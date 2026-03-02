Schwerbehinderung: Abmahnung trotz Attest – Arbeitgeber muss 6.000 Euro nachzahlen

Lesedauer 5 Minuten

Eine schwerbehinderte Arbeitnehmerin hat vor dem Arbeitsgericht Weiden gleich in mehreren Punkten gegen ihren Arbeitgeber gewonnen: Das Gericht verpflichtete die Firma, 180 Minusstunden auf dem Arbeitszeitkonto zu korrigieren, zwei Abmahnungen aus der Personalakte zu entfernen und zusätzlich eine Entschädigung nach dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG) zu zahlen. (ArbG Weiden, Endurteil v. 23.06.2023 – 3 Ca 939/22)

Worum ging es?

Im Kern ging es um drei Themen: Erstens um ein Arbeitszeitkonto mit 180 „Minusstunden“, die entstanden waren, weil die Klägerin nach einer Umstellung auf ein Drei-Schicht-System nur noch in Dauernacht eingesetzt wurde und nach ihrer Darstellung nicht im vertraglichen Umfang eingeplant wurde.

Zweitens um zwei Abmahnungen, weil sie bestimmte Tätigkeiten verweigert hatte.

Drittens um die Frage, ob das Gesamtverhalten des Arbeitgebers eine Benachteiligung wegen Behinderung darstellte – und deshalb eine Entschädigung nach dem AGG auslöst.

Der konkrete Fall

Die Klägerin arbeitet seit vielen Jahren in Teilzeit in der Nachtschicht. Sie ist schwerbehindert (GdB 50) und legte im Laufe des Arbeitsverhältnisses mehrere Atteste vor, die körperliche Einschränkungen dokumentieren, etwa das Verbot, dauerhaft über Schulterniveau zu arbeiten oder überwiegende Rotationsbewegungen von Kopf und Körper auszuführen. Zudem wurde sie Anfang November 2022 zur Schwerbehindertenvertretung gewählt.

Nach der Umstellung auf ein 3-Schicht-System blieb sie zwar in der Dauernachtschicht, dennoch bauten sich bis November 2022 180 Minusstunden auf. Der Arbeitgeber verlangte später, diese „nachzuarbeiten“.

Außerdem mahnte er sie ab, weil sie sich geweigert hatte, einen bestimmten Lkw abzuladen, und weil sie eine Kollegin an einer Station nicht ablösen wollte. Parallel eskalierte der Konflikt weiter – unter anderem mit Streit über Einsatzplanung, Unterrichtung/Beteiligung der Schwerbehindertenvertretung und Maßnahmen, die die Klägerin als Schikane wertete.

180 Minusstunden: Warum der Arbeitgeber sie nicht „einfach“ buchen durfte

Das Gericht stellte klar: Ein Arbeitszeitkonto darf nur dann mit Minusstunden belastet werden, wenn es dafür eine tragfähige Grundlage gibt – und typischerweise nur dann, wenn der Arbeitgeber die Stunden vorschussweise vergütet hat und der Arbeitnehmer zur Nachleistung verpflichtet ist.

Hier war aber unstreitig, dass die Klägerin die 180 Stunden nicht gearbeitet hatte, und der Arbeitgeber selbst vertrat zugleich, für diese Stunden bestehe kein Vergütungsanspruch. Außerdem lag die Verantwortung für die Einteilung und Arbeitszuweisung grundsätzlich beim Arbeitgeber – nicht bei der Arbeitnehmerin.

Wenn die vereinbarte Arbeitszeit wegen der Einsatzplanung nicht ausgeschöpft wird und der Arbeitnehmer das nicht zu vertreten hat, darf der Arbeitgeber das Zeitkonto nicht einfach ins Minus drücken.

Folge: Die Firma musste dem Arbeitszeitkonto 180 Stunden wieder gutschreiben.

Abmahnungen: Warum beide aus der Personalakte entfernt werden mussten

Abmahnung 1: Lkw-Abladen

Die erste Abmahnung beruhte auf dem Vorwurf, die Klägerin habe unberechtigt verweigert, einen Lkw abzuladen. Das Gericht sah das anders: Das Abladen beinhaltete häufiges Rückwärtsfahren und damit Rotationsbewegungen.

Genau solche Bewegungen waren der Klägerin nach betriebsärztlichem Attest dauerhaft untersagt. Der Arbeitgeber konnte nicht überzeugend darlegen, warum diese Einschränkung nicht mehr gelten sollte.

📚 Lesen Sie auch: Schwerbehinderung: 200 Euro monatlicher Anspruch für zusätzlichen Mehrbedarf

Folge: Die Abmahnung war rechtswidrig und musste entfernt werden.

Abmahnung 2: Ablösen am „Bedeckler“

Bei der zweiten Abmahnung kritisierte das Gericht vor allem, dass sie einen falschen Eindruck vermittelte: Sie stellte es so dar, als habe die Klägerin bereits mehrfach „zu Unrecht“ das Lkw-Abladen verweigert und dann zusätzlich die Ablösung der Kollegin verweigert.

Da die Verweigerung des Lkw-Abladens aber gerade berechtigt war, war dieser Kernvorwurf in der Abmahnung in dieser Form nicht haltbar. Schon deshalb musste auch diese Abmahnung aus der Personalakte entfernt werden.

Entschädigung nach dem AGG: Wann reicht ein „Indiz“?

Besonders wichtig ist der Teil zur Indizwirkung.

Im AGG gilt: Wer eine Benachteiligung behauptet, muss nicht die vollständige „Kette“ beweisen. Es reicht, Indizien vorzutragen, die eine Benachteiligung wegen eines geschützten Merkmals – hier Behinderung – vermuten lassen. Dann muss der Arbeitgeber beweisen, dass ausschließlich andere Gründe entscheidend waren.

Das Arbeitsgericht betont: Verstöße gegen Verfahrens- und Förderpflichten zugunsten schwerbehinderter Menschen – etwa die Pflicht, die Schwerbehindertenvertretung in betroffenen Angelegenheiten zu unterrichten und anzuhören – können regelmäßig ein solches Indiz sein.

Auch wenn es nicht automatisch „immer“ reicht, ist das in der Praxis ein starkes Signal: Wer die Schutzmechanismen aus dem SGB IX ignoriert, riskiert, dass Gerichte daraus eine Vermutung für Diskriminierung ableiten.

Welche Benachteiligungen sah das Gericht als entschädigungspflichtig an?

Das Gericht sprach der Klägerin 6.000 Euro Entschädigung zu (fünf Bruttomonatsverdienste). Es begründete das nicht mit jedem einzelnen Konfliktpunkt, aber mit mehreren konkreten Vorgängen, die es als unmittelbare Benachteiligung wertete – insbesondere dort, wo der Arbeitgeber behinderungsspezifische Schutzrechte unterlief oder die Tätigkeit der Schwerbehindertenvertretung behinderte.

Wichtige Punkte waren: eine Anweisung entgegen einer zuvor festgelegten zeitlichen Begrenzung bei einer belastenden Tätigkeit, die gleichzeitige Forderung, Minusstunden abzubauen, obwohl eine behinderungsbedingte Arbeitszeitreduzierung bewilligt war, sowie Maßnahmen, die die Amtsausübung der Schwerbehindertenvertretung erschwerten.

In der Gesamtschau sah das Gericht eine Häufung von Pflichtverstößen in kurzer Zeit, die eine abschreckende, aber verhältnismäßige Entschädigung rechtfertige.

Was bedeutet das Urteil für Betroffene?

Das Urteil ist ein deutlicher Hinweis in zwei Richtungen:

Erstens: Minusstunden sind kein Freifahrtschein für Arbeitgeber. Wer Beschäftigte nicht voll einteilt oder aus organisatorischen Gründen nicht abrufen kann, kann daraus nicht automatisch „Schulden“ im Arbeitszeitkonto basteln.

Zweitens: Im Schwerbehindertenrecht sind Verfahrenspflichten keine Formalie. Wenn Arbeitgeber die Beteiligung der Schwerbehindertenvertretung oder andere Schutzpflichten ignorieren, kann das im AGG-Prozess als Indiz für Diskriminierung wirken – und am Ende teuer werden.

FAQ: Diskriminierung wegen Behinderung im Betrieb – die wichtigsten Fragen und Antworten

1) Woran erkenne ich eine Diskriminierung wegen Behinderung am Arbeitsplatz?

Diskriminierung liegt vor, wenn Sie wegen deiner Behinderung schlechter behandelt werden als andere – zum Beispiel durch unzumutbare Arbeitsanweisungen trotz Attesten, Ausschluss von Schulungen, Druck wegen „Sonderregeln“ oder wenn dir notwendige Anpassungen verweigert werden.

Das kann auch passieren, wenn der Arbeitgeber nichts tut, obwohl er handeln müsste (z. B. keine behinderungsgerechte Anpassung organisiert).

2) Was ist „Indizwirkung“ und warum hilft sie Betroffenen?

„Indizwirkung“ bedeutet: Sie müssen nicht sofort alles lückenlos beweisen. Es reicht, wenn Sie Tatsachen vortragen, die eine Benachteiligung wegen Behinderung naheliegend machen.

Dann greift § 22 AGG: Der Arbeitgeber muss beweisen, dass die Maßnahme nicht wegen der Behinderung erfolgte, sondern aus anderen Gründen. Gerade im Arbeitsalltag ist das entscheidend, weil Diskriminierung selten offen zugegeben wird.

3) Welche Rolle spielt die Schwerbehindertenvertretung (SBV) – und was, wenn sie nicht beteiligt wurde?

Die SBV muss in vielen Fällen beteiligt werden, wenn Maßnahmen schwerbehinderte Beschäftigte betreffen. Unterbleibt die Beteiligung, kann das ein starkes Indiz für eine behinderungsbedingte Benachteiligung sein. Das kann die Beweislast deutlich verschieben.

4) Muss ich jede Arbeit machen, auch wenn ich Atteste oder Einschränkungen habe?

Nein. Wenn Atteste oder betriebsärztliche Vorgaben bestimmte Tätigkeiten ausschließen (z. B. schwere Lasten, Überkopfarbeiten, bestimmte Bewegungen), darf der Arbeitgeber Sie nicht einfach trotzdem so einsetzen. Tut er es doch, kann das rechtswidrig sein.

Wichtig ist, die Einschränkungen klar zu kommunizieren und Atteste griffbereit zu haben.

5) Kann ich gegen Abmahnungen vorgehen, wenn sie meine Behinderung ignorieren?

Ja. Abmahnungen müssen sachlich korrekt sein und dürfen nicht auf falschen Annahmen beruhen. Wenn Ihnen Verhalten vorgeworfen wird, das Sie wegen gesundheitlicher Einschränkungen gar nicht leisten können oder dürfen, kann die Abmahnung unrechtmäßig sein. Dann können Sie die Entfernung aus der Personalakte verlangen.

6) Was gilt bei Minusstunden, wenn der Arbeitgeber mich nicht richtig einteilt?

Minusstunden sind nicht automatisch „Ihr Problem“. Wenn Sie nicht gearbeitet haben, weil der Arbeitgeber Sie nicht im vertraglichen Umfang eingesetzt hat, kann er Ihr Arbeitszeitkonto oft nicht einfach belasten.

In solchen Fällen kommt eher in Betracht, dass der Arbeitgeber das Risiko der falschen Einsatzplanung trägt – und das Zeitkonto zu korrigieren ist.

Fazit

Das Arbeitsgericht Weiden stärkt schwerbehinderte Beschäftigte gleich mehrfach: Minusstunden dürfen nicht zulasten von Arbeitnehmern entstehen, wenn die Einsatzplanung beim Arbeitgeber liegt. Abmahnungen halten nicht, wenn Atteste und gesundheitliche Einschränkungen ignoriert werden.

Und besonders wichtig: Wer Pflichten aus dem SGB IX missachtet oder die Arbeit der Schwerbehindertenvertretung behindert, riskiert eine Entschädigung wegen Diskriminierung – schon dann, wenn die Pflichtverletzungen als Indizien eine Benachteiligung vermuten lassen.