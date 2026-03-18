GEZ: Rundfunkbeitrag bald steuerlich absetzbar? Entlastung für Millionen Haushalte

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Monat für Monat zahlen Millionen Haushalte den Rundfunkbeitrag – doch steuerlich bringt ihnen das bislang gar nichts. Eine Musterklage soll das jetzt ändern und könnte für viele Betroffene zur überfälligen Entlastung werden.

Musterklage gegen die bisherige Praxis der Finanzämter

Verhandelt wird der Fall vor dem Finanzgericht Mecklenburg-Vorpommern unter dem Aktenzeichen 1 K 67/26. Ein Kläger hatte den Rundfunkbeitrag in seiner Einkommensteuererklärung für 2024 angegeben. Insgesamt machte er 220,32 Euro geltend – also zwölf Monatsbeiträge zu je 18,36 Euro.

Das Finanzamt lehnte dies ab. Genau dagegen richtet sich nun die Klage. Es soll grundsätzlich geklärt werden, ob der Rundfunkbeitrag als steuermindernde Ausgabe anerkannt werden muss.

Bund der Steuerzahler sieht eine soziale Schieflage

Der Bund der Steuerzahler argumentiert, dass der Zugang zu Rundfunk und Fernsehen zum sogenannten soziokulturellen Existenzminimum gehört. Genau deshalb können sich Menschen, die Bürgergeld beziehen, unter bestimmten Voraussetzungen vom Rundfunkbeitrag befreien lassen.

Hier liegt auch der politische Kern des Streits: Wer Bürgergeld erhält, kann unter Umständen befreit werden. Wer arbeitet, Steuern zahlt und trotzdem jeden Monat rechnen muss, bleibt auf den Kosten sitzen. Der steuerliche Grundfreibetrag berücksichtigt den Rundfunkbeitrag bislang nicht. Aus Sicht des Bundes der Steuerzahler ist das eine mögliche Ungleichbehandlung, die nun gerichtlich überprüft werden soll.

Pflichtbeitrag für alle – Entlastung nur für wenige

Für viele Menschen ist der Rundfunkbeitrag längst kein kleiner Nebenposten mehr. Miete, Strom, Lebensmittel und Versicherungen steigen – und zusätzlich wird Monat für Monat die Rundfunkgebühr fällig.

Gerade Haushalte mit niedrigen und mittleren Einkommen spüren diese Belastung besonders stark. Denn auch wenn 18,36 Euro auf den ersten Blick überschaubar wirken, summiert sich der Betrag im Jahr auf mehr als 220 Euro. Für viele ist das Geld, das an anderer Stelle fehlt.

Selbst der Staat erkennt die Belastung teilweise an

Brisant ist auch, dass der Rundfunkbeitrag in manchen Bundesländern bereits bei der Mindestalimentation von Beamten berücksichtigt wird. Das zeigt, dass selbst staatliche Stellen diese Ausgabe durchaus als relevante finanzielle Belastung ansehen.

Für viele Betroffene stellt sich deshalb die Frage, warum normale Steuerzahler den Rundfunkbeitrag nicht ebenfalls steuerlich geltend machen können. Genau an diesem Punkt setzt die Musterklage an.

Nur wenige Ausnahmen gelten schon heute

Bislang ist der Rundfunkbeitrag für normale Privathaushalte grundsätzlich nicht steuerlich absetzbar. Nach Angaben der Vereinigten Lohnsteuerhilfe gibt es nur wenige Ausnahmen.

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Dazu gehört etwa die doppelte Haushaltsführung, wenn für eine Zweitwohnung Rundfunkbeitrag gezahlt wird. Auch bei einem anerkannten häuslichen Arbeitszimmer kann unter Umständen ein anteiliger Abzug möglich sein, wenn dieses den Mittelpunkt der gesamten beruflichen Tätigkeit bildet.

Für die große Mehrheit der Beitragszahler greifen diese Ausnahmen jedoch nicht. Genau deshalb dürfte das Verfahren bundesweit auf großes Interesse stoßen.

FAQ zum Rundfunkbeitrag und der Musterklage

Kann ich den Rundfunkbeitrag derzeit von der Steuer absetzen?

In der Regel nein. Für normale Privathaushalte ist der Rundfunkbeitrag derzeit grundsätzlich nicht steuerlich absetzbar. Nur in wenigen Sonderfällen kann ein Abzug möglich sein.

📚 Lesen Sie auch: GEZ: Mit dem Pflegegrad kann der Rundfunkbeitrag abgemeldet werden

Worum geht es in der aktuellen Musterklage?

Die Klage soll klären, ob der Rundfunkbeitrag grundsätzlich als steuermindernde Ausgabe anerkannt werden muss. Ein Kläger hatte seine Zahlungen in der Steuererklärung angegeben, das Finanzamt lehnte dies jedoch ab.

Wie hoch ist die mögliche steuerliche Belastung im Jahr?

Der Rundfunkbeitrag liegt bei 18,36 Euro pro Monat. Auf zwölf Monate gerechnet ergibt das 220,32 Euro im Jahr.

Wer kann sich schon jetzt vom Rundfunkbeitrag befreien lassen?

Unter bestimmten Voraussetzungen können sich unter anderem Menschen im Bürgergeldbezug von der Zahlung befreien lassen. Das ist ein zentrales Argument in der Debatte um eine mögliche Ungleichbehandlung anderer Beitragszahler.

In welchen Ausnahmefällen ist der Rundfunkbeitrag heute schon steuerlich relevant?

Möglich ist das etwa bei doppelter Haushaltsführung für eine Zweitwohnung. Auch bei einem anerkannten häuslichen Arbeitszimmer kann unter Umständen ein anteiliger Abzug in Betracht kommen.

Fazit

Die Musterklage zum Rundfunkbeitrag ist weit mehr als ein gewöhnlicher Steuerstreit. Sie berührt eine Grundsatzfrage, die viele Menschen als ungerecht empfinden: Warum müssen fast alle Haushalte zahlen, während eine steuerliche Entlastung für die meisten ausgeschlossen bleibt?

Sollte das Gericht dem Kläger recht geben, könnte das für Millionen Beitragszahler ein wichtiges Signal sein. Gerade in Zeiten steigender Lebenshaltungskosten wäre eine solche Entscheidung für viele Haushalte mehr als nur ein steuerlicher Vorteil – sie wäre auch ein Stück finanzielle Fairness.