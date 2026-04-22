Viele Bürgergeld-Bezieher irren hier: Diese Jobcenter-Aufforderung ist nicht anfechtbar

Wer vom Jobcenter eine Kostensenkungsaufforderung erhält, will sich häufig sofort dagegen wehren. Doch genau das scheitert nach der ständigen Rechtsprechung regelmäßig bereits an einer grundlegenden Hürde.

Denn vorbeugendem Rechtsschutz gegen eine Kostensenkungsaufforderung fehlt es in aller Regel am notwendigen Rechtsschutzbedürfnis. Das hat aktuell auch der 2. Senat des Landessozialgerichts Baden-Württemberg mit Beschluss vom 04.11.2025 zum Az. L 2 AS 3082/25 ER-B bekräftigt.

Das Gericht macht deutlich: Ob überhaupt eine belastende Maßnahme des Jobcenters wegen einer vermeintlichen Kostensenkungsobliegenheit droht, lässt sich oft erst dann beurteilen, wenn der durch die Kostensenkungsaufforderung angestoßene Dialog über die Angemessenheit der Unterkunftskosten abgeschlossen ist.

Kostensenkungsaufforderung ist kein Verwaltungsakt

Für Betroffene ist vor allem ein Punkt entscheidend: Die Kostensenkungsaufforderung selbst ist nach ständiger Rechtsprechung des Bundessozialgerichts kein Verwaltungsakt im Sinne des § 31 SGB X.

Ein Widerspruch oder eine Anfechtungsklage setzen aber voraus, dass überhaupt ein Verwaltungsakt vorliegt, also eine hoheitliche Maßnahme mit unmittelbarer Rechtswirkung nach außen. Genau daran fehlt es bei einer Kostensenkungsaufforderung. Sie enthält noch keine verbindliche Kürzung der Leistungen, sondern weist zunächst nur auf die aus Sicht des Jobcenters unangemessenen Unterkunftskosten hin.

Deshalb wurde nach Auffassung des Landessozialgerichts Baden-Württemberg der Anfechtungswiderspruch der Antragstellerin zu Recht als unzulässig verworfen.

Diese Rechtslage gilt seit Jahren auch im Bürgergeld

Diese Rechtsprechung ist nicht neu. Sie galt bereits zu Zeiten von Hartz IV und wird im Bürgergeld unverändert fortgeführt. Schon seit dem Urteil des Bundessozialgerichts vom 07.11.2006 zum Az. B 7b AS 10/06 R ist geklärt, dass eine Kostensenkungsaufforderung kein Verwaltungsakt ist.

Auch das Bayerische Landessozialgericht hatte zuletzt entschieden, dass vorbeugendem Rechtsschutz gegen eine Kostensenkungsaufforderung regelmäßig das Rechtsschutzbedürfnis fehlt, insbesondere im Eilverfahren. Darauf weist auch die aktuelle Entscheidung aus Baden-Württemberg hin.

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Warum Eilanträge gegen die Aufforderung meist scheitern

Der Grund liegt auf der Hand: Die Kostensenkungsaufforderung selbst entfaltet noch nicht die unmittelbare belastende Wirkung, die normalerweise Voraussetzung für gerichtlichen Eilrechtsschutz ist. Das Jobcenter fordert den Leistungsbezieher zunächst nur dazu auf, die Kosten der Unterkunft zu senken oder Gründe vorzubringen, warum dies nicht möglich oder nicht zumutbar ist.

Solange noch offen ist, wie dieser Prüfungs- und Klärungsprozess endet, fehlt es regelmäßig an einem hinreichend konkreten Anlass für vorbeugenden gerichtlichen Rechtsschutz. Genau darauf stellt das Landessozialgericht Baden-Württemberg ab.

Feststellungsklage kann nur ausnahmsweise in Betracht kommen

Ganz ausgeschlossen ist gerichtlicher Rechtsschutz allerdings nicht. Darauf weist auch Detlef Brock zu Recht hin. Denn im Hinblick auf den verfassungsrechtlich gebotenen effektiven Rechtsschutz aus Art. 19 Abs. 4 GG kann in besonderen Ausnahmefällen eine vorbeugende Feststellungsklage denkbar sein.

Das bedeutet jedoch gerade nicht, dass jede Kostensenkungsaufforderung gerichtlich überprüft werden kann. Eine solche Klage kommt nur dann in Betracht, wenn ein besonderes, qualifiziertes Rechtsschutzinteresse besteht.

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Wann ein qualifiziertes Rechtsschutzinteresse vorliegen kann

Nach der Rechtsprechung reicht es nicht aus, pauschal zu behaupten, das Jobcenter habe von einer falschen Angemessenheitsgrenze ausgegangen. Eine Feststellungsklage ist nur dann als letztes Mittel denkbar, wenn sie den Streit insgesamt klären kann.

Ein Feststellungsinteresse kann daher insbesondere dann bestehen, wenn Betroffene geltend machen, dass eine Kostensenkung objektiv unmöglich oder subjektiv unzumutbar ist. Genau in diesen engen Ausnahmefällen kann vorbeugender Rechtsschutz ausnahmsweise eröffnet sein.

Damit bleibt festzuhalten: Die Feststellungsklage ist keine Standardreaktion auf eine Kostensenkungsaufforderung, sondern nur eine Ultima Ratio in besonderen Einzelfällen.

Was Bürgergeld-Bezieher aus der Entscheidung mitnehmen sollten

Für Leistungsbezieher bedeutet die Entscheidung vor allem eines: Gegen eine bloße Kostensenkungsaufforderung kann man in aller Regel nicht sofort mit Widerspruch, Anfechtungsklage oder Eilantrag vorgehen.

Entscheidend ist vielmehr, auf die Aufforderung sachlich zu reagieren und gegenüber dem Jobcenter darzulegen, warum die Unterkunftskosten nicht oder nicht sofort gesenkt werden können. Erst wenn das Jobcenter später tatsächlich eine belastende Entscheidung trifft, etwa durch die Kürzung der berücksichtigten Unterkunftskosten, kann gerichtlicher Rechtsschutz regelmäßig an der richtigen Stelle ansetzen.

Fazit

Die aktuelle Entscheidung des Landessozialgerichts Baden-Württemberg bestätigt die seit Jahren gefestigte Linie der Sozialgerichte: Eine Kostensenkungsaufforderung des Jobcenters ist kein Verwaltungsakt. Deshalb fehlt es vorbeugendem Rechtsschutz dagegen regelmäßig am Rechtsschutzbedürfnis, besonders im Eilverfahren.

Nur in eng begrenzten Ausnahmefällen kann eine vorbeugende Feststellungsklage in Betracht kommen. Dafür reicht der bloße Einwand gegen die Angemessenheitsgrenze aber nicht aus. Erforderlich ist vielmehr ein besonderes Rechtsschutzinteresse, etwa weil eine Kostensenkung im konkreten Einzelfall unzumutbar oder unmöglich ist.

Quellen

Landessozialgericht Baden-Württemberg: Beschluss vom 04.11.2025 – L 2 AS 3082/25 ER-B

Bundessozialgericht: Urteil vom 07.11.2006 – B 7b AS 10/06 R

Bundessozialgericht: Urteil vom 15.06.2016 – B 4 AS 36/15 R

Bayerisches Landessozialgericht: Beschluss vom 28.01.2025 – L 7 AS 508/24 B ER