilige Anordnung beantragen.

Dafür brauchen Sie einen Anordnungsanspruch, also eine nachvollziehbare Rechtsgrundlage für Ihren Anspruch, und einen Anordnungsgrund, also die glaubhafte Darlegung einer Eilbedürftigkeit. Sozialgerichte bearbeiten solche Anträge meist innerhalb weniger Tage. Ohne Unterstützung durch eine Beratungsstelle oder einen Anwalt ist ein solcher Antrag schwer zu formulieren.

Ein letzter Punkt, den viele übersehen: Wenn die Mietkaution als Darlehen bewilligt wird, nicht als Zuschuss, können Sie in atypischen Härtefällen beantragen, dass das Jobcenter Ermessen ausübt, ob ausnahmsweise ein Zuschuss statt eines Darlehens gewährt wird.

Das Bundessozialgericht hat in einem Urteil von November 2018 festgehalten, dass die gesetzliche Soll-Regelung in besonderen Konstellationen Ermessenserwägungen ermöglicht, etwa wenn die monatliche Darlehenstilgung zu einer existenzgefährdenden Unterdeckung führt. Diese Option ist eng, aber sie besteht und muss ausdrücklich beantragt werden.

Häufige Fragen zur Mietkaution im Bürgergeld

Gilt das Zusicherungserfordernis auch für Umzugskosten?

Ja. Für Wohnungsbeschaffungskosten und Umzugskosten gilt dasselbe Erfordernis der vorherigen Zusicherung nach demselben Gesetzesabsatz. Wer einen Umzugswagen bestellt oder ein Unternehmen beauftragt, bevor das Jobcenter zugestimmt hat, kann auf denselben Mechanismus stoßen. Ausnahmen sind die gleichen wie bei der Mietkaution.

Was wenn das Jobcenter die Zusicherung vor der Unterschrift mündlich zugesagt hatte?

Eine mündliche Zusage ist rechtlich keine wirksame Zusicherung. Zusicherungen im Sozialrecht müssen nach § 34 SGB X schriftlich erteilt werden. Eine Äußerung des Sachbearbeiters wie „das wird schon klappen” ist keine bindende Zusicherung.

Sie kann aber im Rahmen eines Herstellungsanspruchs als Fehlberatung geltend gemacht werden, wenn Sie sich auf diese Aussage verlassen und deswegen auf die schriftliche Beantragung verzichtet haben.

Kann der Vermieter eine Jobcenter-Bürgschaft statt Barkaution verlangen?

Nein, verlangen kann er das nicht. Aber wenn der Vermieter freiwillig bereit ist, eine Bürgschaftserklärung des Jobcenters statt einer Barkaution zu akzeptieren, eröffnet das einen anderen Weg. Eine Bürgschaft ist kein Darlehen, unterliegt anderen Regeln und kann unter Umständen auch nach Vertragsschluss noch beantragt werden. Klären Sie das mit dem Vermieter und dem Jobcenter parallel.

Muss das Jobcenter die Kaution als Zuschuss zahlen oder nur als Darlehen?

Die gesetzliche Regel lautet: Darlehen. Monatlich wird ein Anteil von zehn Prozent des Regelbedarfs aufgerechnet, bis das Darlehen getilgt ist. In atypischen Härtefällen kann das Jobcenter Ermessen ausüben und ausnahmsweise einen Zuschuss gewähren.

Das müssen Sie ausdrücklich beantragen und mit Ihrer konkreten Situation begründen, etwa wenn die Tilgung eine existenzgefährdende Lücke im Budget erzeugt und kein anderer Ausgleich möglich ist.

Was wenn die Zusicherung beantragt war aber das Jobcenter noch nicht geantwortet hatte?

Das ist der Fall der treuwidrigen Verzögerung. Wenn Ihr Antrag auf Zusicherung nachweislich vor der Unterschrift beim Jobcenter eingegangen ist und das Jobcenter in der verfügbaren Zeit keine Entscheidung getroffen hat, obwohl das möglich gewesen wäre, haben Sie Argumente für eine Ausnahme.

Entscheidend sind Zeitstempel und Bearbeitungsdauer. Beantragen Sie sofort Akteneinsicht, sichern Sie den Eingangsnachweis für Ihren Antrag, und formulieren Sie im Widerspruch die genaue Zeitlinie.

Quellen

Landessozialgericht Berlin-Brandenburg: Beschluss vom 04.06.2020, L 18 AS 826/20 B ER

Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen: Urteil vom 17.03.2025, L 7 AS 724/22

Bundessozialgericht: Urteil vom 28.11.2018, B 14 AS 31/17 R

Bundesministerium der Justiz: § 22 Abs. 6 SGB II, gesetze-im-internet.de

Bundesministerium der Justiz: § 14 SGB I, gesetze-im-internet.de

Bundesministerium der Justiz: § 34 SGB X, gesetze-im-internet.de

Bundesministerium der Justiz: § 551 BGB, gesetze-im-internet.de