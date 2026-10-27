Schwerbehinderung: Gericht erhöht GdB, weil auch die Psyche wichtig ist

Wer mit mehreren Erkrankungen lebt, erlebt deren Folgen häufig gleichzeitig: Körperliche Einschränkungen können psychische Beschwerden verschärfen und psychische Erkrankungen die Bewältigung körperlicher Leiden erschweren. Bei der Feststellung des Grades der Behinderung muss dieses Zusammenspiel berücksichtigt werden.

Das Sozialgericht Braunschweig hat einem Kläger deshalb einen höheren Gesamt-GdB zugesprochen. Die Entscheidung zeigt allerdings auch die Grenze des Erfolgs: Der Wert stieg von 30 auf 40, die beantragte Anerkennung einer Schwerbehinderung blieb aus.

Gericht berücksichtigt die gegenseitige Verstärkung

Der Kläger hatte einen GdB von mindestens 50 verlangt und sich gegen die behördliche Feststellung von 30 gewehrt. Nach dem veröffentlichten Bericht bewertete das Gericht seine psychischen Beeinträchtigungen mit einem Einzel-GdB von 30 und eine Lungenfunktionsstörung mit einem Einzel-GdB von 20.

Für die Gesamtbewertung kam hinzu, dass sich die Auswirkungen beider Erkrankungen gegenseitig negativ verstärkten. Das rechtfertigte nach Auffassung des Gerichts einen Gesamt-GdB von 40.

Das Urteil erging am 12. August 2026 unter dem Aktenzeichen S 8 SB 182/25. Nach dem Veröffentlichungsstand vom 21. Oktober 2026 war es noch nicht rechtskräftig.

Gegenstand der Bewertung Ergebnis Psychische Beeinträchtigungen Einzel-GdB 30 Lungenfunktionsstörung Einzel-GdB 20 Bisheriger Gesamt-GdB 30 Vom Gericht zugesprochener Gesamt-GdB 40 Beantragter GdB Mindestens 50; nicht erreicht

Warum aus 30 und 20 nicht automatisch 50 werden

Der Gesamt-GdB entsteht nicht durch das Zusammenzählen einzelner Bewertungen. Nach § 152 Absatz 3 SGB IX müssen die Auswirkungen sämtlicher Beeinträchtigungen gemeinsam und unter Berücksichtigung ihrer wechselseitigen Beziehungen beurteilt werden.

Die Versorgungsmedizinischen Grundsätze verlangen, zunächst vom höchsten Einzel-GdB auszugehen. Anschließend wird geprüft, ob weitere Beeinträchtigungen die Gesamtbelastung so vergrößern, dass eine Erhöhung gerechtfertigt ist; Addition und Mittelwertbildung sind ausdrücklich ausgeschlossen.

Ein Bescheid kann daher mehrere Erkrankungen zutreffend benennen und die Einschränkungen insgesamt trotzdem zu niedrig bewerten. Für Betroffene lohnt sich der Blick darauf, ob das Amt das Zusammenwirken der Leiden nachvollziehbar geprüft hat.

Ein zusätzlicher Einzel-GdB von 20 darf nicht pauschal übergangen werden

Eine weitere Beeinträchtigung mit einem Einzel-GdB von 20 erhöht den Gesamtwert häufig nicht. Die Bewertungsregeln verlangen aber ausdrücklich eine Prüfung in jedem Einzelfall.

Besonders nachteilige Wechselwirkungen können eine höhere Gesamtbewertung rechtfertigen. Ebenso können voneinander unabhängige Einschränkungen zusätzliche Bereiche des täglichen Lebens betreffen und dadurch die Teilhabe stärker beeinträchtigen.

Die Braunschweiger Entscheidung veranschaulicht deshalb keine neue Rechenregel. Sie zeigt, weshalb die Bewertung einer zusätzlichen Erkrankung bei der Gesamtbetrachtung nicht einfach folgenlos bleiben muss.

Psychische Erkrankung oder bereits berücksichtigte Begleiterscheinung?

Nicht jede seelische Belastung durch eine körperliche Erkrankung rechtfertigt eine zusätzliche Bewertung. Die üblichen psychischen Begleiterscheinungen sind in den vorgesehenen GdB-Werten bereits enthalten.

Gehen die Beschwerden erheblich darüber hinaus und erfüllen sie die Kriterien einer eigenständigen psychischen Diagnose, werden sie gesondert ermittelt und bei der Gesamtbewertung berücksichtigt. Dieselben Auswirkungen dürfen dabei nicht doppelt angesetzt werden.

Für Betroffene bedeutet das: Der Hinweis, eine körperliche Erkrankung belaste auch seelisch, beschreibt die Situation möglicherweise noch nicht ausreichend. Ein ärztlicher oder psychotherapeutischer Bericht sollte erkennen lassen, welche zusätzlichen Einschränkungen bestehen.

Aussagekräftige Befunde beschreiben den Alltag

Eine Diagnosenliste erklärt noch nicht, warum Einkäufe, soziale Kontakte oder selbstständige Erledigungen nur eingeschränkt möglich sind. Hilfreich sind Berichte, die Häufigkeit, Dauer und Ausmaß der Beschwerden sowie den regelmäßig benötigten Beistand beschreiben.

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Bei mehreren Erkrankungen sollte außerdem erkennbar werden, welche Schwierigkeiten erst durch deren Zusammenspiel entstehen. Behandelnde Fachärzte und Psychotherapeuten können erläutern, ob sich Beschwerden gegenseitig verstärken und welche zusätzlichen Folgen daraus entstehen.

Eine eigene Schilderung mit konkreten Alltagssituationen kann diese Unterlagen ergänzen. Sie ersetzt jedoch keine medizinischen Befunde und sollte auch Schwankungen sowie bessere Tage berücksichtigen, wie unser Beitrag zum Widerspruch gegen eine zu niedrige GdB-Feststellung erläutert.

Bei einer zu niedrigen Einstufung die Akte prüfen

Wer die Bewertung nicht nachvollziehen kann, sollte Akteneinsicht beantragen und insbesondere die Befundberichte sowie die versorgungsärztliche Stellungnahme prüfen. Daraus lässt sich erkennen, ob Unterlagen fehlen oder das Zusammenwirken mehrerer Beeinträchtigungen unzureichend behandelt wurde.

Gegen einen GdB-Bescheid muss grundsätzlich innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe formwirksam Widerspruch eingehen. Ein Antrag auf Akteneinsicht wahrt diese Frist nicht; die ausführliche Begründung kann nachgereicht werden.

Für die Begründung ist ein konkreter Einwand hilfreicher als der allgemeine Vorwurf, das Amt nehme die Erkrankungen nicht ernst. Wer einen fehlenden Bericht oder eine nicht erläuterte Wechselwirkung benennt, macht deutlich, welcher Teil der Bewertung überprüft werden soll.

GdB 40 eröffnet noch keinen Schwerbehindertenstatus

Eine Schwerbehinderung setzt grundsätzlich einen GdB von mindestens 50 voraus. Ein höherer Gesamtwert unterhalb dieser Schwelle verschafft deshalb noch keinen Schwerbehindertenausweis.

Bei einem GdB von 30 oder 40 kann jedoch eine Gleichstellung durch die Agentur für Arbeit infrage kommen. Voraussetzung ist insbesondere, dass Betroffene wegen ihrer Behinderung ohne die Gleichstellung einen geeigneten Arbeitsplatz nicht bekommen oder nicht behalten können.

Die Gleichstellung kann zusätzlichen Schutz im Arbeitsleben ermöglichen, verschafft aber weder den Zusatzurlaub für schwerbehinderte Beschäftigte noch einen Anspruch auf die entsprechende besondere Altersrente. Was bei der Antragstellung zu beachten ist, erläutert unser Beitrag zur Gleichstellung und zum Kündigungsschutz bei GdB 30 oder 40.

Ein fiktives Beispiel aus der Praxis

Sabine, 54 Jahre, lebt mit einer chronischen Lungenerkrankung und einer diagnostizierten Angststörung. Ihre Unterlagen beschreiben bislang vor allem die eingeschränkte körperliche Belastbarkeit und die psychischen Beschwerden jeweils für sich.

Im Widerspruch erläutert sie, dass Atemnot regelmäßig starke Angst auslöst und sie Wege deshalb häufiger abbricht oder nur mit Begleitung bewältigt. Ergänzende Berichte ihrer behandelnden Praxen beschreiben diese Wechselwirkung und deren Auswirkungen auf ihre selbstständigen Erledigungen.

Damit liegt eine konkrete Grundlage vor, um die Gesamtbewertung zu überprüfen. Welche GdB-Höhe angemessen ist, bleibt von den nachgewiesenen Einschränkungen im Einzelfall abhängig.

Vier Fragen und Antworten

Erhöht eine psychische Erkrankung bei körperlichen Leiden automatisch den GdB?

Nein, eine zusätzliche Diagnose führt nicht automatisch zu einem höheren Gesamt-GdB. Zu prüfen ist, welche zusätzlichen Teilhabeeinschränkungen entstehen und wie sich die Beeinträchtigungen zueinander verhalten.

Müssen sich die Erkrankungen gegenseitig verstärken?

Nein, auch voneinander unabhängige Einschränkungen können die Gesamtbeeinträchtigung erhöhen. Eine besonders ungünstige Wechselwirkung ist ein möglicher Grund für eine höhere Bewertung.

Hat der Kläger in Braunschweig die Anerkennung einer Schwerbehinderung erreicht?

Nein, das Gericht sprach ihm einen Gesamt-GdB von 40 zu. Die dafür erforderliche Schwelle von mindestens 50 wurde nicht erreicht.

Was hilft bei einem Widerspruch gegen einen zu niedrigen GdB?

Hilfreich sind konkrete Einwände gegen die Bewertung und aussagekräftige Befunde, die zusätzliche Einschränkungen und Wechselwirkungen beschreiben. Akteneinsicht kann zeigen, welche Unterlagen berücksichtigt wurden; die Widerspruchsfrist muss unabhängig davon eingehalten werden.