Rentenbeiträge nachträglich absetzen: Finanzamt muss Steuerbescheid ändern

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Manchmal scheitert die Steuererstattung nicht an fehlenden Ansprüchen, sondern an einem einfachen Versehen. Rentenbeiträge lassen sich von der Steuer absetzen.

Das Finanzgericht Münster hat entschieden, dass ein Einkommensteuerbescheid geändert werden muss, wenn Rentenversicherungsbeiträge erst nachträglich bekannt werden und den Steuerpflichtigen kein grobes Verschulden trifft. (4 K 925/23 E)

Worum ging es in dem Verfahren?

Ein Ehepaar wurde zusammen zur Einkommensteuer veranlagt. Der Ehemann war selbständig als Steuerberater tätig, die Ehefrau war bei ihm angestellt. Die Ehefrau zahlte Ende des Jahres einen größeren Betrag an die Deutsche Rentenversicherung, um eine spätere Rentenminderung bei vorzeitigem Rentenbeginn auszugleichen.

Der konkrete Fall: Rentenausgleich gezahlt, Beleg im falschen Ordner

Die Deutsche Rentenversicherung bestätigte die Zahlung, der Zahlungsbeleg landete jedoch versehentlich im Belegordner des Folgejahres. In der Steuererklärung für das Zahlungsjahr wurden deshalb nur die üblichen Beiträge aus der Lohnsteuerbescheinigung eingetragen, nicht aber die zusätzliche Einmalzahlung.

Das Finanzamt setzte die Steuer fest, hob später sogar den Vorbehalt der Nachprüfung auf, sodass der Bescheid grundsätzlich „endgültig“ war.

Warum das Finanzamt zunächst ablehnte

Als der Fehler auffiel, beantragten die Eheleute die Änderung des Steuerbescheids, damit die Zahlung als Sonderausgabe berücksichtigt wird. Das Finanzamt lehnte ab und verwies sinngemäß darauf, dass bei einem Steuerberater erhöhte Sorgfaltspflichten gelten und die fehlende Position bei der Durchsicht hätte auffallen müssen.

Auch der Ehefrau wurde vorgehalten, sie habe die Steuererklärung unterschrieben, ohne sie zu prüfen.

Die Rechtslage: Änderung nach § 173 AO – aber nur ohne grobes Verschulden

Eine Steuerfestsetzung kann nachträglich geändert werden, wenn neue Tatsachen oder Beweismittel bekannt werden, die zu einer niedrigeren Steuer führen. Entscheidend ist dann, ob den Steuerpflichtigen ein grobes Verschulden daran trifft, dass diese Tatsache nicht schon in der ursprünglichen Erklärung stand.

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„Grob“ bedeutet mehr als ein normaler Fehler, es geht um eine ungewöhnlich schwere Sorgfaltspflichtverletzung.

Die Entscheidung: Alltagsversehen statt grober Fahrlässigkeit

Das Gericht sah in der falschen Ablage des Belegs ein typisches Alltagsversehen und kein grobes Verschulden. Auch bei einem Steuerberater könne ein mechanischer Fehler passieren, der nicht automatisch als grob fahrlässig gilt, wenn die Gesamtumstände das Versehen erklären.

Zusätzlich berücksichtigte das Gericht eine besondere Belastungssituation durch Personalengpässe und hohe Arbeitsdichte.

Warum die Unterschrift der Ehefrau nicht alles „kippt“

Das Gericht stellte klar, dass Ehepartner die Steuerangelegenheiten intern aufteilen dürfen und nicht jeder Beleg vom anderen Ehegatten noch einmal vollständig „nachgeprüft“ werden muss.

Entscheidend war auch, dass die Ehefrau den Zahlungsbeleg ordnungsgemäß weitergegeben hatte und kein Wissensvorsprung gegenüber dem Ehemann bestand.

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Eine Pflicht zur umfassenden Nachkontrolle bis in jedes Detail hätte nach Ansicht des Gerichts die Korrekturmöglichkeit bei alltäglichen Fehlern praktisch ausgehöhlt.

Was die Entscheidung für Rentner wichtig macht

Viele Rentner zahlen Beiträge an die Deutsche Rentenversicherung, um Abschläge bei vorzeitigem Rentenbeginn zu vermeiden oder auszugleichen. Wenn solche Zahlungen in der Steuererklärung fehlen, kann eine Änderung trotzdem möglich sein, selbst wenn der Steuerbescheid bereits bestandskräftig wirkt.

Entscheidend ist, ob das Versäumnis plausibel als Versehen erklärbar ist oder ob es als grob fahrlässig bewertet werden muss.

Was Sie jetzt tun können, wenn eine DRV-Zahlung „vergessen“ wurde

Prüfen Sie, ob die Zahlung im richtigen Jahr in der Steuererklärung auftaucht und ob ein Beleg oder eine Bestätigung der Rentenversicherung vorhanden ist. Wenn die Zahlung fehlt, kann ein Antrag auf Änderung des Steuerbescheids sinnvoll sein, besonders wenn es sich um ein Versehen handelt und der Betrag steuerlich spürbar ist.

Wichtig ist, den Ablauf nachvollziehbar zu erklären und die Nachweise sauber beizufügen.

FAQ: Die wichtigsten Fragen und Antworten

Kann ich eine DRV-Einmalzahlung zum Ausgleich von Rentenabschlägen steuerlich absetzen?

Solche Beiträge können grundsätzlich als Sonderausgaben berücksichtigt werden, soweit die gesetzlichen Voraussetzungen vorliegen und die Zahlung dem richtigen Jahr zugeordnet ist.

Geht eine Korrektur auch, wenn der Steuerbescheid schon „endgültig“ ist?

Ja, eine Änderung kann in Betracht kommen, wenn die Zahlung dem Finanzamt erst nachträglich bekannt wird und kein grobes Verschulden vorliegt.

Was zählt als grobes Verschulden?

Grob ist ein Fehler vor allem dann, wenn naheliegende Prüfungen in ungewöhnlich schwerem Maß unterlassen wurden oder wenn sich die fehlende Angabe geradezu aufdrängen musste.

Reicht es, wenn ich sage: „Beleg vergessen“?

Eine kurze Erklärung hilft meist nicht, entscheidend ist eine nachvollziehbare Darstellung, warum der Fehler passiert ist und warum er trotz üblicher Sorgfalt nicht aufgefallen ist.

Welche Unterlagen sind besonders wichtig?

Hilfreich sind Bestätigungen der Deutschen Rentenversicherung, Zahlungsnachweise und eine klare Zuordnung, wann und wofür die Zahlung geleistet wurde.

Fazit

Das Finanzgericht Münster stärkt Steuerpflichtige, wenn es um typische „Alltagsfehler“ geht: Eine versehentlich falsch abgeheftete DRV-Zahlung kann eine spätere Änderung des Steuerbescheids ermöglichen, ohne dass automatisch grobe Fahrlässigkeit unterstellt werden darf.

Für Rentner und künftige Rentner ist das besonders relevant, weil Einmalzahlungen zur Vermeidung von Rentenabschlägen oft hohe Beträge betreffen und steuerlich spürbar sind.