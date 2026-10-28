Sperrzeit beim Arbeitslosengeld halbiert: Sechs statt zwölf Wochen nach Eigenkündigung

Ein Geschäftsführer kündigte, weil sein Unternehmen in wirtschaftlichen Schwierigkeiten steckte und er persönliche rechtliche Risiken sah. Die Agentur für Arbeit verhängte daraufhin zwölf Wochen Sperrzeit beim Arbeitslosengeld.

Der Betroffene wehrte sich vor dem Sozialgericht Köln und erreichte eine Verkürzung auf sechs Wochen. Nach einem Kanzleibericht vom 23. Oktober 2026 endete das Verfahren durch einen gerichtlichen Vergleich, nicht durch ein Urteil.

Persönliche Haftungsrisiken waren der Anlass für die Kündigung

Die vertretende Kanzlei schildert, dass die finanziellen Probleme der Gesellschaft für den Geschäftsführer mit Haftungs- und Strafbarkeitsrisiken verbunden gewesen seien. Die Agentur für Arbeit erkannte dennoch keinen wichtigen Grund für seine Arbeitsaufgabe an.

Nach Darstellung der Kanzlei hielt das Gericht nicht sämtliche vorgetragenen Umstände für ausreichend belegt. Es sah aber Anhaltspunkte für eine besondere Härte und regte eine Einigung an.

Mit Beschluss vom 22. Oktober 2026 stellte das Sozialgericht Köln den Vergleich fest (S 3 AL 358/26). Danach wurde die Sperrzeit halbiert und die Hälfte der außergerichtlichen Kosten des Klägers übernommen.

Der Beschluss liegt dieser Redaktion nicht im Volltext vor. Grundlage der Fallbeschreibung ist der Bericht der beteiligten Kanzlei, keine unabhängig geprüfte Veröffentlichung des Gerichts.

Eine Eigenkündigung führt nicht in jedem Fall zu zwölf Wochen Sperrzeit

Wer sein Beschäftigungsverhältnis selbst beendet und dadurch vorsätzlich oder grob fahrlässig arbeitslos wird, riskiert eine Sperrzeit. Liegt ein wichtiger Grund vor, tritt diese Sperrzeit wegen Arbeitsaufgabe jedoch nicht ein.

Besteht eine Sperrzeit, beträgt sie grundsätzlich zwölf Wochen. § 159 Absatz 3 SGB III sieht unter bestimmten Voraussetzungen eine Verkürzung vor.

Dazu gehört die besondere Härte. Würden zwölf Wochen nach den Umständen, die zum Eintritt der Sperrzeit geführt haben, eine solche Härte bedeuten, verkürzt sich die Dauer auf sechs Wochen.

Entscheidend sind die Gründe für das Ausscheiden

Ein wichtiger Grund und eine besondere Härte haben unterschiedliche Folgen. Der wichtige Grund verhindert die Sperrzeit, während die besondere Härte ihre Dauer reduziert.

Dabei genügt es für die Härteprüfung nicht, dass das fehlende Arbeitslosengeld die Haushaltskasse schwer belastet. Die Bundesagentur für Arbeit stellt in ihren Fachlichen Weisungen auf die Umstände ab, die zur Arbeitsaufgabe beziehungsweise zum sperrzeitbegründenden Verhalten geführt haben.

Die Weisungen nennen beispielsweise ständige Schikanen im Betrieb, wenn diese noch nicht als wichtiger Grund anerkannt werden können. Ob eine besondere Härte vorliegt, muss anhand des jeweiligen Sachverhalts geprüft werden.

Die Abgrenzung erläutert auch unser Beitrag zur Verkürzung der Sperrzeit wegen besonderer Härte.

Der Vergleich ist keine allgemeine Erlaubnis zur Eigenkündigung

Aus der Einigung folgt nicht, dass Beschäftigte bei wirtschaftlichen Problemen ihres Arbeitgebers ohne Sperrzeit kündigen können. Ebenso wenig steht damit fest, dass persönliche Haftungsrisiken eines Geschäftsführers stets eine Halbierung rechtfertigen.

Ein Vergleich beendet den konkreten Streit durch eine Einigung der Beteiligten. Er enthält keine gerichtliche Sachentscheidung, die anderen Betroffenen dasselbe Ergebnis zusichert.

Für die eigene Prüfung bleibt deshalb entscheidend, welche Belastungen bestanden, welche Alternativen es gab und welche Tatsachen sich nachweisen lassen.

Newsletter zu Bürgergeld, Rente, Schwerbehinderung & Co. 📬 Wöchentliche Updates 👥 100.000+ Leser Newsletter Wenn du ein Mensch bist, lasse das Feld leer: 100 % spam-frei • jederzeit abbestellbar

Eine kürzere Sperrzeit kann auch mehr Anspruchstage erhalten

Eine Sperrzeit verschiebt nicht nur den Beginn der Auszahlung. Bei einer Sperrzeit wegen Arbeitsaufgabe wird grundsätzlich auch die gesamte Anspruchsdauer gekürzt.

Bei zwölf Wochen beträgt diese Minderung mindestens ein Viertel der maßgeblichen Anspruchsdauer. Bei einer sechswöchigen Sperrzeit greift diese besondere Viertelregel nicht.

Ein vereinfachtes Beispiel zeigt die mögliche Wirkung bei einem ursprünglichen Anspruch von 360 Tagen. Dabei wird angenommen, dass die gesetzliche Anspruchsminderung greift und keine weiteren Kürzungen hinzukommen.

Folge Zwölf Wochen Sperrzeit Sechs Wochen Sperrzeit Dauer der Sperrzeit 84 Tage 42 Tage Minderung des Anspruchs im Beispiel 90 Tage 42 Tage Verbleibende Anspruchsdauer 270 Tage 318 Tage

Im Beispiel bleiben bei der verkürzten Sperrzeit 48 zusätzliche Anspruchstage erhalten. Das ist eine eigene Berechnung nach § 148 SGB III und keine Angabe zum tatsächlichen Leistungsanspruch des Kölner Klägers.

Bescheid prüfen und Kündigungsgründe belegen

Wer einen Sperrzeitbescheid erhält, sollte sowohl den Grund als auch die festgesetzte Dauer prüfen. Für einen Widerspruch gilt bei Bekanntgabe im Inland grundsätzlich eine Frist von einem Monat, wobei die Rechtsbehelfsbelehrung zu beachten ist.

Für die Begründung hilft eine nachvollziehbare zeitliche Darstellung. Daraus sollte hervorgehen, welche Probleme vor der Kündigung bestanden, welche Abhilfe versucht wurde und weshalb ein weiteres Festhalten am Beschäftigungsverhältnis nicht vertretbar erschien.

Je nach Fall können Schriftwechsel, Gesprächsprotokolle, ärztliche Unterlagen oder dokumentierte rechtliche Risiken wichtig sein. Tatsachen für einen wichtigen Grund muss die betroffene Person selbst darlegen und nachweisen, soweit sie in ihrer Sphäre oder ihrem Verantwortungsbereich liegen.

FAQ zur verkürzten Sperrzeit beim Arbeitslosengeld

Reichen finanzielle Schwierigkeiten für eine Halbierung der Sperrzeit?

Die Geldnot, die durch das ausbleibende Arbeitslosengeld entsteht, genügt allein nicht. Für eine besondere Härte kommt es auf die Umstände an, die zum sperrzeitbegründenden Verhalten geführt haben.

Hat das Sozialgericht Köln die Sperrzeit durch Urteil halbiert?

Nein, laut Kanzleibericht einigten sich die Beteiligten auf einen gerichtlichen Vergleich. Eine veröffentlichte gerichtliche Sachentscheidung mit einer verbindlichen Bewertung aller Kündigungsgründe liegt der Redaktion nicht vor.

Kann eine Eigenkündigung auch ganz ohne Sperrzeit bleiben?

Ja, wenn ein wichtiger Grund im Sinne des § 159 SGB III vorliegt. Ob die Voraussetzungen erfüllt sind, hängt von den konkreten Umständen und den erforderlichen Nachweisen ab.

Quellen

Kanzlei Mathias Klose, Bericht „Sperrzeit beim Arbeitslosengeld erfolgreich halbiert“ vom 23. Oktober 2026 zum Verfahren vor dem Sozialgericht Köln (S 3 AL 358/26).

§ 159 SGB III, Ruhen bei Sperrzeit

Bundesagentur für Arbeit, Fachliche Weisungen zu § 159 SGB III

§ 148 SGB III, Minderung und Verlängerung der Anspruchsdauer

§ 84 Sozialgerichtsgesetz, Widerspruchsfrist