Selbstständiger (62) verliert 7 Rentenjahre, weil er den Rentenantrag zu spät gestellt hat

Selbstständiger verliert 7 Rentenjahre – DRV verweigert Nachzahlung trotz Berufung auf falsche Beratung

Ein selbstständiger Buchhalter bittet die Deutsche Rentenversicherung, ihm die Nachzahlung von fast sieben Jahren freiwilliger Beiträge zu erlauben, . Das Arbeitsamt habe ihn falsch beraten, er habe die Lücke in seinem Rentenkonto erst spät entdeckt, und die fehlenden Jahre könnten ihm den früheren Rentenbeginn kosten.

Das klingt nachvollziehbar. Doch die DRV lehnte ab, und das Bayerische Landessozialgericht bestätigte die Ablehnung (L 13 R 563/21,).

Das Urteil ist eine Warnung für alle Selbstständigen, die freiwillig in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen. Die Fristen sind hart, Ausnahmen sind eng, und falsche Beratung führt nicht notwendig dazu, Beiträge nachzahlen zu können.

Die Beitragslücke von 2011 bis 2017: Wie sieben Jahre verschwanden

Der 1962 geborene Kläger betrieb ab März 2011 einen Büroservice als Selbstständiger. Weil er damit nicht versicherungspflichtig war, hätte er freiwillig einzahlen können. Er tat es jedoch nicht. Die Lücke wuchs bis Dezember 2017 auf fast sieben Jahre an.

Im Oktober 2014 rief er bei der DRV an und erfuhr, dass sein Konto diese Jahre nicht enthielt. Die DRV wies ihn in diesem Gespräch ausdrücklich auf die Möglichkeit eines Antrags auf nachträgliche Beitragszahlung hin. Er stellte keinen Antrag, sondern wartete stattdessen bis Juni 2020. Zu diesem Zeitpunkt fehlten ihm insgesamt 127 Monate zur Wartezeit von 35 Jahren, die für die Altersrente für langjährig Versicherte erforderlich ist.

Frist ohne Ausnahme

Freiwillige Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung müssen bis zum 31. März des Jahres gezahlt sein, das auf das Beitragsjahr folgt. Wer für 2023 zahlen wollte, musste bis 31. März 2024 überwiesen haben. Es gibt keine automatische Erinnerung durch die DRV, keine Nachfrist im Sommer, keine Möglichkeit zur Wiedereinsetzung. Das Gesetz schließt das sogar ausdrücklich aus.

Für Selbstständige ohne Pflichtversicherung bedeutet das: Jeder Monat, für den innerhalb dieser Frist nicht gezahlt wird, bleibt dauerhaft unbelegt. Das Jahr ist rentenrechtlich geschlossen, sobald der 31. März verstrichen ist.

Der Härtefall-Paragraf hilft nur in Ausnahmefällen

Das Gesetz kennt eine Ausnahmeregel: In Fällen besonderer Härte kann die Nachzahlung nach Fristablauf zugelassen werden, wenn der Versicherte die rechtzeitige Zahlung ohne eigenes Verschulden versäumt hat (§ 197 Abs. 3 SGB VI). Der Antrag muss dann jedoch binnen drei Monaten nach Wegfall des Hinderungsgrundes gestellt werden.

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Im Fall des Buchhalters scheiterte diese Ausnahme an zwei Stellen gleichzeitig. Das Gericht sah keine besondere Härte: Der Kläger drohte nicht, seine Rentenanwartschaft zu verlieren, sondern wollte früher in Altersrente gehen.

Das Bundessozialgericht hatte in seiner Leitentscheidung vom 06.06.2023 (B 12 R 14/21 R) klargestellt, dass der bloße Wunsch nach Rentenoptimierung keine besondere Härte begründet. Außerdem hatte der Kläger bereits im Oktober 2014 Kenntnis von der Lücke und von der Möglichkeit des Härtefallantrags. Er hätte bis Januar 2015 handeln müssen. Er wartete stattdessen fast sechs Jahre.

Der Irrtum: „Falsche Behördenberatung öffnet die Hintertür”

Der Kläger berief sich darauf, die Bundesagentur für Arbeit habe ihn falsch beraten. Er habe geglaubt, seine Zahlungen an das Arbeitsamt würden auch die Rentenversicherung abdecken. Das Gericht ließ offen, ob diese Beratung tatsächlich fehlerhaft war. Denn selbst wenn sie es war, hilft das nicht.

Das Bay. LSG hat ausdrücklich entschieden: Der sozialrechtliche Herstellungsanspruch ist ebenso wie der Härtefall-Paragrafen hier nicht gültignicht. Der Gesetzgeber hat die Härtefallregelung 1992 bewusst als abschließende Regelung für freiwillige Beiträge gestaltet.

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Wer diesen Weg nicht rechtzeitig beschreitet, hat keinen anderen.

Frist verpasst, Lücke entdeckt – was jetzt noch möglich ist

Wer als Selbstständiger eine Lücke entdeckt, sollte sofort den Versicherungsverlauf bei der DRV anfordern und prüfen, für welche Jahre die Frist noch offen ist. Läuft sie noch, wird das Geld direkt überwiesen; der Verwendungszweck muss die Versicherungsnummer und den Zeitraum enthalten.

Ist die Frist für ältere Jahre bereits abgelaufen und besteht ein nachweisbares, unverschuldetes Hindernis? Dann sollten Sie einen Härtefallantrag stellen. Wichtige Punkte sind ein direkt der Rentenversicherung zuzurechnender Beratungsfehler (nicht Fehler einer anderen Behörde) oder höhere Gewalt

Den Härtefallantrag sollten Sie sofort stellen, schriftlich und per Einschreiben, mit Belegen. Das Formular V0060 ist die Grundlage, beilegen sollten Sie alle Nachweise wie Arztberichte, Belege über Beratungsfehler oder sonstige Dokumente, die zeigen, dass die Zahlung objektiv unmöglich war. Wenn Sie diesen Antrag nicht binnen drei Monaten nach Wegfall des Hindernisses stellen, haben Sie keine Aussicht auf Erfolg.

Häufige Fragen zu freiwilligen Rentenbeiträgen und der Nachzahlungsfrist

Gilt die Drei-Monats-Frist für den Härtefallantrag auch, wenn ich von der Ausnahmeregel gar nichts wusste?

Ja. Die Frist beginnt mit dem Wegfall des Hinderungsgrundes — nicht mit dem Zeitpunkt, an dem der Versicherte von der Ausnahme erfährt. Das Bay. LSG (L 13 R 563/21) stellte ausdrücklich fest: Der Kläger kannte die Lücke seit Oktober 2014 und wurde damals auch auf die Antragsmöglichkeit hingewiesen. Ab diesem Moment lief die Drei-Monats-Frist.

Wann liegt ein „Hinderungsgrund ohne Verschulden” vor?

Schwere Erkrankung, höhere Gewalt oder ein nachweislicher, dem zuständigen Rentenversicherungsträger direkt zuzurechnender Beratungsfehler können als Hinderungsgrund anerkannt werden. Allgemeine Unkenntnis über Fristen, Überforderung oder der Irrtum über die Wirkung von Beiträgen an andere Träger gehören asudrücklich nicht dazu.

Das BSG verlangt zudem, dass bei Lücken von mehr als einem Jahr der Versicherte nachweislich objektiv gehindert war, und nicht nur subjektiv.

Kann ich auf die 31.3.-Frist verzichten, wenn ich einen Steuerberater beauftrage, der einen Fehler macht?

Nach allgemeiner sozialrechtlicher Logik wird das Verschulden eines eingeschalteten Dritten dem Versicherten selbst zugerechnet. Wer die Beitragszahlung delegiert und dabei die Frist versäumt, kann sich nach der herrschenden Auffassung nicht auf fremdes Verschulden berufen, um die Härtefallausnahme auszulösen.

Der einzig verbleibende Weg wäre eine zivilrechtliche Haftungsklage gegen den Berater, aber nicht die Nachzahlung an die DRV. Ob es im Einzelfall Ausnahmen gibt, hängt von den konkreten Umständen ab und sollte rechtlich geprüft werden.

Quellen

Bayerisches Landessozialgericht: Urteil vom 11.12.2023, L 13 R 563/21 (openJur 2025, 5077), Bundessozialgericht: Urteil vom 06.06.2023, B 12 R 14/21 R, dejure.org: § 197 SGB VI – Wirksamkeit von Beiträgen