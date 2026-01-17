Schwerbehinderung abgelehnt: Warum der Gesamt-GdB nicht einfach steigt

Lesedauer 5 Minuten

Eine Frau mit zahlreichen Leiden wollte endlich als schwerbehindert anerkannt werden und einen GdB von mindestens 50 erreichen. Doch das Landessozialgericht Baden-Württemberg zog die Grenzen eng und ließ die Berufung gegen das Urteil des Sozialgerichts Karlsruhe scheitern (L 3 SB 3392/23).

Der Fall zeigt, warum im Schwerbehindertenrecht nicht entscheidet, was alles „im Befund steht“, sondern was im Alltag über mindestens sechs Monate hinweg tatsächlich und nachvollziehbar nicht mehr in einem relevanten Ausmaß möglich ist.

Viele Diagnosen können Eindruck machen – juristisch tragen sie aber nur, wenn sie sich als dauerhafte Funktions- und Teilhabeeinschränkung belegen lassen.

Worum ging es konkret?

Die 1962 geborene Klägerin hatte seit 1999 einen GdB von 20 und beantragte 2020 eine Erhöhung. Sie berief sich unter anderem auf Depressionen sowie Angstzustände mit Panikattacken. Hinzu kamen Hüftprobleme bis zur Hüft-TEP rechts, Wirbelsäulenbeschwerden und ein allergisches Asthma. Das zuständige Landratsamt setzte den GdB zunächst auf 30 fest. Die Klägerin hielt das für zu niedrig und klagte – ohne Erfolg.

Das Sozialgericht Karlsruhe wies die Klage ab. Das Landessozialgericht Baden-Württemberg bestätigte, dass ein Anspruch auf einen GdB von wenigstens 50 nicht besteht.

Warum „viele Diagnosen“ nicht automatisch zu GdB 50 führen

Im Schwerbehindertenrecht zählt nicht die Diagnosenliste, sondern die Auswirkung auf die Teilhabe am Leben in der Gesellschaft. Bewertet wird nach den Grundsätzen der Versorgungsmedizin (VersMedV/Versorgungsmedizinische Grundsätze).

Gerichte schauen deshalb besonders darauf, ob Beschwerden objektivierbar sind, ob sie dauerhaft sind und ob sie im Gesamtbild die Schwelle zu einem höheren GdB tatsächlich tragen.

Genau an dieser Beweis- und Plausibilitätsfrage verlor die Klägerin an Boden: Aus Sicht der Gerichte ergaben sich weder erhebliche körperliche Funktionsausfälle noch eine psychische Beeinträchtigung, die als „wesentliche Einschränkung der Erlebnis- und Gestaltungsfähigkeit“ greifbar gewesen wäre.

Was die Gerichte im Verfahren überzeugt hat

Entscheidend war weniger die Aufzählung der Erkrankungen als das Bild, das Befunde, Behandlung und gelebter Alltag zusammengenommen ergaben.

Beim Asthma stützte sich das Sozialgericht auf Befundberichte und ein internistisch-pneumologisches Gutachten: Das allergische Asthma wurde zwar bestätigt, aber ohne relevante dauerhafte Lungenfunktionsminderung und ohne eine engmaschige Behandlung, die eine schwere Verlaufsform typischerweise begleitet. Das Gericht sah damit keinen belastbaren Anknüpfungspunkt für eine höhere versorgungsmedizinische Bewertung.

Für die psychischen Beschwerden holte das Landessozialgericht zusätzlich ein neurologisch-psychiatrisches Gutachten ein. Zentral war hier der Befund, dass in der Untersuchung keine schwere psychische Funktionsstörung erkennbar wurde und der Verlauf eher durch Persönlichkeitsakzentuierungen sowie eine Panikproblematik ohne ausgeprägtes Vermeidungsverhalten geprägt schien.

Auch das Alltagsbild spielte hinein: Die Klägerin blieb vollschichtig berufstätig, strukturierte ihren Tagesablauf und erschien insgesamt funktionsstabil. Das passte aus Sicht des Gerichts nicht zu einem Schweregrad, der den Sprung in einen Gesamt-GdB von 50 tragen könnte – jedenfalls nicht ohne deutlichere, konsistent dokumentierte Gegenbelege.

Orthopädische Beschwerden wurden ebenfalls berücksichtigt, aber im Gesamtbild nicht als so funktionsbestimmend bewertet, dass sie zusammen mit den übrigen Beeinträchtigungen einen höheren Gesamt-GdB erzwingen würden.

Die juristischen Leitplanken: Feststellung nach SGB IX und „wesentliche Änderung“

Rechtsgrundlage ist das Feststellungsverfahren nach dem SGB IX. Bei einem Änderungsantrag kommt hinzu, dass eine relevante Veränderung der gesundheitlichen Verhältnisse vorliegen muss (§ 48 SGB X). In der Praxis bedeutet das: Es reicht nicht, dass Diagnosen ergänzt werden oder Beschwerden subjektiv stärker empfunden werden.

Erforderlich ist eine nachvollziehbare, medizinisch belegte Funktionsverschlechterung, die sich versorgungsmedizinisch im Gesamt-GdB niederschlagen kann. Häufig zeigt sich diese Relevanz daran, dass sich die Bewertung im Ergebnis spürbar – typischerweise in Größenordnungen von 10 Punkten – verschiebt; entscheidend ist aber stets die rechtlich relevante Änderung des Funktionsbildes, nicht ein reiner Punktemechanismus.

Warum Teil-GdB nicht einfach addiert werden

Die Versorgungsmedizinischen Grundsätze verlangen eine Gesamtschau. Ausgangspunkt ist die stärkste Funktionsbeeinträchtigung. Weitere Gesundheitsstörungen erhöhen den Gesamt-GdB nur, wenn sie das Ausmaß der Behinderung tatsächlich merklich verstärken.

Mehrere leichte Beeinträchtigungen mit Einzelwerten von 10 führen deshalb regelmäßig nicht zu einem Sprung, wenn sie das Teilhabebild nicht deutlich verschärfen. In diesem Verfahren liefen mehrere solche „Zusatzbausteine“ ins Leere, weil die Gerichte sie als leichte Zusatzbelastungen ohne entscheidende Verstärkung einordneten.

Psychische Erkrankungen und GdB: Der Alltag ist der Maßstab

Die Versorgungsmedizin ordnet psychische Erkrankungen nicht nach Etiketten, sondern nach Auswirkungen ein. Maßgeblich ist, ob und wie stark die Erkrankung die Erlebnis- und Gestaltungsfähigkeit, die soziale Anpassung und die zuverlässige Bewältigung von Anforderungen beeinträchtigt.

Dafür zählt der Verlauf: Behandlung, Krisen, Rückzug, Vermeidung, Ausfälle, Abbrüche – und vor allem, ob diese Einschränkungen konsistent dokumentiert und im Alltag erkennbar sind.

Im konkreten Gutachten wirkte das Bild aus Sicht der Gerichte zu stabil: keine schwere Funktionsstörung in der Untersuchung, kein ausgeprägtes Vermeidungsverhalten, strukturierter Alltag und vollschichtige Berufstätigkeit. Ohne belastbare Nachweise für häufige Einbrüche, Abbrüche oder erhebliche Leistungsgrenzen ließ sich der höhere Schweregrad nicht begründen.

Was der Fall für Ihren eigenen Antrag lehrt

Erfolg hat nicht, wer möglichst viele Diagnosen sammelt, sondern wer Funktionsausfälle präzise und über Monate konsistent belegt. Entscheidend ist, dass ärztliche Dokumentation und gelebter Alltag zusammenpassen.

Wenn im Gutachten eine stabile Tagesstruktur und Leistungsfähigkeit erscheinen, müssen Sie erklären können, welche Kompensation dahintersteht, wo die Grenzen liegen und welche Ausfälle tatsächlich auftreten – mit nachvollziehbaren, wiederkehrenden Beispielen und einem Verlauf, der nicht als „schwankende Tagesform“ abgetan werden kann.

Konsequenz für die Praxis

Das Urteil macht deutlich, dass Gerichte bei „vielen Leiden“ keine automatische Schwerbehinderung annehmen. Sie messen streng an den versorgungsmedizinischen Kriterien und prüfen die Plausibilität zwischen Befunden, Behandlung und Alltag. Wer früh sauber dokumentiert, verhindert, dass ein Gutachten das Verfahren in eine Richtung festschreibt, die später kaum noch zu korrigieren ist.

Praxisnahes Kurzmodell

Silvana leidet an wiederkehrenden Depressionen mit Panikattacken, chronischer Erschöpfung und Asthma unter Belastung. Sie begründet ihren Antrag nicht mit Diagnosen, sondern mit konkreten, wiederkehrenden Funktionsgrenzen: Termine scheitern regelmäßig, Wege sind ohne Begleitung nicht möglich, Haushaltsaufgaben gelingen nur in kurzen Etappen, anschließend folgt stundenlange Erschöpfung.

Erst als dieser Verlauf über mindestens sechs Monate konsistent dokumentiert ist und die Funktionsgrenzen in Arztberichten und Behandlung nachvollziehbar zusammenpassen, wird der Antrag versorgungsmedizinisch tragfähig – und angreifbare Widersprüche zwischen „stabiler Alltag“ und „schwere Einschränkung“ verlieren an Gewicht.

FAQ: Was zählt beim Grad der Behinderung?

Zählt eine lange Diagnoseliste für einen höheren GdB?

Nein. Entscheidend sind die funktionellen Auswirkungen auf die Teilhabe. Gerichte fragen, was im Alltag dauerhaft nicht mehr oder nur unter erheblicher Anstrengung möglich ist. Diagnosen tragen nur, wenn sie diese Einschränkungen nachvollziehbar erklären und belegen.

Warum erhöhen mehrere Einzelwerte von 10 den Gesamt-GdB oft nicht?

Weil die Versorgungsmedizin eine Gesamtschau verlangt und rein rechnerisches Addieren ausschließt. Leichte Zusatzbeeinträchtigungen erhöhen den Gesamt-GdB nur, wenn sie das Gesamtbild merklich verschärfen.

Was ist bei psychischen Erkrankungen besonders wichtig?

Nicht das Etikett, sondern die Auswirkungen: Stabilität oder Einbrüche, Vermeidung, Rückzug, Abbrüche, Leistungsgrenzen und der Behandlungsverlauf. Wenn Gutachten eine stabile Tagesstruktur und gute Funktionsfähigkeit sehen, müssen abweichende Belastungsspitzen und Ausfälle belastbar dokumentiert sein.

Was bedeutet „wesentliche Änderung“ beim Änderungsantrag?

Es braucht eine relevante Veränderung der gesundheitlichen Verhältnisse, die den bisherigen Bescheid rechtlich nicht mehr trägt. Praktisch heißt das: Eine nachvollziehbar belegte Funktionsverschlechterung, die sich im Gesamt-GdB spürbar niederschlagen kann – nicht nur neue Diagnosen oder subjektiv stärker empfundene Beschwerden.

Was ist der typische „Realitätscheck“ im Gutachten?

Ob Schilderungen, Befunde, Behandlung und Alltag zusammenpassen. Vollschichtige Arbeit, strukturierte Alltagsabläufe oder unauffällige Untersuchungsbefunde können ein hohes Ausmaß der Einschränkung entkräften, wenn keine starken Gegenbelege vorliegen.

Fazit: Was bedeutet dieses Urteil für Betroffene?

Der Beschluss zeigt, wie streng Gerichte den GdB an den versorgungsmedizinischen Funktionsmaßstäben festmachen – selbst bei vielen Diagnosen.

Wer die Erfolgschancen erhöhen will, muss nicht „mehr Diagnosen“ vorlegen, sondern präzise, über Monate dokumentierte Teilhabeeinschränkungen nachweisen und mögliche Widersprüche zwischen Alltag, Arbeit und Beschwerdebild aktiv und nachvollziehbar erklären.