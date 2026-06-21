Veröffentlicht am von Carolin-Jana Klose

Schulden: Keine Inkasso-Gebühren wenn die Forderungen bestritten werden

Gegen-Hartz bei Google hinzufügen

Bundesverfassungsgericht urteilte: Werden die Forderungen bestritten, dürfen keine Inkassokosten verlangt werden

Das Bundesverfassungsgericht hat in einer Entscheidung klargestellt, dass von einem Schuldner, der eine Forderung gegenüber dem Gläubiger bestritten hat und gleichwohl von diesem mit der Beitreibung der bestrittenen Forderung beauftragt wurde, keine Inkassokosten verlangt werden können (BVerfG, Urteil AZ: 2 BvR 2139/21, Absätze 22 und 23).

Zwar gelten Inkassokosten grundsätzlich als erstattungsfähiger Schadensersatz, dies gilt jedoch nicht, wenn der Schuldner erkennbar zahlungsunwillig ist, etwa weil er Einwendungen gegen die Forderung erhebt.

Der konkrete Fall

Die Betroffene hatte mit einem Mobilfunkanbieter einen Vertrag geschlossen, den sie später für sittenwidrig erklärte und die Zahlung verweigerte. Der Mobilfunkanbieter beauftragte daraufhin ein Inkassounternehmen mit der Beitreibung der offenen Forderung einschließlich der Inkassokosten.

Das Amtsgericht Sinzig verurteilte die Beschwerdeführerin zur Zahlung der Forderungen einschließlich der Inkassokosten. Dagegen legte die Schuldnerin Berufung ein und klagte bis zum Bundesverfassungsgericht.

📚 Lesen Sie auch:

Die Beschwerdeführerin rügte eine Verletzung ihrer Rechte aus dem Grundgesetz, insbesondere ihres Anspruchs auf rechtliches Gehör (Art. 103 Abs. 1 GG). Sie machte geltend, dass Inkassokosten nicht erstattungsfähig seien, wenn der Schuldner Einwendungen gegen die Forderung erhebe. Das Amtsgericht habe ihren diesbezüglichen Vortrag nicht ausreichend berücksichtigt.

Bundesverfassungsgericht gibt Verfassungsbeschwerde teilweise statt

Das Bundesverfassungsgericht hat der Verfassungsbeschwerde teilweise stattgegeben.

Newsletter zu Bürgergeld, Rente, Schwerbehinderung & Co.

Newsletter

100 % spam-frei • jederzeit abbestellbar

Es stellte fest, dass das Amtsgericht den Anspruch der Beschwerdeführerin auf rechtliches Gehör verletzt hat, indem es sich mit ihrem Vortrag zur Unerstattungsfähigkeit der Inkassokosten nicht hinreichend auseinandergesetzt hat.

Das Gericht betonte, dass der Anspruch auf rechtliches Gehör sicherstellen soll, dass das Vorbringen der Parteien zur Kenntnis genommen und in Erwägung gezogen wird. Da der Vortrag der Beschwerdeführerin im vorliegenden Fall für den Ausgang des Verfahrens relevant war, hätte sich das Amtsgericht damit auseinandersetzen müssen.

Die Entscheidung hebt daher das Urteil des Amtsgerichts auf und verweist die Sache zur erneuten Verhandlung und Entscheidung an das Amtsgericht zurück. Das Bundesverfassungsgericht betonte die Bedeutung des rechtlichen Gehörs und wies darauf hin, dass eine Missachtung dieses Grundsatzes rechtlich unerfahrene Personen davon abhalten könne, Rechtsschutz zu suchen.

Fazit

Die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts stärkt die Rechte der Schuldner im Inkassoverfahren und betont die Bedeutung des “rechtlichen Gehörs”.

Die Verfassungsrichter stellten klar, dass die Gerichte verpflichtet sind, das Vorbringen der Parteien angemessen zu berücksichtigen, insbesondere wenn es für den Ausgang des Verfahrens von entscheidender Bedeutung ist. Inkassokosten dürfen nicht verlangt werden.

Tipp: Gegen-Hartz.de auf Google News folgen

Weitere aktuelle News:

Aktuelle Urteile zum Bürgergeld, Sozialhilfe und Rente
Polizist mit Behinderungsgrad 50 erstreitet 5 zusätzliche Urlaubstage

Polizist mit Behinderungsgrad 50 erstreitet 5 zusätzliche Urlaubstage

Beamte mit Schwerbehinderung: Gericht verpflichtet Bayern zur Nachgewährung von Zusatzurlaub Wer als Beamter in Bayern eine Schwerbehinderung rückwirkend anerkannt bekommt, hat Anspruch auf die fünf Zusatzurlaubstage — auch für das abgelaufene ...
Weiterlesen
Aktuelle Urteile zum Bürgergeld, Sozialhilfe und Rente
Bürgergeld: Klage ohne eigenhändige Unterschrift verwirft das Gericht

Bürgergeld: Klage ohne eigenhändige Unterschrift verwirft das Gericht

Wer beim Jobcenter abblitzt und dringend Geld zum Leben braucht, zieht oft vor das Sozialgericht und legt unter Zeitdruck schnell per Fax Beschwerde ein. Genau das wurde einem jungen Antragsteller ...
Weiterlesen
Aktuelle Urteile zum Bürgergeld, Sozialhilfe und Rente
Bundesagentur sperrt das Arbeitslosengeld: Gericht gibt recht aus guten Gründen

Bundesagentur sperrt das Arbeitslosengeld: Gericht gibt recht aus guten Gründen

Ein Arbeitnehmer, arbeitet seit zwei Jahren in einem Softwareunternehmen. Er fühlt sich unterfordert, nicht integriert, ohne Perspektive. Er kündigt – und geht davon aus, dass das Arbeitslosengeld überbrückt, bis er ...
Weiterlesen